Iran will den Dollar aufgeben – Andere haben das auch versucht und wurden bombardiert

Die These von Lee Camp ist ziemlich düster. Er weist darauf hin, dass der Iran vor kurzem zugunsten des Euro im Außenhandel auf den US-Dollar verzichtet hat – was der Irak vor 18 Jahren ebenfalls tat, ein paar Jahre, bevor die USA unter dem fabrizierten und falschen Vorwand der Existenz von Massenvernichtungswaffen einmarschierten.

Libyen wollte unter Muammar Gaddafi das Gleiche tun und eine eigene Währung, den Gold-Dinar, einführen – aber 2011 bombten dann NATO-Kampfflugzeuge sein Land in Grund und Boden. Fast sofort gründeten die „libyschen Rebellen“ ihre eigene Zentralbank und erhielten von den USA und den Vereinten Nationen die Erlaubnis, Öl aus dem von ihnen kontrollierten Gebieten legal zu verkaufen – gegen US-Dollar natürlich.

In seiner Show „Redacted Tonight“ dekonstruiert Lee diese Parallelen und kommt zu dem Schluss:

It’s all about the banking!