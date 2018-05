Kann die russisch-iranische Allianz in Syrien halten?

von Aram Mirzaei – The Saker – https://russia-insider.com

Übersetzung LZ

„Russland war bis letztes Jahr offen für den Rücktritt Assads…. Erst im letzten Jahr hat Moskau verstanden, dass jeder Kompromiss mit Washington zum Scheitern verurteilt ist.“

In den letzten Wochen gab es viele wachsende Spannungen, wobei Israel und der Iran Berichten zufolge in der Nähe der Golanhöhen sich gegenüber standen. Israel hat mehrere Luftangriffe auf „iranische Stützpunkte“ in Syrien gestartet, während Damaskus (IRGC) angeblich mit Raketenfeuer gegen IDF-Positionen reagierte. Nach diesen Anschlägen reiste der syrische Präsident Bashar Al-Assad erneut nach Russland, um mit seinem Verbündeten, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, über den Verlauf des Krieges und den politischen Prozess seiner Beendigung zu sprechen. Während des Treffens kündigte Präsident Putin an, dass sich ausländische Truppen aus Syrien zurückziehen würden, er erwähnte jedoch nicht, auf wen er sich bezog, und ließ die Aussage eher kryptisch.

„Wir gehen davon aus, dass im Zusammenhang mit den bedeutenden Siegen und Erfolgen der syrischen Armee im Kampf gegen den Terrorismus, mit dem Beginn einer aktiveren Rolle, mit dem Beginn des politischen Prozesses in einer aktiveren Phase, ausländische Streitkräfte sich aus dem Gebiet der Arabischen Republik Syrien zurückziehen werden“.

Der russische Präsident konnte nicht erklären, wie er die USA und die türkischen Besatzungstruppen zum Rückzug aus dem Norden und Osten Syriens zwingen würde.

Auf jeden Fall wurde diese Aussage von Teheran nicht gut aufgenommen, da der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Bahram Ghassemi, auf Wladimir Putins Erklärung zum Rückzug aller ausländischen Nationen aus Syrien reagierte.

„Wir werden in Syrien bleiben, solange es eine terroristische Bedrohung gibt und solange die syrische Regierung uns dort haben will“, sagte Ghassemi. Dieses kam, nachdem Damaskus Teheran gedrängt hatte, in Syrien zu bleiben, bis alle terroristischen Kräfte und Besatzungstruppen weg sind.

Nun wäre all dies ziemlich irrelevant, wenn es nicht einen Hintergrund von Meinungsverschiedenheiten und Spannungen hinter diesen jüngsten Eskalationen und der Rolle Russlands in Syrien gegeben hätte. Viele Beobachter verstehen nicht, dass die Ziele Moskaus in Syrien zwar manchmal mit denen von Teheran und Damaskus in Einklang gebracht werden, dies aber nicht immer der Fall zu sein scheint. Wie oft haben Sie schon Leute online gesehen, die sich fragen, warum Russland die syrische Regierung nicht mit seinen fortschrittlichsten Waffen versorgen wird? Oder warum reagiert Moskau nie auf die israelische Aggression? Dies hat viele verwirrt über die Rolle Russlands in Syrien, wobei einige sogar Putin nach seinem Treffen mit Netanjahu Anfang Mai als Verräter bezeichneten, ein Treffen, das Gerüchte auslöste, dass „Putin eine Botschaft nach Syrien schickte“.

Bis Juli 2015 lieferte Russland Waffen und Vorräte an die syrische Regierung. Russland hatte bis zu diesem Zeitpunkt geglaubt, dass die syrische Regierung im schlimmsten Fall in der Lage sein würde, an ihren wichtigsten Gebieten festzuhalten, einschließlich der alawitischen Provinz Latakia, von der aus die russische Luftwaffe derzeit operiert. Zwei wichtige Ereignisse im Laufe eines Jahres ermutigten Moskau, dem Krieg in Syrien offiziell beizutreten. Erstens der Staatsstreich in der Ukraine und seine Folgen, zweitens die damalige militärische Situation in Syrien. Im Frühjahr 2015 war die Situation für die überforderte syrische Armee und ihre Verbündeten dramatisch geworden. Zu diesem Zeitpunkt wurde beschlossen, dass sich die Regierungstruppen aufgrund des massiven Drucks der Dschihadisten in Washington aus fast allen ländlichen Gebieten Syriens zurückziehen würden. General Qasem Soleimani vom IRGC Quds begab sich nach Moskau und traf sich mit hochrangigen russischen Beamten, um die Notwendigkeit einer direkten russischen Beteiligung zu diskutieren.

Der Iran konnte die Dschihadisten, die massive finanzielle und militärische Unterstützung erhielten, nicht allein aufhalten ohne die gesamte iranische Armee nach Syrien zu schicken. Obwohl die Islamische Republik bereit war und ist, alles zu riskieren, indem sie durch den Einsatz der iranischen Armee militärisch in Syrien intervenierte, wären die Folgen eines solchen Vorgehens ein totaler regionaler Krieg, da auch Saudi-Arabien und Israel direkt eingreifen würden. Sicherlich muss Moskau die gleiche Berechnung gemacht haben und verstanden haben, dass die einzige Möglichkeit, die Situation tatsächlich zu deeskalieren, darin bestand, mit der russischen Luftwaffe einzugreifen.

Moskau ist in Syrien, um den Krieg zu beenden, nicht um einen neuen zu beginnen. Es wird alles in seiner Macht Stehende tun, um eine Eskalation zu verhindern. Russland hat mehrere Interessen, von denen einige mit den Interessen von Damaskus und Teheran übereinstimmen:

die kaukasischen Terroristen zu eliminieren und sie daran zu hindern, auf russischen Boden zurückzukehren, die langfristige Präsenz ihrer Marinebasis in Tartous sicherzustellen, die syrische Angelegenheit politisch zu regeln und Washington daran zu hindern, die Agenda des Regimewechsels zu erreichen und damit einen weiteren gescheiterten Staat in der Region zu schaffen.

Was Iran und Russland in erster Linie nicht teilen, ist die Bedeutung des syrischen Präsidenten Bashar Al-Assad. Für Teheran bedeutet Assads Verbleiben an der Macht alles, und der ganze Grund, warum der Iran die syrische Regierung für alle diese Jahre unterstützt hat. Assads Überleben zu sichern bedeutet, das Überleben der Hisbollah zu sichern. Für Russland hingegen genügt eine stabile syrische Regierung, und Assads Go or No Go hat für Moskau nicht das gleiche Gewicht wie für Teheran. Russland war bis zum letzten Jahr offen für den Rücktritt Assads und betonte, dass es nicht Assad ist, sondern Syrien, während Teheran seine bedingungslose Unterstützung für Assad sehr lautstark zum Ausdruck gebracht hat. Erst im letzten Jahr hat Moskau verstanden, womit es in Syrien zu tun hat, und jede Art von Kompromiss mit Washington zum Scheitern verurteilt ist.

2016 war Moskau sehr offen für Verhandlungen und verhandelte sogar mehrmals mit Washington über landesweite Waffenstillstände, die letztlich scheiterten und mehrere iranische und syrische Leben kosteten, da Washingtons Dschihadisten die Waffenstillstände immer wieder ausnutzten, um sich neu zu gruppieren und wieder aufzurüsten. Nach vielen internen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Iran und Russland über den Wert dieser sinnlosen Waffenstillstände musste Moskau erkennen, dass es eine Situation der Überlegenheit braucht, um Washington wieder an den Verhandlungstisch zu zwingen. So wurde Aleppo befreit und Washington von Moskau, Teheran und einem Wendehals in Ankara ausmanövriert, und im folgenden Jahr wurde ISIS praktisch besiegt, besonders nachdem syrische und iranische Streitkräfte die entscheidende Grenzstadt Albukamaal befreit und damit die Teheran-Damaskus-Autobahn zum ersten Mal seit Jahren wieder geöffnet hatten.

Seit Russland in den syrischen Krieg eingetreten ist, ist klar geworden, dass Moskau die militärischen Operationen im Norden und im Zentrum des Landes kontrolliert und Teheran die Operationen im Süden des Landes, eine Tatsache, die das zionistische Regime in Israel stört. Teheran und Moskau haben sich mehrmals über militärische Operationen und die Priorisierung der verschiedenen Frontlinien geeinigt. Zum Beispiel hat das IRGC sehr lautstark seinen Wunsch geäußert, Südsyrien zu befreien und sich dann auf die besetzten Golanhöhen zu begeben, Moskau hat dies bisher abgelehnt, doch trotz der Spannungen zwischen einigen Teilen der iranischen Führung betreffs der Position Moskaus hat dies diese beiden Länder immer noch nicht daran gehindert, zusammenzuarbeiten, weil Teheran anerkennt, dass nur Russland das internationale Prestige und die Macht hat, die Aufmerksamkeit auf den Kampf gegen ISIS zu lenken, anstatt auf die syrische Regierung, was Moskau tatsächlich gelungen ist.

Wie ich bereits sagte, ist Syrien auch der Ort für einen weiteren separaten Konflikt, den zwischen Israel und dem Iran. Russland und Israel hingegen unterhalten trotz ihrer Unterschiede in Syrien recht gute Beziehungen. Israel würde in Bezug auf die russische Intervention nicht so ruhig bleiben, wenn Tel Aviv und Moskau nicht bereits eine Übereinkunft hätten. Israel sieht Russland als Garant dafür, dass die iranisch geführten Streitkräfte in Schach gehalten werden, da Moskau in der Lage ist, militärische Operationen weitgehend zu diktieren, wobei es sich oft für den Norden und das Zentrum des Landes entscheidet. Israel ist sich sehr wohl bewusst, dass der Iran ohne die russische Präsenz in Syrien seine Präsenz mit Tausenden von Truppen verstärken müsste, so dass Israel beispielsweise zu russischen Waffenlieferungen nach Syrien eher schweigt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Russland nicht Partei des israelisch-syrischen/iranischen Konflikts ist und sich an keinem künftigen Krieg zwischen diesen Kräften beteiligen wird. Angesichts der jüngsten israelischen Aggression in Syrien hat Moskau Tel Aviv, Damaskus und Teheran zur Zurückhaltung aufgefordert. Wegen der Beharrlichkeit Moskaus haben Damaskus und Teheran bei so vielen Gelegenheiten auf Antworten auf israelische Angriffe verzichtet. Dennoch sind die Ziele Moskaus vorerst eng mit denen der Widerstandsachse (Syrien, Iran und Hisbollah) verbunden, und Russland braucht dieses Bündnis, um seine Ziele in Syrien zu erreichen. Schließlich ist es die Widerstandsachse, die die schwere Arbeit am Boden geleistet hat, die den Weg für eine politische Lösung ebnet, die sogar für möglich gehalten wird. Während Russland also keine Eskalation zwisschen Damaskus und Teheran und israelischen Streitkräften sehen will, bedeutet dies nicht, dass Moskau Teheran und Damaskus davon abhalten wird, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn Israel bestimmte Grenzen überschreitet.

In der Nacht zum 10. Mai haben die syrischen Streitkräfte – trotz der Warnungen aus Moskau – beschlossen, auf einen weiteren israelischen Angriff zu reagieren, der darauf hindeutet, dass entweder Moskau Damaskus grünes Licht gegeben hat oder Damaskus sich dem russischen Rat widersetzt und Vergeltungsmaßnahmen ergriffen hat, wodurch die Spannungen noch weiter zugenommen haben. Beide Szenarien scheinen wahrscheinlich zu funktionieren, aber das letztere, was ich glaube, bestätigt den Charakter dieses Bündnisses; ein Bündnis, das auf gegenseitigen Interessen beruht, mit einigen Meinungsverschiedenheiten von Zeit zu Zeit, im Gegensatz zu Washingtons „Allianzen“, die auf Washingtons Hegemonie und Drohungen beruhen.

Vorerst werden Damaskus und Teheran die Dynamik der israelisch-russischen Beziehungen ebenso respektieren wie Moskau die vertieften Beziehungen zwischen Iran und Syrien und ihre Interessen. Trotz der enormen Unterstützung Russlands für Damaskus werden Damaskus und Teheran ihre eigenen Ziele für diesen Krieg verfolgen, der eine militärische Lösung zur Befreiung des gesamten Landes im Gegensatz zum politischen Prozess Russlands zur Aussöhnung verschiedener Konfliktparteien beinhaltet. Das soll nicht heißen, dass Teheran und Damaskus nicht dankbar sind für das, was Moskau in Syrien getan hat, sondern es zeigt das Wesen dieses Bündnisses, das von gegenseitigem Respekt für die Interessen des anderen geprägt ist. Teherans und Damaskus‘ Ansatz sollte sich in ein paar Wochen manifestieren, wenn die syrischen Regierungstruppen ihren Schwerpunkt von der Hauptstadt in die südlichen Provinzen Daraa und Quneitra verlagern. Da die Widerstandsachse näher an die von Israel besetzten Gebiete rückt, werden die Spannungen weiter zunehmen.

Während Russland vielleicht nicht Teil der Widerstandsachse gegen Israel ist und einige seiner Ziele mit denen des Iran und Syriens in Konflikt stehen, kann die Rolle Moskaus in Syrien nie genug betont werden, und ohne Moskau im Bild wäre nicht nur Syrien zerstört worden, sondern es wäre höchstwahrscheinlich ein großer regionaler Krieg ausgebrochen.

Da die syrische „Bürgerkriegsphase“ zu Ende geht, bleibt die Frage: Was passiert, wenn die zionistische Achse trotz der Vermittlungsversuche Moskaus einen Krieg beginnt? Wird Russland untätig zusehen, wie all seine Anstrengungen vergeudet werden, oder wird es gezwungen sein, Maßnahmen zu ergreifen? Noch wichtiger: Wird das russisch-iranisch-syrische Bündnis eine solche Eskalation überleben?

Source: The Saker

