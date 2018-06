Ukraine – Der Babchenkoschwindel war Teil einer kriminellen Übernahme einer Firma

von http://www.moonofalabama.org

Bild: Krisendarsteller Arkady Babchenko

Der Fall des Todes und der Auferstehung des russischen Journalisten Babchenko in Kiew ist noch unwirklicher, als es bisher schien. Nach ukrainischen Quellen und Gerichtsdokumenten war der ganze Schwindel Teil eines Versuchs, ein privates Unternehmen zu überfallen und zu übernehmen. Hohe Ebenen der ukrainischen Sicherheitsdienste inszenierten die ganze Angelegenheit nicht nur um Russland die Schuld zu geben, sondern auch für jemandes persönlichen Gewinn.

Im Jahr 2017 kam Arkadi Babtschenko, der in Russland wegen seiner offenen Feindseligkeit gegen sein Volk verachtet wurde, über Israel in die Ukraine. Er war in Kiew wegen seiner antirussischen Position willkommen. Babchenko fand einen Job bei ATR, einem Fernsehsender der Krim-Tataren. Im Kleingedruckten der ATR-Website steht, dass sie „vom Media Development Fund der US-Botschaft in der Ukraine unterstützt wurde“.

Am 29. Mai behauptete die ukrainische Regierung, Babchenko sei ermordet worden. Wie üblich wurde der Tod eines Journalisten, der Russland feindlich gesinnt war, von den NATO-orientierten Medien benutzt, um Russland, dem Kreml und Putin die Schuld zu geben. Dass es keine Beweise dafür gab, dass Russland beteiligt war, spielte keine Rolle. Ein Foto des angeblich getöteten Babchenko, der in seinem Blut lag, tauchte auf.

Am nächsten Tag hielten der Generalstaatsanwalt der Ukraine Jurij Lutsenko und der Leiter des Nationalen Sicherheitsdienstes (SBU) Vasyl Grytsak (auch als Hrytsak bekannt) eine Pressekonferenz ab und präsentierten einen sehr lebendigen und glücklichen Arkady Babchenko. Er war überhaupt nicht erschossen worden. Der ganze Schwindel, so wurde erklärt, wurde gestartet, um die Menschen hinter einer angeblichen Attentatskampagne mit Ursprung in Russland zu finden. In dieser offiziellen Version heuerten die Russen einen ukrainischen „Operator“ an, der dann den „Killer“ anwarb, um Babchenko zu ermorden. Der angeheuerte Mörder erzählte der Polizei davon und der Schwindel von Babtschenkos Tod wurde inszeniert, um die Täter hinter der Handlung zu finden.

All jene westlichen „Journalisten“, die den Behauptungen der ukrainischen Regierung ohne jegliche Beweise geglaubt und unbegründete Anschuldigungen gegen Russland verfasst hatten, waren nicht erfreut. Die ukrainische Regierung hat sie als bloße Propagandainstrumente und Narren entlarvt. Der „Journalist“ Babchenko selbst, interviewt von Bloombergs Leonid Bershidsky, kommt als naives und eher düsteres Licht daher.

Würde ein „Operator“ für Russland einen ukrainischen Nationalisten und Priester einstellen, der in der Ostukraine gegen russische alliierte Einheiten gekämpft hatte, um eine bekannte antirussische Figur zu töten? Hmmm.

Der SBU hat nicht bestätigt, dass Alexey Tsymbalyuk der „Killer“ ist, aber die ukrainischen Medien scheinen ihm zu glauben.

Der Generalstaatsanwalt der Ukraine nannte einen Boris Deutschen (auch Herman geschrieben) als den bezahlten russischen „Operator“, der Alexey Tsymbalyuk angeheuert hatte, um Arkady Babchenko zu töten.

Boris German bestreitet, dass er für Russland gearbeitet hat.

Laut Strana.ua (Russisch, maschinelle Übersetzung) weist Jewgenij Solodko, der Anwalt des angeklagten „Operators“ Boris German, die Vorwürfe gegen seinen Mandanten zurück. Boris German (der Mann) ist Miteigentümer eines ukrainischen Joint Ventures mit der deutschen Firma Schmeisser (auch Schmyser oder Shmyser geschrieben), die Optiken für Scharfschützengewehre herstellt. Das deutsche Unternehmen hatte gute Beziehungen zu seinen Kunden im ukrainischen Verteidigungsministerium. Er hatte auch die „Anti-Terror-Operationen“ der ukrainischen Nazi-Formationen gegen die „Russen“ im Osten unterstützt.

Der Anwalt sagt, dass in den letzten sechs Monaten die Wohnung und das Unternehmen von der SBU mehrmals durchsucht worden seien. Die SBU, so behauptet er, habe German für rund 70.000 Dollar niedergemacht. Die SBU habe keine Beweise für eine russische Beteiligung vorgelegt. Der Anwalt bestreitet laut dem Bericht von Strava.ua, dass sein Mandant irgendeine Verbindung zu Russen hatte.

Meduzas Bericht über den Auftritt Germans bei Gericht stellt eine etwas andere Version dar:

Der Mann dem vorgeworfen wird, den Mord an dem russischen Journalisten Arkadi Babtschenko organisiert zu haben, kündigte am Donnerstag vor Gericht an, dass er als ukrainischer Spionageabwehr-Agent tätig sei.

German sagt, dass er begann, mit dem ukrainischen Geheimdienst zusammenzuarbeiten, nachdem er von einem in Moskau lebenden „alten Bekannten“ angesprochen wurde, der „bei einer Putin-Stiftung arbeitet und Unruhen in der Ukraine organisiert“. German sagte, er solle mehr über den Fluss russischen Geldes in die Ukraine in Erfahrung bringen, mit dem bestimmte Politiker und „terroristische Gruppen“ finanziert würden.

Nach Berichten in den ukrainischen Medien, sagte German, sein Bekannter in Russland würde entweder Vyacheslav Pivovarkin oder Vyacheslav Pivovarnik genannt. Es ist immer noch unklar, ob German diese Person beschuldigt, den Mord an Babchenko angeordnet zu haben.

Es ist merkwürdig, dass der Anwalt Forderungen stellt, die teilweise im Widerspruch zu denen seines Mandanten stehen. Der Mord, der Mörder und der Operator, der den Mörder angeheuert hat, waren alles Fälschungen. Arkady Babchenko, Alexey Tsymbalyuk und Boris German arbeiteten alle mit dem ukrainischen Sicherheitsdienst zusammen. Alle scheinen antirussischen Hintergrund zu haben.

Warten Sie, das Durcheinander ist noch umfassender.

In unserem Beitrag haben wir gestern dargelegt, wie das ukrainische Komplott und andere Vorfälle der letzten Zeit arrangiert wurden, um Russland pünktlich zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zu diskreditieren. Es stellte sich heraus, dass dies nur ein Aspekt der glücklosenHandlung war.

Bloomberg-Autor Leonid Bershidsky verweist auf ein Stück von Volodymyr Boiko, einem „Fallschirmlehrer in Kiew“, der (auf Ukrainisch) einen noch dunkleren Aspekt der Geschichte beschreibt.

Boiko zitiert aus offiziellen ukrainischen Gerichtsberichten mit Angabe der Aktennummern. Er beginnt (maschinell übersetzt):

Lach einfach nicht. Die Vortäuschung des „Mordes“ an dem russischen Journalisten Arkadi Babtschenko, der in internationalen diplomatischen und Menschenrechtskreisen solche Wut auslöste, war eine Möglichkeit, den Streit in der Firma zwischen den Gründern des ukrainisch-deutschen Joint Ventures „Schmayser“ zu lösen, dessen Chef Boris Herman von SBU-Chef Grytsak und Generalstaatsanwalt Lutsenko zum Anstifter von Mord und Terror erklärt wurde – alles im Auftrag des russischen Geheimdienstes.

Die Gerichtsakten zeigen, dass die ganze Angelegenheit im Februar 2016 begann und es um den Versuch ging, ein Unternehmen zu übernehmen. Seit 2016 kämpfte German, der Geschäftsführer des Unternehmens, gegen Gläubiger einschließlich des Firmengründers. Diese Gläubiger behaupteten, dass German oder das von ihm geführte Unternehmen einige Kredite nicht zurückgezahlt habe und forderten die Übernahme des Unternehmens zur Deckung ihrer Verluste. German erklärte, daß das Darlehen zurückgezahlt wurde und Quittungen vorlägen. Die Gläubiger sagten, diese seien gefälscht. Mehrere Eingaben und viele Anträge wurden eingereicht und der gesamte Prozess lief fast zwei Jahre lang. German scheint es gewonnen zu haben.

Ein solcher Versuch, ein Unternehmen durch betrügerische Gerichtsverfahren zu übernehmen, war nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion ein besonderes Merkmal des „wilden Ostens“. In Russland, in der Ukraine und anderswo waren betrügerische Rechtsfälle, physische Razzien, Einschüchterungen und Mord ein regelmäßiges Mittel, um sich Industriegüter zu schnappen. Als solcher ist der Fall German nichts Besonderes. Aber seine Weiterentwicklung zu einem absurden Schwindel macht ihn zu etwas Besonderem.

Als ihr Versuch, die deutsche Firma durch eine Gerichtskampagne wegen Kleinkrediten zu übernehmen, scheiterte, dachten sich die Räuber, mit SBU-Chef Grytsak hinter ihnen, scheinbar einen anderen Weg aus, um German zu verfolgen. Daher der Babchenko-schwindel und die Vorwürfe des „Operators“.

Volodymyr Boiko fährt fort (maschinell übersetzt):

Aber Herman durch die Polizei „bekommen“ konnten seine Gegner nicht, weil dies die Richter konsequent abgelehnt haben, eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Unwichtigkeit des Verbrechens zu wählen. Und dann wurde der Auftrag vom Department of Counterintelligence der SBU angenommen. Offenbar handelt es sich um eine primitive Provokation zur Verhaftung des Leiters des Joint Ventures „Schmyser“, um ihm den Anteil am Kapital des Unternehmens zu entziehen, den er nach Ansicht der Gegner unrechtmäßig besitzt.

Die Geschichte, die Boiko erzählt, steht im Einklang mit den Behauptungen, die der deutsche Anwalt über lang andauernde Überfälle auf die Wohnung und das Unternehmen Germans aufgestellt hat. Die von Boiko zitierten Gerichtsakten scheinen echt zu sein. Es handelt sich wahrscheinlich den echten Teil der Babchenko-Geschichte, aber es ist immer noch nicht die ganze Wahrheit.

Der inszenierte Mord, mit einer gefälschten Leiche, einem gefälschten Killer und einem gefälschten Operator dahinter, wurde auf höchster Ebene der ukrainischen Regierung gebilligt (Video).

„Westliche“ Medien benutzten den Schwindel, um Russland und seinen Präsidenten Putin ohne den geringsten Beweis zu beschuldigen und zu diffamieren. Das allein ist schon ein ernsthaftes Fiasko und zeigt das völlige Scheitern des „westlichen“ Journalismus und der Medien.

Der Hintergrund des Falles, die Übernahme eines Unternehmens mit illegalen Mitteln, zeigt das totale gesellschaftliche Versagen des „westlichen“ Staatsstreichs in der Ukraine. Die schlimmsten der schlimmsten, Räuberbarone wie Poroschenko und kriminelle Bankiers wie Kolomoisky stahlen Milliarden von „westlicher“ Hilfe, während der ukrainische Staat zusammenbrach. Den Gerichten trotzend, wird die Macht des Staates heimlich für slapstickwürdige Plots missbraucht, um sich Industriegüter zu schnappen.

Die Opfer sind die Menschen in der Ukraine, die ihres Eigentums und ihrer Sicherheit beraubt wurden. Russland, das ständige Schreckgespenst des „Westens“, ist dafür am wenigsten verantwortlich.

