Ukraine’s Mai „Offensive“ im Donbass – Amerikas Aktivitäten und Russlands Reaktion

von Ollie Richardson – http://www.stalkerzone.org

Übersetzung LZ

Wie in einer Zeit hoher militärischer Aktivität im Donbass seit der Unterzeichnung der Minsker Abkommen üblich, fordern die „pro-russischen“ sozialen Medien, „Experten“, von Russland militärisch einzugreifen, aber aus irgendeinem Grund fordern sie von Kiew nicht, die wahllose Beschießung der eigenen Bürger zu stoppen….

Seitdem Kurt Volker Donbass in der Woche vom 14. Mai an besuchte, haben die Strafoperationen der ukrainischen Streitkräfte und verwandter Formationen wie „Rechter Sektor“, „Donbass“-Bataillon, „Asow“ usw. – jetzt bekannt als „Operation der Vereinigten Streitkräfte“ (vor dem 30. April 2018 hieß sie „Anti-Terror-Operation“) – ihrer täglichen Beschießung von Wohngebieten in den Regionen Donezk und Lugansk zusätzliche Misanthropie zugeführt. Die von den Kämpfern in Kiew am häufigsten verwendeten Waffen sind BMPs, 82mm und 120mm Mörser, 122mm und 152mm Artillerie, automatische Granatwerfer, schwere Maschinengewehre, Kleinwaffen, SPGs, RPGs und Anti-Luftgewehre – alles natürlich verboten durch die Minsker Abkommen.

Die Chronologie der Ereignisse ist wie folgt:

Kurt Volker kam am 14. Mai in Donbass an, und während der 24 Stunden vor seiner Ankunft hatte die UAF 534 Runden abgefeuert und 22 Mal gegen den Waffenstillstand verstoßen und 9 Gebäude im Gebiet von Gorlovka beschädigt. Zwischen dem 14. und 15. Mai, als Herr Volker noch in der Stadt war, feuerte die UAF über 400 Runden und verletzte den Waffenstillstand 18 Mal.

US Envoy Visits Ukraine Frontlines voanews.com/a/usenvoy-

vis…

9:39 PM – May 16, 2018

68 66 people are talking about this

Dann in den nächsten 24 Stunden – 15. Mai bis 16. Mai, als Volker tatsächlich auf das Gelände ging, feuerte die UAF 301 Runden ab und verletzte damit 22 Mal den Waffenstillstand.

Донбас. Курт Волкер. Без коментарів: goo.gl/FtVbQS

3:29 PM – May 16, 2018

290 286 people are talking about this

Донбас. Курт Волкер. Без коментарів: https://goo.gl/FtVbQS

Am 17. Mai gab die DVR bekannt, dass die Bewohnerin von Gorlovka Elena Voronenko – eine einheimische humanitäre Helferin – durch UAF-Schüsse (122 mm Artillerie) getötet wurde, die um 19:30 Uhr Ortszeit begannen. Ein Loch war durch ihr Dach und ihre Decke gerissen worden.

Am 18. Mai, nachdem Volker nach Kiew gegangen war, wurden drei Zivilisten, die in Gorlovka lebten, um 7 Uhr morgens wegen Schrapnellen von UAF-Geschossen verwundet. An diesem Tag verletzte Kiew 39 Mal den Waffenstillstand und verbrachte fast 900 Runden Munition. Es wurde auch bekannt gegeben, dass der Kommandant der Brigade „Pyatnaschka“ der DVR von ukrainischen Kämpfern getötet wurde und dass zwei russische Journalisten in der Nähe von Jasinowatja durch UAF-Schüsse verwundet wurden. Und als ob das nicht schon genug wäre, wurde gegen 19:00 Uhr am selben Tag ein Bewohner von Gorlovka durch Beschuss der Ukraine getötet .

Die UAF hatte Mörserhülsen mit Nägeln verwendet – eine flagrante Verletzung aller bekannten internationalen Konventionen. Um diese Zeit kam das legendäre „somalische“ DVR-Bataillon in das Gebiet von Nordgorlovka, um der UAF eine Lektion zu erteilen.

Am 19. Mai bombardierte die UAF erneut das Gebiet von Gorlovka, und so wurden ein Mann und seine Freundin gegen 18:30 Uhr von Kiews 120mm-Mörsern getötet. Das bedeutet, dass in der Zeit vom 16. bis 19. Mai 4 Zivilisten ums Leben kamen und sieben weitere verletzt wurden.

Der Zeitpunkt des Todes und der Zerstörung mit Volkers Besuch ist sicherlich kein Zufall. Vor seinem Besuch waren die Zahl der Waffenstillstandsverletzungen, der getöteten Zivilisten und der allgemeinen „Offensiven“ (in Donbass gibt es keine wirklichen Offensiven – nur chaotische UAF-Schüsse und gelegentliche DPR/LPR-Antworten, wenn sie gebraucht werden) nichts Ungewöhnliches. Tatsächlich hat sich seit der Unterzeichnung von Minsk II Anfang 2015 das Ausmaß von Tod und Zerstörung logarithmisch verringert.

In solchen Fällen, in denen Donezk von UAF-Soldaten geschlagen wird, die in Wirklichkeit nur in der „ATO“ sind, weil sie das Geld brauchen, werden zwei Parteien meist von den „pro-russischen“ Social Media „Experten“ beschuldigt: die DPR-Führung (hauptsächlich Sachartschenko) und/oder die russische Führung (hauptsächlich Putin). Erstere wird beschuldigt, weil die DPR offenbar „nicht reagiert“, oder sie antwortet nicht so, wie es sich der „Experte“ vorgestellt hat. Letztere wird beschuldigt, weil sie nicht mit ihren regulären Truppen in den Donbass hineingehen und das ukrainische Personal in den Regionen Donezk und Lugansk vernichten. Eigentlich wollen einige „Experten“, dass Moskau der DVR grünes Licht gibt, in die Hauptstadt der Ukraine zu ziehen oder die Bombe Zar direkt auf Kiew fallen zu lassen. Offenbar ist von den beiden genannten Parteien letztlich Russland „schuld“, da es die DVR-Miliz mit den „Sackgassen“-Abkommen von Minsk gefesselt hat, die „nicht funktionieren“. Schließlich greift Kiew Donbass immer noch mit Unverschämtheit an, und die Milizen bekamen vom Kreml nur Erbsengeschütze zum Vergeltungsschlag.

Doch was geschah, als die Ukraine nach der Landung von Herrn Volker in der „Europäischen Ukraine“ mit dem Beschuss von Donezk (meist Gorlovka) begann?

Laut dem Vertreter der DVR-Miliz Eduard Basurin begann die UAF ihre kleine „Offensive“ am 12. Mai, als sie versuchte, ihre Positionen in der Nähe des Dorfes Juschnoje, das sich in der Tschigarskaja-Schlucht befindet, zu verbessern. Aufgrund des sumpfigen Geländes, von dem das Hauptquartier der „ATO“ nichts wusste, wurde die UAF-Gruppe (30-40 Kämpfer) bereits zu dieser Zeit geschlagen und musste das Gebiet verlassen. Am ersten Tag verlor die UAF 9 Männer, davon 5 verwundet. Dann starben weitere 5 in den nächsten Tagen, und weitere 3 wurden verwundet. Nach diesem Misserfolg beschloss eine UAF-Truppe, ein Video zu drehen und Poroschenko zu erzählen, was sie von seinen Befehlen hält.

Am 16. Mai verlor die UAF weitere 6 Soldaten beim Versuch, das Gebiet Chigarskaya zu verlassen – sie feuerten einige Schüsse auf Wohngebiete ab, so dass die DVR reagierte. Am 17. Mai, als die UAF begann, die Mine Gagarin in der Nähe von Gorlovka anzugreifen, reagierte die DPR-Miliz von einer der Höhen, die die UAF einige Tage zuvor verlassen hatte, und griff Kiews Kämpfer von der Flanke aus an. Infolgedessen verlor Kiew 4 Männer und die DVR erlitt keine Verluste. Das Ergebnis dieses Misserfolgs war, daß die DPR Yuzhnoye vollständig kontrollierte.

Bei einem Briefing am 22. Mai bestätigte Basurin, dass der Chef der Republik, Alexander Sachartschenko, der Miliz tatsächlich grünes Licht gegeben hatte, die ukrainischen Kämpfer abzuwehren. Nach Basurin, verlor die UAF am 21. Mai fünf Soldaten in der Nähe des Dorfes Golmovsky, sowie einen Mörser. Am selben Tag verlor die UAF in der Nähe von Chigarskaya 13 Soldaten und mehr als 20 wurden verwundet. Ein Panzer, ein BMP und eine AN/TPQ-48 Gegenangriffsstation, die von der UAF zur Bekämpfung von Zivilisten eingesetzt wurde, wurden durch Panzerabwehrkanonen der DPR liquidiert.

[Aufnahmen vom 21. Mai von der DPR-Miliz, die die Positionen der UAF mit Hilfe von Leuchtspurengeschossen neutralisiert]

Auf die Frage nach dem Wesen dieser plötzlichen „Offensive“ antwortete Eduard Basurin, dass es sich um zwei Angriffe handelte: der eine war ein Köder, der andere war der eigentliche Deal. Der falsche Angriff kam aus der Richtung von Golmovsky und benutzte eine Saboteurgruppe, die versuchte, sich dem Rücken der DVR zu nähern. Diese Gruppe wurde anschließend abgewiesen. Der Hauptangriff kam aus der Richtung Chigarskaya und betraf Panzer und BMPs. Doch wie bereits erwähnt, konnte aufgrund der sumpfigen Verhältnisse in diesem Gebiet keine „Offensive“ stattfinden. Das Beste, was die UAF tun kann, ist also, 3 DVR-Soldaten zu entführen, um das Gesicht zu wahren (die Wahrheit über das Ausmaß der Verluste zu sagen, ist einfach unmöglich, oder Poroschenko?).

So kann bereits unter Berücksichtigung der oben dargestellten Fakten bestätigt werden, dass die DPR sehr wohl auf die Aggression der UAF reagiert – 18 Kämpfer wurden getötet und mehr als 20 verletzt. D.h., die Regel des Engagements wurde von Kiew verstanden – sie werden mehr verlieren, als sie von jedem Versuch einer „Offensive“ profitieren, was seit Kriegsbeginn 2014 der Fall ist (daher die Kessel von Ilovaisk und Debaltsevo). Doch für die „pro-russischen“ Social Media „Experten“ reicht es nicht aus, die UAF abzuwehren. Laut ihnen ist jede Sekunde, in der die DPR/LPR-Miliz nicht nach Norden nach Kiew zieht, verlorene Zeit. Warum dieses Konzept Unsinn ist, erfahren Sie in diesem Twitter-Thread:

Nun, auf die nächste Beschwerde der „Experten“ – dass Russland irgendwie schuld ist, weil Kiew Donbass beschießt. Die „pro-russischen“ Cyber-Strategen stellen die Situation wie folgt dar:

„Russland veranstaltet lieber Weltmeisterschaften als den Menschen in Donbass zu helfen.“ Die Kinder von Gorlovka können nicht zur Schule gehen – sie müssen im Keller bleiben. Russland ist es egal….“

Anscheinend ist es Russland nicht erlaubt, eine Weltmeisterschaft auszurichten. Anscheinend gibt es kein Problem mit Katar – das die FIFA bestochen hat -, aber Russland – nein! Für die „Experten“ spielt es keine Rolle, dass Russland die Weltmeisterschaft 2010 gewonnen hat – 4 Jahre vor dem ukrainischen Maidan und 1 Jahr bevor Irak, Syrien und Libyen von der „zivilisierten“ westlichen Welt terrorisiert wurden !

Anscheinend ist es Russlands Schuld, dass Kinder gezwungen sind, im Keller zu bleiben, während die Ukraine das Land über ihren Köpfen beschießt. Der „pro-russische“ Social Media Club stellt sich vor, dass Russland irgendwie eine militärische Intervention in Donbass (und dem Rest der Ukraine) durchführen kann, ohne viele unschuldige Menschen zu massakrieren. Ist das Filmmaterial aus Syrien nicht ein ausreichender Beweis dafür, was der weit verbreitete Einsatz von Panzern und Artillerie im Allgemeinen bewirkt? Wird es in Donbass/Ukraine nicht dasselbe sein? Die Antwort auf diesen „Rat für Putin“ ist sehr einfach: Russland wird ein Territorium, das historisch gesehen sein eigenes ist, nicht dem Erdboden gleich machen! Mütter, Ehefrauen, Kinder, Familie und Freunde leben im Donbass (und der Ukraine). Und sie sind alle russischen Menschen, unabhängig davon, ob in ihrem Pass steht „Ukraine“ ! Und Russland wird nicht mehrere Millionen seiner eigenen Leute auslöschen, nur um ein paar Tausend banderisierte „Helden“ zu vernichten. Außerdem wird Russland Amerika NICHT geben, was es will – Russen, die Russen ausrotten.

Aus irgendeinem Grund besteht die „pro-russische“ Seite der sozialen Medien darauf, extrem komplexe geopolitische Parallelprozesse als einfache seriell verdrahtete Schaltkreise darzustellen. Ihnen zufolge ist es einfach nicht möglich, dass Moskau seine Probleme in der Ukraine (und Donbass) lösen kann, ohne seine Truppen tatsächlich über die Grenze zu schicken. Eine solche Möglichkeit gibt es für sie nicht, denn die einzige Lösung ist Aggression – mehr Tod und Zerstörung.

Russland im Nahen Osten hilft Donbass?

Erstens ist Russland nach Syrien gegangen, um das Sykes-Picot-Projekt zu beenden und der westlichen Welt ihr einziges Instrument zur Stützung ihrer jeweiligen angeschlagenen Volkswirtschaften – die Plünderung der Entwicklungsländer – wegzunehmen. Russland hat den amerikanischen „R2P“-Mechanismus negiert, indem es die S-400 in der Levante installiert hat und damit erfolgreich einen Keil zwischen der Türkei (und ihre Meerenge) und den Westen getrieben hat. Russland schaffte es, Israel (genauer gesagt – Netanjahus Regierung) einzudämmen, das versuchte, Amerikas militärische Macht zu nutzen, um sein Gebiet zu erweitern, und gleichzeitig Israel auf seiner Seite zu halten. Russland gelang es auch, den Libanon, Syrien und den Iran noch näher zueinander zu bringen („Schiitensichel“), gleichzeitig den Einfluss Saudi-Arabiens einzuschränken und das chaotische Libyen zu isolieren (dank der Zusammenarbeit mit Hafter).

So ist eine Situation entstanden, in der der Westen den aus MENA geraubten Reichtum nicht für farbige Revolutionen im postsowjetischen Raum nutzen kann. D.h., da Amerika und die EU (genauer gesagt Deutschland) immer weiter auseinander driften, ist Washington gezwungen, sich anderswo umzuschauen, um seine innere Situation zu finanzieren – Riad, das seine eigenen Probleme hat. Amerika hat einfach nicht das überschüssige Geld, um den Nahen Osten zu erobern UND den antirussischen Block zu vergrößern. So waren der Staatsstreich in Kiew und die Chaotisierung Syriens der letzte Versuch Amerikas, diese Doppelstrategie zu verfolgen. Wenn Russland also nicht nach Syrien gekommen wäre, dann wäre Amerika nicht in der Lage, den antirussischen Gesprächsprozess in der Ukraine zu verlangsamen – die Streitkräfte, die für das Beschießen von Donbass verantwortlich sind!

Zusammenfassung: Geopolitik ist wie ein Rubik’scher Würfel: man kann den Würfel nicht lösen, ohne koordinierte Bewegungen entlang verschiedener Achsen zu machen. Aber es ist möglich, den Würfel in weniger als 20 Zügen zu lösen, wodurch eine schnellere Fertigstellung erreicht wird und weniger Energie verbraucht wird. Die optimale Lösung des Würfels besteht also aus möglichst wenigen Zügen. Der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass in der Geopolitik ein Schritt nicht „rückgängig gemacht“ werden kann. Eine Bombe kann nicht „aufgehoben“ werden. Eine Nation kann nicht „unausgelöscht“ werden. Die Zeit kann nicht rückgängig gemacht werden. Und es sind diese Regeln des „großen Spiels“, die die Spreu vom Weizen trennen, oder die „Experten“ von den Experten.

http://www.stalkerzone.org/ukraines-may-offensive-in-donbass-americas-action-and-russia-reaction/

