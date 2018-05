Der Skripal-Fall wird zusammen mit Libyen und Aleppo ins Gedächtnis-Loch geschoben

von Caitlin Johnstone – http://www.theblogcat.de

Zwei Monate nach seiner weltbewegenden Ermordung, während die Welt am Wochenende gebannt auf das enorm populäre PR-Spektakel einer königlichen Hochzeit starrte, wurde Sergei Skripal still und leise aus dem Krankenhaus entlassen. Die BBC berichtete, dass er gehen kann und bald völlig gesund sein wird

Sofort wurde die russische Regierung von einer geschockten und erzürnten Welt beschuldigt. Außenminister Boris Johnson versicherte dem Volk von Britannien: „Es gibt keinen Zweifel“, dass Moskau verantwortlich war. Und in einem großen und plötzlichen Schritt zu einer Eskalation zu einem Kalten Krieg wurden überall russische Diplomaten aus Ländern hinausgeworfen, darunter aus Australien, als Akt der Solidarität mit dem Vereinigten Königreich. Es war der größte gemeinsame Rauswurf russischer Diplomaten in der Geschichte.

Am 4. März wurde in der verschlafenen britischen Kathedralenstadt Salisbury ein Ex-Spion von einem Attentäter mit dem tödlichsten Nervenkampfstoff vergiftet, der der Menschheit bekannt ist.

Um das zusammenzufassen: Ein Ex-Spion, der pensioniert und seit Jahren ohne Bedeutung ist, wurde angeblich vom Kreml mit Novichok vergiftet, ein gefährlich russisch klingendes Wort, das sich auf eine Gruppe extrem tödlicher und schnell wirkender Nervenkampfstoffe bezieht, die innerhalb von 30 Sekunden bis zwei Minuten das Muskel- und Atmungssystem lahmlegen. Nur hat das im Fall von Sergei Skripal und seiner Tochter Yulia mehrere Stunden gedauert, nach einem Spaziergang, einer Mahlzeit und Getränken.

Das Gift war in Yulia Skripals Koffer versteckt. Nicht wirklich, da haben sie sich geirrt, es war im Ventilationssystem ihres Autos. Moment, nein, das funktioniert auch nicht. Vielleicht wurde es mit einer Minidrohne abgeworfen! Halt, nein, es war am Türgriff des Familienautos. Äh, streich das, es war an der Eingangstür seines Hauses. Es war definitiv die Eingangstür zum Haus. Da sind wir uns absolut sicher. Entweder das, oder es war in Sergeis Skripals russischem Lieblingsmüsli. Man hat ihnen 100 Gramm Novichok verabreicht. Moment, nein, das ist ja lächerlich, das ziehen wir zurück. Also gut, womöglich haben wir keine Ahnung was passiert ist. Heh, ihre Haustiere waren von dem Gift überhaupt nicht betroffen. Lasst sie uns einäschern.

Ach ja, und was ist mit Johnsons Behauptung, das Labor in Porton Down habe ihm versichert, dass es „keine Zweifel gibt“, dass Russland hinter der Vergiftung steckt? Es stellt sich heraus, dass das eine blanke Lüge war. Porton Down hat das niemals gesagt und es war nie deren Aufgabe, eine solche Bewertung zu treffen. Johnson hat gelogen und das Außenministerium und die britischen Massenmedien haben versucht, das zu vertuschen. Tweets wurden gelöscht, Umschriften neu geschrieben und dem Narrativ wurde ein ordentlicher Dreh aus historischem Revisionismus verpasst, indem man versichert hat, dass das einstimmige Beharren der britischen Regierung, der Kreml hätte die Skripals vergiftet, bloß ein „Hinweis“ war.

Und jetzt geht es Sergei und Yulia Skripal, die angeblich Opfer einer Vergiftung durch bestens ausgebildete Mörder mit einem der tödlichsten, jemals entwickelten Nervenkampfstoffe wurden, plötzlich wieder gut. Aber Russland sollt ihr immer noch fürchten und hassen. Denkt bloß nicht zu viel darüber nach vergesst es lieber.

Hommage an alle Journalisten, die sich mit dem Fall Skripal beschäftigt haben: