Israel wird die Levante wieder angreifen: und Nasrallah, der Sprecher der „Achse des Widerstands“ in Syrien, wird wieder antworten….erneut.

Die syrischen Streitkräfte bereiten sich auf die Befreiung der Gebiete im Süden Syriens vor, nachdem sie die Hauptstadt Damaskus von Al-Qaida und von ISIS in Yarmouk, Hajar al-Aswad und Umgebung vollständig befreit haben und die Umgebung von Homs und Hama ganz befreit worden ist. Die syrische Armee und ihre Verbündeten bereiten sich auch darauf vor, ISIS südlich von Deir al-Zour als letzte Tasche dieser Organisation in den Gebieten unter syrischer Kontrolle zu beseitigen. Die südlich gelegene syrische Stadt Daraa hat große Bedeutung für Israel, dessen größte Angst die Befreiung des Südens und eine spätere Forderung der Zentralregierung Syriens nach der Rückgabe der israelisch besetzten Golanhöhen ist. Die sieben Jahre Krieg, die Syrien auferlegt wurden, haben dazu beigetragen, lokale Gruppen von ausgebildeten und erfahrenen Kämpfern zu schaffen, die heute Teil der „Achse des Widerstands“ sind, die von Israel am meisten gefürchtet wird.

Dies wird Tel Avivs Regierung – die nicht bereit sind, das besetzte Gebiet an Syrien zurückzugeben – veranlassen, sich auf ein neues militärisches Abenteuer einzulassen, um „den Puls zu spüren“ und die Reaktion der „Achse des Widerstands“ zu testen. Dieses ist unvermeidlich, besonders nachdem Hezbollah Führer Sayyed Hassan Nasrallah selbst neue Einsatzregeln (ROE) nach dem neuen israelischen Angriff auf syrische Armeepositionen festlegte.

Sayyed Nasrallahs persönliche Ankündigung der neuen ROE ist eine Überlegung wert: Er ist es, der die Anzahl, Art und Menge (55) von Geschossen und Raketen, die auf den besetzten Golanhöhen und den israelischen Zielen, gegen die sie gestartet wurden, angegeben hat. Es hat Bedeutung, weil es eine Sprache verwendet, die von Israel verstanden wird, das mit Hezbollah in 36 Jahren Konflikt an verschiedenen Fronten und auf verschiedene Weise Erfahrungen gesammelt hat. Wie üblich, ist Sayyed Nasrallah nicht vorschnell und drängt Israel in seinen ersten Reaktionen nicht dazu außer Kontrolle zu geraten: Er warnt zuerst, meint, was er sagt, und schlägt nach einer Warnung zu.

Israel ist es nicht gelungen, Präsident Bashar al-Assad zu Fall zu bringen, weder die „Achse des Widerstands“ von den syrischen Grenzen zu Israel zu entfernen, noch die militärischen Fähigkeiten und das Arsenal der Hisbollah, das erheblich gewachsen ist, zu begrenzen oder einzudämmen. Die wiederholten israelischen Luftangriffe auf die Waffentransporteinheit der Hisbollah und auf die Ausbildungszentren tausender syrischer Kämpfer unter vielen Namen (einschließlich der „syrischen Hisbollah“) veranlassten den Iran, Raketenproduktionsstätten in Syrien zu errichten und zu entwickeln, anstatt sie an seine Verbündeten in der Levante zu übertragen.

In der Tat hat Syrien eine neue Gleichung (zitiert aus dem Libanon) namens „Armee, Volk und Widerstand“ eingeführt, die die Harmonie und Notwendigkeit einer umfassenden Zusammenarbeit zwischen der Trilogie als nationale Verteidigungsstrategie zur Befreiung des gesamten syrischen Territoriums anzeigt. Die Zentralregierung in Damaskus hat in allen syrischen Dörfern und Städten und sogar an der Grenze zu Israel lokale Verteidigungskräfte geschaffen.

Dennoch hat Israel die Realität, die durch den siebenjährigen Krieg in Syrien geschaffen wurde, nicht akzeptiert. Es ging sogar noch weiter in die andere Richtung, indem es iranische Berater in den Tiefen der syrischen Wüste bombardierte und die syrischen und russischen Streitkräfte unterstützte, um den „Regimewechsel“ zu verhindern.

Israel wartete auf die „iranische Antwort“, die aus Syrien kam und vom Generalsekretär der Hisbollah im Detail angekündigt wurde, der Israel gegenüber eine neue Einsatzregel festgelegt hatte: „Jeder zukünftige Schlag, je nach seiner Größe, wird in den Golanhöhen beantwortet und kann über die Golanhöhen hinaus und über die Golanhöhen hinaus (zweimal) das Herz des Landes erreichen“. Es ist eine Redeweise, die von Sayyed Hassan Nasrallah während des zweiten Krieges 2006 benutzt wurde (und immer noch wird), um seine militärische Fähigkeiten zu zeigen und die Israelis zu warnen, dass die nächste Reaktion größer sein wird, wenn die Dinge zu weit gehen und sie die Provokation nicht stoppen.

Israel hat versucht, die neue „Golan-Gleichung“ der „Achse des Widerstandes“ durch Minimierung der syrischen Reaktion (Abschuss von 55 Raketen und Raketen gegen bestimmte israelische militärische Ziele) aufzuweichen. Die lokalen israelischen Medien sagten es jedoch offen: „Die Golanhöhen wurden (durch die fallenden Raketen und Geschosse) wie der Weihnachtsbaum beleuchtet“. An diesem Tag gingen die Bewohner von Tiberias, Galiläa und der Küste von Haifa zum ersten Mal seit Jahrzehnten in die Bunker.

Es besteht kein Zweifel, dass Israel die größte militärische Macht im Nahen Osten darstellt. Nach der syrischen Antwort drückte es jedoch seine mangelnde Bereitschaft aus, sich auf neuen Krieg einzulassen, verstand Nasrallahs Botschaft und beendete ihr Engagement, die „progressive militärische Antwort“ der „Achse des Widerstands“ zu stoppen.

Tatsächlich versuchte Israel, den Effekt der Reaktion der syrischen Raketen-Raketen auf ihre wiederholten Angriffe kleinzureden, und seine offizielle Version war: „Nur 20 Raketen trafen den (besetzten) Golan“. Jedoch erschien ein Raketenwerfer im israelischen Fernsehen mit einem Zähler, der 36 Raketen als abgefeuert anzeigte und bestätigte damit, dass die offizielle Version Israels falsch war und einer militärischen Zensur unterworfen wurde, die versuchte, das Ausmaß der Angriffe zu verringern. Aber jeder in Israel – und sicherlich die „Achse des Widerstandes“ – weiß, dass die Bereitschaft zu einem Krieg keine echte Option ist, wenn die Ergebnisse nicht vorhersehbar sind und die innere Front nicht bereit ist, sich einer massiven Reaktion zu stellen, denn mehr als 2,5 Millionen Israelis haben keine Zuflucht zu Bunkern und sind nicht immun gegen einen zerstörerischen Krieg.

So realisiert Israel heute, dass seine wiederholten Präventivschläge (100 israelische Streiks während des syrischen Krieges) die Präsenz der „Widerstandsachse“ auf der Waffenstillstandslinie von 1973 nicht verhindern konnten. Israel genoss die absolute Luft- und Seeherrschaft sowie die Fähigkeit, die Vereinigten Staaten dazu zu bewegen, ihre Seite in einem zukünftigen Krieg zu unterstützen. Heute ist sich Israel jedoch bewusst, dass die Überlegenheit der Luftwaffe wegen des Raketenabwehrsystems in der Levante nicht mehr ohne Risiko ausgespielt werden kann, um in Syrien zu „picknicken“. Darüber hinaus sind seine Marine und seine Erdöl-Plattformen nicht immun gegen russische und iranische Advanced Surface-to-Surface-Raketen. Sie weiß auch, dass die israelische Bevölkerung Wohlstand liebt und sich die Folgen eines langen Krieges nicht leisten kann.

Die israelische Strategie „Schlachten unterhalb der Schwelle zum Krieg“ – wie sie von der Militärführung gerne definiert wird – ist gescheitert:

sie verhinderte nicht das Wachstum der Kraft des Widerstands; sie konnte nicht die Ausbreitung vieler Gruppen wie der Hisbollah in Syrien stoppen; sie konnte nicht den libanesischen Widerstand von den Golanhöhen separieren;

Tatsächlich wurde Israel von nur „zwanzig Raketen“ (wie es in der offiziellen Version heißt) gegen den Golan in Panik versetzt.

Israel hat den Iran gedrängt, seine Investitionen in die Militärindustrie in Syrien durch die Herstellung von Langstreckenraketen in der Levante zu erhöhen.

Israel hat Syrien auch gezwungen, die Leistung der nationalen Verteidigungskräfte und der lokalen Kräfte der syrischen Armee zu verbessern, um wie die Hisbollah zu werden und von ihrer langjährigen Erfahrung im Kampf gegen Israel zu profitieren.

Die „Achse des Widerstands“ entwickelt ihre Fähigkeiten, um mit der Entwicklung der militärischen Fähigkeiten Israels Schritt zu halten. Beobachter erwarten jedoch, dass Israel erneut versucht, „den Puls zu testen“ und Syrien erneut zu treffen, nur um zu sehen, ob auf es geschossen wird.

Israel scheint es schwer zu verstehen, dass das Projekt „der neue Nahe Osten“ nicht mehr realisierbar ist und daß diejenigen, denen seine militärische Antwort gilt, Erfahrungen bei Gegenangriffen gesammelt haben. Israel ist sich jedoch bewusst, dass Sayyed Hassan Nasrallah ein Gegner ist, der weiß, wie man die militärischen, politischen und psychologischen Antworten entwickelt.

In wenigen Worten: Israel hat die Initiative in Syrien verloren. Alle seine Versuche, Al-Qaida und ISIS (die Khaled bin al-Waleed Armee) zu unterstützen, die Erschöpfung des Iran in Syrien und die Luftschläge gegen die syrische Armee haben die Ausweitung des Einflusses seines schlimmsten Feindes und der Achse des Widerstands, die er jetzt auf die besetzten Golanhöhen ausübt, verursacht: Sayyed Hassan Nasrallah.

