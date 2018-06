Der türkische Despot

Elke Dangeleit, Jahrgang 1960, studierte in den 90er Jahren Ethnologie, Politologie und Philosophie in Berlin und befasst sich seit den 80er Jahren mit Migrantinnen und Migranten aus der Türkei, insbesondere der Situation der Kurdinnen und Kurden. Im Bosnien-Krieg engagierte sie sich in einer NGO im Rahmen des UNHCR zur Versorgung der Bevölkerung von Bosnien. In den letzten Jahren reiste sie unter anderem durch das kurdische Autonomiegebiet im Nordirak, nach Nordkurdistan/Südosttürkei und Armenien, um sich ein Bild über die Lage der Minderheiten zu machen. Seit 2017 ist sie Abgeordnete im Bezirksparlament in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg für die Partei ‚Die Linke‘.