Chomsky ruft die „Progressiven“ zur Unterstützung von US-Militärintervention in Syrien auf

Da die meisten progressiven Persönlichkeiten niemals öffentlich die Ausweitung einer von den USA geführten militärischen Besetzung fordern würden, zeigt diese Petition, dass die Kriegspropaganda in Syrien – insbesondere in Bezug auf die Kurden – sehr effektiv war, um die progressive Anti-Kriegs-Linke in Bezug auf den syrischen Konflikt zu unterwandern.

Am Montag veröffentlichte die New York Review of Books einen offenen Brief und eine Petition mit dem Ziel, die westliche Unterstützung für die Ausübung von Druck auf die Türkei zur Beendigung ihrer Besetzung Afrins zu sichern, sich gegen weitere türkische Einfälle in Syrien auszusprechen und die Autonomie von Rojava zu unterstützen – der Region Nordsyrien, die seit 2012 autonom ist, nachdem ihre Verwaltung von US-alliierten kurdischen Gruppierungen übernommen wurde. Es wurde vom Notfallkomitee für Rojava verfasst und seither von bekannten fortschrittlichen Persönlichkeiten wie Noam Chomsky und Judith Butler unterzeichnet, um die Bemühungen um die Erfüllung der Forderungen der Gruppe zu organisieren.

Diese Forderungen sind vollständig auf die Politik der US-Regierung ausgerichtet. Die Petition fordert die Regierung auf, „wirtschaftliche und politische Sanktionen gegen die Führung der Türkei zu verhängen“. …. Embargoverkäufe und Waffenlieferungen von NATO-Ländern an die Türkei,…. bestehen auf Rojavas Vertretung in syrischen Friedensverhandlungen“, und – am meisten paradox – „setzen Sie die militärische Unterstützung für die SDF (Syrian Democratic Forces) fort“, die kurdische Mehrheitsgruppe, die als Stellvertreterin der USA fungiert hat und der ethnischen Säuberung bei ihrem Versuch, einen kurdischen Nationalstaat in Nordsyrien aufzubauen, beschuldigt wurde.

Die ersten drei Forderungen der Gruppe sind vernünftig im Sinne einer Bestrafung der Türkei für ihre illegale Invasion in syrisches Gebiet. Sie sind aber auch ziemlich unrealistisch in dem Sinn, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass die US-Regierung Waffenverkäufe stoppt oder die Türkei sanktioniert, die sie vor Gericht stellen muss, um zu verhindern, dass Ankara in Richtung Russland schwenkt. Tatsächlich haben die USA – indem sie sich weigerten, die Kurden im Kampf um Afrin zu unterstützen – deutlich gemacht, dass ihr „Bündnis“ mit den syrischen Kurden opportunistisch und dem Verhältnis der USA zur Türkei sehr untergeordnet ist.

Die dritte Forderung ist ebenfalls unrealistisch, da die Türkei die Beteiligung syrischer Kurden an Friedensgesprächen als inakzeptabel bezeichnet hat und im Wesentlichen ein „Es ist entweder wir oder sie“ Ultimatum gestellt hat. Darüber hinaus wurden die bisherigen Versuche, die Kurden zur Teilnahme an den Friedensgesprächen einzuladen, von westlichen Nationen, einschließlich der Vereinigten Staaten, abgelehnt, um der Türkei zu gefallen.

In jüngerer Zeit weigerten sich die Kurden selbst, an den Friedensgesprächen über die türkische Besetzung Afrins teilzunehmen, da es keine internationale Reaktion auf dieses Ereignis gab. Doch schon vor der Besetzung Afrins hatten die syrischen Kurden erklärt, sie seien „nicht an Entscheidungen gebunden“, die während der syrischen Friedensgespräche getroffen wurden, was den Friedensprozess schwächte.

Doch über den unrealistischen Charakter der ersten drei Forderungen der Petition hinaus, ist die letzte Forderung – dass die USA die militärische Unterstützung der syrischen demokratischen Kräfte fortsetzen solle – bei weitem die ungewöhnlichste, in dem Sinne, dass bekannte fortschrittliche Persönlichkeiten bei der Unterzeichnung dieser Petition die fortgesetzte Besetzung Syriens durch die USA und eine verstärkte militärische und finanzielle Unterstützung der US-Stellvertretertruppen, der SDF, fordern.

Während die meisten progressiven Persönlichkeiten, wahrscheinlich auch diejenigen, die die Petition unterzeichnet haben, niemals öffentlich die Verlängerung einer von den USA geführten militärischen Besetzung fordern würden, zeigt diese Petition, dass die Kriegspropaganda in Syrien – insbesondere in Bezug auf die Kurden – sehr effektiv war, um die progressive Anti-Kriegs-Linke in Bezug auf den syrischen Konflikt zu unterwandern.

Tatsächlich sind die Kurden in Syrien seit langem von den westlichen Medien romantisiert worden, weil sie „die fortschrittlichste Demokratie der Welt“ aufgebaut haben und Vorreiter für die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Homosexuellen waren. Während die Kurden eine fortschrittliche Politik betrieben haben, sind die Realitäten vor Ort nuancierter. Außerdem hilft die „Unterstützung“ der USA für Rojava, die mit der Petition erweitert werden soll, kaum progressiven oder gar kurdischen Zwecken.

Unterscheidung von Kurden und SDF

Seit dem Aufstieg von Daesh (ISIS) im syrischen Konflikt haben westliche Medien die Kurden auf einen Sockel gestellt und sie lange als die einzigen „effektiven“ Kämpfer gegen die Terroristengruppe behandelt. Doch das Lob der lokalen kurdischen Milizen für ihre Kampffähigkeit ist inzwischen dem Lob der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gewichen, auch wenn die beiden nicht unterschiedlicher sein könnten.

Die SDF hat zwar einen bedeutenden Anteil an Kurden in ihren Reihen, ist aber nicht ausdrücklich kurdisch und ist eine Dachorganisation mehrerer Milizen. Auch wenn dies selbst nicht besorgniserregend ist, geben die Identitäten vieler seiner arabischen Kämpfer Anlass zur Besorgnis. Zum Beispiel ist eine der Gruppen, die unter dem Banner der SDF operieren, der Deir Ezzor Military Council (DMC) – eine Gruppe, deren Kämpfer ehemalige Mitglieder von Daesh und al-Nusra (Syriens Al-Qaida-Tochter) waren, die von US-Streitkräften in Nordsyrien „umgeschult“ wurden, nachdem sie sich dem SDF und den von den USA unterstützten Kräften in Raqqqa ergeben hatten. Darüber hinaus haben sich Stämme, die früher mit Daesh verbündet waren, im vergangenen Jahr mit der SDF zusammengeschlossen.

Bild: Die lose Koalition der syrischen Rebellengruppen, einschließlich der kurdischen Fraktionen, bekannt als die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), wird von den USA bewaffnet, ausgebildet und unterstützt.

Neben ehemaligen Mitgliedern von Daesh und anderen Terrororganisationen arbeitet die SDF auch regelmäßig mit Daesh im Nordosten Syriens zusammen, um syrische und russische Truppen ins Visier zu nehmen. Obwohl die Kurden und Daesh angebliche „Feinde“ sind, haben sie sich wie Verbündete zueinander verhalten, und Kurden haben sogar mit Daesh in Koordination mit US-Spezialeinheiten zusammengearbeitet. Vielleicht ist es daher wenig überraschend, dass die SDF den Daesh-Terroristen im vergangenen Juni erlaubt hat, Raqqqa friedlich zu verlassen, als sie die Stadt einnahmen.

Diese Zusammenarbeit mit Gruppen wie Daesh, die vom SDF im Westen für ihre Kämpfe gelobt wurden, hat zu großen Desertationen von Kurden aus der SDF geführt – darunter der ehemalige Sprecher der SDF, Talal Silo, der die Gruppe beschuldigte, geheime Geschäfte mit Terroristen zu machen.

Zusammen mit ihren beunruhigenden Beziehungen und der Zusammenarbeit mit Daesh haben die SDF an Kriegsverbrechen in Syrien teilgenommen, zusammen mit den US-Streitkräften, und wurden der ethnischen Säuberung beschuldigt, um die Gründung eines kurdischen Nationalstaates in den arabischen Mehrheitsgebieten Nordsyriens zu rechtfertigen.

Im Kampf um Raqqa beispielsweise beging die SDF – zusammen mit der von den USA geführten Koalition – Kriegsverbrechen, wie den Einsatz chemischer Waffen und die Unterbrechung der Wasserversorgung von Raqqa, das fast ein Jahr nach seiner „Befreiung“ immer noch ohne Wasser ist. Die SDF spielte auch eine Schlüsselrolle bei der Operation, die Schätzungen zufolge bis zu 8.000 Tote und 160.000 weitere Vertriebene hinterließ. Die Operation ließ auch 80 Prozent der Stadt vollständig unbewohnbar zurück, und man vermutet, dass in den Trümmern noch sechs Monate nach der gemeinsamen US-geführten Koalition/SDF-Operation 6000 Leichen begraben liegen.

Einige Journalisten, wie Andrew Korybko, behaupteten, dass die Zivilbevölkerung von Raqqqa direkt ins Visier genommen wurde, weil es höchst unwahrscheinlich sei, dass ein Araber oder Nicht-Kurde, der in der arabischen Mehrheit lebt, sich frei entscheiden würde, als Bürger zweiter Klasse in einem „kurdisch dominierten Staat“ zu leben, anstatt sich für eine gleichberechtigte Stellung in der syrischen Arabischen Republik zu entscheiden. Mit anderen Worten, die Operation richtete sich zum Teil gegen Zivilisten, die der Annektion von Raqqa durch die von den USA unterstützten Kurden widerstehen konnten, anstatt gegen Daesh-Kräfte, die entkommen durften und später wieder in die SDF aufgenommen wurden. Die UNO hat jedoch behauptet, dass die Entfernung der arabischen Bevölkerung aus Raqqqa durch die SDF aus „militärischer Notwendigkeit“ erfolgte und somit keine „ethnische Säuberung“ darstellte.

Haben sich die Progressiven überlegt, was sie wollen?

Abgesehen von der SDF bedeutet die Aufforderung an die USA, ihre Unterstützung für die Gruppe aufrechtzuerhalten, auch die Aufforderung an die USA, ihre illegale Besetzung Syriens fortzusetzen. Wie MintPress bereits berichtet hat, zielt die US-Besetzung Syriens darauf ab, das Land zu teilen und zu verhindern, dass der Nordosten Syriens wieder unter die Kontrolle der syrischen Regierung gerät.

Obwohl die Teilung auch ein Ziel einiger US-alliierter kurdischer Nationalisten war, die die Teilung Syriens als Startrampe für ein unabhängiges „Kurdistan“ nutzen wollten, haben die USA in den letzten Monaten deutlich gemacht, dass die Teilung Nordostsyriens den Kurden nicht so viel nützen wird wie den Wahhabiten, deren Ideologie praktisch nicht von der von Daesh zu unterscheiden ist.

Anfang letzter Woche berichtete das Wall Street Journal, dass Trump’s neuer Nationaler Sicherheitsberater John Bolton mit U.S.-verbündeten Nationen des Nahen Ostens zusammenarbeitete, um eine „islamische Koalition“ zu bilden, die die derzeit im Nordosten Syriens anwesenden US-Truppen durch eine Armee aus Soldaten aus Nationen wie Saudi Arabien, Katar und Ägypten ersetzen würde. Diese Koalition wäre eine permanente militärische „stabilisierende Kraft“ in der Region.

Zusätzlich zum Drängen auf den Einsatz ausländischer arabischer Soldaten, Rojava zu überwachen, hat die Trump-Administration auch saudisches Engagement zur Finanzierung des Wiederaufbaus der Region gesucht. Saudi-Arabien – bekannt für seine erbärmliche Behandlung religiöser und ethnischer Minderheiten und die Finanzierung von Terrorgruppen wie Daesh – und seine Golfverbündeten werden die nationalistischen Ziele der Kurden ebenso wenig unterstützen wie ihre „progressive“ direkte Demokratie und die Förderung von Gleichberechtigung und Schwulenrechten. In der Tat ist Saudi-Arabien das genaue Gegenteil der westlichen progressiven Auffassung der Kurden, da es eine diktatorische Monarchie ist, die für ihre Unterdrückung von Frauen und Minderheiten und die Hinrichtung von Mitgliedern der LGBT-Gemeinschaft bekannt ist. Es ist aber auch das Land, dem die USA die führende Rolle bei der Verwaltung des Gebietes von Syrien, das sie derzeit besetzen, geben wollen.

Indem sie die Fortsetzung der US-Militärpräsenz in Syrien fordern, um der SDF zu helfen, schädigt das Emergency Committee for Rojava tatsächlich die „progressiven“ Kurden, die sie unterstützen wollen – und unterstützt einen weiteren Versuch der US-Regierung zum Aufbau einer Nation, der wahrscheinlich zu einer wahhabistischen Enklave führen wird, die sich kaum von einem von Daesh geführten „Kalifat“ unterscheidet.

Die Bemühungen des Emergency Committee for Rojava’s kommen während großer Versuche, die darauf abzielen, die illegale Intervention der USA in Syrien zu verteidigen und auszuweiten. Diese Petition richtet sich jedoch an westliche Progressive, die sich in der Vergangenheit gegen illegale US-Militärbesetzungen und Kriege ausgesprochen haben. Die Petition zeigt, angesichts dessen, dass sie bekannte Mitglieder der fortschrittlichen Gemeinschaft angelockt hat, dass der Drang nach westlicher „humanitärer“ Intervention in Syrien stärker denn je ist.

Whitney Webb ist Mitarbeiterin bei MintPress News und Mitarbeiterin von Ben Swann’s Truth in Media. Ihre Arbeiten erschienen unter anderem bei Global Research, dem Ron Paul Institute und 21st Century Wire. Sie hat auch Radio- und Fernsehauftritte bei RT und Sputnik gehabt. Derzeit lebt sie mit ihrer Familie in Südchile.

https://www.mintpressnews.com/noam-chomsky-among-progressives-calling-for-continued-us-involvement-in-syria/241129/

