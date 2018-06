Ist Putin wirklich dazu bereit, den Iran „fallen zu lassen“?

von https://thesaker.is – http://www.theblogcat.de

Das Thema Russland in Syrien fasziniert immer noch und bietet viel Anlass für Streit. Das macht Sinn – das Thema wird auf vielen Ebenen zunehmend wichtig, darunter pragmatischen und moralischen. Heute will ich mich ganz an die pragmatische Ebene halten und die moralischen/ethischen/geistigen Überlegungen, wenigstens eine Zeitlang, außer Acht lassen. Darüber hinaus will ich um des Arguments willen so tun, als handele der Kreml einhellig, als gäbe es keine Atlantik-Brücke in der russischen Regierung, keine Fünfte Kolonne im Kreml und als gäbe es keine zionistische Lobby, die in Russland enormen Einfluss ausüben würde. Ich werde mich in der Zukunft mit diesen Themen auseinandersetzen, da ich der festen Überzeugung bin, dass die Zeit und die Ereignisse beweisen werden, wie unbegründet und politisch motiviert diese Leugnungen in Wahrheit sind. Aber zum Zweck dieser Analyse tun wir mal so, als sei im Kreml alles in Ordnung und nehmen an, dass Russland vollkommen souverän ist und frei seine nationalen Interessen schützt.

Also was wissen wir über das Geschehen in Syrien?

Ich behaupte, dass es offensichtlich ist, dass Russland und Israel eine Vereinbarung getroffen haben. Dass es irgendein gegenseitiges Verständnis gibt, aber da ist eindeutig noch mehr, das nicht offen eingestanden wird. Die Israelis prahlen wie immer über ihren totalen Sieg und veröffentlichen Artikel wie folgenden: „Putin und Netanjahu waren in Syrien schon immer auf der selben Seite“, wo es im Untertitel heißt: „Putin ist dazu bereit, den Iran fallen zu lassen, um Israel glücklich zu machen und Assads Sieg zu retten“.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-syria-putin-and-netanyahu-were-on-the-same-side-all-along-1.6134931

Echt?

Die chaotische Welt widersprüchlicher Erklärungen und Äußerungen

Betrachten wir diese These aus einem rein logischen Gesichtspunkt. Erstens, was waren die ursprünglichen Ziele Israels? Wie ich schon früher erklärt habe, hatten die Israelis folgende Ziele:

Einen starken, säkularen arabischen Staat mitsamt seiner politischen Struktur, den Streitkräften und Geheimdiensten zu zerstören. In Syrien totales Chaos und Schrecken zu erzeugen, um die Schaffung einer „Sicherheitszone“ durch Israel nicht nur auf dem Golan sondern auch weiter im Norden zu rechtfertigen. Im Libanon einen Bürgerkrieg anzuzetteln, indem man die irren Takfiris gegen die Hisbollah hetzt. Die Takfiris und die Hisbollah sollen sich gegenseitig zu Tode bluten, dann wird eine „Sicherheitszone“ geschaffen, aber dieses Mal im Libanon. Die Schaffung einer schiitischen Achse Iran-Irak-Syrien-Libanon zu verhindern. Syrien entlang ethnischer und religiöser Linien aufzubrechen. Ein Kurdistan zu schaffen, das man dann gegen die Türkei, Syrien, Irak und den Iran benutzen kann. Es Israel zu ermöglichen, im Nahen Osten die unumstrittene Macht zu werden und so Saudi Arabien, Katar, Oman, Kuweit und all die anderen dazu zu zwingen, sich bei jedem Gas- oder Erdölprojekt an Israel zu wenden. Den Iran schrittweise zu isolieren, zu bedrohen, zu sabotieren und schließlich mit einem breiten regionalen Streitkräfteverbund anzugreifen. Alle Zentren schiitischer Macht im Nahen Osten zu eliminieren.

Halten wir hier einmal inne und stellen uns eine sehr einfache Frage: Wen Putin und Netanjahu von Anfang an auf der selben Seite standen, was hätte Putin tun sollen, um den Israelis zu helfen? Ich schlage diese offensichtliche und unzweifelhafte Antwort vor: absolut gar nichts . Als die Russen ihre (sehr begrenzte, aber auch effektive) Intervention in Syrien begannen, da waren diese Pläne schon voll in ihrer Umsetzung begriffen!

Die unleugbare Wahrheit ist, dass Putin den ursprünglichen Plan Israels für Syrien vereitelt hat.

Tatsächlich haben die Hisbollah und der Iran bereits in Syrien interveniert und versuchten verzweifelt, in einer kollabierenden syrischen Front die „Löcher zu stopfen“. Wenn überhaupt, so muss man Putin das Verdienst zuschreiben, dass die Israelis ihren „Plan A“ aufgeben und zu „Plan B“ übergehen mussten, den ich hier beschreibe (http://www.unz.com/tsaker/the-warmakers/ ) und der sich so zusammenfassen lässt:

Schritt Eins: benutze deine Propagandamaschine und deine infiltrierten Agenten, um das Märchen über ein iranisches Nuklearprogramm aufzuwärmen. (…) Wenn Trump sagt, dass das JCPOA ein schrecklicher Deal ist, dann ist es so. Heh, wir leben in einer „Post-Skripal“ und „Post-Duma“-Ära – wenn einige anglische (oder jüdische) Führer sagen, es sei „höchstwahrscheinlich“, dann muss jeder sofort seine „Solidarität“ zeigen, oder er wird als „antisemitisch“ oder „Verschwörungstheoretiker“ angeklagt (ihr wisst wie das läuft). Also ist Schritt Eins eine Neuauflage aus dem Nichts der Zeitungsente vom iranischen militärischen Nuklearprogramm. Schritt Zwei ist die Verkündung, dass Israel „existentiell bedroht“ ist und (…) sollen doch die doofen Amerikaner gegen die Iraner kämpfen.

Wie ich schon ausführlich erläutert habe ( https://www.unz.com/tsaker/why-is-putin-allowing-israel-to-bomb-syria/ ), hat Russland überhaupt keine moralische Verpflichtung, irgend jemanden irgendwo zu schützen, nicht im Nahen Osten und schon gar nicht Syrien und/oder den Iran. Ich habe auch ausführlich erläutert, warum Putin eine Reihe pragmatischer interner Gründe hat, dass sich Russland nicht in einen großen Krieg im Nahen Osten einmischt. https://www.unz.com/tsaker/putin-and-israel-a-complex-and-multi-layered-relationship/

Und schließlich habe ich erläutert ( http://www.unz.com/tsaker/it-all-depends-on-your-values/ ), dass die Israelis eindeutig den Iran provozieren, indem sie iranische (oder genauer gesagt mit dem Iran verbündete oder von Iran unterstützte) Ziele in Syrien angreifen. Sie hoffen darauf, dass der iranische Geduldsfaden reißt und dass die Iraner mit genügend Feuerkraft zurückschlagen, um nicht nur Angriffe auf die (relativ wertlosen) iranisch-verbündeten Ziel in Syrien zu rechtfertigen, sondern auf dem Iran selbst. Das würde einen iranischen Gegenschlag auf Israel und damit den Großen Preis garantieren: einen massiven US-Angriff auf den Iran.

Schauen wir uns noch einmal die russischen Aktionen an. Wenn Putin „von Anfang an auf der Seite Natanjahus“ stand, dann hätte er den Israelis bei deren Aktionen geholfen, nämlich den Iran zu provozieren, stimmt’s? Aber was hat Putin wirklich getan?

Alles begann mit einer Äußerung von Außenminister Lawrow, der erklärt hat, dass alle ausländischen Streitkräfte Syrien verlassen müssten. Soweit ich weiß gibt es kein direktes Zitat von Lawrows ursprünglicher Äußerung, nur interpretierende Umschreibungen. Lawrow hat später einige erläuternde Kommentare abgegeben, so wie diesen: „Natürlich muss der Abzug aller nicht-syrischen Streitkräfte auf einer gegenseitigen Basis erfolgen, das sollte keine Einbahnstraße sein. Das Resultat dieser Arbeit, die fortgesetzt werden sollte und fortgesetzt wird, sollte eine Situation sein, wo Repräsentanten der Syrisch Arabischen Armee an der Grenze zu Israel stehen.“ ( http://www.thetower.org/6303-russian-fm-lavrov-all-foreign-troops-including-irans-must-leave-syria/ )

Aber halten wir uns nicht mit dem Versuch auf, herauszufinden, was ein lockerer Kommentar war und was „offiziell“ war. Wir sollten vor allem das festhalten: Schon vor Lawrows Kommentar zu „allen ausländischen Streitkräften“ sagte dieser Lawrow auch, dass „alle US-Streitkräfte nach dem Sieg über die terroristischen Kräfte Syrien verlassen müssen.“ Darf ich auch jeden hier daran erinnern, dass Israel den syrischen Golan seit Jahren illegal besetzt hält und dass die IDF damit genau in die Definition einer „ausländischen Streitkraft in Syrien“ fällt? Es kommt noch besser, denn die Syrer, und offen gesagt der gesunde Menschenverstand und das internationale Recht sagen, dass alle ausländischen Streitkräfte Syrien verlassen müssen, außer jene, die sich auf Bitten der syrischen Regierung legal in Syrien aufhalten . Wenn also die Russen sagen, dass alle ausländischen Kräfte – einschließlich der iranischen (angenommen Lawrow hat das so gesagt) – Syrien verlassen müssen, dann haben sie keine legale oder sonstige Autorität um das umzusetzen, außer es gibt zu dieser Forderung eine UNSC-Resolution. Bedenkt man, dass sich die Israelis und die USA einen Dreck um das internationale Recht oder den UN-Sicherheitsrat scheren, so kommt eher der Tag, an dem eine Resolution verabschiedet wird, die sich nur gegen die Iraner richtet und die von den Israelis ignoriert wird. Die Sache hier ist die, dass es in Wahrheit ziemlich wenige iranische „Streitkräfte“ in Syrien gibt. Es gibt viel mehr „Berater“ (die man nicht als Streitkräfte betrachten kann) und viel mehr pro-iranische Streitkräfte, die nicht wirklich „iranisch“ sind. Und es gibt die Hisbollah, aber die Hisbollah wird nicht verschwinden, und sie sind übrigens Libanesen und keine Iraner. Zweifellos würden die Israelis behaupten, dass Hisbollah eine „iranische Streitkraft“ ist, aber das ist blanker Unsinn. Und um die Verwirrung zu vergrößern, machen die Russen jetzt einen auf nett und sagen: „Natürlich muss der Abzug aller nicht-syrischen Streitkräfte auf einer gegenseitigen Basis erfolgen, das sollte keine Einbahnstraße sein.“ Ich schlage vor, dass wir mit der Aufzählung all dieser möglichen Umschreibungen und Interpretationen aufhören und zustimmen, dass die Russen mit ihren Äußerungen ein schönes (oder schlimmes) Durcheinander angerichtet haben. Eigentlich möchte ich behaupten, dass dieses anscheinend schöne (oder schlimme) Durcheinander eine sehr bewusste und schlaue Zweideutigkeit ist.

Nach Angaben zahlreicher russischer Quellen geht es bei der ganzen Rhetorik um den Süden Syriens und die Kontaktlinie zwischen Syrien und Israel (aus legaler Sicht ist es keine Grenze). Der Deal sieht anscheinend so aus: Die pro-iranischen Kräfte und die Hisbollah ziehen sich aus dem Süden zurück und im Austausch lassen die Israelis die Syrer, unterstützt von russischer Luftwaffe und „Beratern“ wieder die Kontrolle über den Süden Syriens erlangen, aber ohne irgendwelche Versuche, die Israelis aus dem Golan zu vertreiben, den sie illegal besetzt halten. Unnötig zu erwähnen, dass die Syrer auch darauf bestehen, dass als Teil des Handels die US-Streitkräfte das südliche Syrien verlassen müssen. Aber offen gesagt sehe ich keinen Sinn darin, dass die USA dort bleiben, außer sie planen, auf syrischem Gebiet winzige (und nutzlose) Enklaven einzurichten. Nicht nur das, auch Jordanien ist anscheinend Teil des Handels. Und hier kommt das Beste: es gibt ziemlich gute Beweise, dass die Hisbollah und der Iran auch Teil des Deals sind. Und ratet mal? Auch die Türken.

Es sieht sehr danach aus, als hätten die Russen hier einen großen regionalen Deal zusammengezimmert. Wenn das wirklich der Fall wäre, dann würde das auch die intensiven Dementis aus Israel und dem Iran erklären, auf die noch mehr Bestätigungen folgten. Und um die Dinge noch mehr zu verwirren, haben wir jetzt Stoltenberg (ausgerechnet der!), der sagt, dass die NATO Israel im Falle eines iranischen Angriffs nicht beistehen würde, was völliger Blödsinn ist wenn man bedenkt, dass der NATO Generalsekretär keine Macht besitzt, dass die NATO zu 80% aus den USA besteht und dass die USA jetzt als „Stolperdraht“ eine ständige Militärpräsenz in Israel haben und somit behaupten könnten, dass sie angegriffen werden. Aber es ist witzig, weil es „das Chaos vergrößert“.

Und dann gibt es offensichtlich den syrischen Plan, die USA aus dem Norden Syriens zu vertreiben, was Uncle Sam natürlich gar nicht gefällt. Und daher reden die beiden Seiten wieder miteinander.

Wenn euch das als Beweis für die These erscheint, dass „Putin und Netanjahu schon immer auf der selben Seite standen“, dann frage ich mich, wie man euch vom Gegenteil überzeugen kann, denn für mich sieht das nach einem von drei Dingen aus:

Es wurde irgendein großer regionaler Deal gemacht oder Irgendein großer regionaler Deal ist in Vorbereitung oder Irgendein großer regionaler Deal wurde gemacht, aber keiner traut dem anderen und jeder will für sich den Deal verbessern

und natürlich – jeder will sein Gesicht wahren, indem er alles leugnet oder den Sieg erklärt, vor allem die AngloZionisten.

Also stellen wir die Hauptfrage: Gibt es irgendeinen Beweis dafür, dass Putin und/oder Assad „den Iran fallen lassen“?

Verlassen wir den Bereich der Erklärungen und Äußerungen und kehren in die Welt zurück

Beginnen wir mit einer einfachen Frage: Was will der Iran mehr als alles andere?

Ich behaupte, dass die vorrangigste Priorität des Iran ist, einen massiven US-Angriff auf den Iran zu vermeiden.

Umgekehrt ist die Auslösung eines solchen Angriffs auf den Iran das Hauptziel der Israelis. Sie geben das ziemlich offen zu. Ihre jüngste Idee ist die Schaffung einer „militärischen Koalition gegen den Iran“, während man der NATO gefallen will, indem man an den anti-russischen Manövern in Europa teilnimmt.

Nicht weil ein nicht existentes iranisches Nuklearprogramm Israel bedroht, sondern weil der Iran für das AngloZionistische Imperium und für die saudisch-wahabische Version des Islam ein überaus erfolgreiches und daher gefährlich konkurrierendes Modell liefert. Darüber hinaus wagt es der Iran, im Gegensatz zu Russland (leider Gottes!), das Verbrechen aller Verbrechen zu begehen und Israel öffentlich als einen völkermordenden, rassistischen Staat zu verurteilen, dessen Politik ein Affront für die gesamte zivilisierte Menschheit ist. Und schließlich ist der Iran (schon wieder leider im Gegensatz zu Russland!) ein wirklich souveräner Staat, der sich erfolgreich der Fünften Kolonne entledigt hat und der sich nicht im eisernen Würgegriff von IWF/WB/WTO/etc. befindet. (Ich habe letzte Woche darüber geschrieben, also wiederhole ich es hier nicht: http://www.unz.com/tsaker/it-all-depends-on-your-values/ )

Ich behaupte ebenso, dass der Iran eine hohe Priorität auf die Unterstützung aller unterdrückten Völker im Nahen Osten legt. Sich gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit zu wehren, das ist eine Forderung im Koran und ich glaube, dass sich das in der iranischen Interpretation auch auf die nicht-schiitischen Moslems und sogar Christen und Juden ausdehnt. Aber da ich weiß, dass das alle möglichen wütenden Anschuldigungen auslöst, dass ich naiv sei (oder gar ein schiitischer Propagandist), will ich zugestehen, dass die Hilfe für unterdrückte Schiiten in der Region den iranischen Führern wohl wichtiger ist als die Hilfe für alle anderen Unterdrückten. Aus säkularer Sicht bedeutet das, dass der Iran versuchen wird, die Schiiten im Irak, in Syrien und Libanon zu schützen und ihnen zu helfen, und ich sehe darin überhaupt nichts Falsches. Ja, wenn man bedenkt, welches Erbarmen die Hisbollah im Jahr 2000 mit der SLA (die südlibanesische Armee, eine Miliz) gezeigt hat, und der Tatsache, dass die syrischen Sicherheitskräfte momentan in jenen Teilen Syriens mit äußerster Zurückhaltung vorgehen, die den russischen Deal akzeptiert haben (darüber sind sogar einige russische Analysten besorgt), so denke ich, dass die iranisch unterstützten Kräfte, die Syrien von Daesh befreien, das Beste sind, worauf man hoffen konnte.

Darüber hinaus ist es wahr, dass das Ba’athistische Regime in Syrien – bei all seinen anderen Fehlern – gegenüber Minderheiten tolerant war und dass die Hisbollah immer absolut alle libanesischen Menschen geschützt hat, unabhängig von deren Religion oder Ethnie. (Andere mögen anderer Meinung sein als ich, aber nachdem ich mehrere Jahrzehnte die Hisbollah und den Iran studiert habe, komme ich zu der Schlussfolgerung, dass sie – im Gegensatz zu den meisten anderen politischen Akteuren – bei ihren Absichtsbekundungen tatsächlich die Wahrheit sagen.

Also wer ist die größte Bedrohung für die Schiiten und, so möchte ich behaupten, für alle Menschen im Nahen Osten? Natürlich die Takfiris von Daesh.

Und was haben alle Varianten eines möglichen „großen regionalen Deals“ gemeinsam? Die Eliminierung von Daesh & Co. aus Syrien.

Und wie soll das gegen die iranischen Interessen sein?

Ist es natürlich nicht.

Die Wahrheit ist, dass ich nicht den geringsten Beweis dafür sehe, dass „Putin und Netanjahu schon immer zusammengearbeitet haben“. Was ich sehe ist, dass zwischen zahlreichen Parteien irgendein Deal ausgehandelt wird, bei dem vermutlich einer den anderen zu beschießen versucht. Realpolitik vom Feinsten und Zynischsten – ja. Aber kaum ein Verrat Russlands am Iran.

Was jeder zu tun versucht ist das, was der Schmied Vakula in Gogols Weihnachtsgeschichte „Die Nacht vor Weihnachten“ tat: den Teufel auszutricksen. In Russland ist der Teufel als „лукавый“ bekannt, was nicht nur das „Böse“ bezeichnet, sondern was auch schlau, gerissen, täuschend und raffiniert clever meint. Der Versuch, den Teufel hereinzulegen, ist eine gefährliche und schwierige Aufgabe, und ich finde es auch moralisch sehr fragwürdig. Aber im Einklang mit unserem modernen, wertneutralen und „realistische“ Zeitgeist können wir auch „Putins Verrat am Iran“ aus rein zynischen und pragmatischen Gründen entlarven, ohne überhaupt höhere Werte anzusprechen.

Für jene, die es noch nicht gesehen haben,empfehle ich sehr dieses Video (mit Englischen Untertiteln) von Ruslan Ostashko, der darüber spricht, was Israel Russland und Putin anbieten kann und was nicht: