Vorbereitung auf den dritten Golfkrieg – Er ist jetzt wahrscheinlicher denn je

von Michael T. Klare – https://russia-insider.com

Übersetzung LZ

„Achten Sie auf die Worte von Netanyahu in Washington und Donald Trump in Riad.“ Betrachte sie nicht als politische Rhetorik, sondern als Prophezeiungen der düsteren Art.“

Mit Donald Trumps Entscheidung, das iranische Atomabkommen zu zerschlagen, die am vergangenen Dienstag angekündigt wurde, ist es Zeit für den Rest von uns, darüber nachzudenken, was ein dritter Golfkrieg bedeuten würde. Die Antwort, basierend auf den letzten 16 Jahren amerikanischer Erfahrung im mittleren Osten, ist, dass es nicht schön sein wird.

Die New York Times berichtete kürzlich, dass die U.S. Army Special Forces das saudi-arabische Militär heimlich gegen die von Iranern unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen unterstützten. Es war nur das jüngste Zeichen vor der Ankündigung von Präsident Trump, dass Washington sich auf die Möglichkeit eines weiteren zwischenstaatlichen Krieges in der Golfregion vorbereitet.

Die ersten beiden Golfkriege – Operation Desert Storm (die Kampagne von 1990 zur Vertreibung der irakischen Streitkräfte aus Kuwait) und die US-Invasion im Irak 2003 – endeten in amerikanischen „Siegen“, die virulente Zweige des Terrorismus wie ISIS entfesselten, Millionen entwurzelten und den Nahen Osten auf katastrophale Weise unsicher machten. Der dritte Golfkrieg – nicht gegen den Irak, sondern gegen den Iran und seine Verbündeten – wird zweifellos zu einem weiteren amerikanischen „Sieg“ führen, der noch mehr schreckliche Kräfte des Chaos und des Blutvergießens entfesseln könnte.

Wie die ersten beiden Golfkriege könnte auch der dritte Krieg hochintensive Zusammenstöße zwischen einer Reihe amerikanischer Streitkräfte und denen des Iran, eines weiteren gut bewaffneten Staates, zur Folge haben. Während die Vereinigten Staaten ISIS und andere terroristische Einheiten im Nahen Osten und anderswo in den letzten Jahren bekämpft haben, steht ein solcher Krieg in keinem Verhältnis zu einem modernen Staat, der entschlossen ist, sein souveränes Territorium mit professionellen Streitkräften zu verteidigen, die den Willen, wenn auch nicht notwendigerweise das nötige Rüstzeug haben, den großen US-Waffensystemen zu begegnen.

Ein Dritter Golfkrieg würde sich von den jüngsten Konflikten im Nahen Osten durch die geographische Ausdehnung der Kämpfe und die Anzahl der Hauptakteure, die sich beteiligen könnten, unterscheiden. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde sich das Schlachtfeld von den Ufern des Mittelmeers, wo der Libanon an Israel grenzt, bis zur Straße von Hormuz erstrecken, wo der Persische Golf in den Indischen Ozean mündet. Teilnehmer könnten einerseits der Iran, das Regime von Bashar al-Assad in Syrien, die Hisbollah im Libanon und verschiedene schiitische Milizen im Irak und Jemen sowie andererseits Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Staaten und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sein. Würden die Kämpfe in Syrien außer Kontrolle geraten, könnten sogar russische Truppen einbezogen werden.

Alle diese Kräfte haben sich in den letzten Jahren mit massiven Batterien moderner Waffen ausgestattet, die dafür sorgen, dass jeder Kampf intensiv, blutig und schrecklich zerstörerisch sein wird. Der Iran hat ein Sortiment moderner Waffen aus Russland erworben und verfügt über eine eigene umfangreiche Rüstungsindustrie. Sie wiederum versorgt das Assad-Regime mit modernen Waffen und wird verdächtigt, eine Reihe von Raketen und andere Munition nach Hisbollah zu transportieren. Israel, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind seit langem Hauptempfänger von Dutzenden von Milliarden Dollar hoch entwickelter amerikanischer Waffen, und Präsident Trump hat versprochen, sie mit noch viel mehr zu versorgen.

Das bedeutet, dass ein einmal ausgelöster dritter Golfkrieg schnell eskalieren könnte und zweifellos eine große Zahl von zivilen und militärischen Opfern sowie neue Flüchtlingsströme verursachen würde. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten würden versuchen, die Fähigkeiten des Iran zur Kriegsführung schnell lahmzulegen, eine Aufgabe, die mehrere Wellen von Luft- und Raketenangriffen erfordern würde, von denen einige sicherlich auf Einrichtungen in dicht besiedelten Gebieten gerichtet wären. Der Iran und seine Verbündeten würden versuchen, mit einem Angriff auf hochwertige Ziele in Israel und Saudi-Arabien, einschließlich Städte und Ölanlagen, zu reagieren. Von Irans schiitischen Verbündeten im Irak, im Jemen und anderswo kann erwartet werden, Angriffe auf das US-geführte Bündnis zu starten. Wohin dies alles führen würde, wenn solche Kämpfe einmal begonnen haben, ist natürlich unmöglich vorherzusagen, aber die Geschichte des 21. Jahrhunderts legt nahe, dass sie, was auch immer geschieht, nicht den sorgfältig ausgearbeiteten Plänen der befehlshabenden Generäle (oder ihrer zivilen Aufseher) folgen werden und weder erwartungsgemäß noch gut enden werden.

Welche Art von Vorfall oder Serie von Ereignissen einen solchen Krieg auslösen würde, ist ähnlich unberechenbar. Nichtsdestotrotz scheint es offensichtlich, dass sich die Welt immer mehr einem Moment nähert, in dem der richtige (oder vielleicht besser falsche) Funke eine Kette von Ereignissen auslösen könnte, die zu umfassenden Feindseligkeiten im Nahen Osten nach der jüngsten Ablehnung des Atomabkommens durch Präsident Trump führen könnte. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass ein Zusammenstoß zwischen israelischen und iranischen Militärkontingenten in Syrien einen solchen Konflikt auslöst. Die Iraner, so heißt es, haben dort Stützpunkte eingerichtet, um sowohl das Assad-Regime zu unterstützen als auch die Hisbollah im Libanon mit Waffen zu versorgen. Am 10. Mai trafen israelische Jets mehrere solcher Orte, nachdem ein Raketensperrfeuer auf den von Israel besetzten Golanhöhen angeblich von iranischen Soldaten in Syrien gestartet worden war. Weitere israelische Luftschläge finden sicherlich in Zukunft statt, da der Iran seine Bemühungen auf die Errichtung und Kontrolle einer so genannten Landbrücke über den Irak und Syrien in den Libanon ausrichtet. Ein weiterer möglicher Funke könnte Kollisionen oder andere Zwischenfälle zwischen amerikanischen und iranischen Marineschiffen im Persischen Golf sein, wo sich die beiden Marinen häufig aggressiv begegnen. Was auch immer die Art des anfänglichen Zusammenstoßes sein mag, eine rasche Eskalation der Feindseligkeiten könnte mit sehr wenig Vorwarnung erfolgen.

All das wirft eine Frage auf: Warum bewegen sich die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in der Region immer mehr auf einen weiteren großen Krieg am Persischen Golf zu? Warum jetzt?

Der geopolitische Impuls

Die ersten beiden Golfkriege wurden zu einem großen Teil von der Geopolitik des Erdöls bestimmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Vereinigten Staaten zunehmend von importierten Erdöl abhängig wurden, näherten sie sich immer mehr Saudi-Arabien, dem weltweit führenden Erdölproduzenten an. Im Rahmen der Carter-Doktrin vom Januar 1980 verpflichteten sich die USA erstmals, bei Bedarf Gewalt anzuwenden, um eine Unterbrechung des Ölflusses aus Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten in dieses Land und seine Verbündeten zu verhindern. Ronald Reagan, der erste Präsident, der diese Doktrin umsetzte, genehmigte das „Umflaggen“ von saudischen und kuwaitischen Öltankern mit den Sternen und Streifen während des achtjährigen Iran-Irak-Krieges, der 1980 begann, und ihren Schutz durch die U.S. Navy. Als iranische Kanonenboote solche Tanker bedrohten, drängten amerikanische Schiffe sie bei Zwischenfällen ab, die die ersten tatsächlichen militärischen Zusammenstöße zwischen den USA und dem Iran darstellten. Damals stellte Präsident Reagan die Angelegenheit klar: „Die Nutzung der Seewege am Persischen Golf wird nicht von den Iranern diktiert.“

Auch bei der Entscheidung der USA, in den Ersten Golfkrieg einzugreifen, spielte die Erdölgeopolitik eine wichtige Rolle. Als die irakischen Streitkräfte Kuwait im August 1990 besetzten und bereit schienen, in Saudi-Arabien einzumarschieren, kündigte Präsident George H.W. Bush an, dass die USA Streitkräfte entsenden würden, um das Königreich zu verteidigen, und spielte die Carter-Doktrin in Echtzeit aus. „Unser Land importiert jetzt fast die Hälfte des verbrauchten Öls und dies könnte eine große Gefahr für seine wirtschaftliche Unabhängigkeit darstellen“, erklärte er und fügte hinzu, dass „die souveräne Unabhängigkeit Saudi-Arabiens von vitalem Interesse für die Vereinigten Staaten ist“.

Obwohl die Öldimension der US-Strategie in der Entscheidung von Präsident George W. Bush, im März 2003 in den Irak einzudringen, weniger offensichtlich war, war sie immer noch da. Mitglieder seines inneren Kreises, besonders Vizepräsident Dick Cheney, argumentierten, dass der irakische Herrscher Saddam Hussein eine Bedrohung für die Sicherheit der Ölrouten am Persischen Golf darstellte und beseitigt werden müsste. Andere in der Regierung waren begierig, die Aussicht auf eine Privatisierung der staatseigenen Ölfelder des Irak zu verfolgen und sie den amerikanischen Ölgesellschaften zu übergeben (eine Vorstellung, die offensichtlich in Donald Trumps Kopf steckte, wie er während des Wahlkampfes 2016 wiederholt behauptete, „wir hätten das Öl behalten sollen“).

Heute ist das Öl als wichtiger Faktor in der Geopolitik des persischen Golfs weniger wichtig, wenn nicht ganz unbedeutend geworden, während andere Themen in den Vordergrund gerückt sind. Von größter Bedeutung für die Belebung des gegenwärtigen militärischen Patts ist ein eskalierender Kampf um die regionale Vorherrschaft zwischen dem Iran und Saudi-Arabien (mit einem nuklear bewaffneten Israel im Hintergrund). Beide Länder sehen sich als Drehscheibe eines Netzwerks gleichgesinnter Staaten und Gesellschaften – der Iran als Führer der schiitischen Bevölkerung der Region, Saudi-Arabien als derjenige der Sunniten – und beide verübeln jegliche Gewinne des anderen. Um die Sache zu verkomplizieren, hat sich Präsident Trump, der eindeutig eine tiefe Antipathie gegenüber den Iranern hegt, entschieden, sich auf die Seite der Saudis zu stellen (wie er sagen würde), während Benjamin Netanyahus Israel, das iranische Fortschritte in der Region fürchtet, sich ebenfalls entschieden hat, sich auf der saudischen Seite der Gleichung zu engagieren. Das Ergebnis ist, wie vom Militärhistoriker Andrew Bacevich vorgeschlagen, die „Einweihung einer saudi-arabisch-israelischen Achse“ und eine „umfassende Neuausrichtung der strategischen Beziehungen der USA“.

Mehrere Schlüsselfaktoren erklären diesen Übergang von einer ölzentrierten Strategie, bei der die militärische Macht im Vordergrund steht, zu einem eher konventionellen Kampf unter regionalen Rivalen, in den die letzte Supermacht des Planeten bereits tief verwickelt wurde. Zunächst einmal ist die Abhängigkeit Amerikas von importiertem Öl in den letzten Jahren rapide zurückgegangen, dank einer Ölbohrrevolution in den USA, die eine massive Ausbeutung der heimischen Schieferreserven durch den Prozess des Fracking ermöglicht hat. Infolgedessen ist der Zugang zum Persischen Golf für Washington weitaus weniger wichtig als in den vergangenen Jahrzehnten. Im Jahr 2001, so der Ölgigant BP, verließen sich die Vereinigten Staaten auf Importe für 61% ihres Nettoölverbrauchs; bis 2016 war dieser Anteil auf 37% gesunken und fiel immer noch – und doch sind die USA nach wie vor tief in der Region erstrickt, wie eineinhalb Jahrzehnte unendlicher Krieg, Aufstandsbekämpfung, Drohnenschläge und andere Arten von Luftschlägen leider zeigen.

Durch die Invasion und Besetzung des Irak im Jahr 2003 beseitigte Washington auch ein wichtiges Bollwerk der sunnitischen Macht, ein Land unter der Führung von Saddam Hussein, der zwei Jahrzehnte zuvor auf der Seite der USA gegen den Iran stand. Diese Invasion hatte ironischerweise den Effekt, den schiitischen Einfluss auszuweiten und den Iran zum größten – möglicherweise einzigen – Gewinner in den folgenden Kriegsjahren zu machen. Einige westliche Analysten glauben, dass die größte Tragödie der Invasion aus geopolitischer Sicht der Aufstieg schiitischer Politiker mit engen Verbindungen zu Teheran im Irak nach Hussein war. Obgleich die gegenwärtigen Führer dieses Landes auf der Verfolgung eines eigenen Weges in der Nach-ISIS Ära ausgerichtet scheinen, behalten viele leistungsfähige irakische Shiitenmilizen – einschließlich einiger, die Schlüsselrollen bei der Vertreibung islamistischer Kämpfer von ISIS aus Mosul und anderen wichtigen Städten spielten – enge verbindungen zu Irans Revolutionsgarden.

Die Kriege in Syrien und im Jemen haben das geopolitische Schachbrett, auf dem sich Washington nach dieser Invasion befand und aus dem es sich nie befreit hat, nur noch komplizierter gemacht. In Syrien hat der Iran beschlossen, sich mit Wladimir Putins Russland zu verbünden, um das Assad-Regime zu erhalten, indem er es mit Waffen, Geldern und einer unbekannten Anzahl von Beratern der Revolutionsgarden versorgte. Hezbollah, eine schiitische politische Gruppe im Libanon mit einem bedeutenden militärischen Flügel, hat viele ihrer eigenen Kämpfer nach Syrien geschickt, um Assads Streitkräften zu helfen. Im Jemen sollen die Iraner den Houthis, einer einheimischen schiitischen Rebellengruppe, die jetzt die nördliche Hälfte des Landes einschließlich der Hauptstadt Sana’a kontrolliert, Waffen und Raketentechnologie zur Verfügung stellen.

Die Saudis wiederum spielen eine immer aktivere Rolle bei der Stärkung ihrer militärischen Macht und dem Schutz der umkämpften sunnitischen Gemeinden in der gesamten Region. Im Bestreben was als iranischer Fortschritt ansehen wird zu bekämpfen, haben sie besonders extreme Milizen und offenbar sogar al-Qaeda-assoziierten Gruppen bewaffnet, die von den Iranisch-unterstützten Shiiten-Kräften im Irak und in Syrien bedrängt wurden. Im Falle des Jemen organisierten sie 2015 eine Koalition sunnitischer arabischer Staaten, um die Houthi-Rebellen in einem brutalen Krieg zu zerschlagen, der eine Blockade des Landes mit sich brachte und dazu beitrug, Hungersnot und eine unerbittliche Bombardierung mit amerikanischer Unterstützung zu erzeugen, die oft zivile Ziele wie Märkte, Schulen und Hochzeiten traf. Diese Kombination hat zu schätzungsweise 10.000 zivilen Todesfällen und einer einzigartigen humanitären Krise in diesem bereits verarmten Land geführt.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen versuchte die Obama-Regierung, die Situation zu beruhigen, indem sie mit den Iranern ein Atomabkommen aushandelte und das Versprechen einer stärkeren wirtschaftlichen Bindung an den Westen als Gegenleistung für ein geringeres Engagement außerhalb seiner Grenzen enthielt. Eine solche Strategie hat jedoch nie die Unterstützung Israels oder Saudi-Arabiens gewonnen. Und in den Obama-Jahren unterstützte Washington beide Länder weiterhin in erheblichem Umfang, einschließlich der Lieferung riesiger Mengen militärischer Ausrüstung, der Betankung saudischer Flugzeuge in der Luft, damit sie tiefer in den Jemen eindringen konnten, und der Versorgung der Saudis mit Zielinformationen für ihren katastrophalen Krieg.

Das Anti-Iranische Triumvirat

Alle diese regionalen Entwicklungen, die vor der Wahl von Donald Trump im Spiel waren, haben seither nur noch an Dynamik gewonnen, nicht zuletzt dank der entscheidenden Persönlichkeiten.

Der erste von ihnen ist natürlich Präsident Trump. Während seines gesamten Wahlkampfes prangerte er regelmäßig das Atomabkommen an, das der Iran, die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland, China und die Europäische Union im Juli 2015 unterzeichnet hatten. Offiziell als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bekannt, zwang das Abkommen den Iran, sein Urananreicherungsprogramm als Gegenleistung für die Aufhebung aller nuklearen Sanktionen auszusetzen. Es war ein Plan, den der Iran gewissenhaft befolgte. Obwohl Präsident Obama, viele führende amerikanische Politiker und die meisten europäischen Führer argumentiert hatten, dass die JCPOA – unabhängig von ihren Fehlern – eine wertvolle Einschränkung für Irans nukleare (und so andere) Ambitionen darstellte, verurteilte Trump sie konsequent als „schreckliches Geschäft“, weil sie es versäumt hatte, auch die letzte Spur der iranischen Nuklearinfrastruktur zu beseitigen oder das Raketenprogramm dieses Landes zu verbieten. „Dieser Deal war eine Katastrophe“, sagte er David Sanger von der New York Times im März 2016.

Während Trump, der seine Regierung mit Iranophoben gefüllt hat, einschließlich seines neuen Außenministers und neuen nationalen Sicherheitsberaters, eine urtümliche Feindseligkeit gegenüber den Iranern zu haben scheint, vielleicht weil sie ihn nicht mit der Anbetung behandeln, die er meint zu verdienen, hat er ein Faible für die saudischen Königreiche, die es tun. Im Mai 2017, auf seiner ersten Auslandsreise als Präsident, reiste er nach Riad, wo er mit saudischen Prinzen einen Schwerttanz aufführte und sich an der Art von prunkvollem Reichtum ergötzte, den nur Ölpotentiale bieten können.

In Riad konferierte er ausführlich mit dem damaligen stellvertretenden Kronprinzen Mohammed bin Salman, dem 31-jährigen Sohn von König Salman und einem der wichtigsten Architekten des geopolitischen Wettbewerbs Saudi-Arabiens mit den Iranern. Prinz Mohammed, der als saudischer Verteidigungsminister fungiert und im Juni 2017 zum Kronprinzen ernannt wurde, ist die treibende Kraft hinter dem (bisher erfolglosen) Drang des Königreichs, die Houthi-Rebellen im Jemen zu zerschlagen, und ist dafür bekannt, heftige antiiranische Ansichten zu vertreten.

Bei einem früheren Mittagessen im Weißen Haus im März 2017, scheinen Bin Salman oder MBS, wie er manchmal genannt wird, und Präsident Trump eine implizite Einigung über eine gemeinsame Strategie erzielt zu haben, um den Iran als regionale Bedrohung zu brandmarken, das Atomabkommen zu zerreißen und damit die Voraussetzungen für einen eventuellen Krieg zu schaffen, um dieses Land zu besiegen oder zumindest das Regime zu stürzen, das es führt. Während seiner Zeit in Riad sagte Präsident Trump auf einer Konferenz der sunnitischen arabischen Führer, dass „vom Libanon über den Irak bis zum Jemen, der Iran Mittel, Waffen und Ausbildung von Terroristen, Milizen und anderen extremistischen Gruppen bereitstellt, die Zerstörung und Chaos in der Region verbreiten. Es ist eine Regierung, die offen von Massenmord spricht und die Zerstörung Israels, den Tod Amerikas und den Ruin vieler Führer und Nationen in diesem Raum fordert.“

Während die Saudis, Emiratis, Kuwaitis und andere sunnitische Herrscher zweifellos zufrieden waren, spiegelten diese Worte die Ansichten des dritten Hauptakteurs im strategischen Triumvirat wider, der die Region bald in einen totalen Krieg stürzen könnte, des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu, auch bekannt als „Bibi“. Seit Jahren wettert er gegen die iranischen Ambitionen in der Region und droht mit einer Militäraktion gegen jede iranische Bewegung, die seiner Ansicht nach die israelische Sicherheit beeinträchtigen würde. Jetzt hat er mit Trump und dem saudischen Kronprinzen die Verbündeten seiner Träume. In den Obama-Jahren war Netanyahu ein erbitterter Gegner des iranischen Atomabkommens und nutzte ein seltenes Auftreten vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses im März 2015, um es unmissverständlich anzuprangern. Er hat nie – bis zu den Tagen, bevor Trump sich aus dem Abkommen zurückzog – aufgehört daran zu arbeiten, den Präsidenten davon zu überzeugen, dass das Abkommen verworfen und der Iran ins Visier genommen werden sollte.

In dieser Rede vor dem Kongress im Jahr 2015 legte Netanyahu eine Vision des Iran als systemische Gefahr dar, die später von Trump und seinen saudischen Verbündeten in Riad übernommen werden sollte. „Das iranische Regime stellt nicht nur für Israel eine ernste Bedrohung dar, sondern auch für den Frieden der ganzen Welt“, erklärte er in einer typisch übertreiberischen Erklärung. „Unterstützt vom Iran schlachtet Assad Syrer. Unterstützt vom Iran wüten schiitische Milizen durch den Irak. Unterstützt durch den Iran ergreifen Houthis die Kontrolle über den Jemen und bedrohen die strategische Meerenge an der Mündung des Roten Meeres. Zusammen mit der Straße von Hormuz würde das dem Iran einen zweiten Würgegriff auf die Ölversorgung der Welt geben.“Jetzt spielt Netanyahu eine wichtige Rolle dabei, die bereits verkrüppelte Region in einen Krieg zu treiben, der sie weiter zerstören, noch mehr Terrorgruppen (und terrorisierte Zivilisten) hervorbringen und Verwüstungen auf globaler Ebene verursachen könnte, da sowohl Russland als auch China die Iraner unterstützen.

Sich rüsten für den Krieg

Achten Sie auf die Worte von Netanyahu in Washington und Donald Trump in Riad. Betrachten Sie sie nicht als politische Rhetorik, sondern als düstere Prophezeiungen. Sie werden viel mehr solche Prophezeiungen in den kommenden Monaten hören, wenn die Vereinigten Staaten, Israel und Saudi-Arabien dem Krieg mit dem Iran und seinen Verbündeten näher kommen. Während Ideologie und Religion eine Rolle spielen werden, ist der zugrunde liegende Impuls ein geopolitischer Kampf um die Kontrolle der Großregion am persischen Golf, mit all ihren Reichtümern, zwischen zwei Gruppen von Ländern, die jeweils entschlossen sind, sich durchzusetzen.

Niemand kann mit Sicherheit sagen, wann oder sogar ob diese mächtigen Kräfte einen verheerenden neuen Krieg oder eine Reihe von Kriegen im Nahen Osten auslösen werden. Andere Überlegungen – ein unerwartetes Aufflammen auf der koreanischen Halbinsel, wenn die Gespräche von Präsident Trump mit Kim Jong-un in Nordkorea scheitern, eine neue Krise mit Russland, eine globale wirtschaftliche Kernschmelze – könnten die Aufmerksamkeit anderswo auf sich ziehen und die Bedeutung des geopolitischen Wettbewerbs im persischen Golf verringern. Eine neue Führung in einem der wichtigsten Länder könnte ebenfalls zu einem Kurswechsel führen. Netanyahu, zum Beispiel, ist jetzt in Gefahr, die Macht zu verlieren, weil eine laufende israelische Polizeiuntersuchung über angeblich korrupte Handlungen von ihm, und Trump, nun, wer kann das schon sagen? Ohne eine solche Entwicklung oder Entwicklungen scheint jedoch der Weg zum Krieg, der sich sicherlich als der Weg in die Hölle erweisen wird, mit einem Dritten Golfkrieg am Horizont der Menschheit sich abzuzeichnen.

Quelle: TomDispatch

https://russia-insider.com/en/gearing-third-gulf-war-it-now-more-likely-ever/ri23497?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

