Die Zukunft der Nakba

von Joseph Massad – https://electronicintifada.net

Übersetzung LZ

Bild: Der palästinensische Widerstand gegen die gegenwärtige und zukünftige Nakba besteht trotz aller Bemühungen Israels, sie zu zerschlagen.

Mohammed Zaanoun ActiveStills

Die zionistische Eroberung Palästinas, die in den frühen 1880er Jahren willkürlich begann und nach der Jahrhundertwende intensiviert wurde und mit der britischen Invasion und Besetzung des Landes vor dem Ende des Ersten Weltkriegs ihren Höhepunkt erreichte, war der Startschuss für die so genannte Nakba – die Katastrophe.

Während der Begriff „Nakba“ von dem syrischen Intellektuellen Constantine Zureik verwendet wurde, um zu beschreiben, was den Palästinensern im August 1948 passierte (als er sein klassisches Buch Ma’na al-Nakba schrieb und veröffentlichte), benutzten andere Wörter wie karitha (Katastrophe), wie der jordanische Militäroffizier und Gouverneur von Ostjerusalem Abdullah al-Tall in seinem Buch Karithat Filastin von 1959 oder ma’saa (Tragödie) und wie der palästinensische antikoloniale nationalistische Intellektuelle Muhammad Izzat Darwaza in seinem Buch Ma’sat Filastin von 1959.

„Nakba“ wurde jedoch der passendste und am häufigsten verwendete Begriff, der die Leiden der Palästinenser beschrieb. In seiner massiven mehrbändigen Geschichtsschreibung der Ereignisse von 1947-1952, die erstmals 1956 veröffentlicht wurde, bestand der palästinensische antikoloniale Journalist und spätere Bürgermeister von Ostjerusalem Arif al-Arif darauf, den Begriff als Titel zu verwenden.

Al-Arif beginnt mit der Frage: „Wie kann ich es nur eine Nakba nennen?“ Denn wir haben eine Katastrophe erlitten – wir, die Araber im Allgemeinen und die Palästinenser im Besonderen…. unsere Heimat wurde uns gestohlen und wir wurden aus unseren Häusern vertrieben, und wir verloren eine große Zahl unserer Kinder und unserer Lieben und darüber hinaus wurde unsere Würde ins Herz getroffen“.

Wenn die wichtigsten Merkmale der Nakba der Diebstahl von palästinensischem Land und die Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Land sind und das Land, das nicht gestohlen werden konnte, und die Menschen, die nicht vertrieben werden konnten, einer systematischen Kontrolle und Unterdrückung unterworfen wurden, dann wäre es, wie ich vor einem Jahrzehnt argumentierte, höchst ungenau, die Nakba als ein diskretes Ereignis zu betrachten, das sich auf den Krieg von 1948 und seine unmittelbaren Folgen bezieht. Vielmehr sollte es als ein Prozess historisiert werden, der sich über die letzten 140 Jahre erstreckte, beginnend mit der Ankunft der ersten zionistischen Eroberer, die das Land in den frühen 1880er Jahren kolonisierten.

Darüber hinaus beglücken die israelischen Führer weiterhin ihr eigenes Volk und die Welt mit der Gewissheit, dass die Nakba nicht nur ein vergangener und gegenwärtiger Prozess der Enteignung und Vertreibung des palästinensischen Volkes ist, sondern dass sie auch weiterhin das zukünftige Überleben Israels sichern müssen. Die Nakba erweist sich dann nicht nur als ein vergangenes Ereignis und ein laufender Prozess in der Gegenwart, sondern als eine Katastrophe, die eine entschieden geplante Zukunft vor sich hat. Wenn ja, wie könnte diese Zukunft aussehen?

Der zionistische Siedler-Kolonialismus, der sich 1948 endlich von seinem britischen Kolonialsponsor befreite und den Siedler-Kolonialstaat gründete, hat nie aufgehört, sich um die mögliche zukünftige Umkehrung der Nakba zu sorgen. Wenn liberale und neoliberale arabische und palästinensische „pragmatische“ Politiker und Intellektuelle in den letzten drei Jahrzehnten die zionistische und imperiale Propaganda beherzigt haben, dass Israel hier bleibt und dass die palästinensische Nakba ein historisches Ereignis ist, das niemals rückgängig gemacht werden kann, kann man das Gleiche nicht über die Führer der jüdischen Siedlerkolonie sagen.

Tatsächlich werden die Pläne, die Umkehr der Nakba zu verhindern, jeden Tag von israelischen Führern und Politikern ausgebrütet. Die anhaltenden Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag dieses Unglücks des palästinensischen Volkes sind durch solche Sorgen und Besorgnisse getrübt.

Angst vor der Umkehrung

Im Vorgriff auf den Jahrestag äußerte kein geringerer als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu offen seine Ängste und Hoffnungen. Während eines regelmäßigen Bibelstudiums in der Residenz des Premierministers in Westjerusalem im vergangenen Oktober warnte Netanyahu, wie Haaretz berichtete: „Israel muss sich jetzt auf zukünftige existenzielle Bedrohungen vorbereiten, wenn es in drei Jahrzehnten seinen 100. Geburtstag feiern will.“ Netanyahu, so die Zeitung, fügte hinzu, dass „das Hasmonäische Königreich nur etwa 80 Jahre überlebt hat“ und dass er „sich dafür einsetzt, dass das moderne Israel diese Marke übertrifft und seinen 100. Geburtstag erlebt.

Der Kontext des Bibelstudiums ist am aufschlussreichsten, da dies nicht nur ein Merkmal der zunehmend religiösen Führung der Siedlerkolonie ist, sondern vielmehr ein Ritual, das von ihrem säkularen und atheistischen Gründungspremierminister David Ben-Gurion begonnen wurde, der die Tradition des Bibelstudiums in der Residenz des Premierministers eröffnet hatte. Netanyahu hat es vor mehr als vier Jahren einfach wieder aufgenommen. Wenn Ben-Gurion und frühe säkulare zionistische jüdische Führer, gegen zionistische protestantische Christen, aber sehr ähnlich wie säkulare christliche Zionisten, die Bibel als ein Buch der Geschichte und Geographie sahen, das die Kolonisation inspiriert, sehen Netanyahu und die religiösen jüdischen Führer der Siedlerkolonie es heute als einen religiösen Auftrag zur Kolonisation.

Während für Israels Führer die Bedrohung, die sie fürchten, eine zukünftige Umkehrung der Nakba ist, planen die Strategen der Siedlerkolonie aktiv ihre Zukunftsperspektive. US-Präsident Donald Trump’s treffend benannter „Deal of the Century“ ist nur der neueste PR-Stunt in diese Richtung. Denn der eigentliche Deal des Jahrhunderts bleibt nichts anderes als die Osloer Abkommen der frühen 1990er Jahre (auch wenn die neue Version schlechter ist als die vorherige), die für Israel die Zukunft der Siedlerkolonie und die Ewigkeit der palästinensischen Nakba garantierten.

Israels Pläne sind vielfältig. Sie umfassen die vollständige Auslöschung der Nakba aus dem öffentlichen Gedächtnis, die Eliminierung ihrer Zeugen, die überlebt haben, indem sie ausgewiesen und aus ihrem Heimatland vertrieben wurden, während sie gleichzeitig den Überlebenden der Nakba die Anerkennung auferlegt haben, dass Israel und der Zionismus jedes Recht hatten, die Nakba zu verüben, und dass die Palästinenser für alles verantwortlich sind, was ihnen widerfahren ist.

Netanyahu ist sehr besorgt über diese letzte Frage. Er erklärte bei demselben Bibelstudium, dass die Bedingungen, die die Zukunft Israels und der Nakba garantieren würden, erfüllt sein müssen: „Wer von einem Friedensprozess spricht, muss zunächst einmal davon sprechen, dass [die Palästinenser] Israel, den Staat des jüdischen Volkes, anerkennen müssen.“

Der Wille zur Ausweisung

Ein Blick auf die zionistische Strategie, die Nakba der Vergangenheit und Gegenwart zuzufügen, gibt uns einige Hinweise auf Israels gegenwärtige Strategie für seine Zukunft, zumindest bis die Siedlerkolonie 100 Jahre alt wird.

Es war die osmanische Modernisierung, die 1858 ein neues Gesetz zur Umwandlung von Staats- und Gemeindeland in Privateigentum im gesamten Sultanat beinhaltete, das die Eröffnungsszene für den Verlust des Landes der Palästinenser und ihre Vertreibung aus diesem durch die Gewalt des Gesetzes darstellte. Als palästinensische Bauern nach der Landprivatisierung aus Angst vor kaiserlicher Besteuerung ihr eigenes Dorfland nicht im eigenen Namen registrieren konnten, wurden ihre Ländereien innerhalb des Jahrzehnts an städtische Kaufleute aus Beirut, Jerusalem und anderen Städten versteigert.

Diese Transformation ermöglichte es den europäischen zionistischen Kolonisten, über Palästina herzufallen. Die erste Welle kam 1868. Die Kolonisten waren protestantische Deutsche, die sich Templer nannten, die beschlossen, mehrere Kolonien im Land zu gründen, um das zweite Kommen Christi zu beschleunigen.

In der Zwischenzeit verkauften die abwesenden arabischen Vermieter etwas Land an jüdische Philanthropen wie Baron Edmond de Rothschild, die es einer neuen Welle von kolonisierenden russischen Juden zur Verfügung stellten, die sich die Liebenden von Zion nannten, um ihre Kolonien zu gründen.

Die deutschen christlichen Kolonisten stellten den neuen jüdischen Kolonisten ihre eigene Expertise zur Verfügung, da sie bereits anderthalb Jahrzehnte Kolonialerfahrung gesammelt hatten. Während das Schicksal der deutschen Kolonisten durch den Zweiten Weltkrieg besiegelt wurde, in dem ihr Land von den jüdischen Zionisten übernommen und ihre Bevölkerung von den Briten und später den Israelis vertrieben wurde, war die Zukunft der zionistischen jüdischen Kolonisten viel vielversprechender.

Die Deutschen schienen relativ herzliche Beziehungen zu den indigenen Palästinensern zu haben, aber nicht so die jüdischen Kolonisten, die darauf bestanden, alle palästinensischen Dorfbewohner von ihrem Land zu vertreiben. Einige der Führer der mit der Vertreibung betrauten jüdischen Kolonisten hatten Gewissensbisse betreffs ihres Handelns.

Der polnische Agronom und Kolonist Chaim Kalvarisky, ein Manager der Jewish Colonization Association, einer der Arme der zionistischen Bewegung, berichtete 1920, dass als jemand, der die Palästinenser seit 25 Jahren, also seit den 1890er Jahren, enteignet hatte, „die Frage der Araber mir sofort nach dem ersten Kauf von Land, den ich hier getätigt hatte, in all ihrer Ernsthaftigkeit erschien. Ich musste die arabischen Bewohner ihres Landes enteignen, um unsere Brüder anzusiedeln.“

Kalvarisky beklagte, dass der „traurige Klagelaut“ derer, die er von ihrem Land verdrängte, „lange Zeit danach nicht aufhörte, in meinen Ohren zu klingeln“. Dennoch sagte er der Zionistischen Provisorischen Versammlung, dass er keine andere Wahl habe, als sie zu vertreiben, weil „die jüdische Öffentlichkeit es verlangte“.

Obwohl diese Vertreibungen nach dem zionistischen Erwerb des Landes nach osmanischem Recht legal waren, schuf die britische Besatzung bald nach ihrer Eroberung ein neues legales Vertreibungsregime.

Eines der ersten und wichtigsten britischen Instrumente zur Denationalisierung und effektiven Vertreibung von Zehntausenden von Palästinensern war die Palästinensische Staatsbürgerschaftsordnung von 1925, die die Briten dem Land auferlegten. In Anbetracht des Lausanner Vertrags von 1923, der die Bedingungen für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in den ehemaligen osmanischen Gebieten festlegte, gab Artikel 2 der Palästinensischen Staatsbürgerschaftsordnung Tausenden von Auslandspalästinensern ein zweijähriges Ultimatum zur Beantragung der palästinensischen Staatsbürgerschaft, das vom britischen Hochkommissar in Palästina auf nur neun Monate verkürzt wurde.

Wie der palästinensische Rechtshistoriker Mutaz Qafisheh feststellt, war diese neunmonatige Periode „für Einheimische, die im Ausland arbeiteten oder studierten, nicht ausreichend, um nach Hause zurückzukehren“. Infolgedessen wurden die meisten dieser Eingeborenen staatenlos. Einerseits hatten sie durch den Vertrag von Lausanne ihre türkische [osmanische] Staatsbürgerschaft verloren, andererseits konnten sie die palästinensische Staatsbürgerschaft nicht erwerben.“ Eine konservative Schätzung ihrer Zahl beziffert sie auf 40.000.

Die Debatten, die die Zionisten seit den 1890er Jahren über das, was sie als „Transfer“ der Palästinenser bezeichneten, führten, sind reich an Details und spiegelten einen Konsens zwischen den mehrheitlich sozialdemokratischen Zionisten und den Minderheitenrevisionisten wider, die sich später von ihnen trennten, um ihre eigene Gruppe zu bilden, aber ihre Schlussfolgerung war unausweichlich.

Die Palästinenser müssen vertrieben und ihr Land mit Gewalt eingenommen werden, aber dazu müssen die Zionisten zuerst die Souveränität erlangen. Das war bereits der Plan in Theodor Herzl’s 1896er Broschüre Der Staat der Juden: „Eine Unterwanderung durch die Juden wird böse enden.“ Sie dauert an, bis sich die einheimische Bevölkerung bedroht fühlt, und zwingt die Regierung, den weiteren Zustrom von Juden zu stoppen. Die Einwanderung ist folglich sinnlos, wenn wir nicht das souveräne Recht haben, diese Einwanderung fortzusetzen.“

Zionistische Führer stimmten zu. Der revisionistische Führer Vladimir Jabotinsky war schon früh explizit in dieser Angelegenheit, während der vorsichtigere David Ben-Gurion, der auf die Bedeutung der Propaganda bedacht war, wachsamer darüber war, wie er den Plan artikulieren sollte, bis die Vertreibung zur offiziellen Politik der souveränen Macht wurde.

Hier mussten die britischen Eroberer Palästinas 1937, als sie den Bericht der Peel-Kommission während ihrer Wiederinvasion Palästinas herausgaben, den großen Aufstand der Palästinenser von 1936-39 niederschlagen. Dieser Regierungsbericht war der erste offizielle britische Vorschlag, palästinensisches Land zu stehlen und Hunderttausende von Palästinensern auszuweisen.

Baupause für den „Transfer

Der Bericht forderte die Teilung des Landes zwischen den europäischen jüdischen Kolonisten und den indigenen Palästinensern und schlug vor, dass es notwendig sei, die Palästinenser ihres Landes zu berauben und sie auszuweisen. Der Bericht zitiert als Präzedenzfall den „Austausch“ der griechischen und türkischen Bevölkerung von 1923.

Der vorgeschlagene „Austausch“ in Palästina hätte die Vertreibung von 225.000 Palästinensern aus dem vorgeschlagenen jüdischen Staat und 1.250 jüdischen Kolonisten aus dem vorgeschlagenen palästinensischen Staat zur Folge gehabt.

Zu einer Zeit, als die Juden nur 5,6 Prozent des Landes in Palästina kontrollierten (sei es durch den Kauf oder die Gewährung staatlicher Grundstücke durch die erobernden Briten), die sich hauptsächlich auf die Küstenebene konzentrierten, schlug die Peel-Kommission vor, einen jüdischen Staat auf einem Drittel des Landes zu schaffen, einschließlich des vollständig im arabischen Besitz befindlichen und bevölkerten Galiläa. Dies hätte die Beschlagnahme des gesamten palästinensischen Eigentums in diesen Gebieten erforderlich gemacht.

Es war nach dieser britischen offiziellen Billigung der Massenvertreibung und Beschlagnahme, als Ben-Gurion seinem Tagebuch anvertraute: „Die Zwangsumsiedlung der Araber aus den Tälern des vorgeschlagenen jüdischen Staates könnte uns etwas geben, was wir nie hatten, selbst wenn wir in den Tagen des Ersten und Zweiten Tempels allein standen: [ein Galiläa fast frei von Nichtjuden]. …. Uns wird eine Gelegenheit gegeben, von der wir in unserer wildesten Phantasie nie zu träumen wagten. Das ist mehr als Staat, Regierung und Souveränität – das ist eine nationale Konsolidierung in einer freien Heimat.“

Nach der Veröffentlichung des Berichts erklärte sich die britische Regierung mit ihren Schlussfolgerungen einverstanden und bemühte sich um die Zustimmung des Völkerbundes zur Teilung des Landes. Allerdings mussten die Briten den Peel-Plan letztlich ablehnen, da er eine massive Zwangsausweisung der Palästinenser zur Folge gehabt hätte, die unter anderem gegen die Vorschriften des Völkerbundes verstoßen hätte.

Die Zionisten sahen den Bericht der Peel-Kommission jedoch zu Recht als Ermächtigung, offener mit ihren Landraub- und Vertreibungsplänen umzugehen. In Übereinstimmung mit Jabotinskys früherer Forderung nach massiver Vertreibung erklärte Ben-Gurion im Juni 1938: „Ich bin für die Zwangsversetzung.“ Ich sehe darin nichts Unmoralisches.“ Seine Erklärung folgt der Politik der Jewish Agency – dem wichtigsten zionistischen Organ zur Förderung der jüdischen Kolonisierung Palästinas -, die im November 1937 ihr erstes „Population Transfer Committee“ einrichtete, um die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser zu strategisieren.

Ein wichtiges Mitglied des Komitees war Joseph Weitz, der Leiter der Landabteilung der Jewish Agency. Das war kein Zufall. Da Kolonisierung und Vertreibung Teil derselben Politik sind, waren Weitz‘ Ansichten und Rolle für beide von zentraler Bedeutung. Weitz artikulierte die Sache mit seinem berühmten Satz: „Unter uns muss klar sein, dass es keinen Platz für beide Völker in diesem Land gibt. Keine „Entwicklung“ wird uns unserem Ziel näher bringen, ein unabhängiges Volk in diesem kleinen Land zu sein. Nach der Überstellung der Araber wird das Land für uns weit geöffnet sein; mit den Arabern, die hier bleiben, wird das Land eng und eingeschränkt bleiben. …. Der einzige Weg ist, die Araber von hier in die Nachbarländer zu bringen, alle außer vielleicht Bethlehem, Nazareth und Alt-Jerusalem. Kein einziges Dorf und kein einziger Stamm darf übrig bleiben.“

Wie der palästinensische Historiker Nur Masalha berichtet hat, gründete die Jewish Agency 1941 ein zweites Komitee für Bevölkerungstransfer und ein drittes noch während der zionistischen Eroberung Palästinas im Mai 1948.

Während die andauernde palästinensische Revolution den britischen Plan stoppte und der Zweite Weltkrieg dazu führte, dass die Briten mit weiteren Aufständen in Palästina nicht fertig werden konnten, musste die Vertreibung der Palästinenser warten, bis der Krieg vorbei war.

Teilung aber nicht Ausweisung

Es war der UN-Partitionsplan von 1947, der einen neuen Vorschlag machte. Wenn die Peel-Kommission privates und öffentliches Land gestohlen und die Menschen vertrieben haben wollte, wurde der UNO-Partitionsplan vorgeschlagen, nur Staatsland zwischen den jüdischen Kolonisten und den palästinensischen Ureinwohnern aufzuteilen und den Kolonisten, die bis dahin weniger als ein Drittel der Bevölkerung ausmachten, mehr als die Hälfte des Landes zu geben.

Aber anders als die Peel-Kommission verbot der UN-Plan ausdrücklich die Beschlagnahme von Privatgrundstücken und die Vertreibung der Bevölkerung. Die Zionisten akzeptierten die Teilung der UNO, außer dass sie gegen alle ihre Gebote verstoßen haben, und behandelten sie so, als wäre es der Plan der Peel-Kommission, aber jetzt von der UNO ratifiziert.

Der UN-Partitionsplan war in der Tat ein unverbindlicher Vorschlag, der vom Sicherheitsrat nie ratifiziert oder angenommen wurde und daher nie Rechtskraft erlangte.

Dennoch ist es wichtig zu bedenken, was der Plan mit „jüdischem Staat“ und „arabischem Staat“ gemeint hat, da Israel dieses Dokument als Autorisierung seiner eigentlichen Gründung und seiner Forderungen benutzt, dass die Palästinenser und die Welt sein Recht anerkennen, „der jüdische Staat“ und nicht ein israelischer Staat für alle seine Bürger zu sein.

Der Plan besagt eindeutig, dass „keine Diskriminierung zwischen den Bewohnern aufgrund von Rasse, Religion, Sprache oder Geschlecht erfolgen darf“ und dass „keine Enteignung von Land, das einem Araber im jüdischen Staat (einem Juden im arabischen Staat) gehört, erlaubt ist, außer für öffentliche Zwecke….“. In allen Fällen der Enteignung wird die volle Entschädigung, wie sie vom Obersten Gerichtshof festgesetzt wurde, vor der Enteignung gezahlt.“

Als am 14. Mai 1948 die „Erklärung zur Gründung des Staates Israel“ veröffentlicht wurde, hatten die zionistischen Truppen bereits etwa 440.000 Palästinenser von ihrem Land vertrieben und würden in den folgenden Monaten weitere 360.000 ausweisen.

Daraus folgt eindeutig, dass Israels Anspruch, einen Staat mit einer durch ethnische Säuberungen geschaffenen jüdischen Bevölkerungsmehrheit zu gründen, nicht durch den UN-Partitionsplan befürwortet wurde, sondern durch die Empfehlungen des Berichts der Peel-Kommission genehmigt wurde.

Auch die Selbstdefinition Israels als jüdischer Staat stand nicht im Einklang mit dem Teilungsplan der Vereinten Nationen, im Sinne eines Staates, der jüdische Bürger gegenüber nichtjüdischen Bürgern rechtlich und institutionell privilegiert, wie es Israel tut.

Der UN-Partitionsplan, auf dem Israel seine Gründung aufbaute, sah zunächst einen jüdischen Staat mit arabischer Mehrheit vor (der später leicht modifiziert wurde, um eine arabische Bevölkerung von 45 Prozent einzubeziehen). Der Plan sah daher nie einen jüdischen Staat frei von Arabern oder Araberrein vor, wie es der israelische Staat gehofft hatte und wie viele israelische Juden heute denken.

Da Palästina in 16 Distrikte aufgeteilt war, von denen neun im vorgeschlagenen jüdischen Staat lagen, waren die palästinensischen Araber in acht der neun Distrikte die Mehrheit.

Nirgendwo erlaubt die Verwendung des Begriffs „jüdischer Staat“ die ethnische Säuberung oder die Kolonisierung einer ethnischen Gruppe der beschlagnahmten Privatgrundstücke einer anderen, zumal der Plan die Araber im jüdischen Staat als immerwährende große „Minderheit“ vorsah und damit die Rechte festlegte, die den Minderheiten in jedem Staat gewährt werden sollten.

Diese demografische Situation wäre für den arabischen Staat kein Problem gewesen, da der UN-Plan vorsah, dass der arabische Staat nur 1,36 Prozent jüdische Bevölkerung haben würde.

Die zionistische Bewegung verstand die Widersprüche des Teilungsplans und wollte auf dieser Grundlage die Mehrheit der arabischen Bevölkerung des projizierten jüdischen Staates gemäß den Empfehlungen der Peel-Kommission ausweisen. Aber die Zionisten waren nicht in der Lage, den Staat Araberrein darzustellen, was die Dinge für sie im Laufe der Zeit komplizierter machte.

Heute sind etwa ein Fünftel der israelischen Bevölkerung palästinensische Araber, die nicht in den jüdischen Nationalismus aufgenommen werden dürfen und unter einer institutionalisierten rechtlichen Diskriminierung als Nichtjuden leiden.

Zionisten, darunter der prominente israelische Historiker Benny Morris, haben argumentiert, dass es gerade die Anwesenheit von Arabern im jüdischen Staat ist, die ihn antreibt, seinen Rassismus in all diesen Gesetzen zu verankern. Andernfalls, wenn es Israel gelungen wäre, alle Palästinenser auszuweisen, wäre das einzige Gesetz, das es benötigt hätte, um seinen jüdischen Status zu bewahren, ein Einwanderungsgesetz gewesen, das es vorschreibt. (Siehe meine Debatte mit Morris im History Workshop Journal und in meinem Buch The Persistence of the Palestinian Question.

Im Gegensatz zum Teilungsplan der Vereinten Nationen bedeutet für Israel die Vertreibung einer Mehrheit der arabischen Bevölkerung, die Verweigerung ihrer Rückführung, die Beschlagnahme ihres Landes zur ausschließlichen Kolonisierung der Juden und die Verabschiedung von Dutzenden diskriminierender Gesetze gegen diejenigen, die im Land geblieben sind.

Wenn Israel heute darauf besteht, dass die Palästinensische Autonomiebehörde und andere arabische Staaten ihr Recht, ein jüdischer Staat zu sein, anerkennen, dann bedeutet das nicht, dass sie seine Jüdizität in der Art und Weise anerkennen sollten, wie es der UN-Partitionsplan vorsah, sondern vielmehr in der Art und Weise, wie Israel diese Definition vor Ort versteht und ausübt.

Der zionistische Plan, die Nakba zu verwirklichen, ist seit der Empfehlung von Herzl unerschütterlich geblieben. Wenn der Bericht der Peel-Kommission die erste Zustimmung der westlichen Regierung zu diesem Plan war, blieb der UN-Partitionsplan hinter ihm zurück. In Anbetracht dessen würden die den Palästinensern zugefügten Nakba in drei Hauptphasen ausgeführt, eine vor dem UN-Plan und zwei nach dem Scheitern der UNO.

Phase I (1880-1947)

Die Zionisten pflegten ein Bündnis mit der souveränen Regierung (den Osmanen und den Briten), kauften Ländereien oder erhielten Staatsland durch Zuschüsse von der souveränen Regierung; vertrieben die Palästinenser legal von dem erworbenen Land und begannen, eine diskriminierende Staatsstruktur und eine rassistische Wirtschaft aufzubauen, die den Eintritt der Eingeborenen zur Vorbereitung auf die gewaltsame Übernahme des restlichen Landes und die Zwangsvertreibung der Bevölkerung verbot.

In der Öffentlichkeitsarbeit wurden die vertriebenen Palästinenser als verärgerte Verlierer dargestellt, deren Vertreibung legal und moralisch und nicht einmal bedauerlich war (ungeachtet der Vorbehalte von Kalvarisky).

Phase II (1947-1993)

Dazu gehörten die Eroberung des Landes und die gewaltsame Vertreibung der Bevölkerung, diesmal illegal – 1947-1950 in den Gebieten, in denen der israelische Staat 1948 erklärt wurde, und 1967-1968 im besetzten Westjordanland und Gazastreifen sowie auf den Golanhöhen Syriens und der Sinai-Halbinsel Ägyptens. Israel erarbeitete Gesetze, um die Beschlagnahme des Landes zu legitimieren und die Rückkehr der vertriebenen Flüchtlinge zu verhindern, und führte ein rassistisch-demokratisches Regierungssystem ein, das die verbleibenden Einheimischen der Gleichheit beraubt und ihren Zugang zum Land und zum Aufenthalt im Land einschränkt.

Sie kooptierte und/oder schuf eine Klasse von Kollaborateuren und ernannte sie zu Führern der Palästinenser (die Mukhtaren in den Gebieten von 1948 und die Dorfligen in den Gebieten von 1967), während sie die überlebenden Flüchtlinge als Opfer ihrer eigenen Fehleinschätzung mit der Behauptung delegitimierte, sie seien von sich aus gegangen und von den Zionisten nicht ausgewiesen worden.

Diese vielschichtige Strategie wurde wirksam angewandt, wenn auch unterschiedlich innerhalb Israels und in den 1967 besetzten Gebieten, mit Ausnahme der Schaffung einer kooperierenden Führung, die trotz ernsthafter Versuche nur teilweise und vorübergehend erfolgreich war.

Phase III (1993-2018)

Illegale Massenvertreibung wurde während dieser Zeit unmöglich, obwohl die legale Einzelvertreibung fortgesetzt wurde. Doch die massiven Landbeschlagnahmungen unter dem Deckmantel des Gesetzes gingen ungehindert weiter.

Eine entscheidende Veränderung ist auch zu beobachten, nämlich im Hinblick auf die Kooptation der palästinensischen Führung. Anstatt eine alternative Führung zu schaffen, um die antikoloniale palästinensische Führung zu ersetzen, was letztlich gescheitert war, lag der israelische Schwerpunkt auf der Kooptierung der historischen legitimen nationalen Führung (der Palästinensischen Befreiungsorganisation) selbst und ihrer Umwandlung in ein Team von Kollaborateuren und Vollstreckern des zionistischen Kolonialismus in Form der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Israel versuchte auch, der kollaborierenden Führung die formale Anerkennung zu entlocken, dass der zionistische Siedler-Kolonialismus legitim war und ist und dass die Vertreibung der Palästinenser und der Diebstahl ihres Landes bis jetzt legitim war. Dies wurde mit den Abkommen von Oslo und den zahlreichen Abkommen, die die Palästinensische Autonomiebehörde und Israel seither unterzeichnet haben, erreicht.

Auf der Grundlage der in diesen drei Phasen angewandten Strategien können wir den Plan für die nächsten 30 Jahre extrapolieren, damit Israel 100 Jahre alt wird und die Nakba verewigt und völlig unumkehrbar wird.

Die kommende Phase

Die künftige Phase ist bereits im Gange und beinhaltet ernsthaftere Anstrengungen, um zwei Drittel des palästinensischen Volkes und sein Recht auf Land vollständig zu beseitigen.

Dies wurde teilweise während der Phase III erreicht, nämlich durch die Eliminierung der PLO als einer lebensfähigen Organisation, die alle Palästinenser repräsentierte, durch die Schaffung der PA, die nominell nur die im Westjordanland (ohne Jerusalem) und im Gazastreifen repräsentiert.

Israel hat die Frage der palästinensischen Flüchtlinge bereits zu so genannten Endstatusgesprächen verwiesen, die nie stattfinden werden, und hofft nun, ihr von der UNO garantiertes Recht auf Rückkehr im Besonderen und die Flüchtlinge als eine Kategorie im Allgemeinen formell abzuschaffen.

Die laufenden Bemühungen der US-Regierung und Israels, das UNRWA, die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, zu zerstören, zielen darauf ab, diesen Prozess ein für alle Mal zu beschleunigen.

In der zukünftigen Phase – die bereits im Gange ist – wird Israel auch darauf bestehen, die nationalistischen Vorwände der EV vollständig zu beseitigen und ein Team von Mitarbeitern der EV sicherzustellen, die nicht einmal nominelle Forderungen stellen werden, um die andauernde Zufügung der Nakba zu mildern.

Schließlich will Israel in dieser Phase die palästinensischen Überlebenden der seit 140 Jahren andauernden Nakba isolieren und von arabischen Feinden umgeben, die jetzt Israels beste Freunde sind oder zumindest erklärtermaßen die Feinde aller Palästinenser sind, die sich weiterhin der Nakba widersetzen – dazu gehören das jordanische, das ägyptische, das syrische und das libanesische Regime sowie alle Golfregime (mit Ausnahme von Kuwait).

Während liberale und neoliberale arabische und palästinensische Politiker und Intellektuelle sowie die nicht gewählten arabischen Herrscher zugestimmt haben, Teil dieses Plans zu sein, um ihre eigene Zukunft zu sichern, die jetzt mit der Zukunft Israels und der Ewigkeit der Nakba verbunden ist, ist es der Rest des palästinensischen Volkes, der weiterhin Widerstand leistet und diese Strategie unterläuft.

Der anhaltende palästinensische Widerstand gegen die gegenwärtige und zukünftige Nakba, ob in Israel, im Westjordanland (einschließlich Jerusalem), im Gazastreifen oder im Exil, besteht trotz aller Bemühungen Israels, sie zu zerschlagen.

Da die Widersprüche innerhalb der Siedlerkolonie und die internationale Atmosphäre es für Israel viel schwieriger gemacht haben, die illegale Massenvertreibung der Bevölkerung wieder aufzunehmen, hat es Vorschläge für eine legale und freiwillige Vertreibung der palästinensischen Bürger Israels durch eine abschließende (Peel-Plan-ähnliche) Vereinbarung mit dem Team der Palästinensischen Autonomiebehörde unterbreitet. Dies hat sich jedoch als einfacher auf dem Papier als in der Praxis erwiesen.

Da die Nakba die Eroberung des Landes und die Vertreibung der Bevölkerung beinhalten muss, stehen der Zukunft der Nakba nun eine Reihe von Hindernissen im Weg. Dies ist eine Phase des Übergangs.

Innenpolitisch sind die palästinensischen Bürger Israels nun gegen den jüdischen und kolonialistischen Charakter des Staates mobilisiert und fordern die Zerschlagung seiner vielen rassistischen Gesetze. Das Team der EV, das im Westjordanland noch an der Macht ist, wird mit dem bevorstehenden Untergang von Mahmoud Abbas seine letzte Spur von Legitimität verlieren.

Der Widerstand der Bevölkerung und des militärischen Flügels der Hamas in Gaza wurde nicht geschwächt, obwohl Israel seit 2005, als es seine Siedler zurückzog und seine Besatzungstruppen aus dem Landesinneren an den Rand des Gazastreifens verlegte, wo sie eine brutale Belagerung erzwangen.

Wenn der Große Rückkehrmarsch der letzten Wochen ein Zeichen ist, bleibt der Wille des palästinensischen Volkes unerschütterlich und unerschütterlich.

International wächst die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung weiter und isoliert Israel, außer in westlichen und arabischen Regierungskreisen.

Während der offizielle Westen und die arabischen Regime der Siedlerkolonie ihre bedingungslose Unterstützung anbieten, weigern sie sich kategorisch, Israel zu ermächtigen, die 6,5 Millionen Palästinenser, die unter seiner Siedler-Kolonialherrschaft leben, ob in den Gebieten von 1948 oder 1967, gewaltsam auszuweisen. Sie erlauben es ihr jedoch, die Ländereien der Palästinenser weiterhin zu konfiszieren und sie zu unterdrücken, zu töten und einzusperren. Dabei unterstützen sie die eine Hälfte der israelischen Nakba-Pläne, die andere nicht.

Das war die ganze Zeit Israels Dilemma. Als Golda Meir nach der Eroberung 1967 Premierminister Levi Eschkol fragte, was Israel mit einer Million Palästinensern machen würde, da es die besetzten Gebiete nicht zurückgeben würde und sie nicht mehr massenhaft vertreiben könne, sagte er ihr: „Die Mitgift gefällt dir, aber die Braut nicht.“

In diesem Zusammenhang scheint es, dass die Nakba überhaupt keine Zukunft haben wird, wenn die israelischen Führer nicht glauben, dass sie mit einer neuen gewaltsamen Massenvertreibung von Millionen von Palästinensern davonkommen können. Am Jahrestag der Gründung der jüdischen Siedlerkolonie befürchtet Netanyahu zu Recht, dass Israel nicht 100 Jahre alt wird und dass die Zukunft der Nakba, genau wie die Israels, sehr wohl dahinter stecken könnte.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University. Er ist der jüngste Autor des Islam im Liberalismus (University of Chicago Press, 2015).

https://electronicintifada.net/content/future-nakba/24236

