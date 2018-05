Kann Pjöngjang Washington vertrauen? Fragen Sie den Indianerhäuptling Red Eagle.

von John Wight – http://www.rt.com

Übersetzung LZ

Der Rückzug von Trump aus dem iranischen Atomabkommen lässt ernsthafte Zweifel an der Rolle Washingtons im Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel aufkommen.

Es stellt sich die Frage, wie Washington möglicherweise sein Wort halten kann, wenn es darum geht, die Sicherheit Nordkoreas zu gewährleisten, wenn es mit der Denuklearisierung und dem Abbau seines nuklearen Entwicklungsprogramms voranschreitet. Denn wie jeder ernsthafte Student der US-Geschichte weiß, ist das Vertrauen zu Washington, sein Wort zu halten, dem Vertrauen zu einem Krokodils vergleichbar, das seinen Kiefer nicht schließt, wenn man seinen Kopf in den Mund steckt.

Angesichts dieser Geschichte der Verlogenheit und Doppelzüngigkeit erinnert der jüngste Fototermin mit US-Außenminister Mike Pompeo und dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un – mit Händeschütteln und Lächeln vor der Kamera – an Shakespeares Ermahnung: „Falsches Gesicht muss verbergen, was das falsche Herz weiß.“

Glaubst du mir nicht? Fragen Sie einfach den Indianerhäuptling Red Eagle.

Lesen Sie mehr

„Unser Land ist nicht Libyen oder Irak“: N. Korea kann Trump-Kim-Gipfel überdenken, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.

In ihrem wegweisenden Buch über die schändliche Geschichte der indischen Vertreibungen, „The Trail of Tears“, erzählt Gloria Jahoda von einem Treffen zwischen Red Eagle und US-General und dem zukünftigen Präsidenten Andrew Jackson im Jahre 1813. Es geschah nach dem vergeblichen Versuch von Red Eagle und seinem Volk, die Ausbreitung der weißen europäischen Siedler nach Westen in ihr Land zu stoppen.

Nach einem harten Kampf gegen überwältigende Widrigkeiten, bei dem Hunderte seiner Krieger getötet wurden und verzweifelt die Frauen und Kinder seines Stammes retten wollten, kam Red Eagle in Jacksons Hauptquartier an, um sich zu ergeben. Laut Jahoda war Andrew Jackson trotz Händeschüttelns mit seinem indianischen Gegenüber und der Erklärung von Garantien für die Sicherheit seines Volkes und dessen Recht in Frieden auf seinem Land zu leben davon überzeugt, dass „die Grenzen Amerikas immer Grenzen sein würden, solange es Indianer gäbe, die die Siedler verärgern würden. Die Indianer müssen gehen.“ So verpflichtete sich Jackson „stillschweigend zur Politik der indianischen Vertreibung, die in seiner Präsidentschaft Gesetz werden sollte. Es wäre ein einfaches Gesetz: Jeder Indianer, der auf seinem angestammten Land blieb und seine indianische Identität bewahrte, wäre ein Verbrecher.“

Die brennende Frage ist, ob 2018 eine Wiederholung von 1813 ist, mit US-Außenminister Mike Pompeo in der Rolle von Andrew Jackson und Kim Jong-un ein heutiger Red Eagle; wobei der erstere dem letzteren versichert, dass weder er noch die Regierung, die er vertritt, die Absicht hat sich an irgendwas zu halten?

Wie viel Vertrauen können die Nordkoreaner in das Wort oder eine Regierung setzen, die sich gleichzeitig verpflichtet, ihre Sicherheit im Gegenzug zur Entnuklearisierung zu gewährleisten, und sich einseitig aus einem Vertrag zurückzieht, den ihr Vorgänger mit dem Iran in Verbindung mit den anderen fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates plus Deutschland über sein Nuklearentwicklungsprogramm geschlossen hat?

Geschichte ist der beste Lehrer und nie mehr als jetzt, entscheidend für eine Welt, die an Stabilität und Frieden interessiert ist, wenn es darum geht, die Natur dessen zu verstehen, womit sie es in Washington zu tun hat.

Lesen Sie mehr

Der sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow und Bundeskanzler Helmut Kohl sprechen am 15. Juli 1990 in der Sowjetunion © Global Look Press Gorbatschow wurde versprochen die NATO nicht nach Osten zu expandieren – deklassierte Dokumente

Für den Fall, dass jemand in dieser Hinsicht Illusionen hat, legt der US-Autor William Blum in seinem klassischen Buch ‚Rogue State‘, das im Untertitel als „Leitfaden für die einzige Supermacht der Welt“ beschrieben wird, dar: „Die Führer der Vereinigten Staaten streben nach Weltherrschaft, nach Hegemonie, wo immer möglich; das war ihre Hauptbeschäftigung seit über einem Jahrhundert, das ist es, womit sie ihr Brot verdienen.“

Er fährt fort: „Die Vereinigten Staaten, die NATO und die Europäische Union bilden ein heiliges Triumvirat. Das Heilige Triumvirat hat Tochtergesellschaften, vor allem den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank, die Welthandelsorganisation und den Internationalen Strafgerichtshof. Alle helfen dabei, die Regierungen, denen das Gütesiegel des Heiligen Triumvirats fehlt, auf Kurs zu halten.“

Ein weiterer Führer, der die Doppelzüngigkeit und Perfidie Washingtons kennt, ist Michail Gorbatschow, der für seine Rolle bei der Beendigung des ersten kalten Krieges gefeiert wird, obwohl er dabei die Sowjetunion nicht retten konnte.

Ein Bericht des in Washington ansässigen unabhängigen Forschungsinstituts National Security Archive aus dem Jahr 2017 bestätigt, dass während der Verhandlungen mit der sowjetischen Regierung, die von Gorbatschow geführt und als Teil des Prozesses zur Beendigung des kalten Krieges unternommen wurden, von westlichen Regierungen unter Führung Washingtons kategorisch zugesichert wurde, dass es nach der Wiedervereinigung Deutschlands keinen Versuch geben würde, die NATO nach Osten in Richtung der Grenzen Russlands zu erweitern.

Tatsächlich wurde den Sowjets eine „Kaskade von Zusicherungen“ gegeben, wobei der damalige US-Außenminister James Baker bei einem Treffen mit Gorbatschow am 9. Februar 1990 sogar versprach, dass die NATO „keinen Zentimeter nach Osten“ expandieren würde. Nur aufgrund dieser Zusicherungen war die sowjetische Führung bereit, die deutsche Wiedervereinigung angesichts ihrer sicherheitspolitischen Auswirkungen in einer Zeit der politischen Unruhen zu akzeptieren.

Um auf den Rückzug der Trump-Administration aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzukommen, wurde die Entscheidung auf Geheiß eines fundamentalistischen neokonservativen außenpolitischen Establishments in Washington in Verbindung mit den regionalen Verbündeten der USA, Israel und Saudi-Arabien getroffen. So wurde die Sicherheit des amerikanischen Volkes und die Stabilität des Nahen Ostens auf dem Altar einer hegemonialen Agenda geopfert, die in Pjöngjang nur eine Warnung aussprechen kann, dass Washingtons Ziel nicht der Frieden mit Nordkorea ist, sondern die Kapitulation des Landes.

Lesen Sie mehr

Y-12-Komplex in Oak Ridge, Tennessee © National Nuclear Security Administration Bolton will alle Atombomben Nordkoreas in die USA bringen lassen, im Austausch für ‚Sicherheitsversicherungen‘.

Ein weiterer Beweis ist die Forderung des berüchtigten nationalen Sicherheitsberaters von Trump, John Bolton, dass die Nordkoreaner alle ihre Atomwaffen in die USA schicken müssen, um im Gegenzug ihre Sicherheit zu gewährleisten und die US-Sanktionen zu lockern. Ein solcher Schritt der Nordkoreaner wäre eine Torheit, gleichbedeutend damit, sich der Gnade eines neokonservativen Taliban auszusetzen.

Die Rolle Washingtons in jedem Friedens- und Versöhnungsprozess auf der koreanischen Halbinsel kann letztlich nur ein Hindernis für seine Erfolgsaussichten sein. Wenn es gelingen soll, muss Washington ausgeschlossen werden, und die Südkoreaner müssen als unabhängiger Staat auftreten und sich weigern, seinen Status als US-Satellit zu akzeptieren. Die Forderung der Trump-Administration, dass Pjöngjang seine nukleare Abschreckung als Voraussetzung für Frieden und Versöhnung abbauen soll, ist eine Unverschämtheit, die mit der ihr gebührenden Verachtung behandelt werden sollte. Wenn es eine Vorbedingung geben soll, dann sollte es eine gemeinsame von der nord- und der südkoreanischen Regierung sein, die den Abzug der US-Truppen und Militäranlagen von der Halbinsel fordert.

Was auch immer geschieht, niemand sollte den Preis vergessen, den Red Eagle und seine Leute für das Vertrauen in die Zusicherungen von Washington zahlen: Uns wurde gesagt, dass sie nur durch unser Land gehen wollten…. um im äußersten Westen nach Gold zu suchen…. Doch bevor die Asche des Konzils kalt ist, baut der Große Vater seine Festungen unter uns…. Seine Anwesenheit hier ist…. eine Beleidigung für die Geister unserer Vorfahren. Sollen wir dann ihre heiligen Gräber aufgeben, um Mais zu bekommen?

Denkst du, deine Freunde wären interessiert? Teile diese Geschichte!

John Wight hat für Zeitungen und Websites auf der ganzen Welt geschrieben, darunter Independent, Morning Star, Huffington Post, Counterpunch, London Progressive Journal und Foreign Policy Journal. Er ist auch regelmäßiger Kommentator bei RT und BBC Radio. John arbeitet derzeit an einem Buch über die Rolle des Westens im arabischen Frühling. Sie können ihm auf Twitter folgen @JohnWight1

https://www.rt.com/op-ed/426925-north-korea-trust-us/

Advertisements