Wie John Bolton die Gespräche mit Nordkorea sabotierte

US-Präsident Trump hat gerade den geplanten Gipfel mit Nordkoreas Vorsitzenden Kim Jong-Un abgesagt. Die beiden wollten sich am 12. Juni in Singapur treffen. In einem Brief an Kim Jong-un, der in den Medien veröffentlicht wurde, warf Trump Nordkorea feindliche Aussagen vor, die seiner Meinung nach den Gipfel unmöglich machen:

„Aufgrund der enormen Wut und der offenen Feindseligkeit, die in Ihrer jüngsten Erklärung zum Ausdruck kommen, ist es leider unangebracht, dieses lange geplante Treffen abzuhalten.“

Seit dem ersten Gipfeltreffen hat der Nationale Sicherheitsberater John Bolton unvorstellbar hohe Erwartungen an die Ergebnisse gestellt. Trump ist darauf reingefallen.

Die verschiedenen „feindlichen Erklärungen“ gehen auf Bemerkungen von Bolton zurück, der seit einiger Zeit die Abrüstung Nordkoreas mit Libyen vergleicht. Am 29. April behauptete Bolton erneut, dass die „vollständige Entnuklearisierung“ Nordkoreas dem „Libyen-Modell“ folgen würde. Nordkorea hat nie wirklich angeboten, ‚zu entkernen‘. Sie lehnt das „Libyen-Modell“ aus zwei Gründen ab:

Als Libyen Frieden mit den USA schloss, war es kein nuklearfähiger Staat, wie Nordkorea. Nordkorea fordert, als gleichwertig mit anderen atomar bewaffneten Staaten angesehen zu werden.

Nach Libyens Transfer der kleinen nuklearen Produktionsausrüstung folgte einige Jahre später ein regelrechter Krieg von Frankreich, Großbritannien und den USA gegen Libyen und seine Regierung unter Muhammad Ghaddafi. Der Krieg hat das Land zerstört. Nordkorea hat nicht die Absicht, eine Wiederholung dieses Verrats zuzulassen.

Nordkorea wies die Bolton-Erklärung zurück. Am 16. Mai gelobte das Weiße Haus Wiedergutmachung, indem es nicht billigte, was Bolton sagte:

In Bezug auf den Libyen-Vergleich sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Mittwoch, dass sie das nicht „als Teil einer Diskussion gesehen habe, also weiß ich nicht, dass das ein Modell ist, das wir benutzen.“

„Ich habe nicht gesehen, dass das eine bestimmte Sache ist. Ich weiß, dass diese Bemerkung gemacht wurde. Es gibt kein Standardmodell, wie das funktionieren würde.“

Aber einen Tag später wurde Donald Trump nach dem Libyen-Vergleich gefragt und er schien damit einverstanden zu sein:

„Das Modell, wenn man sich das Modell mit Gaddafi ansieht, war das eine totale Dezimierung. Wir gingen da rein, um ihn zu schlagen. Dieses Modell würde stattfinden, wenn wir keinen Deal machen. Aber wenn wir einen Deal machen, wird Kim Jong-un sehr, sehr glücklich sein.“

Wir nannten das die „Kunst der Mafia“: „Unterschreiben Sie hier oder wir werden Sie töten.“ Eine Unterzeichnung unter Bedrohung ist etwas, was Nordkorea nie tun wird.

Die US-Medien spielten Trumps Rede herunter als etwas aus dem Rahmen gefallen. Nordkorea hat darauf nicht reagiert. Der Gipfelzug war noch auf Kurs.

Aber am 21. Mai belebte Vizepräsident Pence das Thema in einem Interview mit Fox News:

„PENCE: Wir hoffen wirklich, dass Kim Jong-un die Gelegenheit nutzen wird, sein Atomwaffenprogramm mit friedlichen Mitteln abzubauen. Letzte Woche wurde über das libysche Modell gesprochen. Und Sie wissen, wie der Präsident deutlich gemacht hat, wissen Sie, dass dies nur so enden wird, wie das Libyen-Modell endet, wenn Kim Jong-un keinen Deal macht.

MACCALLUM: Einige Leute sahen das als Bedrohung an.

PENCE: Nun, ich denke, es ist mehr eine Tatsache. Präsident Trump machte deutlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika unter seiner Führung das Regime in Nordkorea, das Atomwaffen und ballistische Raketen besitzt, die die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten bedrohen, nicht tolerieren werden. Wir haben deutlich gemacht, dass wir weiterhin wirtschaftlichen und diplomatischen Druck auf Nordkorea ausüben, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, um dieses Ziel zu erreichen.“

Es war von Anfang an klar, dass Nordkorea nicht über eine vollständige Entnuklearisierung verhandeln und nicht darüber reden würde, während es einer solchen Bedrohung ausgesetzt war. Wie die Washington Post bemerkte: Je mehr Pence und Trump ‚Libyen‘ sagen, desto wütender wird Nordkorea.

Die Fortsetzung des Libyen-Vergleichs war nun eine Taktik, um die wenig vorbereiteten Gipfelgespräche zu vermeiden und Nordkorea für das Scheitern verantwortlich zu machen. Die Reaktion von Nordkorea auf die Bemerkungen von Pence war recht scharf, aber nicht allzu feindselig. Im Gegensatz zu Trump drohte sie nicht mit „totaler Dezimierung“:

Choe Son Hui, der stellvertretende Außenminister der DVRK, sagte, sie werde dem Spitzenführer der DVRK, Kim Jong Un, einen Vorschlag unterbreiten, den für den 12. Juni geplanten Gipfel der DVRK-USA zu überdenken, wenn die Vereinigten Staaten mit feindlichen Äußerungen und Aktionen weitermachen, so die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur.

Sie nannte die Bemerkungen von Pence „ignorant und dumm“ und sagte, dass Pence die „schrecklichen Folgen seiner Worte“ ernsthaft bedenken sollte, bevor er solche Bemerkungen machte.

„Wir könnten mehr als genug ahnen, was für ein politischer Dummkopf er ist, wenn er versucht, die DVRK, einen Atomwaffenstaat, mit Libyen zu vergleichen, das einfach ein paar Geräte installiert und mit ihnen herumgepfuscht hat“, sagte sie.

Trumps Kündigungsschreiben bezieht sich auf diese Aussage.

Die Absage erfolgte Stunden nachdem Nordkorea in Anwesenheit eines Dutzend internationaler Journalisten mehrere Tunnel in die Luft gejagt hat, die es für Atomtests benutzt hatte. Dies war eine vertrauensbildende Maßnahme, auch wenn sie von geringem praktischen Wert ist. Nordkorea ist gebirgig und hat mehrere weitere Tunnel, die es für weitere Atomtests nutzen kann.

Ich erwarte nun eine weitere Phase des Theaterdonners von beiden Seiten. Die USA werden mehr Vorbeiflüge mit nuklearfähigen Bomben unternehmen und auf mehr Sanktionen drängen. Nordkorea wird mit weiteren Atom- und Raketentests reagieren.

Trump hatte einen schnellen Sieg und wahrscheinlich sogar eine totale Entnuklearisierung Nordkoreas erwartet. Er träumte von einem Friedensnobelpreis. Aber Nordkorea hatte die Entnuklearisierung nur als langfristiges Ziel für die ganze Welt angeboten. Die Aufgabe seiner nuklearen Fähigkeiten wäre selbstmörderisch, da die USA keine Sicherheitsgarantien einhalten werden, die sie im Gegenzug geben könnten. Trump bewies dies, als er den JCPOA-Vertrag mit dem Iran kündigte.

Als der Gipfel zwischen Nord- und Südkorea am 27. April stattfand, hatte ich mehrere potenzielle Saboteure für einen Abrüstungs- und Friedensprozess identifiziert. John Bolton war einer von ihnen. Seine Verweis auf das „Libyen-Modell“, das Trump und Pence, die beide Novizen in internationalen Gesprächen sind, dann aufgriffen, sabotierte den Deal.

Die größten bekannten Seltene Erden-Lagerstätten dieser Welt werden weiterhin außerhalb Washingtons Machtbereich liegen.

