Die Liga der Assad-liebenden Verschwörungstheoretiker

von C.J. Hopkins – http://www.theblogcat.de

Bild: Ein Treffen der Pro-Assad/Putin Twittergemeinde

Der Krieg der globalen, kapitalistischen Herrscherklassen gegen einen Widerspruch ist also voll entbrannt. Mit ihrem neuen und verbesserten offiziellen Märchen „Die Demokratie gegen die Putin-Nazis“, das erfolgreich in das öffentliche Bewusstsein eingepflanzt worden ist, konzentriert sich die Verfilzung von Unternehmen und Politik auf die Delegitimierung einer jeden Form von Abweichung von ihrer völlig absurden und zunehmend paranoiden Version der Realität.

Die Demokratische Partei verklagt Russland, den Trump-Wahlkampf und WikiLeaks (im Ernst … man hat tatsächlich vor einem Gericht gegen sie alle Klage eingereicht), weil die „einen umfassenden Anschlag auf die Demokratie ausgeübt haben“, indem sie die Emails des DNC (Anm.d.Ü.: das Hauptquartier der Demokratischen Partei) veröffentlicht haben, „ein Akt von nie dagewesenem Verrat“, so der Parteivorsitzende Tom Perez. Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange, der bereits sechs Jahre in einem Raum der ecuadorianischen Botschaft in London zugebracht hat, um einer Verhaftung durch britische Behörden, einer Überstellung in die Vereinigten Staaten und dort einer lebenslangen Haftstrafe zu entgehen, wurde von der Außenwelt abgeschnitten, um zu verhindern, dass er sich nicht weiter mit seinen Meinungen in die Demokratie „einmischt“.

In Syrien, wo die „internationale Gemeinschaft“ die „globale terroristische Bedrohung“ bekämpft, indem sie gemäßigte dschihadistische Milizen unterstützt, welche die Regierung stürzen und eine fundamentalistische Theokratie errichten wollen, haben die Konzernmedien hart daran gearbeitet, die offizielle Story über den „Chemiewaffenangriff“ in Duma von Sünden zu reinigen. Gemäß dieser Story hat Bashar al-Assad, ein unkooperativer brutaler Diktator, den die Konzernherrschaft durch einen kooperativeren brutalen Diktator ersetzen will, eine Menge Chlorgasbomben (und womöglich Sarin, das tödliche Nervengift) auf ein Haus voller unschuldiger Babys abgeworfen. Er tat das am Vorabend seines Siegs über jene gemäßigten dschihadistischen Milizen, die die „internationale Gemeinschaft“ bei ihrem acht Jahre währenden Versuch unterstützt hat, das Land zu übernehmen, ihn und seine gesamte Familie abzuschlachten, ihre abgetrennten Köpfe auf Spieße zu stecken, landesweit die Scharia einzuführen und Jagd auf Homosexuelle und Andersgläubige zu machen und ihre grausame Enthauptung auf YouTube zu zeigen. Die Evakuierung dieser Freiheitskämpfer war bereits ausgehandelt, aber Assad wollte seine letzte Chance nicht verstreichen lassen, einen Haufen Frauen und Kinder zu vergasen, damit die Konzernmedien des Westens seine Kriegsverbrechen in alle Welt senden können. Jedenfalls etwas in der Art.

Dieses willkürliche, Babys vergasende Massaker durfte nicht ungestraft bleiben, also haben Emmanuel Macron und andere hochrangige Mitglieder der „internationalen Gemeinschaft“ Trump irgendwo von einem Golfplatz geholt (oder ihn vom Gorilla-Kanal weggezerrt) und ihm befohlen, einen völlig sinnlosen Einhundert Millionen Dollar „Vergeltungs“-Raketenangriff auf verschiedene unbewohnte Gebäude anzuordnen, die keine Chemiewaffen enthalten und absolut keinen strategischen Wert besitzen. Die Konzernmedien und ihr bezahlter Wanderzirkus aus Militärexperten und anderen Quatschköpfen gingen auf Sendung und feierten diese Demonstration internationaler „Entschlossenheit“. Genauso wie die Investoren bei Raytheon, Lockheed Martin und General Dynamics.

Die Feierlichkeiten waren jedoch nur von kurzer Dauer, denn die Konzernmedien mussten sich umgehend gegen die bösartigen Desinformationskampagnen zur Wehr setzen, die vom berüchtigten Putin-Nazi Propagandanetzwerk geführt wurden (d.h. jedem, der des kritischen Denkens fähig ist). Berichte von Journalisten in Syrien, wie Robert Fisk vom Independent, die die offizielle Story bezweifelten, mussten energisch ignoriert, verspottet und delegitimiert werden. Fisk, ein geachteter, preisgekrönter Journalist, der seit über vier Jahrzehnten über den Nahen Osten berichtet, wurde eindeutig von seinen Putin-Nazi Auftraggebern dazu verleitet, Pro-Assad-Propaganda zu veröffentlichen. Genauso eindeutig wurde jeder Syrer, der der offiziellen Story widerspricht (die von den Konzernmedien sorgfältig durch das US-Militär und Geheimdienste Fakten-gecheckt wurde), damit eingeschüchtert, er täte das nur unter der Drohung von Todesschwadronen der Putin-Nazi-Assadisten.

Aber Fisk und die Syrer sind nur kleine Lichtlein im Vergleich zu der Zwietracht säenden Gefahr durch die Internationale Liga der Assad-liebenden Verschwörungstheoretiker, einem dezentralen Netzwerk aus „anti-westlichen“, „Pro-Assad“, extremistischen Verrätern, angeführt von Menschen wie Sarah Abdallah, einer zwielichtigen Figur, deren gegenwärtigen Verbleib die BBC immer noch festzustellen versucht (und wahrscheinlich dem MI6 berichtet), und Vanessa Beeley, einer unabhängigen Journalistin, die für eine „rechtsextremen“ Webseite schreibt, sich an „Randgruppen“ wendet und auf RT erschienen ist, über die uns die BBC erinnert, dass es sich um eine „staatliche“ Medienorganisation handelt.

Dieses heimtückische Netzwerk der Zwietracht-Säer ist auch für den „4.000 Prozent Anstieg“ der Putin-Nazi-Propaganda verantwortlich, infolge des Giftbrei-Anschlags, den Russland im März in Salisbury ausgeführt hat. Dabei haben Agenten angeblich den Türgriff eines ehemaligen russischen Geheimdienstlers und seiner Tochter mit Haferbrei beschmiert, der mit Novichok vergiftet war, dem „tödlichsten Nervengift aller Zeiten“. Anstatt den Kerl einfach zu erschießen, oder ihn aus einem Fenster im oberen Stockwerk zu werfen. Trotz der Wirksamkeit dieses tödlichen Nervengifts, das aus irgendwelchen Gründen „nur aus Russland stammen kann“, scheinen sich beide Opfer völlig zu erholen. Leider haben ihre Katze und die Meerschweinchen, die den Anschlag nicht überlebt haben, von der Polizei zu Tode gehungert, vermutlich aus großer Vorsicht.

Auf jeden Fall haben nach Angaben der fleißigen, zuverlässigen Journalisten beim Guardian nach dem unverschämten Haferschleimangriff „automatisierte Bots“, die „in Russland beheimatet sind“, etwa @Partisangirl und @Ian56789, an Millionen ahnungslose Twitter-User Putin-Nazi-Desinformation verbreitet, in einem Versuch, das „internationale System zu untergraben“ (was immer das bedeuten soll). Wie sich herausstellt, ist @Partisangirl ganz einfach ein menschliches Wesen und überhaupt kein Roboter, und @Ian56789 ist nur ein rüstiger britischer Rentner, der es satt hat, von der Regierung und den Konzernmedien belogen zu werden … es sei denn, er ist ein Schläfer, der sich einfach als rüstiger Rentner ausgibt, was er zur Zufriedenheit der Konzernmedien nicht schlüssig widerlegen konnte. Hier könnt ihr Ian zusehen, wie er von einem Sky News Jagd-Team für russische Bots befragt wird und ihr könnt selbst seine Loyalität überprüfen!)