Die U.S. Air Force und die U.S. Army in Europa beenden ein gemeinsam mit Verbündeten durchgeführtes Manöver, das der Erhöhung der Kampfbereitschaft diente

Mit den von der US Air Base Ramstein aus koordinierten Manövern Blue Flag 2018 und Joint Warfighting Assessment 2018 haben sich Führungsstäbe der US-Streitkräfte in Eu- ropa und der NATO auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet.

AIR BASE RAMSTEIN, Deutschland – Das im Hauptquartier der U.S. Air Forces in Eu- rope, dem 603rd Air and Space Operations Center (auf der Air Base Ramstein, s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP14415_060815.pdf und http://www.luft- post-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP11912_280612.pdf ) gemeinsam mit mehr als 20 Ko- alitionspartnern durchgeführte Manöver Blue Flag 18 / BF 18 endete am 9. Mai. (s. dazu auch https://augengeradeaus.net/2017/11/blue-flag-hierzulande-kein-thema/ )

In der dreiwöchigen Übung wurden mit Computern groß ange- legte Verteidigungsszenarien simuliert; dabei ging es vor allem darum, Kommandofunktionen bei Operationen im Luft- und Welt- raum sowie im Cyberspace zu koordinieren.

Die Planung der Übung, an der rund 5.500 Soldaten aus den USA und von Koalitionspartnern teilnahmen, begann bereits An- fang Juli 2017. Die Übung diente dazu, das Kommando- und Kontrollfunktionen ausübende Personal von Hauptquartieren und Air Operations Centers für den Krisenfall zu schulen.

„Weil parallel zu (dem Luftmanöver) Blue Flag auch das Joint Warfighting Assessment (der U.S. Army, s. https://www.dvidshub.net/feature/JWA2018 ) stattfand, war es möglich auch die Kooperation beider Teilstreitkräfte und ihre Fähigkeit zur Kommunikation wäh – rend schnell wechselnder Situationen in kommenden Auseinandersetzungen zu trainie- ren,“ teilte Maj. General (Generalmajor) Jon T. Thomas von der U.S. Air Force mit, der Di – rektor für strategische Abschreckung und atomare Integration im 603rd Air and Space Ope- rations Center (auf der US Air Base Ramstein) ist.

Thomas befehligte auch die während des Manövers BF18 simulierten Operationen der Luftstreitkräfte.

Das Manöver Joint Warfighting Assessmen 2018 / JWA 18 fand (auf den US-Trup – penübungsplätzen) Grafenwöhr und Hohenfels (in Bayern) statt, und wurde vom

U.S. Army Joint Modernization Command (s. http://www.arcic.army.mil/Directorates/ JMC ) durchgeführt. Weil die Manöver BF 18 und JWA 18 gleichzeitig stattfanden, konnte auch das gemeinsame Agieren von Luftstreitkräften und Bodentruppen ge- übt werden, das nötig ist, um gewinnen zu können.

Thomas teilte außerdem mit, das (auf der U.S. Air Base Ramstein) befindliche Hauptquartier der USAFE-AFAFRICA (weitere Infos dazu unter https://en.wikipedia.org/ wiki/United_States_Air_Forces_in_Europe_-_Air_Forces_Africa und http://www.luftpost- kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14917_130917.pdf ) verfolge mit Manövern wie BF und JWA das Ziel, die ihm unterstellten Luftstreitkräfte auf alle Herausforderungen vor- zubereiten die über Europa und Afrika entstehen könnten.

„Wir schätzen die Unterstützung, die wir dabei von unserer Army und unserer Navy und den Streitkräften unserer vielen Koalitionspartner erhalten; wir alle haben in diesem herausragenden Manöver zusammengearbeitet, um unsere Fähigkeiten zu verbessern und unsere Kampfbereitschaft zu erhöhen; damit wollten wir auch allen, die uns oder unsere Verbündeten bedrohen könnten, die klare und unmissverständ- liche Botschaft senden, dass wir gegen jeden Aggressor gewappnet sind,“ betonte er abschließend.

(Wir haben den Artikel, der belegt, dass sich auch die militärischen Führungsstäbe der USA und der NATO auf einen Krieg gegen Russland vorbereiten, in dem die Air Base Ramstein eine herausragende Rolle spielen würde, komplett übersetzt und mit Ergänzun – gen und Links in Klammern versehen, die unbedingt beachtet werden sollten. )

