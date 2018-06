Verzweifelt auf der Suche nach Existenzberechtigung installiert sich die NATO in Lateinamerika.

von Elliott Gabriel – https://russia-insider.com

Übersetzung LZ

Die US-Militärkolonie Kolumbien ist heute ein „globaler Partner“ der NATO, der Bolivien und Venezuela bedroht.

Die formelle Partnerschaft Kolumbiens mit der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) ist das erste Mal, dass ein lateinamerikanisches Land der europäischen Gruppe beigetreten ist, und signalisiert eine neue Verschiebung durch das Bündnis aus der Zeit des Kalten Krieges in Richtung des globalen Südens.

Der Eintritt Kolumbiens in die NATO als „globaler Partner“ signalisiert, dass die US-Militärspitze für das südamerikanische Land sowohl sicherheitspolitisch als auch geopolitisch das Sagen übernommen hat, was umso wichtiger wird, als das Nordatlantische Bündnis angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China eine Macht im Südpazifik werden will.

Die NATO begann ihr Partnerschaftsabkommen mit der südamerikanischen Nation im Mai 2017, unmittelbar nach dem Friedensabkommen zwischen Bogota und den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC-EP), doch das Land wird nach wie vor von rechtsgerichteten paramilitärischen Aktivitäten, ungestraft agierenden Sicherheitskräften und der schrecklichen Ungleichheit, die ursprünglich Gruppen wie die FARC-EP hervorbrachte, geplagt.

Sogenannte „globale Partner“ der NATO sind weitgehend jene Länder, die fest im angloamerikanischen imperialistischen Einflussbereich liegen oder direkt von den USA besetzt waren, darunter Afghanistan, Australien, Irak, Japan, die Republik Korea, die Mongolei, Neuseeland und Pakistan.

Das 29 Nationen umfassende Bündnis wurde 1949 zu Beginn des kalten Krieges gegründet, um ein strategisches Bollwerk gegen die Ausbreitung des Kommunismus und der sowjetischen Hegemonie in der euro-atlantischen Region zu festigen.

In einer Fernsehansprache sprach der Friedensnobelpreisträger und scheidende kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos über die Mitgliedschaft seines Landes im Militärbündnis:

„Kolumbien profitiert sehr davon, ein aktiver Teil der internationalen Gemeinschaft zu sein; viele der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, sind zunehmend globaler Natur und brauchen die Unterstützung und Zusammenarbeit anderer Länder für ihre Lösung.“

Nach Angaben der NATO wird sich die neue Partnerschaft auf die Bereiche Cybersicherheit, maritime Sicherheit, Terrorismusbekämpfung und organisierte Kriminalität konzentrieren. Die Partnerschaft wird auch Programme zur Standardisierung militärischer Vorgehensweisen, zur gemeinsamen Ausbildung und zu militärischen Übungen sowie zur Modernisierung der kolumbianischen Streitkräfte nach dem Vorbild der NATO umfassen.

Die Integration Kolumbiens in die von den USA beherrschte Sicherheitsarchitektur dauert noch lange an.

Während die Nachrichten für einige überraschend kamen, arbeiten Kolumbien und die Nordatlantische Allianz seit langem auf diesen Gebieten zusammen. Der NATO-Anschluss ist der Höhepunkt der Öffnung des Landes durch den rechten Präsidenten Alvaro Uribe zu den Vereinigten Staaten, die während der blutigen Kampagne „Plan Colombia“ gegen die FARC-EP, bei der die USA dem Land militärische Hilfe leisteten, begann. Im Jahr 2009 hat Uribe eine Vereinbarung getroffen, die dem US-Militär die Nutzung von zwei Marinestützpunkten, drei Luftwaffenstützpunkten und zwei Armeestützpunkten im Land gewährt.

Unter dem Nachfolger von Uribe, Santos, unterzeichnete das kolumbianische Verteidigungsministerium 2013 das erste Sicherheits- und Kooperationsabkommen mit der NATO und löste damit einen Aufschrei der fortschrittlichen Regierungen in der Region aus, darunter Venezuela, Nicaragua, Bolivien, Brasilien und Ecuador.

Der bolivianische Präsident Evo Morales verurteilte den Schritt als „Provokation“ und Verschwörung gegen die „antiimperialistischen bolivarischen Länder“ in der Hemisphäre und stellte fest, dass das Abkommen unterzeichnet wurde kurz nachdem Santos sich mit dem venezolanischen Putschisten Henrique Capriles getroffen hatte.

Morales erklärte:

„Wie ist es möglich, dass Kolumbien Mitglied der NATO werden will? Wozu? Die NATO soll Aggressionen gegen Lateinamerika begehen, damit sie zu uns eindringen können, wie sie es in Europa, Afrika und Asien getan haben?“

Am Donnerstag gab RT ein Interview mit dem ehemaligen ecuadorianischen Präsidenten Rafael Correa mit Santos, wo der Ex-Präsident fragte, ob Santos, ein Nobelpreisträger, jemals der NATO beitreten wolle.

Der kolumbianische Präsident stellte fest, dass es nicht in Frage käme, die NATO-Operationen nach Lateinamerika zu bringen, und der Status eines „globalen Partners“ sei weitgehend ein Status der Übernahme von „Best Practices“ in Bezug auf militärische Käufe und Ausbildung, wobei Kolumbien sogar an militärischen „Friedensmissionen in anderen Teilen der Welt“ teilnehme, ohne es zu verpflichten, sich an militärischen Operationen zu beteiligen, denen es sich nicht anschließen wolle.

Die Nordatlantische Allianz geht in den Südpazifik?

Während die vergangenen Schritte, die die Integration Kolumbiens in die von den USA dominierte atlantische Sicherheitsarchitektur signalisierten, von einem Sturm von Erklärungen lateinamerikanischer Führer begrüßt wurden, schlug diesmal nur das Außenministerium Venezuelas die „Absicht der kolumbianischen Behörden, ein ausländisches Militärbündnis mit nuklearen Fähigkeiten nach Lateinamerika und in die Karibik einzuführen, was eindeutig eine ernste Bedrohung für den Frieden und die Stabilität in der Region darstellt“ verurteilte.

Bolivien ist inzwischen diplomatisch hilflos, da es darum kämpft, die Führung über die Union der Südamerikanischen Nationen (UNASUR) wiederzuerlangen, die sich zunehmend als Relikt der vergangenen so genannten „rosa Flut“- Ära erweist, insbesondere nachdem die proamerikanischen Regierungen Argentiniens, Brasiliens, Chiles, Kolumbiens, Perus und Paraguays die Gruppe aus Protest gegen die Übernahme ihrer zeitweiligen Präsidentschaft verlassen haben.

Dennoch hat Santos selbst erklärt, dass er gegen jede militärische Intervention der USA gegen Venezuela ist:

„Das ist nicht die Lösung – eine Invasion der Marine in Venezuela wäre katastrophal und würde auch Folgen für mehrere Generationen nach sich ziehen. Eine militärische Intervention der USA wäre eine Katastrophe für Venezuela und die Beziehungen Lateinamerikas zu den Vereinigten Staaten.“

Dennoch befürchten einige Analysten, dass Bogota eine konfrontativere Haltung gegen Caracas einnehmen wird, wenn der rechte Schützling des ehemaligen Präsidenten Uribe, Ivan Duque, die bevorstehenden Wahlen in Kolumbien gewinnt.

Während die NATO dazu gedacht war, Europa nach dem Zweiten Weltkrieg vor dem vermeintlichen „sowjetischen Expansionismus“ zu schützen, führte die postsowjetische Ära zu einer nahezu vollständigen Umzingelung Russlands durch die militärische Infrastruktur der USA/NATO und durch vorgeschobene Operationsbasen in Europa.

Angesichts der Fragen nach der anhaltenden Relevanz des Nordatlantischen Bündnisses hat die NATO nach einer Rechtfertigung für seine Existenz von Zentralasien bis Afrika südlich der Sahara gesucht und sogar die Idee einer indirekten Intervention im Südchinesischen Meer aufgeworfen.

Die Präsenz Chinas erstreckt sich jedoch von der eurasischen Landmasse bis zum Südkegel, was die Bedeutung des Pazifiks für die strategischen Berechnungen des US-Imperialismus und seiner Juniorpartner von Europa bis in die Anden erhöht.

Indem Washington seine „globale Partnerliste“ auf Kolumbien ausdehnt, will es mit Zustimmung der gewählten Regierungen auf dem ganzen Kontinent, von Santos in Kolumbien bis Mauricio Macri in Argentinien, Michel Temer in Brasilien und sogar Lenin Moreno in Ecuador, die Vorherrschaft über Südamerika zurückgewinnen.

Quelle: MintPress Nachrichten

https://russia-insider.com/en/politics/desperate-reason-exist-nato-installs-itself-latin-america/ri23758?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=9ecee1d0e1&mc_eid=8206ba48e2

