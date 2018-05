Ist die Aggression gegen Syrien Auftakt zu etwas Ernsterem?

von Stephen Lendman – stephenlendman.org

Ein vorhergehender Artikel besprach, was geschah. Drei syrische Militäreinrichtungen in der Nähe des Flughafens von Hama und Aleppo wurden getroffen, Orte, an denen iranische Militärberater ihren Sitz haben.

Regierungsfreundliche Quellen warfen Israel vor, die Angriffe durchzuführen, da seine Kampfflugzeuge wahrscheinlich vom libanesischen Luftraum aus operieren.

Es ist unklar, ob eine seiner Raketen abgefangen und zerstört wurde. Offensichtlich haben zumindest einige von ihnen beabsichtigte Ziele getroffen. Offiziell wurde keine Anzahl der Opfer gemeldet.

Ein unbestätigter Bericht besagt, dass aus Jordanien Raketen abgefeuert wurden. Wenn ja, dann hätten Washington, Großbritannien oder Israel sie starten können.

Israel weigerte sich, zu den Sonntagsluftschlägen Stellung zu nehmen. Sie kamen vor Netanyahus Ankündigung am Montag über das iranische Atomprogramm, was in einem Artikel am selben Tag diskutiert wurde.

US-Kriegsminister Mattis sagte, Washington habe nichts mit den Luftschlägen Sonntagnacht auf syrische Ziele zu tun.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim sagte.

„all diese Berichte über einen Angriff auf einen iranischen Militärstützpunkt in Syrien und das Martyrium mehrerer iranischer Militärberater in Syrien sind haltlos.“

Anfang April bombardierten israelische Kampfflugzeuge Syriens T-4-Flugplatz. Der Angriff kam vom libanesischen Luftraum aus, was zahlreiche syrische und iranische Opfer forderte.

Angeblich wurden 20 Raketen abgefeuert, acht abgefangen und zerstört. Israel gibt selten die Verantwortung für seine Aggressionen zu. Dazu gehören zahlreiche Vorfälle, die während der Kriegsjahre gegen syrische Ziele geführt wurden.

Am 26. April sagte der israelische Kriegsminister Lieberman ominös, dass der Iran „in seinen letzten Zügen liegt und bald zusammenbrechen wird“. Er fügte hinzu:

Wenn ihre Truppen Israel angreifen, wird die IDF „jeden iranischen Militärposten in Syrien zerstören, der Israel bedroht“.

Das Netanjahu-Regime toleriert keine iranische Präsenz in Syrien, „was auch immer die Kosten sein mögen“.

Lieberman hat gelogen wenn er behauptet, der Iran errichte Militärstützpunkte in Syrien „in der Nähe der Golanhöhen….um uns anzugreifen“.

Die Militärberater der Islamischen Republik operieren von syrischen Stützpunkten aus – sie sind an der Bekämpfung von Terroristen beteiligt, die von den USA und Israel unterstützt werden. Keine Beweise deuten darauf hin, dass es einen iranische Plan gibt, Israel oder ein anderes Land anzugreifen.

Lieberman, Netanyahu und andere Regimebeamte lügen wiederholt den Iran betreffend, es gibt nicht den Fetzen eines Beweises, der ihre unbegründeten Anklagen unterstützt.

Gleichzeitig mit Netanyahus Ankündigung vom Montag verabschiedeten die israelischen Knesset-Extremisten umstrittene Gesetze.

Sie geben Netanyahu nach Rücksprache mit seinem Kriegsminister allein das Recht Krieg zu erklären oder größere militärische Operationen durchführen – unter Umgehung der Knesset und des Sicherheitskabinetts und unter Missachtung des Völkerrechts.

MK Eyal Ben-Reuven verurteilte das Gesetz und nannte es “ sehr schädlich…..eine weitere Ablenkung von Netanyahus wackeliger Rechtslage“ – und gebe ihm und Lieberman die Möglichkeit alleine in den Krieg ziehen.

MK Ofer Shelah warf Netanyahu Koalitionspartnern vor, sich in dieser wichtigen Frage unter extremem Druck zu beugen:

„Netanyahus Verachtung für alle um ihn herum und für alles, was wir aus unseren vielen Kriegen gelernt haben, hat die Zustimmung vieler guter und erfahrener Knessetmitglieder mißachtet.“

Warum diese Gesetzgebung überhaupt und warum jetzt? Es kam zusammen mit Netanyahus grundlosen Anschuldigungen über Irans Atomprogramm, Tage vor Trump’s 12. Mai Deadline, ob man am JCPOA festhalten oder sich zurückziehen sollte – nach der israelischen Aggression über Nacht auf drei syrische Ziele, was darauf hindeutet, dass etwas viel Schlimmeres kommen könnte.

Was genau wird nicht bekannt sein, bis sich die Ereignisse entfalten. Russische Passivität angesichts zunehmend feindseliger US-israelischer Aktionen gegen die syrische Souveränität macht das Land anfällig für eskalierte Aggressionen.

Vielleicht kommt der Krieg in vollem Umfang, weil Russland bisher nicht gehandelt hat, um ihn zu verhindern.

Wird seine Entschlossenheit gegenüber Syrien schwächer? Ist Putins Passivität ein Versuch, härtere US-Sanktionen gegen russische Unternehmen zu verhindern – in irgendeiner Form, egal was er tut oder nicht tut?

Ist er bereit, Syrien für bessere Beziehungen zu Washington zu opfern, kurz davorstehend, die russische Souveränität seinem Willen zu überlassen?

Er intervenierte in Syrien, um den Terrorismus zu bekämpfen, vor allem im Hinblick auf den Schutz der russischen Sicherheit.

Washington will alle souveränen unabhängigen Regierungen eliminieren – wobei Russland, China und der Iran seine Hauptziele sind, nackte Aggression und farbige Revolutionen seine Hauptstrategien.

Zu glauben, dass Geduld mit Washington schließlich seine feindliche Agenda ändern kann, hofft darauf, was nicht geschehen ist und nicht geschehen wird – nicht zu einem zukünftigen Zeitpunkt, den irgendjemand voraussagen wagt.

Mit Hegemonen kann nicht verhandelt werden. Sie verhandeln nicht. Sie verlangen.

Washington ist wild entschlossen, Russland und alle anderen souveränen unabhängigen Länder in US-Vasallenstaaten zu verwandeln.

Putins Versäumnis, die Realität zu akzeptieren, gefährdet die Sicherheit Russlands. Es ist riskant, Washington mit Gewalt zu konfrontieren.

Es ist aber ein höheres Risiko, passiv gegenüber einem Hegemon zu bleiben, der die Zerstörung der russischen Souveränität als wichtigen Schritt in Richtung einer unangefochtenen globalen Vorherrschaft anstrebt – mit welchen Mitteln auch immer.

*

Stephen Lendman ist Research Associate der CRG, Correspondent of Global Research mit Sitz in Chicago.

https://www.globalresearch.ca/aggression-on-syrian-sites-prelude-to-something-more-serious/5638595

