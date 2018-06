Interview mit John Pilger – Die schändliche Verfolgung von Julian Assange

von John Pilger

Übersetzung LZ

Julian Assange bleibt in der Londoner Botschaft Ecuadors von der Welt abgeschnitten, von Freunden, Verwandten und Tausenden von Unterstützern abgeschottet, so dass er seinen wichtigen Aufgaben nicht nachkommen kann. John Pilger diskutiert dies mit Dennis J. Bernstein.

In einer kürzlichen Kommunikation zwischen Randy Credico, einem Assange-Anhänger, Comic- und Radioproduzenten, und Adam Schiff, dem ranghöchsten Mitglied des House Judiciary Committee, wurde Assanges Angst vor Verhaftung und Auslieferung in die USA durch den Anführer des Russlandgate-Amoklaufs bestätigt.

Credico erhielt die folgende Antwort von Schiff, nachdem er den Stab des Kongressabgeordneten getroffen hatte, in dem Credico versuchte, Assange mit Schiff zu verbinden: „Unser Komitee wäre bereit, Assange zu interviewen, wenn er sich in U.S. Gewahrsam befindet und nicht vorher“.

Dennis Bernstein sprach am 29. Mai mit John Pilger, einem engen Freund und Unterstützer von Assange. Das Interview begann mit der Erklärung, die Bernstein für Pilger am vergangenen Wochenende auf dem Left Forum in New York auf einem Assange gewidmeten Panel mit dem Titel „Russia-gate and WikiLeaks“ abgegeben hat.

Pilgers Erklärung

„Es gibt ein Schweigen bei vielen, die sich links nennen.“ Das Schweigen betrifft Julian Assange. Da jede falsche Anschuldigung weggefallen ist, jede Fälschung das Werk politischer Feinde ist, wird Julian als einer gerechtfertigt, der ein System entlarvt hat, das die Menschheit bedroht. Das Collateral Damage Video, die Kriegsprotokolle von Afghanistan und Irak, die Cablegate Enthüllungen, die Venezuela Enthüllungen, die Podesta E-Mail Enthüllungen…. das sind nur einige der Stürme der ungeschminkten Wahrheit, die durch die Hauptstädte der raubgierigen Macht geblasen wurden.

Die Fälschung von Russiagate, die Verdunkelungsbemühungen der korrupten Medien und die Schande eines Rechtssystems, das diejenigern verfolgt, die die Wahrheit sagen, waren nicht in der Lage, die ein fache Wahrheit von WikiLeaks Enthüllungen zurückzuhalten. Sie haben nicht gewonnen, noch nicht, und sie haben den Mann nicht vernichtet. Nur das Schweigen guter Menschen wird es ihnen ermöglichen, zu gewinnen. Julian Assange war noch nie so isoliert. Er braucht deine Unterstützung und deine Stimme. Jetzt ist es mehr denn je an der Zeit, Gerechtigkeit und Redefreiheit für Julian zu fordern. Danke.“

Dennis Bernstein: Wir setzen unsere Diskussion über den Fall von Julian Assange fort, jetzt in der ecuadorianischen Botschaft in Großbritannien. John Pilger, es ist toll, wieder mit Ihnen zu sprechen. Aber es ist eine tiefe Tragödie, John, wie sie Julian Assange behandeln, diesen produktiven Journalisten und Verleger, von dem so viele andere Journalisten in der Vergangenheit abhängig waren. Er wurde völlig im Regen stehen gelassen, um für sich selbst zu sorgen.

John Pilger: So etwas habe ich noch nie erlebt. Es herrscht eine Art unheimliche Stille um den Fall Julian Assange. Julian wurde auf jede erdenkliche Art und Weise rehabilitiert, und doch ist er so isoliert, wie es heutzutage nur wenige Menschen sind. Er ist von den Arbeitsmitteln seines Fachs abgeschnitten, Besucher sind nicht erlaubt. Ich war kürzlich in London und konnte ihn nicht sehen, obwohl ich mit Leuten sprach, die ihn gesehen hatten. Rafael Correa, der ehemalige Präsident von Ecuador, sagte kürzlich, dass er das, was sie Julian jetzt antun, als Folter betrachtet. Es war Correas Regierung, die Julian politische Zuflucht gewährte, die nun von seinem Nachfolger, der von Lenin Moreno geführten Regierung, verraten wurde, die sich wieder auf die altehrwürdige Weise den Vereinigten Staaten unterwirft mit Julian als Bauer und Opfer.

Sollte ein „Verfassungsheld“ sein.

Aber in Wirklichkeit kommt es auf die britische Regierung an. Obwohl er immer noch in einer ausländischen Botschaft ist und tatsächlich die ecuadorianische Staatsbürgerschaft besitzt, sollte sein Recht auf Ausreise aus dieser Botschaft von der britischen Regierung garantiert werden. Die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für rechtswidrige Inhaftierungen hat dies deutlich gemacht. Großbritannien nahm an einer Untersuchung teil, die ergab, dass Julian ein politischer Flüchtling war und er Opfer eines großen Justizirrtums war. Es ist sehr gut, dass Sie das tun, Dennis, denn selbst in den Medien außerhalb des Mainstreams gibt es dieses Schweigen über Julian.

Die Straßen vor der Botschaft sind praktisch leer, während sie voller Leute sein sollten, die sagen, dass wir bei Ihm sind. Die Grundsätze in diesem Fall sind absolut eindeutig. Nummer eins ist die Gerechtigkeit. Das Unrecht, das diesem Mann angetan wird, ist Legion, sowohl im Hinblick auf den gefälschten schwedischen Fall als auch bezogen auf die Tatsache, dass er in der Botschaft bleiben muss und nicht gehen kann, ohne verhaftet, an die Vereinigten Staaten ausgeliefert und in ein Höllenloch zu geraten. Aber es geht auch um Redefreiheit, um unser Recht auf Information, das in der Verfassung der Vereinigten Staaten verankert ist.

Wenn die Verfassung wörtlich genommen würde, wäre Julian eigentlich ein Held der Verfassung. Stattdessen verstehe ich die Anklage, die sie aushecken wollen, wie eine Anklage wegen Spionage! Es ist so lächerlich. Das ist die Situation, wie ich sie sehe, Dennis. Es ist keine glückliche, aber es ist eine, wegen der die Leute sich schnell versammeln sollten.

DB: Seine journalistischen Kollegen klingen wie seine Staatsanwälte. Sie wollen hinter Russland-Gatefreaks wie dem Kongressabgeordneten Adam Schiff und Mike Pompeo stehen, die Assange für immer im Gefängnis sehen oder sogar hingerichtet sehen wollen. Wie reagieren Sie auf Journalisten, die sich wie Staatsanwälte verhalten, von denen einige sein Material für Geschichten verwendet haben? Das ist eine schreckliche Zeit für den Journalismus.

JP: Du hast völlig Recht: Es ist eine schreckliche Zeit für den Journalismus. So etwas habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt. Allerdings ist es nicht neu. Es hat immer einen sogenannten Mainstream gegeben, der in den Medien wirklich auf große Macht hinausläuft. Er hat immer existiert, vor allem in den Vereinigten Staaten. Der Pulitzer-Preis ging in diesem Jahr an die New York Times und die Washington Post für die Hexenjagd gegen Russland! Sie wurden dafür gelobt, „wie tief ihre Ermittlungen waren“. Ihre Ermittlungen ergaben nicht den geringsten Hinweis auf eine ernsthafte russische Intervention bei den Wahlen 2016.

Pilger und Assange, London. (7. Oktober 2011 – Foto: Oli Scarff/Getty Images Europe)

Der Fall Julian Assange erinnert mich an den Fall Gary Webb. Bob Parry war einer der wenigen Unterstützer von Gary Webb in den Medien. Webbs „Dark Alliance“-Serie enthielt Beweise dafür, dass der Kokainhandel mit dem Einverständnis der CIA weiterging. Später wurde Webb von anderen Journalisten gejagt, und da er keine Arbeit fand, beging er schließlich Selbstmord. Der CIA-Generalinspektor bestätigte ihn anschließend. Julian Assange ist weit davon entfernt, sich das Leben zu nehmen. Seine Widerstandsfähigkeit ist bemerkenswert. Aber er ist immer noch ein Mensch und er hat einen herben Schlag erlitten.

Das Schwierigste für ihn ist wahrscheinlich die völlige Heuchelei von Nachrichtenorganisationen – wie der New York Times, die die WikiLeaks „War Logs“ und „Cablegate“, die Washington Post und The Guardian veröffentlicht hat, die eine rachsüchtige Freude daran hatten, Julian zu quälen. The Guardian hat vor ein paar Jahren einen Pulitzer-Preis über Snowden bekommen. Aber ihre Berichterstattung über Snowden ließ ihn in Hongkong zurück. Es war WikiLeaks, das Snowden aus Hongkong in Sicherheit brachte.

Beruflich finde ich dies eines der unappetitlichsten und unmoralischsten Dinge, die ich in meiner Karriere gesehen habe. Die Verfolgung dieses Mannes durch große Medienorganisationen, die großen Nutzen aus WikiLeaks gezogen haben. Einer von Assanges großen Peinigern, The Guardian’s Luke Harding, verdiente viel Geld mit einer Hollywood-Version eines Buches, das er und David Lee schrieben, in dem sie im Grunde genommen ihre Quelle angriffen.

Ich nehme an, man muss ein Psychiater sein, um das alles zu verstehen. Meines Wissens sind so viele dieser Journalisten bloßgestellt. Sie erkennen, dass WikiLeaks das getan hat, was sie schon vor langer Zeit hätten tun sollen, nämlich uns zu sagen, wie die Regierungen lügen.

DB: Eine Sache, die mich sehr beunruhigt, ist die Art und Weise, wie die westliche Unternehmenspresse über die Beteiligung Russlands an den Wahlen in den USA 2016 spekuliert, dass es ein Hack durch Julian Assange war. Jeder ernsthafte Ermittler würde wissen wollen, wer welche Interessen dabei hatte. Und doch besteht die Möglichkeit, dass es dutzende verärgerte Leute sein könnten, die gingen, um für die Clinton Maschine zu arbeiten und von innen erfuhren, dass das DNC ganz und gar Bernie Sanders loswerden wollte….und dies ist nicht Teil der Geschichte!

Acht Hunderttausend Enthüllungen über Russland

JP: Was mit Sanders passiert ist und wie er von der Clinton-Organisation betrogen wurde, weiß jeder, und dass dies die Geschichte ist. Und jetzt erleben wir wie der DNC WikiLeaks verklagt! Das ist eine Art Farce. Ich meine, nichts davon kam von den Russen. Dass WikiLeaks irgendwie mit den Russen im Bett liegt, ist lächerlich. WikiLeaks veröffentlichte etwa 800.000 wichtige Enthüllungen über Russland, von denen einige sehr kritisch gegenüber der russischen Regierung waren. Wenn Sie eine Regierung sind und etwas Unerwartetes tun oder Ihr Volk anlügen und WikiLeaks die Dokumente bekommt, um es aufzudecken, werden sie veröffentlichen, egal wer Sie sind, seien es die Vereinigten Staaten oder Russland.

DB: Randy Credico wurde kürzlich wegen seiner Arbeit und seiner Entscheidung, der Verfolgung von Julian Assange eine sehr hochkarätige Serie zu widmen, angegriffen. Er ging zum White House Press Roast und schrie nach einem netten Gespräch mit dem Kongressabgeordneten Schiff: „Was ist mit Julian Assange?“ Der Raum war vollgepackt mit Reportern, aber Randy wurde angegriffen und rausgeschleppt. Es war so, als ob es allen dort peinlich war, zu erkennen, dass einer ihrer Kollegen brutal behandelt wurde.

JP: Randy schrie etwas Wahres. Es verhält sich sehr ähnlich zu dem, was mit Ray McGovern passiert ist. Ray ist ein ehemaliges Mitglied der CIA, aber extrem prinzipientreu. Ich würde vorschlagen, dass er jetzt ein Abtrünniger ist.

DB: Es war hysterisch, diesen vier bewaffneten Wachen zuzusehen, die immer wieder schrien: „Hör auf, dich zu wehren, hör auf, dich zu wehren“, und sie schlagen ihm die Seele aus dem Leib!

JP: Ich dachte, das Bild von Ray, der weggeschleppt wurde, sei besonders aufschlussreich. Diese vier übergewichtigen, offensichtlich schlecht ausgebildeten jungen Männer, die Ray, der 78 Jahre alt ist, in den Griff nahmen. Das war für mich sehr symbolisch. Er stand auf, um die Tatsache in Frage zu stellen, dass die CIA im Begriff war, die Führung an eine Person zu übergeben, die für Folter verantwortlich war. Es ist sowohl schockierend als auch surreal, was natürlich auch der Fall Julian Assange ist.

Aber echter Journalismus sollte in der Lage sein, das Schockierende und Surreale zu überstehen und zur Wahrheit zu gelangen. Es gibt jetzt so viel Verschleierung, mit all diesen dunklen und bedrohlichen Entwicklungen. Es ist fast so, als würde das Wort „Journalismus“ diskreditiert.

DB: Es hat sicherlich eine Menge Absprachen gegeben, wenn es um Israel geht. Dann ist das Wort „Verschleierung“ durchaus angebracht.

Wikileaks‘ Video „Kollateralschaden“.

JP: Das ist die ultimative Verschleierung. Aber das ist eine Verschleierung durch Stillschweigen. Noch nie gab es eine Verschleierung der Wirklichkeit wie die zwischen den USA und Israel. Man suggeriert ein anderes Wort und das ist „Immunität“. Es gibt eine moralische Immunität, eine kulturelle Immunität, eine geopolitische Immunität, eine rechtliche Immunität und natürlich eine Medienimmunität.

Am Tag der Einweihung der neuen US-Botschaft in Jerusalem werden über 60 Menschen erschossen. Israel hat einige der bösartigsten experimentellen Munitionen in der Welt und sie feuerten sie auf Menschen, die gegen die Besetzung ihres Heimatlandes protestierten und versuchten, die Menschen an die Nakba und das Recht auf Rückkehr zu erinnern.

In den Medien wurden diese Proteste als „Zusammenstöße“ bezeichnet. Obwohl sie so schlimm wurden, dass die New York Times in einer späteren Ausgabe ihre Schlagzeile änderte, um zu sagen, dass Israel tatsächlich Menschen tötete. Ein seltener Moment, als die Immunität, die Verschleierung unterbrochen wurde. Das ganze Gerede über den Iran und Atomwaffen ist ohne Bezug auf die größte Atommacht im Nahen Osten.

DB: Was wären Ihrer Meinung nach die Beiträge gewesen, die Julian Assange in dieser Zeit der Zensur und Feigheit im Journalismus geleistet hat? Wo kommt er ins Spiel?

JP: Ich glaube, es geht um Informationen. Wenn man auf die Zeit zurückblickt, als WikiLeaks begann, als Julian in seinem Hotelzimmer in Paris anfing, die ganze Sache zusammenzusetzen, dann war eines der ersten Dinge, die er schrieb, dass es eine Moral in der Transparenz gibt, dass wir ein Recht darauf haben zu wissen, was diejenigen, die unser Leben kontrollieren wollen, im Verborgenen tun.

Das Recht zu wissen, was Regierungen in unserem Namen tun – in unserem Namen oder zu unserem Nachteil – ist unser moralisches Recht. Julian empfindet das sehr leidenschaftlich. Es gab Zeiten, in denen er einen kleinen Kompromiss hätte eingehen können, um seine Situation möglicherweise zu verbessern. Es gab Zeiten, da sagte ich zu ihm: „Warum setzt du das nicht eine Weile aus und machst mit?“ Natürlich wusste ich vorher, wie seine Antwort lauten würde, und das war „Nein“. Die enorme Menge an Informationen, die gerade in den letzten Jahren von WikiLeaks kamen, hat sich zu einer außergewöhnlichen öffentlichen Dienstleistung entwickelt.

Ich las neulich ein WikiLeaks-Kabel aus dem jahr 2006 von der US-Botschaft in Caracas, das an andere Agenturen in der Region adressiert war. Das war vier Jahre nachdem die USA versuchten, Chavez in einem Putsch loszuwerden. Es wurde detailliert beschrieben, wie Subversion funktioniert. Natürlich haben sie es als Menschenrechtsarbeit verkleidet und so weiter. Ich las dieses offizielle Dokument und dachte, dass die darin enthaltenen Informationen Jahre der verzerrten Berichterstattung aus Venezuela wert sind. Es erinnert uns auch daran, dass das sogenannte „Einmischen“ Russlands in den USA nur Unsinn ist. Das Wort „Einmischung“ gilt nicht für die Handlungsweise, die in diesem Dokument enthalten ist. Es ist eine Einmischung in die Angelegenheiten eines anderen Landes.

WikiLeaks hat das auf der ganzen Welt getan. Es hat den Menschen die Informationen gegeben, auf die sie ein Recht haben. Sie hatten das Recht, aus den sogenannten „War Logs“ die Kriminalität unserer Kriege in Afghanistan und im Irak zu erfahren. Sie hatten das Recht, von Cablegate zu erfahren. Das ist, als wir erfuhren daß das NSA auf Clintons Bestreben hin persönliche Informationen über Mitglieder des UN-Sicherheitsrates sammelte – einschließlich ihrer Kreditkartendaten.

Du kannst sehen, warum sich Julian Feinde gemacht hat. Aber er hätte auch sehr viele Freunde finden sollen. Dies ist eine wichtige Information, weil sie uns sagt, wie die Macht funktioniert, und wir werden es sonst nie erfahren. Ich denke, WikiLeaks hat eine Welt der Transparenz eröffnet und den Begriff „Recht zu wissen“ mit Leben erfüllt. Das muss erklären, warum er so sehr angegriffen wird, denn das ist so bedrohlich. Der Feind der Großmacht sind nicht die Taliban, sondern wir.

DB: Und wer kann die Veröffentlichung des „Collateral Mord“-Filmmaterials von Chelsea Manning vergessen?

JP: So etwas ist nicht ungewöhnlich. Vietnam sollte der offene Krieg sein, aber das war es wirklich nicht. Die Kameras waren nicht da. Es ist in der Tat schockierend, aber es informiert die Menschen, und wir haben den Mut, Chelsea Manning dafür zu danken.

DB: Ja, und der Dank dafür war sieben Jahre Einzelhaft. Sie wollen Assange verfolgen und ihn vielleicht an den Sparren im Kongress aufhängen, aber was ist mit Judith Miller und der New York Times, die den Westen in den Krieg ziehen? Im Gegensatz zu dem erstaunlichen Beitrag, den Julian Assange geleistet hat, gibt es kein Ende der schrecklichen Beispiele dafür, was als Journalismus gilt.

Klicken Sie hier, um dieses Interview anzuhören.

Dennis J. Bernstein ist Gastgeber von „Flashpoints“ im Pacifica-Funknetz und Autor von Special Ed: Stimmen aus einem versteckten Klassenzimmer. Das Audioarchiv finden Sie unter http://www.flashpoints.net. Sie können sich mit dem Autor unter[email protected] in Verbindung setzen.

Quelle: Consortium news

https://russia-insider.com/en/politics/great-john-pilger-interview-disgraceful-persecution-julian-assange/ri23778?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

