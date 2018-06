„Wir schwören ab!“ – Musikvideo der Rebellischen Saiten

von https://kenfm.de

Wir schwören ab!

Wir schwören ab – allen Verschwörungstheorien!

Wir schwören ab!

Verschwörungen auch nur in Betracht zu ziehen!

Wir schwören ab!

Unsere Herrn, wer sie auch sei’n, bitten wir uns zu verzeih’n

Wir schwören ab!

Wenn ein Schurkenstaat verreckt: political correct!

Wir schwören ab!

Und der Kennedy: des war Selbstmord!

Wir schwören ab!

Oliver Stone ist ein russischer Spion

Wir schwören ab!

Und 9/11 des war eben ein Erdbeben

Wir schwören ab!

Oder die Piloten waren Idioten

Patrice Lumumba hatte gar keine Feinde

Cäsars Gemeinde: ziemlich beste Freunde

Caeser musste sich verrenken und bücken

So bugsierte er sich selbst den Dolch in Brust und Rücken

Wir schwören ab!

Ob Tonkingzwischenfall oder Schweinebucht.

Wir schwören ab!

Wenn KenFM dann immer nach Geheimdiensten sucht

Wir schwören ab!

Zwar war’s kein Giftgas, was Georg Bush da fand

Wir schwören ab!

Es war Amerikas Öl im irakischen Sand

Ich schwör ab,

du schwörst ab

Der Verschwörungstheorie

Ich schwör ab,

du schwörst ab

Verschwörung gab es nie

Fort mit allen Theorien!

Ein Hoch auf unsern Staat

der manche Tiefen hat

in Washington, London, Berlin…

In der Ukraine gibt’s gar keine Faschisten

weil die das sonst beim ZDF längst wüssten.

Die wahrste Wahrheit verkündet Claus Kleber

Eine Pinzette ist ein Wagenheber.

Diesem Mathias Broeckers glaub ich keinen Meter

Ein Ausweis überführte den Attentäter.

Daniele Ganser halte ich für gefährlich

und die NachDenkSeiten für sehr entbehrlich.

Wir bitten Euch: nehmt uns wieder auf!

Wir lassen der Geschichte ab sofort ihren Lauf.

Wir kehren zurück als verlorener Sohn

Niemals überschreiten wir den Rubikon.

Wir schwören ab!

Text: Prinz Chaos, Diether Dehm Musik: Anna Katharina Kränzlein, Diether Dehm, Prinz Chaos Gesang, Thüringer Waldzither: Prinz Chaos Drehleier, Geige, Bratsche: Anna Katharina Kränzlein Aufgenommen von Dieter Piemeskern in den MSG-Studios München/Eichenau. Mehr dazu unter: https://www.rebellische-saiten.de/.

