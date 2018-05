Russlands mangelnde Reaktion auf Israels Luftschläge gegen Syrien ist widerlich

von Saker – https://russia-insider.com

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass Netanjahu Putin gerade öffentlich lächerlich gemacht hat und dass Putin das hingenommen hat.“

In dieser Woche gab es wichtige Entwicklungen, die alle schlecht waren, darunter Putin, der Medwedew wieder zu seinem Premierminister ernannte, und Bibi Netanjahu, der zur Siegesparade nach Moskau eingeladen wurde, obwohl er kurz vor seinem Besuch Syrien, einen russischen Verbündeten, bombardierte. Einmal in Moskau, verglich Netanyahu den Iran mit, was sonst, Nazi-Deutschland. Wie originell und tiefgründig! Dann befahl er ein zweites Mal die Bombardierung Syriens, während er noch in Moskau war. Aber was können wir auch von einem sich selbst anbetenden Narzisst erwarten, der es für angemessen hält, dem japanischen Premierminister in einem speziell angefertigten Schuh zu servieren? Der Mann ist eindeutig verrückt (was ihn keineswegs weniger böse oder gefährlich macht). Aber es ist die russische Reaktion, die so ekelhaft ist: nichts, absolut nichts. Im Gegensatz zu anderen habe ich klar gesagt, dass es nicht die russische Verantwortung ist, Syrien (oder den Iran) vor den Israelis zu „schützen“. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass Netanyahu gerade öffentlich Putin lächerlich gemacht hat und dass Putin das hingenommen hat. Bei allem Respekt für Putin, diesmal hat er Netanyahu erlaubt, ihn genauso zu behandeln wie Trump Macron. Abgesehen davon, dass er im Falle Putins in seiner eigenen Hauptstadt so behandelt wurde. Das macht es noch schlimmer.

( Interessanterweise hat Netanyahu, während er über den „Nazi-Iran“ jammerte, etwas wirklich Tiefsinniges und Wahres gesagt. Er sagte: „Eine wichtige Geschichtslektion: Wenn eine mörderische Ideologie entsteht, muss man sich dagegen wehren, bevor es zu spät ist“. Das ist in der Tat genau das, was die meisten Menschen auf der ganzen Welt über Israel und seine zionistische Ideologie denken, aber leider wird ihre Stimme von denen, die über sie herrschen, völlig ignoriert. Also ja, es sieht für mich so aus, als würde es „zu spät“ werden und dass die Konsequenzen für unsere kollektive Feigheit – die meisten von uns haben absolute Angst davor, die Wahrheit über unsere zionistischen Oberherren zu sagen – uns alle einen schrecklichen Preis kosten werden.)

Dann gibt es natürlich noch Donald Trump, der sich aus dem so genannten Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) zurückzieht, obwohl der Iran sich vollständig daran hält und die USA nicht die Befugnis haben, sich einseitig aus diesem multilateralen Abkommen zurückzuziehen. Aber als der Größenwahnsinnige, der er ist, und ganz zu schweigen davon, daß er der rückgratlose Lakai der Israel-Lobby ist, ignorierte Trump all das und schuf dadurch weitere Spannungen zwischen den USA und dem Rest der Welt, die die USA nun erpressen und tyrannisieren werden, um sie zu zwingen, die USA in ihrer tollwütigen Unterwerfung unter Israel zu unterstützen. Was die Israelis angeht, so ist ihre „raffinierte“ „Strategie“ extrem primitiv: zuerst Trump dazu zu bringen, maximale Spannungen mit dem Iran zu erzeugen, dann die Iraner in Syrien so sichtbar und arrogant wie möglich anzugreifen, dann die Iraner zu einer Vergeltung ködern, dann mit Ihrer lautesten Stimme „OI VEY!“ zu schreien.

Wie man die Israelis respektieren kann, ohne sie zu bewundern, ist einfach unverständlich. Ich kann mir keine verächtlichere, hässlichere, psychopathischere Gang von megalomanischen Schlägern (und Feiglingen) vorstellen als die Israelis. Kannst du das?

Dennoch scheint es unbestreitbar, dass die Zionisten genug Macht haben, um nicht nur eine, sondern zwei (vermeintliche) Superkräfte gleichzeitig zu zwingen, ihren Forderungen nachzugeben. Nicht nur das, sie haben die Macht, das zu tun, während sie auch diese beiden Supermächte auf einen Kollisionskurs gegeneinander bringen. Das zeigt zumindest zwei Dinge: Die Vereinigten Staaten haben ihre Souveränität völlig verloren und sind jetzt ein israelisches Protektorat. Was Russland angeht, so geht es diesem vergleichsweise besser, aber die volle Re-souveränisierung, für die das russische Volk gestimmt hat, als es Putin seine überwältigende Unterstützung gab, wird nicht stattfinden. Ein Kommentar, den ich in einem russischen Chat gelesen habe: „кинул кинул кинул народ – мы не за Медведева “Putin“ oder „Putin verriet das Volk – wir haben nicht für Medwedew gestimmt“. Ich bin nicht sicher, ob „das Volk verraten“ fair ist, aber die Tatsache, dass er viele Menschen enttäuscht hat, ist, glaube ich, einfach unbestreitbar.

Es ist noch viel zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen, und es gibt noch viel zu viele unbekannte Variablen, aber ich gebe zu, dass ich sehr besorgt bin und dass ich zum ersten Mal seit vier Jahren große Zweifel an einer grundlegenden politischen Entscheidung von Putin habe. Ich hoffe, dass ich mich irre. Das werden wir relativ bald herausfinden. Ich hoffe nur, dass dies nicht in Form eines großen Krieges geschieht.

Quelle: The Unz Review

https://russia-insider.com/en/russias-lack-reaction-israels-strikes-syria-disgusting/ri23438?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

