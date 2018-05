Antifa oder Antikrieg: Linke Ausgrenzerei gegen das Streben nach Frieden

von Diana Johnstone Special von Consortium News

Übersetzung LZ

Der ultra-linke Flügel der Kriegspartei verwendet verschiedene Argumente, um zu den gleichen Schlussfolgerungen zu gelangen: Syrien und Russland sind Feinde. Anstatt praktische Lösungen für echte Probleme zu finden, verbreiten sie Misstrauen, Missgunst und Feindschaft, argumentiert Diana Johnstone.

CounterPunch hat viele seiner alten Fans durch seine aktuelle Spendenwerbung überrascht, die die Website als ein Hauptziel der russischen Feindseligkeit darstellt. Unter dem Motto „Wir haben die richtigen Feinde“ stellt sich CP als mutige kleine Crew dar, die von einem bösen russischen Kriegsschiff aus dem Wasser gepustet wird, um „linken Abschaum“ zu eliminieren.

Ha Ha Ha Ha, das ist natürlich alles ein Witz. Aber es ist ein Witz, der auf die gefährliche, aktuelle Russophobie hinweist, die von den Clinton-Medien, dem tiefen Staat und der Kriegspartei gefördert wird. Dies ist eine Erinnerung daran, dass Russophobie eine Variante im Schreiben mehrerer prominenter CounterPunch-Mitarbeiter findet.

Ja, CounterPunch veröffentlicht weiterhin viele gute Artikel, scheint aber auch der Establish-Narrative seinen Tribut zu zollen.

In die Defensive gedrängt durch den „Fake News“-Angriff auf unabhängige Medien, schien CP-Chefredakteur Jeffrey St. Clair von den Behauptungen der Washington Post erschüttert zu werden, er habe Artikel eines „russischen Trolls“ namens Alice Donovan veröffentlicht. St. Clair stellte nie öffentlich die Behauptung des FBI in Frage, dass die ephemere Plagiatorin für den Kreml arbeitete, obwohl sie auch vom FBI selbst oder einer anderen Agentur hätte aufgebracht werden können, gerade um die unabhängige Website in Verlegenheit zu bringen und einzuschüchtern.

Der Schritt zum Faschismus

Die antirussische Haltung von CP wird vor allem von denselben Schriftstellern gefördert, die den geringsten Vorschlag, eine breite nicht-ideologische Antikriegsbewegung als Schritt in Richtung „Faschismus“ aufzubauen, stigmatisieren. Dieser linke Ausgrenzerei widerspricht den Traditionen der von Alexander Cockburn und St. Clair gegründeten Website, und tatsächlich wurde CounterPunch vor weniger als drei Jahren wegen seiner „rotbraunen“ oder „QuerFront“-Tendenzen heftig angegriffen.

Der Angriff, der von einer deutschen Seite ausging, warnte davor, dass Linke, die auf CounterPunch veröffentlichen, „unwissentlich dazu beitragen, die Agenda der extremen Rechten zu fördern“. Dieser Artikel beschreibt die Antifa-Doktrin:

„Die Idee einer rotbraunen Allianz, oder Querfront, war im vergangenen Jahrhundert ein immer wiederkehrendes Motiv im rechtsextremen Denken. Da sie sich nach der Legitimität sehnen, die ein Bündnis mit fortschrittlichen Kräften bieten kann, ergreifen Reaktionäre angeblich gemeinsame Positionen, vor allem gegen korrupte Eliten, um den Eindruck zu erwecken, die Progressiven könnten von einer gemeinsamen Sache mit ihnen profitieren.

„Querfront (auch bekannt als ‚dritte Position‘) Propaganda kann sehr verführerisch sein. Die heutigen (Krypto)-Faschisten und andere rechtsextreme Anwärter konzentrieren sich zum Beispiel auf die alltäglichen linken Themen der Opposition gegen Krieg und Globalisierung der Unternehmen, die Verwüstungen der „Bankster“, die bürgerlichen Freiheiten und die palästinensische Solidarität“.

Also, ihr echten Linken, aufgepasst: Wenn euch jemand zuzustimmen scheint, ist es vielleicht ein weitaus rechter Versuch, euch in ihr Netz zu verstricken.

Der Artikel gab Ratschläge, wie man ein QuerFront-Argument von einem echten linken unterscheidet:

„Eine ernsthafte Analyse der US-Unterstützung für die israelische Apartheid wird mit einem Blick auf die dokumentierte Bilanz der US-Außenpolitik als Ganzes beginnen“, während die rotbraune, drittplatzierte Position von QuerFront sagen wird: „Eine ausländische Lobby hat die US-Regierung und die Medien übernommen und zwingt die USA, gegen ‚amerikanische Interessen‘ und ‚amerikanische Werte‘ vorzugehen, und jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein zionistischer Eindringling.“

Also darfst du den Zionisten nicht die Schuld für Israel geben, es ist alles Washingtons Schuld.

CounterPunch Mitwirkende, die als gefährliche Rechtsaußen herausgestellt wurden, schlossen Ralph Nader, Alison Weir, Ron Paul, Gilad Atzmon, Israel Shamir, Paul Craig Roberts und sogar Alexander Cockburn mit ein.

In seiner Antwort auf den Artikel, der auf seiner Website veröffentlicht wurde, schien St. Clair genau zu verstehen, woher das kam.

Caity wird Counter-Punched

So war es überraschend, als CounterPunch im vergangenen Juli eine ganze Reihe von Artikeln über die unabhängige Anti-Kriegs-Bloggerin Caitlin Johnstone (keine Beziehung) für einige belanglose Bemerkungen über ihre Bereitschaft, sich beim Kampof gegen Krieg auch mit dem Rassisten Mike Cernovich zusammenzutun. Die Puristen stürzten sich auf die Inkongruenz einer hypothetischen Caitlin-Cernovich-Allianz als Gelegenheit, das allgemeinere Prinzip einer breiten einseitigen Antikriegsbewegung zu verspotten. Für diese kleine Ketzerei wurde Caitlin Johnstone das Recht verweigert, auf der Website zu antworten und sich „die furchtlose Stimme der Linken“ zu nennen.

Am 11. Juli 2017 eröffnete Yoav Litvin das Feuer in einem aggressiven Stil, der durch seinen Dienst in der israelischen Armee (IDF) verstärkt worden sein könnte. Ausgrenzung ist eine Gewohnheit, die man in der IDF lernen kann. Es gehört uns, du hast kein Recht, hier zu sein, verschwinde! Das gilt auch für die besetzten übrig gebliebenen Gebiete. Sie entscheiden, wer bleiben darf und wer nicht.

In einem Interview im letzten Jahr war Litvin stolz darauf, „den positiven Aspekt des Zionismus“ anzunehmen, der vom „Bild eines Juden, der ein Kämpfer ist“. Als Ergebnis der jüdischen Erfahrung der Verfolgung sagte er: „Wir können einen Kampf mit all unseren Brüdern und Schwestern in den Minderheitengemeinschaften führen“.

Gegen wen kämpfen? Um grundlegende Veränderungen zu erreichen, muss man Mehrheiten aufbauen. Juden, die einen Kampf der Minderheiten führen, werden wohin gehen? In die Sackgasse der Identitätspolitik?

Am 28. Juli veröffentlichte CounterPunch ein noch verächtlicheres Stück in der Anti-Caitlin-Serie: „Genug Unsinn! Die Linke arbeitet nicht mit Faschisten zusammen“, von Eric Draitser. Die rhetorische Pose von Draitser bestand darin zu behaupten, dass er lieber gefoltert werden wollte, als über Caitlins „tölpelhafte“ Prosa zu schreiben, aber er fühlte sich verpflichtet, dies zu tun, um den Vormarsch des Faschismus zu stoppen.

Dennoch wird er nicht müde, auf das Thema zurückzukommen.

Als Moderator von CounterPunch Radio hat sich Draitser als Stimme von CP und damit als führende Autorität für das, was „links“ ist oder nicht etabliert. Seine Rolle als Mentor wurde auf seinem einstündigen Podcast am 19. April 2018 mit den CP-Redakteuren St. Clair und Joshua Frank demonstriert. Draitser gab den Ton an, indem er diejenigen, die sich vor dem dritten Weltkrieg fürchten, aufwendig lächerlich machte. Als ob ein Atomkrieg etwas wäre, worüber man sich Sorgen machen müsste! Welcher Unsinn, deutete er an, alle drei dazu zu bringen, verächtlich über die Erwähnung von Caitlin Johnstone zu reden, die für solche absurden Bedenken bekannt ist.

Die Heiterkeit des Dritten Weltkrieges

Draitser wies die Gefahr des dritten Weltkrieges mit einer eigenen „Klassenanalyse“ zurück: Da Russland und die Vereinigten Staaten beide von Oligarchen regiert werden, haben sie zu viel gemeinsam, als dass sie sich vernünftigerweise mit Atomraketen bewerfen wollten. (Was mit anderen Worten genau die marxistische Sicht des imperialistischen Krieges war.) St. Clair zögerte dabei und bemerkte die Prävalenz der Irrationalität in hohen Sphären. Doch Draitser wies diesen Einwand zurück und ging ungestört weiter, indem er ein so genanntes „lustiges Gespräch“ führte.

Die Ausgrenzer sind weniger über den Krieg mit Russland besorgt als über das Versagen der „Linken“, Russland gegenüber ausreichend kritisch zu sein – als ob ein Mangel an Russophobie heutzutage ein echtes Problem wäre. Kurz vor der Anti-Caitlin-Kampagne interviewte Litvin Draitser und ihren antifaschistischen Wachhund Alexander Reid Ross, der ebenfalls häufig auf CounterPunch veröffentlicht.

Draitser beschwerte sich: „Man sieht viele linke Akademiker, Intellektuelle und Aktivisten, die in vielerlei Hinsicht eine echte Klassenanalyse zugunsten einer locker definierten Politik der Opposition aufgegeben haben. In dieser Einstellung ist alles, was sich den Vereinigten Staaten, Israel, den Saudis oder der EU widersetzt, automatisch gut und sollte unabhängig von ihrem Hintergrund unterstützt werden.“

Diese vereinfachende Kündigung der Antikriegs-Mentalität qualifiziert Draitser für einen zukünftigen Platz in den Mainstream-Medien.

Ross‘ rotbraunes Chaos

Reid Ross, er hat es noch besser gemacht. „Ich sehe heute eine Reihe von rotbraunen Allianzen, insbesondere im Bereich der politischen Geographie. Einige rechtsextreme Gruppen betrachten die heutige Achse von Syrien, Iran und Russland als eine Art internationales Gegengewicht zur Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO), die von faschistischen Gruppen immer als eine Art Nemesis angesehen wurde, die von den Nationen angeführt wurde, die 1945 die Rom-Berlin-Achse besiegten.“

Das ist reines Delirium. Die Nemesis, die 1945 am meisten dazu beitrug, die Achse Rom-Berlin zu besiegen, war die Rote Armee. Durch die Beschwörung nicht identifizierter „rechtsextremer Gruppen“ gelingt es Ross, Syrien, den Iran und Russland mit den faschistischen Achsenmächten im Zweiten Weltkrieg zu identifizieren. In Wirklichkeit war die NATO ein Anziehungspunkt für europäische Faschisten, von Italien, wo sie bei geheimen „Gladio“-Operationen zur Zerstörung der Linken zusammenarbeiteten, bis zur Ukraine, wo sich echte Faschisten in einer „Partnerschaft für den Krieg“ mit der NATO befinden.

Die meisten Amerikaner sind nicht gut gebildet in der Komplexität der modernen Geschichte. In seiner Antifa-Kaputzenjacke kann Ross sein Publikum mit einer Fülle ungewohnter Fakten verzaubern, die durch äußerst fragwürdige Analysen zusammengehalten werden, und wird von echten Experten nicht in Frage gestellt.

Im Litvin-Interview fügen sowohl Draitser als auch Ross der vorherrschenden westlichen Russophobie ihren kleinen Teil hinzu, indem sie sich auf Putins angebliche Unterstützung für europäische Rechtsgruppen beziehen. Beide betonen die Gefahr, die von den russischen Ambitionen zur Errichtung eines eurasischen Imperiums ausgeht, das auf der Ideologie von Alexander Dugin basiert.

Dugin ist ein religiöser Reaktionär, Teil einer Tendenz, die Juden alarmieren könnte, die immer noch von zaristischen Pogromen heimgesucht werden. Beunruhigt sind sie auch über Dugins Hingabe an den Gedanken des deutschen Philosophen Martin Heidegger, einem leidenschaftlichen Anhänger des Nationalsozialismus und Parteimitglied. Das ist ironisch, denn Heidegger ist der Favorit einer ganzen Reihe französischer Philosophen nach dem Zweiten Weltkrieg, von Sartre bis Foucault, die als „links“ gelten. Das zeigt nur, dass die Philosophie eine Quelle großer Verwirrung sein kann.

In einem Intercept-Artikel vom vergangenen September wurde Ross zitiert, dass „Assad eine Figur ist, die für die Verwirklichung des Eurasionismus von zentraler Bedeutung ist“ und die Idee verkörpert, dass „Russland die Welt aus einem dunklen Zeitalter des Materialismus herausführen und zu einer ultranationalistischen Wiedergeburt homogener Ethno-Staaten führen wird, die unter einem heterogenen geistigen Imperium vereint sind“.

Es ist schwer zu erkennen, was so erschreckend an einem so vagen Anspruch ist, mit so wenig Aussicht auf Verwirklichung. Aber es bietet einen neuen Blickwinkel für die Verurteilung der russischen Verbindung mit Syrien.

Ideologischer ‚Eiserner Vorhang‘.

Ross ging am 9. März so weit, dass sich das Southern Poverty Law Center, das seinen Artikel erstmals auf seiner „Hate Watch“-Seite veröffentlichte, gezwungen sah, ihn zurückzuziehen. Der Titel erinnert perfekt an den Vorwurf von QuerFront, der zuvor gegen CounterPunch erhoben wurde: „Der multipolare Spin: Wie Faschisten linke Ressentiments operationalisieren.“

In diesem Juwel der Schuld durch Bekanntschaft hat Ross die Theorie der „sechs Grad der Trennung“ angewandt, um zu zeigen, dass Menschen mit den falschen Menschen gesehen wurden und daher rotbraun sein müssen. Auf der langen Liste der Unberührbaren standen Ray McGovern, Brian Becker, Global Research, Margaret Kimberly vom Black Agenda Report, Daniel McAdams, „Verschwörungstheoretikerin“ Vanessa Beeley und Max Blumenthal, der sich schuldig gemacht hat positiv von einer „multipolaren Welt“ gesprochen zu haben.

Das Hauptproblem des „Multipolarismus“, so Ross, „mag sein, dass er nicht die Entstehung Russlands als Weltmacht unterstützt, sondern den Aufstieg der autoritär-konservativen politischen Ideologie des Kremls“.

Wir können also schließen, dass wir einen ideologischen eisernen Vorhang brauchen, um den „liberalen linken“ Westen vor dem russischen „autoritären“ Konservatismus zu schützen.

Westler vs. Slawophile

Die Beziehungen Russlands zum Westen sind historisch von ideologischer Rivalität zwischen Westlern und Slawophilen geprägt. Es ist offensichtlich, dass Dugin nicht mehr als der jüngste Prophet der Slawophilie ist, die Idee, dass das christliche Russland ein Leuchtfeuer der Tugend für die Welt ist.

Historisch gesehen haben die Westler in Russland immer wieder an Einfluss gewonnen und dann verloren, weil ihre Ouvertüren zum Westen unter dem einen oder anderen Vorwand zurückgewiesen wurden. (Die britische geopolitische Tradition, die auf dem zeitlosen Diktum divide et impera basiert, hat traditionell die Politik favorisiert, um den Kontinent geteilt zu halten.

Die westliche Ablehnung Russlands begünstigt natürlich einen Aufstieg der Slawophilen. Sie verpflichtet Russland auch dazu, nach Eurasien und nicht nach Westeuropa zu schauen. Das passiert schon wieder.

Wladimir Putin steht eindeutig in der Westlertradition. Kein ignoranter Clown wie Jelzin, der bereit ist, den Laden zu verschenken, um von Bill einen Klaps auf den Rücken zu bekommen. Aber eher jemand, der als Geheimagent (ja, KGB-Leute lernen viel) im Westen lebte, fließend Deutsch sprach und wollte, dass Russland einen würdigen Platz in Europa hat – das war der Traum von Gorbatschow.

Aber dieses Bestreben wurde von den Vereinigten Staaten grob zurückgewiesen. Die Russen, die sich danach sehnten, Teil Europas zu sein, wurden enttäuscht, gedemütigt und schließlich verärgert. All ihre Freundschaftsbemühungen wurden mit immer seltsameren Darstellungen Russlands als „Feind“ konfrontiert.

Und doch bleibt Putin trotz allem dabei, seinen Wunsch zu demonstrieren, mit westlichen Partnern zusammenzuarbeiten, indem er die Militärausgaben kürzt und erneut vorschlägt, den pro-westlichen Dmitri Medwedew als Premierminister zu behalten.

Wenn der Westen wirklich wegen des Duginismus besorgt war, war das Heilmittel immer offensichtlich: Verbesserung der Beziehungen zu Putin.

Selbst Stalin hielt es nicht wirklich für Moskaus Aufgabe, Westeuropa zum Kommunismus zu bekehren, und es ist sicher, dass Putin keine Illusion hat, seine westlichen Nachbarn zum Duginismus zu bekehren. Russland ist nicht darauf aus, den Westen zu verändern, sondern Frieden zu schließen und Geschäfte zu machen, mit wem auch immer es will.

Die russophoben Ausgrenzer bilden wirklich den ultralinken Flügel der Kriegspartei, die mit unterschiedlichen Argumenten zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen: Syrien und Russland sind Feinde. Sie bieten keine praktischen Lösungen für ein echtes Problem, sondern verbreiten Misstrauen, Missgunst und Feindschaft. Sie diskreditieren die Idee, sich mit Russland beispielsweise in einer friedlichen Vermittlung zwischen Israel und dem Iran zusammenzuschließen. Die eigentliche Stoßrichtung dieser seltsamen Kampagne besteht darin, die Gefahr eines Krieges mit dem Iran oder einer direkten Konfrontation mit Russland kleinzureden, während Netanyahu die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Handlanger im Namen der regionalen Ambitionen Israels weiter in die Kriege im Nahen Osten hineinzieht.

Diana Johnstone ist eine politische Autorin, die sich vor allem mit europäischer Politik und westlicher Außenpolitik beschäftigt. Sie promovierte an der University of Minnesota und war in der Bewegung gegen den Vietnamkrieg aktiv. Johnstone war von 1979 bis 1990 europäische Redakteurin der US-Wochenzeitung In These Times und ist weiterhin Korrespondent der Publikation. Von 1990 bis 1996 war sie Pressesprecherin der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament. Zu ihren Büchern gehört die Königin des Chaos: Die Missgeschicke von Hillary Clinton, CounterPunch Books (2016) und Fools‘ Crusade: Jugoslawien, NATO und westliche Wahnvorstellungen, Pluto Press (2002).

https://consortiumnews.com/2018/05/21/antifa-or-antiwar-leftist-exclusionism-against-the-quest-for-peace/

