Ein weiterer US-Präsident belügt uns über ein weiteres Land im Nahen Osten

von Caitlin Johnstone – http://www.theblogcat.de

Ich finde die Idee von dem „Blob“ sehr nützlich, um die Weltereignisse zu verstehen und vorauszusagen wie sie sich entwickeln. Wenn die Welt von einem Organismus wie in dem Film von 1958 „ Der Blob “ verschlungen würde und nach jeder Mahlzeit größer und stärker werden würde, dann würde es Sinn ergeben, dass er sich zuerst auf die schwächere Beute konzentriert, bevor er sich einer größeren Beute zuwendet. Aus diesem Grund sieht man, wie das US-zentrierte Imperium aggressiv auf die schwächeren unfolgsamen Regierungen losgeht, etwa Irak, Libyen, Nordkorea und Syrien. Und bei den mächtigeren Rivalen wie Russland und China ist man weit weniger auf direkte Konfrontation aus. Der Gedanke ist, die kleineren Rivalen in den Blob aufzunehmen und damit das US-zentrierte Imperium zu stärken und seine Rivalen zu schwächen, bevor der Endkampf gegen China beginnen kann.

Sheldon Adelson weiß es nur zu gut: letzten Endes geht es um den Blob des Imperiums. Eine Gruppe aus Oligarchen-kontrollierten Ländern, die so eng verwoben sind, dass sie oft mehr oder weniger als eine einzige Einheit in der Außenpolitik funktionieren, versucht Nationen, die sich einem Beitritt zu dieser Allianz verweigern, zu schikanieren und zu unterwandern, bis sie sich ergeben oder zusammenbrechen. Dieser Machtzugriff wird zunehmend verzweifelter, denn China steigt auf und die USA nähern sich einer Zeit nach der Dominanz. Das zwingt unfolgsame Regierungen dazu, sich zu einer zunehmend engeren, eigenen Allianz gegen den Blob anzuschließen.

Wie ich in meinem letzten Artikel zu diesem Thema voraussagte, hat diese aggressive Belagerungstaktik bereits begonnen. Amerikas neuer Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat keine Zeit verloren und deutsche Firmen dazu aufgerufen, den Handel mit dem Iran einzustellen.

Trump nannte den Iran-Deal auch einen „einseitigen“ Gefallen für den Iran. Aber das genaue Gegenteil ist richtig. Und er sagte, sollte der Iran Nuklearwaffen erhalten, so würde das ein „nukleares Wettrüsten im Nahen Osten“ auslösen. Als würde der größte regionale Feind des Iran nicht bereits Nuklearwaffen besitzen. Er erwähnte die Präsentation von Netanjahu, als hätte die irgendwelche neuen Informationen enthüllt. Das ist aber nicht der Fall. Der Iran hält sich voll an den JCPOA, und wir werden von einem weiteren US-Präsidenten über ein weiteres Land im Nahen Osten belogen.

In seiner Stellungnahme zur Entscheidung über den Rückzug aus dem Deal wiederholte Trump die krasse und beweisbare Lüge, der Iran sei „der führende Staatssponsor für Terrorismus“, eine Lüge, die er auf seinem Twitter-Account nochmal wiederholte. Die Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS), die bei jedem Versuch einer US-Regierung, fälschlicherweise Eskalationen gegen nicht gefügige Regierungen herzustellen, durchweg auf der richtigen Seite der Geschichte standen, haben letzten Dezember ein Memo veröffentlicht und darin erklärt, warum diese oft wiederholten Anschuldigungen komplett falsch sind und dass die tatsächlichen führenden Staatssponsoren für Terrorismus US-Alliierte sind. Gestern hat VIPS ein weiteres Memo an den Präsidenten veröffentlicht, in welchem sie dem Präsidenten die betrügerische Zirkusnummer von Netanjahu beschreiben und erklären, warum es ein Fehler ist, aus dem Iran-Deal auszusteigen.

Hier geht es nicht darum, den Iran von Atomwaffen abzuhalten. Es geht nicht um Zionismus oder Islamophobie und auch nicht um christlichen Fundamentalismus, letztendlich nicht einmal um Geld. Das sind nur die Mechanismen zur Manipulation und Kontrolle. Letzten Endes geht es um Macht. Es geht um ein paar Individuen, die soziopathisch genug waren um alles zu tun, um sich ihren Weg an die Spitze der Welt zu bahnen und die, immer noch nicht zufrieden, jetzt versuchen, über so viele Menschen wie möglich so viel Kontrolle wie möglich zu erlangen. Es ist ein Spiel um die Weltherrschaft, ungehindert durch Gewissen oder einen Moralkodex.

Der Drang, seinen Stamm zu dominieren, ist ein tiefer primitiver Impuls, der fest in unserer evolutionären Programmierung verankert ist. Wenn sich das auf globaler Ebene abspielt und nicht durch die natürliche Fähigkeit für Empathie kontrolliert wird, dann erzeugt das eine Dynamik, in der Soziopathen versuchen, die Welt zu kontrollieren. In einem System, in dem Geld (A) sich direkt in politische Macht überträgt und (B) die Fähigkeit von Soziopathen belohnt, alles zu tun um voranzukommen, ist das ein sehr erreichbares Ziel.

Man hat uns über den Irak belogen. Man hat uns über Libyen belogen. Man hat uns über Syrien belogen. Man belügt uns über den Iran, und zwar aus den exakt gleichen Gründen. Wir, das Volk, müssen diese soziopathischen Monster bekämpfen und die Kontrolle über den Planeten zurückerobern.