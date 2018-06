Iran wappnet sich für den totalen Wirtschaftskrieg

von Pepe Escobar – https://einarschlereth.blogspot.com

Bild: Mashdad – by Sonia Sevilla – Own work, CC0,

Während die Hunde des Krieges bellen, besteht die alte Seidenstraße ewig weiter und eine Zivilisation mit einer langen und stolzen Geschichte führt ihr Lebenfort …

Sobald man die Straßen von Mashhad betritt, wo die Luft nach Safran riech und eine leichte Brise aus den Bergen herabweht, packt es einen; man befindet sich im Herzen der Alten Seidenstraße und der Neuen Gürtel und Straßen Initiative (BRI).

Im Osten liegt die afghanische Grenze nur drei Stunden entfernt über eine ausgezeichnete Autobahn. Im Norden ist die turkmenische Grenze weniger als vier Stunden entfernt. Im Nordwesten liegt das Kaspische Meer. Im Süden liegt der Indische Ozean und der Hafen von Chabahar, der Ausgangspunkt für die indische Version der Seidenstraße. Die Teheran-Maschhad-Bahn wird von den Chinesen gebaut.

Eine Gruppe von uns – darunter amerikanische Freunde, deren Visa auf höchster Ebene der iranischen Regierung genehmigt wurden – hat sich in Mashhad zur New Horizon-Konferenz unabhängiger Denker versammelt. Gleich nach einem Sturm bin ich in einem Van auf dem Weg zum spektakulären Imam Reza-Schrein mit Alexander Dugin, den die üblichen Verdächtigen gerne als „den gefährlichsten Philosophen der Welt“ oder Putins Rasputin bezeichnen.

Diskussion und Diskussionszeit

Wir diskutieren nicht über Geopolitik, sondern … über Bossa Nova. Nicht Sun Tzu und Machiavelli, sondern Tom Jobim und Joao Gilberto sind gefragt.

Persien ist traditionell ein Land der ernsthaften intellektuellen Diskussion. Auf der Konferenz, nach einer Mittagspause, beschließen einige von uns, unsere eigene geopolitische Debatte zu beginnen, keine Kameras, keine Mikrofone. Dugin entwickelt, was Multipolarität sein könnte; keine Universalität; pluriversal; ein Reich pluralistischer Anthropologie; alle Zentren souverän. Wir diskutieren die Fallstricke der eurasischen Identität, der islamischen Identität, der Subzentren Indien, Europa und Afrika.

Wenige Minuten später erforscht der iranische Gelehrte Blake Archer Williams – sein Pseudonym – „Die heilige Gemeinschaft des schiitischen Islam und die eheliche Auflösung“.

Karaj ist eine geschäftige Stadt mit drei Millionen Einwohnern, eine Stunde von Teheran entfernt. Eines Morgens betrete ich ein Zimmer in einem Hawza – einem islamischen Seminar. Auf meinen vorherigen Reisen habe ich Hawzas in Qom besucht, aber nie eine reine Frauenschule. Diese beherbergt 2.275 aktive Studentinnen aus der ganzen Provinz Alborz bis zur Promotion. Sie studieren Philosophie, Psychologie, Wirtschaft und Politik. Nach dem Abschluss gehen einige ins Ausland, um in islamischen und nicht-islamischen Ländern zu unterrichten.

Unsere Fragen und Antworten sind hinreißend. Viele meiner Gesprächspartner sind bereits Lehrer und die meisten werden Gelehrte. Ihre Fragen sind scharf; einige sind sehr gut informiert. Alle sind eifrig, Details über das Leben im Westen zu erfahren.

Hohe akademische Standards

Am nächsten Tag besuche ich die Islamische Azad Universität; mehr als vier Millionen Ehemalige, 1,4 Millionen Studenten, 29.000 Fakultätsmitglieder, 472 Universitäten und Forschungszentren und 617 angeschlossene Gymnasien. Der Karaj-Campus ist der zweitwichtigste im Iran.

Das ist ein außergewöhnliches Erlebnis. Der Campus auf dem Hügel mag keine UCLA (Uni in Los Angeles) sein, aber er beschämt viele renommierte Universitäten in ganz Europa. Ganz zu schweigen von den jährlichen Studiengebühren; im Durchschnitt nur 1.000 US-Dollar. Sanktionen? Welche Sanktionen? Die meisten Geräte mögen aus den 80er Jahren stammen, aber sie haben alles, was sie brauchen. Wie der joviale Meisterarchitekt Ali Kazemi bezeugt, der nach seinem Abschluss in Nanterre 16 Jahre in Paris verbrachte, sind die akademischen Standards sehr hoch.

Rektor Mohammad Hasan Borhanifar – früher an der Universität von Kirgisistan in Bischkek – öffnet alle Türen auf dem Campus. Ich werde von Mohammad Hashamdar von der Fakultät für Sprachen geleitet. Ich spreche mit den Dekanen aller Fakultäten und habe ein Q&A mit Studenten, meist in internationalen Beziehungen.

Schon vor der Verkündung der „härtesten Sanktionen der Geschichte“ wollen alle genaue Details hören über die neue Form des Finanzkriegs des US-Finanzministeriums, noch tödlicher als ein heißer Krieg. In etwas mehr als zwei Monaten wird der Kauf von US-Dollar, Stahl, Kohle und Edelmetallen verboten; es wird keine iranischen Importe mehr in die USA geben und die Luftfahrt und die Automobilindustrie werden unter Sanktionen stehen.

Airbus muss möglicherweise Bestellungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar aus dem Iran stornieren. Ein IT-Professor sagt mir, dass der Iran stattdessen ausgezeichnete Sukhoi-Passagierjets kaufen kann. Keine Peugeots? „Wir kaufen Hyundai.“

Meine Gesprächspartner informieren mich über die Investitionen von Total, Airbus, BASF, Siemens, Eni – ihre Niederlassung Saipem hat mit der National Iranian Oil Company, NIOC, einen Vertrag über 5 Milliarden Dollar unterzeichnet, um Öl- und Gasfelder zu erschließen und schließlich Energie nach Europa zu liefern. Sie bestätigen, dass, wenn sich Total aus der Entwicklung der 11. Phase des Gasfeldes South Pars zurückzieht, die chinesische CNPC übernehmen wird.

Fast 70% der iranischen Ölexporte gehen nach China und Asien, 20% nach Europa. Fast 90 % des von der EU vom Iran eingekauften Öls gehen hauptsächlich nach Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, Deutschland und in die Niederlande. Der Iran bleibt DER große Preis, wie Dick Cheney gut wusste; eine erstaunliche 45 Billionen Dollar an Öl- und Gasreserven.

Ein breiter Genpool

Ich bin etwas beunruhigt, als er im Gespräch mit dem Freitagsgebets-Imam – dem eigentlichen Vertreter von Ayatollah Khamenei in Karaj – ahnungslos über die Neuen Seidenstraßen ist. So wie die alte Seidenstraße dem Buddhismus erlaubte, die chinesische Kultur zu befruchten, sind Iran, Indien und China gezwungen, sich wieder gegenseitig zu befruchten; stellen Sie sich ein Trans-Eurasien-Labor vor, das mit einem breiten Genpool und einer gut ausgebildeten jungen Armada auf der Suche nach kreativen Lösungen ausgestattet ist.

Die Autobahn-Hölle von LA verblasst im Vergleich zu einem dreistündigen Monsterstau von Teheran nach Karaj, nur 25 Kilometer. Ich nehme eine persische Verwünschung in meinen Wortschatz auf; kharab beshe, was in höflicher Übersetzung „ins Nichts führen“ bedeutet. Ich verpasse mein dringendes geopolitisches Abendessen mit Professor Marandi von der Universität Teheran; wir machen es später auf Whatsapp – wie MBS [Mohammad bin Salman] und Jared Kushner.

Was das tägliche Leben des von 17 Millionen Menschen verstopften Teheran offenbart, ist der Lebensstandard einer mittelgroßen aufstrebenden Nation. Jeder hat ein Auto und ein Smartphone und Wi-Fi ist allgegenwärtig. Parallel dazu spüren wir überall die Anzeichen einer persischen Zivilisation mit mindestens einem Jahrtausend fabelhafter Geschichte, noch bevor der Islam geboren wurde. Und wenn wir mit der säkularisierten intellektuellen Elite sprechen, ist klar, dass Araber für sie im Vergleich dazu nichts als Ärger bedeuten.

Überall wo ich hingehe, fühle ich mich wieder in den 70ern; die ganze Infrastruktur scheint Jahrzehnte alt zu sein, aber alles funktioniert. Abgesehen vom Timing könnte der Iran auch das Land des magischen Realismus 2.0 sein, wo das Unerwartete geschieht, wenn alle Hoffnung aufgegeben wurde.

Eine kluge, junge Generation

In Mashhad bin ich Gast in einer politischen Talkshow auf Khorasan TV – in einem Studio, das aus den 70er Jahren makellos erhalten ist. Ja, das ist das Herz des sagenumwobenen Khorasan – „woher die Sonne kommt“ – das Alexander den Großen fasziniert hat. Ich verbringe eine halbe Stunde damit, den Handlungsplan zu sezieren; mein Übersetzer ist ein überqualifizierter Import-Export-Experte. Der Hit im Khorasan TV ist eine Cop-Show im amerikanischen Stil, die im Wesentlichen über Verkehrsunfälle in Echtzeit berichtet; da schließlich die Kriminalitätsrate zu vernachlässigen ist.

Die reale Inflation liegt bei 16% pro Jahr – bisher. Die Deviseninflation ist viel höher. Die tatsächliche Jugendarbeitslosigkeit liegt bei satten 30%, in einem Land mit 80 Millionen Einwohnern, in dem das Durchschnittsalter 29 Jahre beträgt und 40% der Bevölkerung unter 24 Jahre alt ist. Einer meiner Übersetzer in Karaj, Ali, ist 24 Jahre alt; er ist arbeitslos, lernte Englisch durch das Anschauen von DVDs und kann es sich nicht leisten, eine eigene Wohnung zu mieten.

Im Zuge der neuen Abwertung sank das regionale Durchschnittsgehalt auf etwa 250 US-Dollar pro Monat. Man kann keine 40 Quadratmeter große Wohnung in der Nähe der Azad Universität für weniger als $200 pro Monat mieten.

Ich halte für eine Pizza in Mashhad an. Auf der Rechnung stehen satte 200.000 Rials, das sind etwas mehr als $3, der Euro auf dem Schwarzmarkt steigt auf fast 80.000 Rials.

Soziale Medien

Telegram wurde blockiert – aber trotzdem benutzt jeder sowohl Telegram als auch WhatsApp. Manche VPNs funktionieren, andere nicht. Der Block war nicht direkt mit der Verbreitung von regierungsfeindlichen Gerüchten während der Straßenproteste im Januar verbunden, die in Mashhad begannen.

Elaheh, die ihr Sprachpatent in Frankreich gemacht hat, Bojan, der mit Wirtschaftswissenschaften promovierte oder Ayoub Farkhondeh, der am Habilian Forschungsinstitut für Terrorismusforschung arbeitet, sind alle amüsiert über die „bizarre“ Berichterstattung der westlichen Medien über alles, was Iran betrifft.

Die Analyse gut ausgebildeter Menschen in Mashhad und Teheran neigt dazu, die Proteste als im Wesentlichen IWF-Randale zu qualifizieren – was passiert, wenn der Washingtoner Konsens Regierungen zwingt, Subventionen zu reduzieren. Zu echten Revolutionen im Iran gehören Kleriker, bürgerliche Intellektuelle und die Basare.

Diesmal stand die Basis im Mittelpunkt, die Arbeiterklasse in kleinen Provinzstädten. Schließlich sind im Iran Millionen von staatlichen Gehältern und Subventionen abhängig. Im Gegensatz dazu ist das Team Rouhani im Wesentlichen neoliberal.

Natürlich gibt es Regierungskritik – mehr an den Klerikern als am neoliberalen Team Rouhani. Geschäftsleute erzählten mir von unermesslicher Korruption auf Ministerebene – aber es ist praktisch unmöglich, die Zahlen zu überprüfen. Die Pasdaran, wie das IRGC genannt wird, kontrollieren weiterhin einen Großteil der Wirtschaft und verwalten ein Wohlfahrts- und Kundensystem, das Millionen von Menschen begünstigt, aber auch eine strenge soziale Kontrolle auferlegt.

Gleichzeitig ist es klar, dass der Plan des NSC-Beraters John Bolton, die Mujahedin-e Khalq, bekannt als MEK, wiederzubeleben, um eine Farbenrevolution zu versuchen, kläglich scheitern wird. MEK wird allgemein verachtet. Die gesamte iranische Gesellschaft wird weder Khamenei noch Rouhani für den kommenden Wirtschaftskrieg verantwortlich machen.

Europa vor Ort

Persische Höflichkeit, Gastfreundschaft und Liebenswürdigkeit empfinden die Besucher immer als zutiefst berührend. All das verbunden mit einer Besessenheit von dem Bild, das der Westen vom Iran hat. Der Iran sucht nicht die „Isolation“; es ist die Politik Washingtons, die den Iran isoliert sehen will.

Kein Wunder also, dass Europa vor Ort ist. Die EU wird ein Gesetz von 1996 aktivieren, das es europäischen Unternehmen verbietet, die Sanktionen der USA einzuhalten, um sie „vor den Auswirkungen der extraterritorialen Anwendung der von einem Drittland erlassenen Rechtsvorschriften“ zu schützen. Dennoch ist die Frage allgegenwärtig: „Werden die Europäer auf unserer Seite stehen oder die Amerikaner?“

Parallel dazu wollen die Iraner nicht wie der Westen sein. Und der beste Weg, es zu verstehen, ist, den Imam Reza-Schrein immer wieder zu besuchen – ich ging früh am Morgen, nach einem Nachmittagssturm und in der Nacht.

Der Imam Reza-Schrein, bekannt als Astan Qods-e Razavi, ist ein Wunderwerk, umgeben von goldenen und türkisfarbenen Kuppeln, üppigen Minaretten und 12 Höfen auf einer Million Quadratmeter. Es beherbergt die größte iranische NGO, eine jahrhundertealte Verwaltungsstruktur mit acht Generaldirektionen, mehr als 50 Industrie-, Landwirtschafts- und Dienstleistungsunternehmen, über 15 Kultur- und Forschungseinrichtungen und mehr als 12.000 Studenten.

Die Bibliothek aus dem 12. Jahrhundert ist neben Alexandria, dem Vatikan und Topkaki eine der ältesten der Welt. Ayatollah Khomeini befahl ihre Erhaltung. Die öffentliche Bibliothek verfügt über vier Millionen Bücher in mehr als 90 Sprachen. Es gibt sogar ein Labor zur „Heilung von Buchkrankheiten“. Mashhad betreibt eine Bibliothek in Indien sowie ein Dokumentationszentrum mit mehr als 18 Millionen Objekten, darunter ein 1.300 Jahre altes Dokument, das mit Imam Ali verbunden ist.

Bevor ich mit einem Nachtflug nach Doha aufbreche, besuche ich das Heiligtum ein letztes Mal mit zwei feinsinnigen, mit enormem geschichtlichen Wissen behafteten italienischen Beobachtern, dem Ass-Journalisten Giulietto Chiesa und dem Schriftsteller Roberto Quaglia. Es ist der erste Tag des Ramadan. Wir sind sprachlos angesichts des Übergangs von ästhetischer Schönheit, spiritueller Erleuchtung und einfachem Spaß.

Ganze Familien versammeln sich, improvisieren ein Picknick, plaudern, nehmen Selfies, Kinder streifen umher und spielen. Statt an eine zweifelhafte Version von Big Brother gebunden zu sein, wie die meisten im Westen, ziehen sie es vor, in einem Schrein zu leben. Es ist in der Tat ein organischer „dritter Tag“, wie mir ein Regierungsinsider in Teheran sagte.

Unterdessen schlängelt sich ein chinesischer Zug mit Sonnenblumenkernen von der Mongolei nach Teheran. Während die Hunde des Krieges bellen, läuft die alte – und neue – Seidenstraße ewig weiter.

Pepe Escobar ist Korrespondent der Asia Times.

Mit Hilfe von Deepl übersetzt.

https://einarschlereth.blogspot.com/2018/05/iran-wappnet-sich-fur-den-totalen.html

