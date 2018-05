Die Skripals werden wohl nie wieder reden dürfen

von Saker für Unz Review – http://www.theblogcat.de

Diese Woche gab es bedeutsame Entwicklungen, alle schlecht. Darunter Putins Wiederernennung von Medwedew als seinen Premierminister und Bibi Netanjahus Einladung zur Siegesparade in Moskau, obwohl der just am Abend seines Besuches Syrien bombardiert, einen russischen Verbündeten. Und in Moskau vergleicht Netanjahu den Iran mit Nazi-Deutschland – keine Überraschung. Wie überaus originell und tiefsinnig! Dann hat er, während er noch in Moskau weilte, eine weitere Bombardierung Syriens befohlen. Aber was soll man schon von einem selbstverliebten Narzissten erwarten, der es angemessen findet, dem japanischen Premierminister das Dessert in einem speziell angefertigten Schuh zu servieren?

Dieser Mensch ist eindeutig vollkommen durchgedreht (was ihn überhaupt nicht weniger bösartig oder gefährlich macht). Aber es ist die russische Reaktion, die so völlig widerlich ist: nichts, absolut gar nichts. Im Gegensatz zu anderen habe ich deutlich gesagt, dass es nicht Russlands Verantwortung ist, Syrien (oder den Iran) vor den Israelis zu „schützen“. Aber ich habe keinen Zweifel, dass Netanjahu soeben Putin eine Nase gedreht hat und dass Putin das hingenommen hat. Bei all meinem Respekt vor Putin, aber dieses Mal hat er Netanjahu erlaubt, ihn so zu behandeln wie es Trump mit Macron gemacht hat. Außer dass in diesem Fall Putin so in seiner eigenen Hauptstadt behandelt wurde. Dass macht es noch schlimmer.

(Interessant: Während Netanjahu über den „Nazi-Iran“ jammert, hat er etwas zutiefst tiefsinniges und wahres gesagt. Er sagte: „Eine wichtige Lehre aus der Geschichte: wenn eine mörderische Ideologie entsteht, dann muss man dagegen vorgehen, bevor es zu spät ist.“ Das ist in der Tat genau das, was die meisten Menschen auf der Welt über Israel und seine zionistische Ideologie fühlen. Aber leider Gottes wird ihre Stimme von denen, die über sie herrschen, völlig ignoriert. Und ja, mir kommt es vor als wäre es schon „zu spät“. Und für unsere kollektive Feigheit werden wir einen schrecklichen Preis zahlen müssen – die meisten von uns scheißen sich die Hosen voll, wenn wir über unsere zionistischen Overlords die ganze Wahrheit aussprechen sollen.)

Dann haben wir natürlich Donald Trump, der aus dem sogenannten JCPOA ausgestiegen ist, obwohl der Iran alle Regeln einhält und trotz der Tatsache, dass die USA nicht die Befugnis haben, sich einseitig aus diesem multilateralen Abkommen zurückzuziehen. Aber er ist halt ein Größenwahnsinniger, ganz zu schweigen davon, dass er ein rückgratloser Lakai der Israel-Lobby ist. Trump hat all das ignoriert und damit weitere Spannungen zwischen den USA und dem Rest der Welt geschaffen, und die USA werden sie jetzt erpressen und schikanieren, um sie zu einer Unterstützung der USA in deren eifernder Unterwürfigkeit zu Israel zu zwingen. Was die „hochentwickelte“ Strategie Israel anbelangt, so ist die extrem primitiv: erst bringt man Trump dazu, maximale Spannungen mit den Iran zu erzeugen, dann greift man die Iraner in Syrien so offensichtlich und arrogant wie möglich an, lockt die Iraner in eine Vergeltungsaktion, dann schreit man so laut wie möglich „Oy Vey!!!“, erwähnt ein oder zweimal den Holocaust, wirft mit den „6 Millionen Menschen“ um sich und bringt die USA dazu, Syrien anzugreifen.

Wie jemand die Israelis respektieren, geschweige denn bewundern kann, das ist jenseits meines Fassungsvermögens. Ich kann mir sicher keine verächtlichere, hässlichere, psychopathische Bande megalomanischer Schurken (und Feiglinge) vorstellen als die Israelis. Ihr etwa?

Nichtsdestotrotz scheint es offenbar so, dass die Zionisten genug Macht besitzen, um nicht nur eine, sondern zwei (angebliche) Supermächte dazu zwingen können auf ihre Forderungen einzugehen. Nicht nur das, sie besitzen auch die Macht das zu tun, während sie diese beiden Supermächte gegeneinander auf einen Kollisionskurs bringen. Das zeigt zumindest zwei Dinge: die Vereinigten Staaten haben jetzt die Souveränität komplett verloren und sind jetzt ein israelisches Protektorat. Und was Russland anbelangt, nun, es schlägt sich vergleichsweise besser, aber die Wiedererlangung der vollen Souveränität, für die das russische Volk mit seiner überwältigenden Unterstützung für Putin gestimmt hat, wird nicht geschehen. Ein Kommentar in einem russischen Chat formulierte es so: „Putin hat das Volk betrogen – wir haben nicht für Medwedew gestimmt“. Ich bin mir nicht sicher, ob „hat das Volk betrogen“ fair ist, aber die Tatsache, dass er eine Mengen Menschen enttäuscht hat, ist nach meiner Meinung einfach nicht zu leugnen.

Es ist noch viel zu früh, um zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, und es gibt immer noch viel zu viele Unwägbarkeiten. Aber ich gebe zu, dass ich sehr besorgt bin und dass ich zum ersten Mal seit vier Jahren große Zweifel an einer fundamentalen politischen Entscheidung von Putin besitze. Ich hoffe inständig dass ich falsch liege. Wir werden es relativ bald herausfinden. Ich hoffen nur, dass das nicht durch einen großen Krieg geschieht.

In der Zwischenzeit will ich noch mal auf den Skripal-Fall blicken. Es gibt eine überaus bizarre Sache, die ich ursprünglich verworfen habe, die aber zunehmend verstörend ist: die Tatsache, dass die Briten offensichtlich Sergei und Yulia Skripal in Isolationshaft halten. Mit anderen Worten: sie wurden gekidnappt.

Es gab ein einziges Telefonat zwischen Yulia Skripal und ihrer Schwester Victoria (Anm.d.Ü.: So weit ich weiß es es nicht die Schwester, sondern eine Cousine), in dem Yulia sagte, sie sei in Ordnung (sie hat eindeutig versucht, Victoria zu beruhigen). Aber es war klar, dass sie nicht offen reden konnte. Darüber hinaus hat Yulia gesagt – als Victoria erwähnte, sie möchte Yulia besuchen – dass „niemand dir ein Visum geben wird“. Seitdem herrscht völlige Funkstille. Das russische Konsulat hat zahllose Anträge für einen Besuch gestellt, aber alles was die Briten seitdem getan haben, ist ein Brief des Scotland Yard, der offensichtlich nicht von Yulia verfasst wurde und in dem es heißt:

„Ich habe Zugang zu Freunden und Familie und mir wurden die speziellen Kontakte zur russischen Botschaft erklärt, die mir dankenswerterweise ihre mögliche Unterstützung jeder Art angeboten haben. Im Moment will ich mich ihrer Dienste nicht bedienen, aber wenn ich meine Meinung ändere, dann weiß ich wie ich sie erreichen kann.“

Welche Freunde?! Welche Familie?! So ein Unsinn!

Ihre Schwester hat mehrfach über verschiedene Kanäle versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen, darunter offizielle, und in ihrer völligen Verzweiflung hat sie folgende Botschaft auf Facebook gepostet: