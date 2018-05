Saudi-Arabien steht zu Trump und Israel – und auf der falschen Seite der Geschichte

von Elliott Gabriel – http://www.mintpressnews.com

Bild: US-Außenminister Mike Pompeo, links, wird vom saudi-arabischen Außenminister Adel al-Jubeir, Mitte, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Royal Terminal des King Khaled Airport in Riad, Saudi Arabien, am Sonntag, 29. April 2018, begrüßt. (AP/Amr Nabil)

Saudi-Arabien schweigt weitgehend zu Israels Massaker an Zivilisten in Gaza, und konzentriert sich vielmehr auf die Verhängung neuer Sanktionen gegen die einzige Instanz, die Israel erfolgreich herausfordern kann: die Hisbollah.

RIYADH, SAUDI ARABIA – Während die arabische und moslemische Welt sowie die gesamte internationale Gemeinschaft weiterhin vom Schock des Massakers des israelischen Militärs an rund 60 Palästinensern am Gaza-Zaun erschüttert wird, haben Saudi-Arabien und seine kleineren Golf-Partner die Menschenrechtsverletzungen der Besatzung praktisch ignoriert und sich stattdessen den Vereinigten Staaten angeschlossen, um Sanktionen gegen Spitzenbeamte der libanesischen Widerstandsgruppe Hisbollah zu verhängen.

Die saudischen Sanktionen richten sich gegen zwei hochrangige Beamte der Bewegung: Generalsekretär Sayyed Hassan Nasrallah und stellvertretender Generalsekretär Sheikh Naim Qassem. Drei weitere Personen wurden ebenfalls sanktioniert, so die Saudis:

„Saudische Staatssicherheitsbehörden haben gemeinsame Sanktionen gegen fünf Mitglieder des Schura-Rates der Hisbollah verhängt: Hassan Nasrallah, Naim Qasim, Muhammad Yazbak, Husayn al-Khalil und Ibrahim al-Amin al-Sayyid.“

Die Maßnahmen wurden vom US-Finanzministerium in Abstimmung mit seinen Partnern im so genannten Terrorist Financing Targeting Center, zu dem die Mitgliedsstaaten des Golfkooperationsrates Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain, Kuwait und Oman gehören, geleitet.

Der Schritt zur Ausweitung der bestehenden Sanktionen gegen die Hisbollah, eine schiitische Gruppe, die sich dem Iran angeschlossen hat und den Imperialismus und den israelischen Expansionismus bekämpft, erfolgt, nachdem die Gruppe bei den Parlamentswahlen im Libanon in diesem Monat erhebliche Gewinne erzielt hat.

Es fällt auch mit einem Moment zusammen, in dem Riad und Tel Aviv angesichts der Aussicht, dass der Iran an Macht und regionaler Schlagkraft zunimmt, weiterhin engere Beziehungen aufbauen, obwohl sie keine formellen diplomatischen Beziehungen haben – ein Schritt, der einst als undenkbar galt, da das arabische Volk die israelischen Siedler-Kolonialverbrechen gegen das palästinensische Volk verabscheute.

Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif nutzte Twitter, um das seltsame Timing der Saudis hervorzuheben:

Israelische Scharfschützen erschießen über 2.000 unbewaffnete palästinensische Demonstranten an einem einzigen Tag. Saudi-Antwort, am Vorabend von #Ramadhan? Zusammenarbeit mit seinem US-Patron, um die erste Kraft zu sanktionieren, die das arabische Territorium befreit und den Mythos der israelischen Unbesiegbarkeit zerschlägt. Schande über Schande. pic.twitter.com/fyRY12ojek

Javad Zarif (@JZarif) 17. Mai 2018

Der Widerstand

Die Hisbollah, eine politische Partei, die sich der islamisch-republikanischen Bewegung des Iran nach 1979 anschloss, wurde 1985 als Widerstandsgruppe gegründet, die aus der Unterdrückung der schiitischen muslimischen Minderheit im Südlibanon und der Besetzung der Region durch Israel hervorgegangen ist. Im Jahr 2000 befreite die Gruppe den Südlibanon von Israel, das nach Jahren des hartnäckigen Guerilla-Widerstands durch den Militärflügel der Hisbollah einen eiligen und demütigenden Rückzug vollzog.

Die Gruppe fügte den Israelis 2006 eine historische zweite Niederlage zu, als ein israelischer Invasionsversuch nach wochenlangen Kämpfen zunichte gemacht wurde, der in einem Widerstandssieg gipfelte, der Beobachter, darunter westliche und israelische Militärexperten, verblüffte.

Die Gruppe gewann enorme Popularität in der arabischen Welt und der sektiererischen Teilung nach seinem Sieg 2006, dennoch fuhren regionale Regime und Medienanschlüsse, die mit den Vereinigten Staaten und den Saudis ausgerichtet wurden, fort, Hezbollah, wegen seiner Opposition zu den erblichen Monarchien im Golf, seines Bündnisses mit Teheran und seiner nachgewiesenen militärischen Fähigkeiten zu verleumden und zu verleumden.

Während einer Zeremonie im vergangenen Jahr zum 11. Jahrestag des Sieges der Hisbollah über die Israelis, sprach Nasrallah den USA und ihrer Verbündeten die Fähigkeit ab, der Gruppe erheblichen Schaden zuzufügen:

„Die amerikanische Regierung wird mit allen verfügbaren und möglichen Mitteln nicht in der Lage sein, die Stärke des Widerstandes zu beschädigen.“

Die saudi-israelische Allianz

Während die Hisbollah die letzten Jahre damit verbracht hat, die syrische Regierung des verbündeten Präsidenten Bashar al-Assad mit Tausenden von libanesischen Kämpfern zu stärken, haben Saudi-Arabien und Partner wie die Vereinigten Arabischen Emirate keine Mühe gescheut, verschiedene regierungsfeindliche Dschihadistengruppen in Syrien zu unterstützen.

Mit Syrien, der Hisbollah und Verbündeten wie dem Iran und Russland, die große Schlachtfeldsiege gegen die von den Arabern des Golfs unterstützte Opposition feiern, ist die Frustration in Saudi-Arabien gewachsen, da es auch tiefer in den Sumpf des Jemen versinkt. Seit 2015 hat es die saudi-geführte Koalition im Jemen versäumt, die Houthi-Ansarullah-Bewegung, eine muslimische Volksbewegung der Zaydi, die lose mit der Hisbollah und dem Iran verbündet, aber organisatorisch autonom ist, zu vertreiben.

Angesichts solcher Rückschläge hat die von Saudi-Arabien geführte Arabische Liga die Anschuldigungen von Tel Aviv und Washington, die Hisbollah sei „terroristisch“, aufgegriffen und angeblich „Extremismus“ in der Region verbreitet und „terroristische Organisationen“ wie die Houthis mit fortschrittlichen Waffen und ballistischen Raketen versorgt.

Letzten November wies Hezbollah Führer Nasrallah den Vorwurf der Lieferung von Raketen an die Houthis als „trivial und lächerlich“ zurück, und betonte, dass Hezbollah geholfen hat, die Arsenale der palästinensischen Widerstandsbewegungen wieder aufzufüllen und sogar die leistungsfähigen russischen Kornet Panzerabwehr-Lenkflugraketen Gruppen wie Hamas im Gazastreifen lieferte.

„Ich bin stolz darauf“, sagte Nasrallah.

In der Zwischenzeit haben Riad und Dubai Druck auf Persönlichkeiten wie den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas ausgeübt, um die Annäherung zwischen seiner Fatah-Bewegung in Ramallah und der Hamas in Gaza zu stoppen.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman selbst hat auch versucht, die Palästinensische Autonomiebehörde unter Druck zu setzen, den sogenannten „Friedensplan“ oder „Deal of the Century“ des Weißen Hauses zu akzeptieren, der eindeutig israelische Interessen und eine Ausweitung der zionistischen Besatzung begünstigt. Der wartende König wurde als „Modernisierer“ für sein offenes Eintreten für eine Normalisierung der Beziehungen zur israelischen Besatzung gefeiert.

Medienberichten zufolge überraschte der designierte saudische König Vertreter zionistisch-amerikanischer Gruppen während eines geschlossenen Treffens in New York im März, als er die Palästinenser wegen der Nichtannahme israelischer Diktate angriff.

Ein Reporter von Israels Channel 10 News bemerkte, dass Bin Salman den jüdischen Führern sagte:

„In den letzten Jahrzehnten hat die palästinensische Führung eine Chance nach der anderen verpasst und alle ihr unterbreiteten Friedensvorschläge abgelehnt. Es ist an der Zeit, dass die Palästinenser die Vorschläge annehmen und zustimmen, an den Verhandlungstisch zu kommen oder den Mund halten und sich nicht mehr beschweren.“

Im krassen Gegensatz zu den Versuchen der Saudis, sich mit Tel Aviv zu verbünden, haben Hisbollah-vertreter wie der stellvertretende Führer Qassem versprochen, niemals Kompromisse über das gestohlene Land des palästinensischen Volkes einzugehen, sondern den Besatzern einen „vollwertigen und uneingeschränkten Kampf“ zu liefern.

Am Montag kommentierte Nasrallah:

„Die Vereinigten Staaten haben sich beim Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Teheran überhaupt nicht um die Interessen ihrer Verbündeten gekümmert. Deshalb werden die Friedensgespräche für Palästina kein Ergebnis bringen, wenn die USA einbezogen werden.“

Verlorene saudische Hegemonie

Während die Saudis das israelische Massaker an Zivilisten am Gaza-Zaun kurz verurteilten, war das Königreich bei der Einweihung der US-Botschaft in der geteilten und illegal besetzten Stadt Jerusalem auffällig zurückhaltend. Am Dienstag wurde vom Ministerrat des Landes unter dem Vorsitz von König Salman eine oberflächliche saudische diplomatische Erklärung veröffentlicht, in der dieser Schritt verurteilt wurde.

Trotz der Dementis haben die Saudis seit langem der palästinensischen Sache abgeschworen und haben sich stattdessen den israelischen und amerikanischen Führern wie Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Jared Kushner und anderen angeschlossen. Von Bagdad bis Algier hat sich Salman einer weit verbreiteten Verhöhnung gegenübergesehen, weil er vor Trump und den Israelis kriecht.

Die Saudis und ihre Juniorpartner wiederum haben mit dem Finger auf Nachbarn gezeigt, die die regionale Ordnung untergraben, wie die „satanische“ Hisbollah, Katar, die „böse“ Türkei, die derzeit die Organisation der Islamischen Konferenz leitet, und den Iran, der als die größte „existentielle“ Bedrohung für Riad und Tel Aviv angesehen wird.

Elliott Gabriel ist ein ehemaliger Mitarbeiter von teleSUR English und MintPress News mit Sitz in Quito, Ecuador. Er hat sich in den arbeitnehmerfreundlichen, migrantischen Justiz- und Polizeiverantwortungsbewegungen Südkaliforniens und der Zentralküste des Bundesstaates umfassend engagiert und organisiert.

https://www.mintpressnews.com/quiet-on-israels-killing-in-gaza-saudi-arabia-instead-sanctions-hezbollah/242146/

