Der Ursprung und die Logik des imperialen Projekts der Neocons: Balkanisierung des Nahen Ostens, Balkanisierung der Welt

Zertrümmern Sie Syrien und den Irak in viele kleine Stücke.

Übersetzung LZ

von WashingtonsBlog – http://washingtonsblog.com

The Guardian stellte 2003 fest:

Der ägyptische Präsident Hosni Mubarak sagte verheerende Folgen für den Nahen Osten voraus, wenn der Irak angegriffen wird. „Wir befürchten einen Zustand der Unordnung und des Chaos in der Region“, sagte er.

***

Wahrscheinlich lachen sie sich im Pentagon noch immer einen Ast. Aber Herr Mubarak und die [Pentagon] Falken sind sich in einer Sache einig: Krieg mit dem Irak könnte für mehrere Regime im Nahen Osten eine Katastrophe bedeuten. Herr Mubarak hält das für schlecht. Die Falken glauben aber, dass es gut wäre.

Für die Falken wären Unordnung und Chaos in der Region kein unglücklicher Nebeneffekt des Krieges mit dem Irak, sondern ein Zeichen dafür, dass alles nach Plan verläuft.

***

Die „Kegeltheorie“ des Nahen Ostens – dass eine Kugel, die auf den Irak abzielt, mehrere Regime niederschlagen kann – gibt es seit einiger Zeit am wilden Rand der Politik, ist aber in den Vereinigten Staaten durch den „Krieg gegen den Terrorismus“ in den Vordergrund gerückt.

Ihre Ursprünge gehen zumindest teilweise auf ein 1996 von einem israelischen Think Tank, dem Institute for Advanced Strategic and Political Studies, veröffentlichtes Papier zurück. Unter dem Titel „A clean break: a new strategy for securing the realm“ war sie als politische Vorlage für die neue Regierung von Binyamin Netanyahu gedacht. Wie der Titel schon sagt, riet er dem rechten Herrn Netanyahu, mit der Vergangenheit zu brechen, indem er eine Strategie verfolgte, die „auf einem völlig neuen intellektuellen Fundament basiert, das der Nation den Raum gibt, jede mögliche Energie für den Wiederaufbau des Zionismus einzusetzen….“.

***

Das Papier legte einen Plan fest, nach dem Israel „sein strategisches Umfeld gestalten“ würde, beginnend mit der Entfernung von Saddam Hussein und der Errichtung einer haschemitischen Monarchie in Bagdad.



Wenn Saddam aus dem Weg geräumt und der Irak so unter jordanischen Haschemiteneinfluss gebracht würde, würden Jordanien und die Türkei zusammen mit Israel eine Achse bilden, um Syrien zu schwächen und „zurückzudrängen“. Jordanien, so schlug man vor, könnte auch den Libanon entsorgen, indem es die schiitische muslimische Bevölkerung von Syrien und dem Iran „entwöhnt“ und ihre früheren Beziehungen zu den Schiiten im neuen haschemitischen Königreich Irak wiederherstellt. „Israel wird seine Feinde nicht nur eindämmen, es wird sie überwinden“, schloss das Papier.

***

Der Führer der „prominenten Meinungsmacher“, der es schrieb, war Richard Perle – heute Vorsitzender des Defence Policy Board im Pentagon.

Ebenfalls zum achtköpfigen Team gehörte Douglas Feith, ein neokonservativer Anwalt, der nun als Unterstaatssekretär im Pentagon eine der wichtigsten vier Positionen innehat.

***

Zwei weitere Meinungsbildner im Team waren David Wurmser und seine Frau Meyrav (siehe US-Denkfabriken geben Unterricht in Außenpolitik, 19. August). Frau Wurmser war Mitbegründerin von Memri, einer in Washington ansässigen Wohltätigkeitsorganisation, die Artikel aus arabischen Zeitungen verbreitet, die Araber in einem schlechten Licht darstellen. Nach der Zusammenarbeit mit Herrn Perle am American Enterprise Institute ist David Wurmser nun im Außenministerium als Sonderassistent von John Bolton, dem Unterstaatssekretär für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit, tätig.

Ein fünftes Mitglied des Teams war James Colbert vom in Washington ansässigen Jewish Institute for National Security Affairs (Jinsa) – eine Bastion neokonservativer Falken, deren Beirat zuvor von Dick Cheney (heute US-Vizepräsident), John Bolton und Douglas Feith besetzt war.

***

Da einige der Autoren des „Clean Break“-Papiers jetzt Schlüsselpositionen in Washington einnehmen, sieht der Plan für Israel, seine Feinde zu „transzendieren“, indem es den Nahen Osten umgestaltet, heute viel erreichbarer aus als 1996. Amerikaner können sogar dazu überredet werden, ihr Leben dafür zu geben.

(Bevor sie prominente Rollen in der Bush-Administration übernahmen, befürworteten viele der gleichen Leute – darunter Richard Perle, Paul Wolfowitz, Dick Cheney, John Bolton und andere – ihre imperialen Ansichten während der Clinton-Administration über ihren amerikanischen Think Tank, das „Project for a New American Century“.)

Thomas Harrington – Professor für Iberische Studien am Trinity College in Hartford, Connecticut – schreibt:

Während es einige gute Artikel über das Chaos im Irak gibt, prüft keiner von ihnen], ob das Chaos, das jetzt die Region umgibt, tatsächlich das gewünschte Ziel der Politikplaner in Washington und Tel Aviv sein könnte.

***

Eines der Hauptziele eines jeden Imperiums ist es, in den Gebieten, deren Ressourcen und/oder strategische Außenposten sie begehren, einen anhaltenden internen Konflikt zu schüren.

***

Der effizienteste Weg, einen solchen offenen internen Konflikt auszulösen, besteht darin, die soziale Matrix und die physische Infrastruktur des Ziellandes brutal zu zerschlagen.

***

Die anhaltenden Unruhen haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie die Aufrechterhaltung und Erweiterung der militärischen Maschine rechtfertigen, die das finanzielle und politische Vermögen der Elite der Metropolen speist.

Kurz gesagt…. teilen und herrschen wird ebenso durchgeführt, wie es zu einem umfassenden Rückgriff auf das imperiale Spiel kommt, und dass es deshalb genauso wichtig ist, es heute zu berücksichtigen, wie zu Zeiten Alexanders des Großen, Julius Cäsars, der spanischen Konquistadoren und der britischen Raj.

Zu denen – und ich vermute, dass es noch viele gibt – für die das alles zu ordentlich oder zu verschwörerisch erscheint, würde ich eine sorgfältige Abwägung vorschlagen:

a) das „Clean Break“-Manifest des Jerusalemer Institute for Advanced Strategic and Political Studies (IASPS) von 1996

und b) das Papier „Rebuilding America’s Defenses“ von The Project for a New American Century (PNAC) aus dem Jahr 2000, einer US-Gruppe mit tiefen persönlichen und institutionellen Verbindungen zum erwähnten israelischen Think Tank und mit dem Aufstieg von George Bush Junior ins Weiße Haus, zu den exklusivsten Heiligtümern des US-Außenpolitischen Apparats.

Die kaltblütige imperiale Argumentation in diesen beiden Dokumenten zu lesen, die im ersten Fall ganz offen von der Notwendigkeit sprechen, die Region zu destabilisieren, um das „strategische Umfeld“ Israels umzugestalten, und im zweiten Fall von der Notwendigkeit, die Zahl der „forward bases“ der USA in der Region dramatisch zu steigern….



Dies jetzt zu tun, nach der systematischen Zerstörung des Irak und Libyens durch die USA – zwei besonders ölreiche Länder, deren empfindliche ethnische und religiöse Gleichgewichte jedem in oder außerhalb der Regierung mit mehr als nur vorübergehendem Interesse an der Geschichte bekannt waren – und nach den sorgfältig kalibrierten Bemühungen, mörderische und zivilisationszerstörende Pattsituationen in Syrien und Ägypten zu erzeugen und aufrechtzuerhalten (was trotz des ohrenbetäubenden Schweigens unserer Medien zu diesem Thema leicht zu beweisen ist), ist geradezu blutrünstig.

Und doch scheint es selbst für sehr gut informierte Analysten unvorstellbar, dass die außenpolitischen Eliten in den USA und Israel, wie fast alle ehrgeizigen Hegemonien vor ihnen auf der Weltbühne, ganz kalt und bewusst ein offenes Chaos geschürt haben, um ihre sich überschneidenden strategischen Ziele in diesem Teil der Welt zu erreichen.

Antikriegs Justin Raimondo schreibt:

Das Schicksal des Irak war von dem Moment an besiegelt, als wir einmarschierten: Er hat keine Zukunft als Einheitsstaat. Wie ich in den ersten Tagen des Konflikts immer wieder betonte, ist der Irak dazu bestimmt, sich in mindestens drei verschiedene Staaten aufzuspalten: die schiitischen Gebiete um Bagdad und im Süden, die sunnitischen Regionen im Nordwesten und die kurdische Enklave, die seit langem vor der US-Invasion nach Unabhängigkeit begehrte. Das war von Anfang an das eigentliche, wenn auch unausgesprochene Ziel der Kriegspartei: die Atomisierung des Irak und des gesamten Nahen Ostens. Ihr Ziel, kurz gesagt, war das Chaos – und genau das sehen wir heute.

***

Wie ich schon vor Jahren sagte:



„Der eigentliche Zweck war es, das Land in Stücke zu sprengen: es zu atomisieren und zu zermalmen, damit es nie wieder aufsteigt.“

„Als wir in den Irak einmarschierten und ihn besetzten, haben wir nicht nur die irakischen Streitkräfte militärisch besiegt – wir haben ihre Armee und ihre Polizei zusammen mit all den anderen Institutionen, die das Land zusammenhielten, demontiert. Das Bildungssystem wurde zerstört und nicht wiederhergestellt. Die Infrastruktur wurde pulverisiert und nie wiederhergestellt. Selbst die physischen Merkmale einer zivilisierten Gesellschaft – Straßen, Brücken, Elektrizitätswerke, Wasserwerke, Museen, Schulen – wurden bombardiert oder verfallen. Gleichzeitig wurde die geistige und psychologische Infrastruktur, die es einer Gesellschaft ermöglicht, zu funktionieren – die Bande des Vertrauens, der Treue und des Brauchtums – aufgelöst, so dass die Iraker sich in einem Krieg aller gegen alle selbst verteidigen mußten.“

„…. Was wir im Irak nach Saddam erleben, ist die Auslöschung eines ganzen Landes. Wir können mit Zuversicht sagen: Wir kamen, wir sahen, wir atomisierten.“

Warum? Das ist die Frage, die sich nach einer solchen Analyse zwangsläufig stellt: Warum ein ganzes Land, dessen Volk zivilisiert war, während unsere europäischen Vorfahren in Bäumen lebten, absichtlich zerstören?

Die Menschen, die diesen Krieg geplant, ihn propagiert und ausgeführt haben, sind dieselben, die die israelischen Interessen – auf Kosten Amerikas – bei jeder Gelegenheit gefördert haben. In „A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm„, ein Dokument von 1996, das von einer Schar von Neokonservativen – Perle, Douglas Feith, James Colbert, Charles Fairbanks, Jr., Robert Loewenberg, David Wurmser und Meyrav Wurmser – erstellt wurde, wurde der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu aufgefordert, aus Israels angeblicher Stagnation auszubrechen und eine Kampagne des „Regimewechsels“ im Nahen Osten durchzuführen, die sich gegen den Libanon, Libyen, Syrien, Irak und schließlich den Iran richtet. Mit Ausnahme des Iran – und der entsprechende Plan ihm gegenüber liegt immer noch auf Eis – ist genau das passiert. Im Jahr 2003, unmittelbar nach unserem phyrrusartigen „Sieg“ im Irak, erklärte der damalige Premierminister Ariel Sharon einer Besuchsdelegation amerikanischer Kongressabgeordneter, dass diese „Schurkenstaaten“ – Iran, Libyen und Syrien – als nächste auf der Zielliste der Kriegspartei stehen müssten.



(In der Tat.)



Und Michel Chossudovsky weist darauf hin:

Die Teilung des Irak nach sektiererisch-ethnischen Gesichtspunkten steht seit mehr als 10 Jahren auf dem Reißbrett des Pentagons.

Was Washington beabsichtigt, ist die völlige Unterdrückung des Regimes in Bagdad und der Institutionen der Zentralregierung, die zu einem Prozess der politischen Zersplitterung und der Eliminierung des Irak als Land führt.

Dieser Prozess der politischen Aufsplitterung im Irak entlang sektiererischer Linien wird unweigerlich Auswirkungen auf Syrien haben, wo die von der US-NATO gesponserten Terroristen zum großen Teil besiegt wurden.

Auch eine Destabilisierung und politische Fragmentierung in Syrien wird erwogen: Washingtons Absicht ist es nicht mehr, das enge Ziel des „Regimewechsels“ in Damaskus zu verfolgen. Geplant ist die Auflösung sowohl des Irak als auch Syriens nach sektiererisch-ethnischen Gesichtspunkten.

Die Bildung des Kalifats könnte der erste Schritt zu einem breiteren Konflikt im Nahen Osten sein, wenn man bedenkt, dass der Iran die al-Maliki-Regierung unterstützt und der US-Trick in der Tat darin bestehen könnte, die Intervention des Iran herbeizuführen.

Die vorgeschlagene Neuaufteilung des Irak und Syriens orientiert sich weitgehend an der der Föderation Jugoslawiens, die in sieben „unabhängige Staaten“ (Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien (FYRM), Slowenien, Montenegro, Kosovo) aufgeteilt wurde. Laut Mahdi Darius Nazemroaya ist die Neuaufteilung des Irak in drei verschiedene Staaten Teil eines umfassenderen Prozesses der Neuaufstellung der Nahostkarte.

Die obige Karte wurde von Oberstleutnant Ralph Peters erstellt. Es wurde im Juni 2006 im Armed Forces Journal veröffentlicht, Peters ist ein pensionierter Oberst der U.S. National War Academy. (Karte Copyright Oberstleutnant Ralph Peters 2006).

Obwohl die Karte nicht offiziell die Pentagon-Doktrin widerspiegelt, wurde sie in einem Ausbildungsprogramm am NATO-Verteidigungskolleg für hochrangige Militärs verwendet. (Siehe Pläne für die Neuausrichtung des Nahen Ostens: Das Projekt für einen „Neuen Mittleren Osten“ von Mahdi Darius Nazemroaya, Global Research, November 2006)

Auseinanderbrechen Syriens

Ebenso haben sich die Neo-Konservativen in den USA und Israel seit langem für die Balkanisierung Syriens in kleinere Regionen auf der Grundlage von Ethnizität und Religion eingesetzt. Ziel war es, das Land zu zerschlagen und die Souveränität Syriens als eigenständige Nation abzuschaffen.

1982 soll ein prominenter israelischer Journalist, der früher dem israelischen Außenministerium angehörte, ein Buch geschrieben haben, in dem ausdrücklich zur Auflösung Syriens aufgerufen wurde:

Alle arabischen Staaten sollten von Israel in kleine Einheiten aufgeteilt werden….. Die spätere Auflösung Syriens und des Irak in ethnisch oder religiös einheitliche Gebiete wie im Libanon ist langfristig das Hauptziel Israels an der Ostfront.

Es ist gut dokumentiert, dass – im Jahr 1996 – US und israelische Neocons befürworteten:

Syrien schwächen, eindämmen und sogar zurückwerfen…

Wie Michel Chossudovsky betont:

Auch eine Destabilisierung und politische Fragmentierung in Syrien wird erwogen: Washingtons Absicht ist es nicht mehr, das enge Ziel des „Regimewechsels“ in Damaskus zu verfolgen. Geplant ist die Auflösung sowohl des Irak als auch Syriens nach sektiererisch-ethnischen Gesichtspunkten.

Im Jahr 2013 sagte der ehemalige israelische Diplomat Alon Pinkas:

Lasst sie beide [Seiten] bluten, bluten: Das ist das strategische Denken hier. Solange das so bleibt, gibt es keine echte Bedrohung aus Syrien.

In der Tat, im Mai 2015, sagte einer der wichtigsten Architekten des Irak-Krieges – John Bolton – :

Die Araber, die zwischen Sunniten und Schiiten geteilt werden – ich denke, dass die sunnitischen Araber nie zustimmen werden, in einem Zustand zu sein, in dem die Shia sie 3:1 übertrifft. Das ist es, was ISIS nutzen konnte.

Ich denke, unser Ziel sollte ein neuer sunnitischer Staat aus dem westlichen Teil des Irak sein, dem östlichen Teil Syriens, der von gemäßigten oder zumindest autoritären, nicht radikalen Islamisten regiert wird. Was vom Staat Irak noch übrig ist, ist im Moment einfach ein Satellit der Ayatollahs in Teheran. Es ist nichts, dem wir versuchen sollten zu helfen.

Im September 2015 sagte der Geheimdienstchef des Pentagons, Generalleutnant Vincent Stewart, dass er „eine schwere Zeit“ habe, wenn er entweder den Irak oder Syrien wirklich als souveräne Nationen wieder zusammenkommen sehe.

Dan Sanchez schrieb letzte Woche:

Im Allgemeinen bevorzugt Israel im Idealfall Regimewechsel, die zur Installation von stabilen Marionetten führen. Das ist Plan A. Aber Plan B ist zu balkanisieren. Besser zu teilen und zu beherrschen, als sich einem „Schurken“ (unabhängigen) Nachbarn gegenüberzusehen.

So ist es bemerkenswert, dass Israel seinen Plan B für Syrien unterstützt, gerade als seine Feinde deutlich machen, dass Plan A („Assad Must Go„) nicht so bald stattfindet.

Und Außenminister John Kerry hat erst gestern bestätigt, dass „Plan B“ Syrien in verschiedene Staaten aufteilen soll.

QUELLE: http://www.informationclearinghouse.info

http://washingtonsblog.com/2016/02/real-goal-america-israel-shatter-syria-iraq-small-pieces.html

