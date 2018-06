US versucht Regime-Change jetzt in Nicaragua

von Whitney Webb – http://www.mintpressnews.com

Wie in Venezuela tragen die jüngsten Unruhen in Nicaragua alle Anzeichen für ein Engagement der USA – das jüngste Indiz dafür, dass das amerikanische Imperium versucht, seinen Einfluss auf Lateinamerika mit allen erforderlichen Mitteln weiter zu konsolidieren.

MANAGUA, NICARAGUA – Seit über sieben Wochen haben sich die Ereignisse in Nicaragua zu einem zunehmend bekannten Szenario für Führer entwickelt, die sich im Konflikt mit Washington befinden: Der Präsident des Landes, Daniel Ortega, wird beschuldigt, „sein eigenes Volk getötet“ zu haben, nachdem die Behörden die jüngsten Proteste mit „tödlicher Gewalt“ unterdrückt haben. Die Unruhen, die zum Tod von mehr als 110 Menschen geführt haben, haben den Druck auf Ortegas Regierung erhöht, da die Vereinten Nationen, Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International und die von den USA dominierte Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) die politische Opposition inmitten von Ortegas „Unterdrückung“ der inländischen Dissidenten unterstützt haben.

Wie bei ähnlichen Ereignissen, die Länder wie Venezuela, Syrien und andere in den letzten Jahren erschüttert haben, haben die Unternehmensmedien die „verbrecherische“ Reaktion der nicaraguanischen Regierung auf die Proteste mit überwältigender Mehrheit verurteilt – und Ortega als einen Despoten dargestellt, der die Politik seit Jahrzehnten zu Unrecht „dominiert“, obwohl er die letzten Wahlen 2016 mit drei Vierteln der Stimmen gewann.

Die Geschichte ist unheimlich ähnlich wie die, die oft über aktuelle Ereignisse in Venezuela erzählt wird, denn Ortega bleibt Venezuelas treuester Verbündeter in Lateinamerika und eine der wenigen linksgerichteten Regierungen Lateinamerikas, die der Flut der jüngsten Staatsstreiche, die in den letzten zehn Jahren ähnliche Regierungen in der Region heimgesucht haben, standhalten.

Die Ähnlichkeiten zwischen den aktuellen Ereignissen in Venezuela und Nicaragua sind noch lange nicht vollständig dargestellt. Ähnlich wie die Unruhen in Venezuela tragen auch die jüngsten Unruhen in Nicaragua alle Anzeichen einer Beteiligung der USA – ein Zeichen dafür, dass das amerikanische Imperium versucht, seinen Einfluss auf Lateinamerika mit allen erforderlichen Mitteln weiter zu festigen.

Nicaraguas Präsident Daniel Ortega hält eine Rede bei einer Zeremonie zu Ehren des verstorbenen Hugo Chavez in Managua, 5. März 2013. Esteban Felix | AP

Von brennenden Wäldern zu brennenden Gebäuden: In Nicaragua breitet sich Brandstiftung aus.

Mitte April wurden die Waldbrände im Naturschutzgebiet Indio Maiz schnell unkontrollierbar und beschädigten einen der geschütztesten und ökologisch wichtigsten Wald Nicaraguas, da Tausende von Hektar zerstört wurden. Universitätsstudenten in der Hauptstadt Managua begannen bald darauf zu protestieren – und gaben der Regierung die Schuld dafür, dass sie es versäumt hatte, den Brand zu verhindern.

Bei näherer Betrachtung der Ereignisse schien die Empörung der Studenten aus mehreren Gründen fehl am Platz zu sein. Erstens wurde die Ursache der Brände weitgehend als Brandstiftung durch undurchsichtige, private Arbeiter vermutet, da das Reservat von mächtigen landwirtschaftlichen Interessen angegriffen wurde, die versucht haben, Teile des Gebiets für sich zu beanspruchen. Außerdem hat sich die Regierung Nicaraguas seit Jahren für den Schutz des Reservats eingesetzt – da das Militär, die Polizei und andere Regierungsbehörden des Landes in dem Reservat präsent sind -, obwohl sie wegen ihrer begrenzten Ressourcen und angesichts der Größe des zu schützenden Gebiets überfordert sind.

Während die Regierung vielleicht dafür verantwortlich gemacht werden konnte, dass sie nicht genügend Mittel zur Verhinderung von Brandstiftung investiert hatte, wurde sie sofort nach Ausbruch des Feuers in Aktion und setzte fast 1.500 Soldaten, neun Flugzeuge und 17 Marineschiffe zur Brandbekämpfung ein. Es ist ihnen gelungen, das Feuer zu reduzieren, aber nicht zu beseitigen, zum Teil, weil die im Reservat vorhandenen Yolillalbäume große Mengen eines bestimmten öligen Harzes enthalten, das hilft, die Flammen zu schüren.

Trotz dieser Faktoren machten die Studenten in Managua ausschließlich die Regierung für den Brand verantwortlich und protestierten nicht gegen die mächtigen, privaten Ranchinteressen, die für die Entstehung des Feuers verantwortlich sein könnten. Seitdem haben sich die Studentenproteste verstärkt, als die von Ortega geführte Regierung versuchte, das Rentensystem zu reformieren, das sich schnell der Insolvenz näherte. Es kam zu einer sofortigen Antwort der bereits protestierenden Studentengruppen, als die Ankündigung gemacht wurde, dass die Leistungen gekürzt würden.

Die Unruhen haben sich seither unvermindert fortgesetzt – in Protest“banden“, die sich gegenseitig bekämpfen, während die Oppositionsgruppen „provisorische Barrikaden errichtet haben, um die Wirtschaft zu schädigen und die Regierung zu zermürben“, was die nicaraguanische Wirtschaft bereits geschätzte 250 Millionen Dollar gekostet hat.

Wie bei anderen Beispielen ziviler Unruhen in Lateinamerika – allen voran Venezuela – haben die meisten Medienberichte die Oppositionsgruppen und Demonstranten als ein „bunt gemischtes“-Team von Studenten, Bauern und Akademikern dargestellt, die sich gegen einen repressiven Führer erhoben haben. Beispiele für Gewalt der Opposition, wie der Einsatz von „hausgemachten Mörsern“ und „Gasbomben“ sowie das Niederbrennen öffentlicher Gebäude, haben in den westlichen Medien jedoch nur eine geringe Beachtung gefunden.

Die ländliche Finanzbehörde der Regierung, CARUNA, einen Tag nachdem sie am 31. Mai 2018 in Managua, Nicaragua, von regierungsfeindlichen Demonstranten niedergebrannt wurde. Alfredo Zuniga | AP

Während politische Unzufriedenheit mit Ortega ein Faktor in der nicaraguanischen Politik ist, seit er 2007 die Präsidentschaft übernommen hat, übersehen solche Berichte den überdeutlichen Einfluss ausländischer Regierungen, insbesondere der Vereinigten Staaten, auf viele der einflussreichsten Gruppen, die Ortegas Rücktritt gefordert und versucht haben, die Wirtschaft des Landes zum Stillstand zu bringen.

Wie die Contras, nur weicher.

Die USA haben lange Ortegas Untergang angestrebt, da er und die Sandinistenbewegung, die er einst leitete, für den Untergang der von den USA unterstützten politischen Dynastie Somoza verantwortlich waren und die Tatsache, dass Ortega sich jahrelang erfolgreich einem von den USA finanzierten Contra-Aufstand widersetzte. Doch diesmal haben die USA – wie in anderen Ländern auch – versucht, die Kufen für Ortegas Entlassung mit mehr verdeckten Mitteln zu schmieren.

Die Bürgerjugendbewegung (Movimiento Cívico de Juventudes, MCJ), eine der wichtigsten „Studenten“-Gruppen hinter den jüngsten Protesten in Nicaragua, wurde vom National Democratic Institute (NDI) gegründet und erhielt Mittel vom Generalsekretär des MCJ, Davis José Nicaragua López, der Koordinator des NDI für Nicaragua ist. Die derzeitige Präsidentin von NDI ist die ehemalige Außenministerin unter Bill Clinton, Madeleine Albright.

Albright ist vor allem dafür bekannt, dass der Tod von rund 500.000 irakischen Kindern aufgrund von US-Sanktionen „es wert war“. Seitdem ist sie eine Verfechterin der derzeitigen von den USA unterstützten Regime-Change-Bemühungen und fungiert als erimerirte Direktorin des Council on Foreign Relations.

Darüber hinaus haben US-Regierungsorganisationen, die häufig wegen „Einmischung“ in die Politik anderer Nationen unter Beschuss geraten sind, seit Jahren Geld an nicaraguanische Oppositionsgruppen weitergeleitet. Zum Beispiel ist die National Endowment for Democracies (NED), die in den 80er Jahren über 2 Millionen Dollar an die antisandinistische Opposition in Nicaragua gespendet hat, wieder dabei und finanziert eine Vielzahl von „demokratiefördernden“ Projekten in Nicaragua, die von 2014 bis 2017 rund 4,2 Millionen Dollar an Oppositionsgruppen und Mitgliedsorganisationen zahlten. Analysten haben seit langem festgestellt, dass der NED als „legaler Teil illegaler CIA-Operationen“ agiert, die darauf abzielen, Politiker und Institutionen zu destabilisieren, die gegen US-Interessen arbeiten.

Ein weiteres „Instrument des Regimewechsels“ ist die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID), die in Nicaragua sehr aktiv ist und sich auf die „Ausbildung junger, aufstrebender demokratischer Führer“ konzentriert hat. Darüber hinaus hat USAID in den letzten Jahren den größten Teil der US-Hilfe für Nicaragua erhalten und zwischen dem Geschäftsjahr 2016 und 2018 52 Millionen Dollar für seine Operationen in Nicaragua erhalten, was mehr als 80 Prozent der gesamten US-Hilfe für das Land in diesem Zeitraum ausmacht.

Nicaragua mit dem „Venezuela-Modell“ treffen

Die Gewalt in Nicaragua ist bemerkenswert ähnlich wie die in Venezuela, wo die USA auch Oppositionsgruppen finanzieren und „die Demokratie fördern“. In beiden Ländern haben sich maskierte Oppositionelle dazu entschlossen, verschiedene hausgemachte Waffen und Sprengstoffe zu benutzen, Barrikaden zu errichten, um den Transport zu blockieren, und sich an Schießereien mit der Polizei zu beteiligen. Dennoch wurden sie in Medienberichten als „studentische Proteste“ behandelt, die einer „brutalen Niederschlagung“ unterzogen wurden. Unter diesen Umständen ist es jedoch schwer vorstellbar, dass eine Polizei in irgendeinem Land „Demonstranten“ den Einsatz von Mörsern und Maschinengewehren erlaubt, ohne zu reagieren.

Eine weitere Ähnlichkeit besteht darin, dass dieselben Institutionen die Oppositionsgruppen unterstützen und die „Razzien“ der Regierung in beiden Ländern verurteilen, darunter Gruppen wie Amnesty International und Human Rights Watch. Beide Menschenrechtsgruppen haben sich in den letzten Jahren für die Unterstützung westlich unterstützter Regimewechselkonflikte eingesetzt, unter anderem in Syrien und Venezuela.

Zu diesen Institutionen gehört vor allem die in Washington ansässige Organisation Amerikanischer Staaten, die – wie MintPress kürzlich berichtete – seit langem als ein Instrument des US-Imperialismus gilt und zuletzt für Regimewechsel von Amerika als Waffe benutzt wurde. Venezuela stand in letzter Zeit im Mittelpunkt dieser Bemühungen; dazu gehörten von den USA unterstützte Bemühungen, Venezuela aus der OAS auszuschließen, und daß OAS-Beamte wie sein Generalsekretär Luis Almagro große Begeisterung für den Regimewechsel in Caracas zum Ausdruck brachten.

Während die OAS gegen Nicaragua noch nicht in Stellung gegangen ist, wird die Kritik der Organisation an Ortega wahrscheinlich noch zunehmen und zu seiner Isolation führen, wie es in Venezuela der Fall war. „Wir verurteilen die Morde der Repressionskräfte und der Streitkräfte und bekunden unsere Solidarität mit den Familien der Opfer“, erklärte Almagro am vergangenen Samstag und fügte hinzu, dass die OAS „den Staat auffordert, die Gewalt durch diese repressiven Einheiten zu beenden“.

Maskierte Demonstranten sitzen mit ihren Mörsern auf einer Treppe im Stadtteil Monimbo in Masaya, Nicaragua, Samstag, 2. Juni 2018. Alfredo Zuniga | AP

Die Medienberichterstattung im Westen folgt für Nicaragua im Wesentlichen dem gleichen Muster wie für Venezuela. Demnach ist Ortega, wie Maduro, ein Despot, der sich so sehr an die Macht klammert, dass er bereit ist, „sein eigenes Volk zu töten“, um die Opposition zum Schweigen zu bringen. Regierungsfreundliche „Mobs“ sind für den Großteil der Gewalt verantwortlich, während die Polizei für den Rest verantwortlich ist. Die Verwendung von „hausgemachten Mörsern“, „Gasbomben“, anderen Sprengstoffen und Scharfschützen wird in solchen Berichten praktisch ausgelassen. Auch die Verbindungen der Oppositionsgruppen zur US-Regierung fehlten in der Berichterstattung.

Ein kürzlich erschienener Reuters-Artikel zitierte eine Handvoll Einzelpersonen und Gruppen als Beweis dafür, dass Ortegas „Säulen der Unterstützung“ erodieren. Unter den genannten waren Carlos Tunnermann Bernheim – ein ehemaliger Ortega-Verbündeter, der ein Regierungskritiker wurde, nachdem er eine prominente Position bei der OAS und der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte erlangt hatte, was Reuters nicht erwähnt hat, ist eine Erweiterung der OAS. Reuters zitierte auch den Superior Council of Private Enterprise in Nicaragua (COSEP) als Beweis dafür, dass der gesamte private Sektor des Landes Ortega aufgegeben habe. In dem Bericht wurde jedoch nicht erwähnt, dass COSEP regelmäßig mit der US-Regierung zusammenarbeitet.

Die Parallelen zwischen den gegenwärtigen Unruhen in Nicaragua und ähnlichen Gewalttaten in Venezuela sind so offensichtlich, dass sowohl die venezolanische Regierung als auch die Opposition die Ähnlichkeiten in den letzten Tagen kommentiert haben.

Venezuelas rechte Oppositionskoalition, der Democratic Unity Roundtable (MUD), hat ihre Unterstützung für die Demonstranten zum Ausdruck gebracht und behauptet, dass die nicaraguanische Regierung ein Modell der staatlichen Repression gegen Dissidenten anwendet, das aus Venezuela „exportiert“ wurde. „Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, den Kampf des nicaraguanischen Volkes zu unterstützen, wie sie es mit Venezuela getan hat“, sagte der MUD in einer Erklärung.

Wie die verschiedenen Gruppen, die jetzt versuchen, Ortega in Nicaragua zu stürzen, hat auch der MUD von den Millionen Dollar profitiert, die seit 2002 von der US-Regierung an Oppositionsgruppen und der „Demokratieförderung“ gespendet wurden.

Auf der anderen Seite der venezolanischen Politik hat der venezolanische Präsident Nicolas Maduro, ein Verbündeter von Ortega, die Gewalt der Oppositionsgruppen in Nicaragua verurteilt und sie mit den tödlichen Anti-Regierungs-Mobilisierungen des MUD im vergangenen Jahr verglichen, die in über vier Monaten mehr als 125 Tote gefordert haben.

„So wie sie die Venezuelaner verletzen“, sagte Maduro kürzlich, „so verletzen sie die Nicaraguaner mit Gewalt, Feuer, Kugeln und Tod.“

Eine Serie von harten und weichen Regime-Change-Coups

Angesichts der erwiesenen Beteiligung der USA an den aktuellen Protesten und der Ähnlichkeiten in der Taktik zwischen den von den USA unterstützten nicaraguanischen und venezolanischen Oppositionsgruppen ist es erstaunlich, dass Ortegas eigenen Warnungen hinsichtlich des ausländischen Einflusses auf die jüngste Gewalt nicht mehr Beachtung geschenkt wurde.

Tatsächlich hat Ortega die Vereinigten Staaten direkt für die Gewalt verantwortlich gemacht und die Trump-Administration beschuldigt, die Proteste gegen seine Regierung als Teil einer breiteren Anstrengung zur Schwächung der fortschrittlichen Regierungen in Lateinamerika zu unterstützen, die als Teil der so genannten Marea Rosada (rosa Flut) an die Macht kamen.

Das Verschweigen von Ortegas Vorwurf der Rolle der USA bei den Unruhen in den Medienberichten ist sehr aufschlussreich, da es erhebliche Beweise für seine Behauptungen über die von den USA unterstützten Bemühungen gibt, die zur Beseitigung der meisten progressiven Regierungen der Region in den letzten zehn Jahren geführt haben.

Erstens unterstützten die USA 2009 einen Militärputsch in Honduras, bei dem der linke Präsident des Landes, Manuel Zelaya, entmachtet und durch eine US-freundliche, neoliberale und autoritäre Regierung ersetzt wurde, die Wahlen manipuliert hat, um an der Macht zu bleiben und einen Anstieg der Morde an Aktivisten seit ihrer Machtübernahme bewirkt hat.

Dann, im Jahr 2012, entmachtete ein „sanfter Coup“ in Paraguay Fernando Lugo und ersetzte ihn durch seinen langjährigen politischen Feind Frederico Franco. Nachfolgende Wahlen brachten Francos Mitarbeiter Horacio Cartes an die Macht, mit dem Ergebnis, daß er das Land an den Interessen der USA neu ausrichtete.

Nach dem Erfolg des „sanften Staatsstreichs“ in Paraguay wurde die gleiche Taktik 2016 in Brasilien wiederholt, was dazu führte, dass die Linke Dilma Rousseff entlassen und durch den ungewählten und zutiefst unbeliebten Michel Temer ersetzt wurde. Mitverschwörer des brasilianischen „sanften Putsches“ haben es inzwischen geschafft, den führenden Präsidentschaftskandidaten und Verbündeten Rousseff, Luiz Inacio Lula da Silva, vor den bevorstehenden Wahlen zu inhaftieren.

Zuletzt hat der im vergangenen Jahr gewählte ecuadorianische Präsident Lenin Moreno versucht, die Arbeit seines Vorgängers und ehemaligen Verbündeten Rafael Correa zu untergraben, indem er Correa zunächst von der Wiederwahl ausschloss und Correa-Loyalisten aus seinem Kabinett ausschloss. Seitdem hat Moreno versucht, den USA den Hof zu machen, indem er den Journalisten Julian Assange, der jetzt ecuadorianischer Staatsbürger ist, isolierte und eine Entwicklung einleitete, die es dem US-Militär erlaubte, seine Präsenz im Land wiederherzustellen, nachdem Correa 2009 die US-Militärbasis dort geschlossen hatte.

Die Bemühungen der USA, Ortega zu entmachten, wie er selbst betont hat, sind nur das jüngste Beispiel für diesen Trend, progressive Regierungen in der gesamten Region zu stürzen, mit dem Ziel, die Vorherrschaft der USA über ihre südlichen Nachbarn und ihre Ressourcen für die kommenden Jahre zu sichern. Noch wichtiger ist jedoch, dass die USA zunehmend auf verdeckte Mittel angewiesen sind, um einen Regimewechsel herbeizuführen und Oppositionsgruppen und Medienberichte zu manipulieren, um ihre Rolle hinter tödlichen Unruhen in Mittel- und Südamerika zu verschleiern.

Top Photo | Oppositionelle Demonstranten haben einen Mörser während eines Anti-Regierungsprotestes in Managua, Nicaragua, 1. Juni 2018, abgefeuert. Alfredo Zuniga | AP

Whitney Webb ist Mitarbeiterin bei MintPress News und Mitarbeiterin von Ben Swann’s Truth in Media. Ihre Arbeiten erschienen unter anderem bei Global Research, dem Ron Paul Institute und 21st Century Wire. Sie hat auch Radio- und Fernsehauftritte bei RT und Sputnik gemacht. Derzeit lebt sie mit ihrer Familie in Südchile.

https://www.mintpressnews.com/us-latin-american-regime-change-tour-now-playing-nicaragua/243431/?utm_source=Stay+Informed%3A+Sign+Up+For+Our+Daily+Newsletter&utm_campaign=b484ed9184-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_51e062931b-b484ed9184-108597709

Advertisements