Wie der Liberalismus die westliche Linke zu Komplizen des Imperialismus machte

Übersetzung LZ

von Daxter Corbett – http://www.fort-russ.com

Heute leben wir in einem neuen Kapitel der westlichen Zivilisation: dem Zeitalter des Neoliberalismus. In diesen Tagen erkennen die meisten wahrscheinlich die Bedeutung dieses Satzes nicht. Der Neoliberalismus ist ein Produkt der historischen Entwicklung, das als neue Etappe in der Entwicklung des Imperialismus zusammengefasst werden kann. Das Monopol über das Imperium der westeuropäischen Länder wurde von den Vereinigten Staaten, der NATO und Israel übernommen. Diese neue Form des Imperialismus hat sich deutlich aus der westlichen, liberal-demokratischen Form heraus entwickelt, im Gegensatz zum Imperialismus alter Mächte wie Preußen. Mit neuen Entwicklungen im Imperialismus entstehen neue Entwicklungen in antiimperialistischen Bewegungen. Die Herausforderung, neue Koordinaten und Umstände zu erkennen, ist im Großen und Ganzen auch ein Test für viele so genannte „antiimperialistische“ Bewegungen. In diesem Sinne versucht dieser Artikel, die aktuellen Verhältnisse der westlichen Linken, also auf dem europäischen und nordamerikanischen Kontinente, zu analysieren.

Um einen historischen Ansatz zu haben bei der Betrachtung der Linken und ihre Situation gegenüber dem Antiimperialismus zu verstehen, sollten wir einen Blick darauf werfen, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Der faschistische Kreuzzug gegen den Bolschewismus war gescheitert. Doch die Vereinigten Staaten, die Bastion des Imperiums, setzten diese westliche Offensive fort. Einst Verbündete bei der Niederlage der faschistischen Mächte, nahm der liberale Westen die sozialistischen Mächte des Ostens ins Visier. Nachdem die Sowjetunion die faschistische Bestie nach Berlin zurückgedrängt hatte, wurden jetzt die NATO und Israel die Speerspitze in diesem globalen Kreuzzug gegen Alternativen zum westlichen Imperialismus.

Eine der elementarsten marxistischen Grundlagen ist die internationale proletarische Revolution. Demnach ist die einzige wirkliche Nation, die der Arbeiter besitzt, das internationale Proletariat. Die einzige erfolgreiche sozialistische Revolution fand jedoch genau dort statt, wo die marxistischen Theoretiker sie am wenigsten vorausgesagt haben: im semi-feudalen Russland. Das war ein Wendepunkt, denn als Reaktion auf diese Situation mussten neue Taktiken entwickelt und theoretische Erkenntnisse verfeinert werden, denn um jeden Preis musste die Revolution bewahrt werden. Dies sollte einen Sozialismus ermöglichen, der auf den wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnissen des Volkes und nicht auf den Idealismen der Theoretiker der permanenten Revolution aufbaute. Stalins Politik des Sozialismus in einem Staat sollte dies widerspiegeln, und an vielen Orten, an denen marxistisch-leninistische Revolutionen stattgefunden haben, war eine gesunde Dosis proletarischen Nationalismus absolut notwendig und sogar natürlich.

Linkssozialisten, Anarchisten und alte Menschewiki, mit all der Ignoranz und Boshaftigkeit, die ihnen zur Verfügung stehen, sollten diese Entwicklung als Verrat an der Revolution verspotten. Dies ist ein sehr wichtiger Faktor, denn es gibt immer eine Fraktion revolutionärer Bewegungen in der Geschichte, die sich von Idealismus und utopischen Visionen leiten lässt, anstatt die tatsächlichen materiellen und kulturellen Bedingungen der Menschen zu berücksichtigen. Diese Utopisten und Opportunisten waren leider immer Teil revolutionärer Bewegungen.

Wie das römische Reich, das kleinere und schwächere Länder erstickte, sollten die Vereinigten Staaten eine globale Eroberungskampagne gegen alle führen, die es wagten, sich nicht der Herrschaft des Finanzkapitals zu beugen. Ob es darum geht, Diktatoren zu finanzieren oder Vasallenstaaten zu schaffen, die Land und Leute ausbeuten sollen, es steht außer Frage, dass die Gründung der NATO den Aufbau des neuen Imperiums erleichtern würde. Der Slogan „Freiheit und Demokratie“ ist in der Sprache des typischen US-Senators gleichbedeutend mit „Zerstörung und Eroberung“. Die jüngste Geschichte von Korea, Serbien, Venezuela, Irak, Libyen, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Kuba und anderen zeugen davon.

In den Köpfen von Millionen von Arbeitern war der Sozialismus jedoch eine praktikablere Alternative. Marx‘ Arbeit, die davon ausgeht, dass eine bessere, gerechtere Welt möglich ist, sollte Millionen von entrechteten Arbeitnehmern ansprechen. Die frühesten Sozialisten in den Vereinigten Staaten können ihre Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen.

Doch seit den 1960er Jahren werden linke und sozialistische Bewegungen im Westen durch das liberale Establishment untergraben und kooptiert. Betrachten Sie Herbert Marcuse und die Frankfurter Schule. Marcuse arbeitete für die CIA unter dem Office of Strategic Services und versuchte, die wahre revolutionäre Linie realsozialistischer Kräfte zu zerstören, indem er sein eigenes seltsames Gebräu der Postmoderne einführte. So sieht nun der „marxistische“ Anti-Marxismus aus, also die neue Linke.

Ein wesentliches Element der Linken ist eine klare Definition des Faschismus. Die frühen Bolschewiki hatten bereits eine materialistische Erklärung dafür gegeben, was Faschismus bedeutet, der im Wesentlichen eine bürgerliche Diktatur ist. Durch den Revisionismus der neuen linken Denker und durch die Kritik des Autoritarismus von Denkern wie Hannah Arendt hat sich jedoch eine neue Definition des Faschismus auf der Grundlage vager Abstraktionen etabliert. Diese Definition würde jede Form von effektiver Autorität als „inhärent faschistisch“ einschließen und auch verhöhnen und würde als die Crux dienen, durch die die westliche Linke die Errungenschaften der Sowjetunion, Kuba usw. verhöhnen würde. Mit einem Wort, es trug zu einer Verwirrung von Freunden und Feinden bei, die durch einen liberalen Rahmen gefördert wurde.

Der versuchte Aufstand der 68er-Bewegung im Mai sollte untersucht werden, denn die 68er waren weitgehend auf das ausgerichtet, was ich als die westliche Linke definiert habe. Äußerlich sozialistisch und gegen den Kapitalismus und den amerikanischen Imperialismus Stellung nehmend, und das mit Marcuse und der Frankfurter Schule vermischend, stellten die 68er ein extrem giftiges Gebräu aus Sozialismus und Postmoderne dar und waren nicht daran interessiert, eine sozialistische Ordnung aufzubauen. Es handelte sich im Wesentlichen um idealistische Studenten bei der Revolte, und in einigen Fällen dienten sie direkt den Interessen des westlichen Imperialismus.

Die späteren antifaschistischen Aktionen oder ANTIFA-Bewegungen scheinen fast wie die größten Beispiele für den Rückfall des linken Flügels in den Liberalismus zu sein. Sie konzentrieren sich darauf, ihre eigenen Nationen zu zerstören und weiteres Chaos zu schaffen. Diese Richtung stellt nicht weniger dar als kleinbürgerliche Angst und Unreife und einen Mangel an Verständnis für dialektisches materialistisches Denken. Ganz zu schweigen von den spürbar „faschistischen“ Aktionen dieser „antifaschistischen“ Gruppen. Dies wird zwangsläufig nur die Machtprojektion des kapitalistischen Polizeistaates erhöhen und weitere Spaltungen im amerikanischen Proletariat provozieren. ANTIFA und diejenigen, die heute im Westen gemeinhin als „alt-links“ bezeichnet werden, sind weitgehend für die sogenannten „alt-rechts“ verantwortlich. Rothaarige kleinbürgerliche Antifaschisten, die normale patriotische Bürger angreifen, sind die Art und Weise, wie man Schlampen wie Matthew Heimbach erschafft.

Im Wesentlichen sollten Marcuse und die Frankfurter Schule dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie die revolutionäre sozialistische Philosophie mit dem Liberalismus verbinden und einen Greuel von gewaltigen Ausmaßen schaffen. Dieses Phänomen kann nicht in die gleiche Kategorie wie der Revisionismus eingeordnet werden, denn seine Auswirkungen auf die Massenregression der Linken sind viel größer und offensichtlicher. Der Sozialismus sollte die Lösung des Liberalismus sein. Heute sind die meisten westlichen „Sozialisten“ auf die liberale Seite der Barrikade gedrängt worden, entweder durch einen anti-leninistischen, idealistischen Opportunismus oder weil sie versuchen, jeden Versuch, Ordnung aus dem Chaos des Kapitalismus zu bringen, zu unterlaufen. Heute hat die Mischung aus liberaler (Sub-)Identitätspolitik verzerrt und karikiert, was von Marx, Engels und Lenin als eine materialistische Philosophie gedacht war, die in der Lage war, die Weltordnung zu verändern, die Widersprüche der gegenwärtigen wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen zu ändern und eine sozialistische Ordnung mit größeren Möglichkeiten zur Lösung von Widersprüchen zu schaffen, die im Kapitalismus sich zuspitzen. Die westliche Linke war ein Opfer dieses Projekts und wurde deshalb als ein Feind angesehen, weil sie liberale Prinzipien übernommen hat, die wirklich sozialistische Positionen zu Antiimperialismus, kulturellen Fragen und der Grundfrage von Freunden gegen Feinde untergraben haben.

Es ist klar, dass die westliche Linke heute in vielen Fällen den tatsächlich existierenden Sozialismus oder populäre Projekte hasst. Zum Beispiel kann man westliche Linke hören, die Bashar Al-Assad und den Baathismus als „autoritär“, „homophob“ oder gar „faschistisch“ anprangern, ohne die gemeinsamen Empfindungen und Werte des syrischen Volkes, die Bedeutung der syrischen Souveränität und die Tatsache zu berücksichtigen, dass der Baathismus Sozialismus mit arabischen Merkmalen ist. Während sie tatsächliche sozialistische Staaten anprangern, haben sie keine Skrupel, proxy-imperialistische „weiße Helme“ und die Pro-Freedom-Kämpfer der „Freien Syrischen Armee“ zu unterstützen, die ihren westlichen (liberal-)linken Werten weit mehr entgegenstehen. Noam Chomsky, zum Beispiel, hat herausgefunden, dass „das Assad-Regime eine moralische Schande war“!

Es gibt einen schmalen Grat zwischen dieser Haltung und der Meinung, dass Länder unter den materiellen und kulturellen Bedingungen wie Russland möglicherweise „imperialistisch“ sein könnten. Das ist richtig – sie nennen ein Land, das von seinen eigenen Erdöl- und Erdgasressourcen lebt und dem US-Imperialismus nicht nur aus Eigeninteresse, sondern auch für andere entgegentritt, ein imperialistisches Land ! Imperialismus bedeutet, das Vermögen einer anderen Nation zu rauben und es zu unterdrücken – wie könnte Russland, ein Land, das aktiv gegen islamistische Terroristen in Syrien kämpft und sich für die Aufrechterhaltung eines souveränen Staates einsetzt, möglicherweise imperialistisch sein?

Diese Vorstellungen sind nicht nur falsch, sie sind faul und basieren auf einem abgewerteten liberalen Diskurs. Die westliche Linke behauptet, der Iran sei „autoritär“, „imperialistisch“ oder gar „faschistisch“, basierend auf demselben postmodernen Gerede, denn es ist völlig klar, dass der Iran ein Land ist, das die Ketten der Unterdrückung innerhalb des internationalen Systems abschüttelt. Es gibt buchstäblich keine Möglichkeit, von anderen Ländern zu sprechen, die einen „imperialistischen“ Status haben, außer dem, das versucht hat, alle zu dominieren – die Vereinigten Staaten.

Wenn die westliche Linke etwas in Richtung Antiimperialismus und Streben nach Sozialismus erreichen will, muss sie die Faktoren berücksichtigen, die sie weiter davon entfernt haben. Gleichzeitig sollten die Kritiker der „Linken“ das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, sondern dazu beitragen, eine gemeinsame Basis gegen den Liberalismus und die Atlantiker zu schaffen. Ohne Berichtigung und ohne nüchterne Analysen des Liberalismus, der einen Großteil des politischen Spektrums infiziert hat, werden sich „links“ und „rechts“ weiterhin gegenseitig angreifen und damit die Machtprojektion des Liberalismus stärken. Der Fall der westlichen Linken ist ein anschauliches Beispiel dafür, was passiert, wenn der Liberalismus die Bewegungen der Menschen befällt.

https://www.fort-russ.com/2018/06/how-liberalism-made-the-western-left-into-imperialisms-accomplices/

Advertisements