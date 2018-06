Die Babtschenko-False Flag enthüllt die Verknüpfungen von Tiefem Staat und Journalisten

von Andrew Korybko – http://www.theblogcat.de

In ähnlicher Weise verstärkt das Behauptungen, dass die berühmten Videos der Weißhelme mit toten Kindern in Syrien ebenso gefälscht sind, wie die unabhängige Journalistin Vanessa Beeley mit ihren jahrelangen, umfassenden Investigativberichten bewiesen hat. Ganz zu Schweigen von neu aufkeimenden Zweifeln über die offizielle Sicht auf den Skripal-Fall. Im Nachhinein verleiht diese eingestandene False Flag-Provokation jenen Argumenten zusätzlich mehr Glaubwürdigkeit, dass die zwei oben genannten, prominenten Beispiele ebenfalls inszeniert worden sind. Aber es gibt noch einen weiteren Blickwinkel auf diese Sache, der mehr Aufmerksamkeit verdient. Und das ist die Kooperation zwischen Journalisten und dem „Tiefen Staat“. (Anm.d.Ü.: Ist euch schon aufgefallen, wie viele „Augenzeugen“ bei „Terroranschlägen“ Reporter waren?)

Die meisten Menschen wissen bereits von der dramatischen Nummer, als er nach seiner „Ermordung“ bei einer Live Pressekonferenz erschien und zugab, dass die ganze Sache inszeniert worden war, um seine, wie er behauptet, von Russland gedungenen Mörder zu fangen. Aber viele Menschen haben die größeren Auswirkungen dessen, was gerade passiert ist, noch nicht erkannt. Es wurde seitdem viel darüber geschrieben, wie unverantwortlich es von der Ukraine war, eine False Flag durchzuführen mit dem Ziel, die Welt anzulügen, um die Reputation Russlands kurz vor der WM in den Dreck zu ziehen, mit der Erkenntnis, dass diese hundertprozentige Fake News die Massenmedien noch verdächtiger macht – und vor allem jene, die in der Ukraine arbeiten – noch verdächtiger als je zuvor.

Der russische Journalist Arkadi Babtschenko (rechts), der am 29. Mai Berichten zufolge in der ukrainischen Hauotstadt Kiew ermordet wurde. Neben ihm der Chef des staatlichen Sicherheitsdienstes SBU, Vasily Gritsak, während einer Pressekonferenz in Kiew am 30. Mai 2018

Inzwischen gilt es als selbstverständlich, dass einige Journalisten heimlich mit ihren faktischen Agenten aus dem permanenten militärischen, nachrichtendienstlichen und diplomatischen Apparat zusammenarbeiten und ihre Aktivitäten sogar mit ihnen koordinieren. Schließlich hat man gesehen, wie die Medien über die letzten drei Jahre bei ihrem Informationskrieg gegen Trump vorgegangen sind. Aber Babtschenkos False Flag-“Ermordung“ stellt dabei eine ganz neue Dimension dar. Überraschenderweise hat das US-finanzierte „Radio Free Europe/Radio Liberty“ berichtet, dass das inszenierte Foto der „Ermordung“ „ursprünglich zuerst auf der Facebook-Seite eines ehemaligen ukrainischen Reporters veröffentlicht wurde, der sagt, dass er jetzt für eine zwielichtige Beratungsfirma im Raum Washington D.C. arbeitet.“