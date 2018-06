Die Verbindungen Syriens mit Iran, Afghanistan und China

von – http://www.atimes.com

Übersetzung LZ

Bild: Iraner halten Anti-US-Plakate hoch und schreien Slogans während einer Kundgebung nach Freitagsgebeten in der Hauptstadt Teheran am 11. Mai 2018, nachdem Präsident Trump die USA aus das im Jahr 2015 unterzeichnete Atomabkommen gekündigt hatten. Foto: AFP

Ein iranischer Akademiker verdeutlicht Irans Position im Nahen Osten und stellt die US-Politik gegenüber der Region in Frage; inmitten von Berichten, dass die Quds-Truppe sich wahrscheinlich nicht auflösen wird und dass Daesh (ISIS) an die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan verlegt wird.

Eine entscheidende Frage bewegt die Politik im Iran, Irak, in Syrien und im Libanon: Hat die Trump-Administration einen strategischen Plan für den Nahen Osten oder nicht?

Kaum jemand kann sie besser antworten als Saadallah Zarei, Dekan des Institute of Strategic Studies Andishe Sazan-e Noor in Teheran. Zarei, ein leiser, äußerst diskreter Mann, den ich vor einigen Tagen in Mashhad traf, ist nicht nur einer der besten strategischen Analytiker des Iran, sondern auch ein wichtiger Kopf hinter dem Quds Force Commander des Islamischen Revolutionskorps, General Qasem Soleimani – das ultimative Reizthema für den Mainstream.

Also könnten US-Strategen Schlimmeres tun, als auf Zarei zu achten.

Während die USA „37 feste Militärstützpunkte und fast 70 bewegliche Stützpunkte im Nahen Osten besitzen“, sagte Zarei: „Wir erkennen keine besondere und exakten Strategien“.

Er betonte seine Ratlosigkeit mit „widersprüchlichem Verhalten in Bezug auf die schiitische Bevölkerung“. Amerikas Verhalten in Bezug auf die schiitische Bevölkerung Bahrains und ihre Rechte, die schiitische Bevölkerung im Jemen und Kaschmir und auch die schiitische Bevölkerung im Libanon, die 35% der Gesamtbevölkerung ausmacht, ist nicht konkretisiert und niemand weiß, wie die Amerikaner über Schiiten denken und wie sie handeln“.

Zarei bemerkt auch, dass „Amerika keine besondere Politik gegenüber den Demokratien der Türkei und des Iran hat. Es gibt auch keine konkrete Strategie zur Demokratie im Irak und im Libanon. Amerika spricht von Demokratie als einem amerikanischen Wert und versucht sie zu exportieren, aber in dieser Region sehen wir, dass die besten Freunde der USA Länder sind, in denen es keine Wahlen in ihren politischen Systemen gibt.“

Unterm Strich, so Zarei, „ist die US-Strategie im Nahen Osten nicht kohärent. Ich denke, das ist der Hauptgrund für das Scheitern der amerikanischen Politik in dieser Region.“

Saadallah Zarei

Besuch bei den Hazaras

Zoomen Sie nun von der Makroanalyse in die Mikroansicht am Boden. Vergleichen Sie Zarei mit Komeil, einer 24-jährigen Hazara Shiiten aus Kabul. Komeil ist einer von bis zu 14.000 Soldaten, alle Hazara-Afghanen, die einen afghanischen Pass haben, aus dem die Liwa Fatemiyoun Brigade in Syrien besteht. Wir trafen uns in Mashhad, wo er den Ramadan verbringt, bevor er nächsten Monat wieder an die Front geht.

Einer der wichtigsten Gründer von Fatemiyoun, im Jahr 2013, war Abu Ahmad, der von einer Rakete unbekannter Herkunft getötet wurde, in der Nähe der Golanhöhen, im Jahr 2015. Zuerst war die Brigade eine religiöse Organisation, die „zur Verteidigung schiitischer Heiligtümer in Syrien“ oder, wie Komeil betont, „zur Verteidigung der Menschheit, schwacher Menschen“ gegründet wurde.

Keine Fatemiyoun-Kämpfer haben iranische Pässe – auch wenn einige, wie Komeil, im östlichen Iran leben; er ist seit 2011 in Mashhad. Fast alle von ihnen sind Freiwillige; Komeil folgte „Freunden“, die sich der Brigade anschlossen. Als er Teil der afghanischen Armee war, absolvierte er eine militärische Ausbildung auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram.

Komeil erzählte mir, dass er einen direkten Kampf mit einer Reihe von Salafi-jihadis führte – von Daesh und Jabhat al-Nusra bis hin zu kleineren Gruppen, die Teil der riesigen, weitläufigen Dachorganisation der Freien Syrischen Armee waren. Er ist seit drei Jahren ununterbrochen an der Front, kämpft hauptsächlich in „Sham und Zenaybi“ bei Damaskus und war auch bei der Befreiung von Aleppo dabei.

Er beschrieb Daesh Dschihadis als „sehr schwierig“ im Kampf. Er sagt, er habe Daesh-Kämpfer gesehen, die „amerikanische Kleidung“ trugen und amerikanische Gewehre trugen. Gefangene hatten „Nahrung aus Saudi-Arabien und Katar“. Er hat eine „Französin, die mit Daesh arbeitet“, persönlich gefangen genommen, wusste aber nicht, was mit ihr geschah, und sagte nur, dass „Kommandanten unsere Gefangenen gut behandeln“. Er schwört, dass „weniger als 10%“ der Daesh Dschihadis Syrer sind – „Es gibt Saudis, Usbeken, Tadschiken, Pakistanis, Engländer, Franzosen und Deutsche.“

Im Gegensatz zum Propagandafeuer des Mainstreams bleibt Komeil hartnäckig dabei, dass es keine islamischen Revolutionsgardekorps (IRGC) gibt, die mit Fatemiyoun aktiv sind, und keine Hisbollah. Sie kämpfen „Seite an Seite“ – und die Iraner sind im Wesentlichen Militärberater. Er stellte Fatemiyoun als eine völlig eigenständige Truppe dar. Dieses bedeutet, dass ihre militärische Ausbildung meistens als Mitglieder der afghanischen Armee und nicht über das IRGC erworben wurde.

Komeil sagte, dass der legendäre Qods-Force-Kommandant General Qasem Soleimani die Gruppe besucht habe, aber „nur einmal“. Jede Truppe ist für ihr eigenes Einsatzgebiet verantwortlich; Fatimiyoun; Hisbollah; die syrisch-arabische Armee (SAA); die Pakistanis („starke Kämpfer“); die al-Defae-Watan, die er als Äquivalent zu den irakischen Hashd al-Shaabi (auch bekannt als „People Mobilization Units“) darstellt; und die Medariyoun auch aus dem Irak.

Nochmal zum ‚Shiitischen Halbmond´

Die Obama-Regierung gab zumindest zu, dass iranische Militärberater neben russischen Luftstreitkräften und Hisbollah-Kämpfern der SAA geholfen haben, Daesh und andere Salafi-jihadi-Gruppen in Syrien zu besiegen.

Aber, für die Trump-Administration – im Einklang mit Israel und Saudi-Arabien – ist alles schwarz oder weiß; alle Kräfte unter iranischem Kommando müssen Syrien verlassen (und das würde Fatemiyoun einschließen). Das wird nicht passieren; der virtuelle totale Zusammenbruch dessen, was im Mainstream als „moderate Rebellen“ bezeichnet wird – al-Qaida in Syrien eingeschlossen – ergab ein Machtvakuum, das von Damaskus gebührend ausgefüllt wurde. Und Damaskus braucht immer noch all diese Kräfte, um den Salafi-Dschihadismus endgültig auszulöschen.

Der Iran übt in einem Bogen von Afghanistan bis Irak, Syrien und Libanon Einfluss aus. Wie Zarei analysierte: „Die Islamische Republik Iran hat eine konkrete Strategie in der Region. Wir haben bestimmte Prinzipien, Freunde und Fähigkeiten. Außerdem haben wir ein schlüssiges Verständnis für unseren Feind und wissen, wo wir in den nächsten 20 Jahren stehen sollten. Deshalb versuchen wir, unsere Fähigkeiten mit Bedacht einzusetzen um den Auftrag schrittweise zu bewältigen.“

Das hat nichts mit einem bedrohenden „Schiitischen Halbmond“ zu tun, vor dem Jordaniens König Abdullah bereits 2004 gewarnt hatte. Seit „Shock and Awe“ im Jahr 2003 – wie Zarei es nannte – ist es im Wesentlichen eine Art Gegenmaßnahme Irans in Zeitlupe gegen die US-Nichtstrategie in Südwestasien.

Die Quds Force – gegründet während des Iran-Irak-Krieges in den 1980er Jahren – ist die extraterritoriale Erweiterung des IRGC. Ich sprach mit einigen Kriegsveteranen in Karaj, wo sie sich in einem Verein versammeln, der in einer Art Bunker seinen Sitz hat und es gibt köstliche Oschsuppe – ein persisches Äquivalent zu toskanischen Nudeln und Fagioli. Kommandant Syed Mohammad Yayavi sagte, dass es keine Möglichkeit gibt, die von Außenminister Pompeo geäußerte Forderung der Trump-Administration, dass der Iran die Quds-Streitkräfte abbauen soll, jemals akzeptiert wird.

Die Quds Force könnte als Äquivalent der US-Spezialeinheiten und der CIA-Spezialeinheiten bezeichnet werden. Für Washington ist das eine Terrororganisation. Doch in der Praxis ist die Quds Force ebenso ein Arm der iranischen nationalen Sicherheitspolitik in Südwestasien wie das Pentagon und die CIA, die die nationalen Sicherheitsinteressen der USA überall auf der Welt durchsetzen.

Und es gibt eine bemerkenswerte Kontinuität. Im „Bunker“ in Karaj sprach ich mit Mohammad Nejad, einem pensionierten Oberst der iranischen Luftwaffe, der seine iranisch-irakische Kampferfahrung als er Mitte zwanzig war erwarb und in Bushher kämpfte. Vor zwei Jahren war er für zwei Monate wieder in Syrien und diente als Militärberater.

Alle Augen sind auf die SCO gerichtet

Die von Zarei beschriebene zusammenhanglose US-Strategie im Nahen Osten gilt auch für Afghanistan. Eine weitere Forderung der Trump-Administration ist, dass Teheran aufhören muss, die Taliban zu unterstützen.

Die Fakten am Boden sind unendlich nuancierter. Der endlose US-Krieg in Afghanistan hat Millionen von Flüchtlingen hervorgebracht; viele von ihnen leben im Iran. Parallel dazu hat Washington ein ständiges Netz von afghanischen Militärstützpunkten eingerichtet, das Teheran als ernsthafte Bedrohung identifiziert und in der Lage ist, verdeckte Operationen im Iran zu unterstützen.

Was also geschieht, ist, dass Teheran mit minimalen Mitteln – und in Zusammenarbeit mit Geheimdiensten aus Pakistan und Russland – kleine Gruppen im Westen Afghanistans, um Herat herum, einschließlich einiger, die lose mit den Taliban verbunden sind, unterstützt.

Aber das passt in eine viel größere Strategie der Shanghai Cooperation Organization (SCO). Die SCO-Mitglieder Russland, China und Pakistan sowie das zukünftige Mitglied Iran, ganz zu schweigen von dem zukünftigen Mitglied Afghanistan, wollen alle eine asiatische, SCO-forcierte Lösung für die afghanische Tragödie. Und das muss einen Platz für die Taliban in der Regierung in Kabul beinhalten.

Vergleichen Sie das jetzt mit dem erklärten Trump-Administrationstrick, der darauf abzielt, einen Regimewechsel in Teheran zu provozieren. Saudi-Arabien ist schon dabei. Riyadh, über eine Denkfabrik, die angeblich von Kronprinz Mohammad bin Salman, bekannt als MBS, unterstützt wird, hat eine Reihe von Hardcore Anti-Shiite Madrassas in Belutschistan in Pakistan, das an die Provinz Sistan-Balochistan im Iran grenzt, finanziert.

Der saudische Plan ist es, zumindest die Entstehung des Hafens von Chabahar zu stören, der der Ausgangspunkt für Indiens eigene Neue Seidenstraße nach Afghanistan und Zentralasien unter Umgehung Pakistans ist. BRICS-Mitglied Indien wird neben Russland und China nicht gerade erfreut sein; und Indien ist auch ein neues SCO-Mitglied und absolut gegen alle Formen des Salafi-Jihadismus.

Der Generalstaatsanwalt für Pakistan, Ashtar Ausaf Ali, erhielt bei einem Besuch im Iran eine Warnung, dass Daesh „an die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan verlegt“ wird. Wer den Umzug durchführt, ist unklar. Sicher ist, dass ISIS-Khorasan oder ISIS-K – also Daeshs afghanischer Zweig – tatsächlich gegen die Taliban kämpft.

Zufällig kämpft die US-Luftwaffe auch gegen die Taliban mit der Operation Freedom’s Sentinel. Ein Bericht beschreibt, wie „die Zahl der US-Waffen, die zur Unterstützung von Freedom’s Sentinel bereitgestellt wurden, im April auf 562 gestiegen ist, die höchste monatliche Summe in 2018 und die zweithöchste Summe seit Oktober 2011“.

Es sind also die Taliban, die schwer bombardiert werden, nicht ISIS-K. Kein Wunder, dass die SCO-Nationen in Alarmbereitschaft sind. Das eigentliche Rätsel ist noch nicht gelöst: In welchem Teil der löchrigen Af-Pak-Grenze werden über 4.000 gut bewaffnete ISIS-K-Dschihadis untergebracht?

Wer wird Syrien wieder aufbauen?

Und das führt uns zum ultimativen Verbindungsglied: China.

Der chinesische Außenminister Wang Yi und sein syrischer Kollege Walid Muallem unterhalten eine sehr enge Beziehung. Präsident Xi Jinping ist ein entschiedener Befürworter des Astana-Friedensprozesses mit Russland, Iran und der Türkei. China kündigte im November letzten Jahres an, dass es gegen alle Erscheinungsformen des Salafi-Dschihadismus Spezialeinheiten nach Syrien entsenden wird; das chinesische Ziel ist es, 5.000 Uiguren, die als „gemäßigte Rebellen“ agieren, zu „neutralisieren“, weil sie besorgt sind, dass diese Kämpfer Gewalt verursachen, wenn sie nach Xinjiang zurückkehren.

Vor allem aber wird China am Wiederaufbau Syriens beteiligt sein: Städte, Dörfer, Straßen, Eisenbahnen, Brücken, Schulen, Krankenhäuser, die ganze Infrastruktur. Syrien wird von China, Russland (Energie, Infrastruktur) und dem Iran (Stromnetze) wieder aufgebaut, nicht von den USA oder den Golfstaaten. Die Sanktionen der USA und der EU sind nach wie vor in Kraft und verbieten Handelsgeschäfte sowohl in US-Dollar als auch in Euro.

Dies fällt mit einem Treffen der Leiter des SCO-Sicherheitsrates in Peking in der vergangenen Woche zusammen. Der Politbüro-Schwergewicht Yang Jiechi, Direktor des Büros der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees des CPC, diskutierte ausführlich mit dem führenden russischen Sicherheitsexperten Nikolai Patruschew.

Der 18. SCO-Gipfel findet am 9. Juni in Qingdao statt. Der russische Präsident Wladimir Putin wird dort sein. Indien und Pakistan werden dort sein. Der iranische Präsident Hassan Rouhani wird dort sein und den Iran als Beobachter vertreten und sich mit Putin und Xi treffen. Dort werden alle Verbindungen zwischen Syrien und Afghanistan zusammenlaufen.

http://www.atimes.com/article/the-syria-connection-to-iran-afghanistan-and-china/

