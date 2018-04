US-CENTCOM-Chef macht ‚geheimen und beispiellosen‘ Besuch in Israel, während Russland die Bewaffnung Syriens erwägt

von Tyler Durden – https://russia-insider.com

Zunehmend scheint es, dass die jüngsten Raketenangriffe der US-Koalition auf Syrien völlig nach hinten losgegangen sind: Statt Syrien zu schwächen oder seine militärischen Fähigkeiten zu mindern, könnte der Angriff tatsächlich dazu geführt haben, die Verteidigung Syriens zu stärken.

Seit dem massiven Luftschlag, bei dem die USA, Großbritannien und Frankreich über 100 Marschflugkörper abfeuerten, erwägt Russland die Lieferung seines fortschrittlichen Raketenabwehrsystems S-300, das ein monumentales Upgrade wäre, das es syrischen Verteidigern ermöglichen würde, die derzeitigen Fähigkeiten der sowjetischen Flugabwehrsysteme S-125 und S-200 weit zu übertreffen.

Entscheidend ist, dass die S-300 eine Reichweite von bis zu 150-200 Kilometern (oder 120 Meilen) haben, wodurch syrische Abschreckung leicht in den libanesischen Luftraum gelangt (da Israel in den letzten Jahren routinemäßig Ziele innerhalb Syriens getroffen hat, während es über den „neutralen“ libanesischen Luftraum schoss), und sogar die Luftraumabdeckung auf Israel selbst ausdehnen könnte.

Könnte das der Grund für einige wichtige diplomatische Auseinandersetzungen hinter den Kulissen sein?

Am Montag verkündete VOA News Chef-Korrespondent Steve Herman, dass der US-CENTCOM-Kommandant General Joseph Votel mitten bei „einem geheimen und beispiellosen Besuch in Israel“ sei.

Die Kenntnis des „geheimen“ Besuchs basierte auf exklusiven Aufnahmen der israelischen Kann News, die erstmals berichteten: „Der Kommandant des amerikanischen Zentralkommandos kam zum ersten Mal nach Israel und traf sich mit hohen Sicherheitsbeamten, einschließlich des Stabschefs“.

Zweifellos macht das Potenzial dessen, was Waffenexperten gemeinhin als die „außergewöhnlich fortschrittliche“ russische S-300 im Hinterhof Israels bezeichnen, Tel Aviv und seine Verbündeten nervös. Israel hat die Auslieferung der S-300 wiederholt als „rote Linie“ bezeichnet, bei deren Überschreitung es handeln würde.

Am frühen Montagmorgen schrieb Israels leitender diplomatischer Korrespondent von Channel 10 das Folgende, was später in der Times of Israel and Reuters bestätigt wurde:

„Die russische Zeitung „Kommersant“ berichtet, dass Russland in sehr naher Zukunft S-300 Flugabwehrraketen nach Syrien liefern könnte, um Damaskus und strategische syrische Armeestützpunkte von Israel und den USA zu verteidigen.

Kommersant berichtet, Russland werde die S-300-Raketen an Syrien kostenlos von der russischen Armee liefern lassen als Teil seiner militärischen Unterstützung für Syrien. Auf diese Weise konnte die Lieferung sehr schnell erfolgen.

Russische Militärquellen sagten, dass Teile der S-300 bald über Frachtflugzeuge oder russische Marineschiffe nach Syrien geliefert werden. Bis die syrischen Offiziere für die Bedienung des Systems ausgebildet sind, wird es von russischen Militärexperten in Abstimmung mit der syrischen Armee betrieben.

Laut „Kommersant“ glaubt Russland, dass die Lieferung des Systems die Situation in Syrien stabilisieren und Israel und die USA davon abhalten wird, ihre Luftangriffe in Syrien fortzusetzen. Russische Quellen sagten, wenn Israel die Raketen angreift, wären die Ergebnisse katastrophal.“

Obwohl es immer noch unter Analysten heiß diskutiert wird und umstritten ist, scheint Syriens über 30 Jahre altes gegenwärtiges Abschreckungssystem gut abgeschnitten zu haben, den Westen und das benachbarte Israel (das selbst eine Rolle bei dem Koalitionsangriff spielte) wahrscheinlich erstaunt zu haben, als es laut offiziellen russischen und syrischen Regierungsquellen 71 der 103 Marschflugkörper abgeschossen haben soll.

Wie wir vorher beschrieben haben, haben Pentagon-Beamte vehement geleugnet, dass ihre „netten und neuen und intelligenten“ Marschflugkörper tatsächlich abgeschossen wurden, und Russland behauptet nun, im Besitz von mindestens zwei nicht detonierten Koalitionsraketen zu sein. Die meisten westlichen Medienberichte behaupten weiterhin, dass es der syrischen Raketenabwehr nicht gelungen ist, eine einzige ankommende Rakete abzuschießen. Bemerkenswert ist, dass das Pentagon laut allen Aussagen darauf geachtet hat, dass das russische S-300-System (derzeit an Bord russischer Schlachtschiffe im Mittelmeer) nicht zum Einsatz kam.

Es gibt jedoch noch andere Möglichkeiten, dass die Raketen der Koalition ihre Ziele in einigen Fällen einfach nicht erreicht haben, ohne von der syrischen Verteidigung abgefangen zu werden, oder dass sogar fortgeschrittene elektronische Gegenmaßnahmen der russischen Luftverteidigung (ECM) im Spiel gewesen sein könnten.

Aber man muss dem russischen Verteidigungsministerium nicht glauben. Es ist durchaus möglich und sogar wahrscheinlich, dass russische Abschußbehauptungen aufgebläht sind, doch dass es eine Reihe von Abschüssen gab, wurde auch von mehreren wichtigen externen Quellen berichtet, darunter von syrischen pro-rebellischen Medien, allen voran das syrische Observatorium für Menschenrechte (SOHR), das seit Jahren eine Hauptquelle für die Berichterstattung über Syrien ist (wenn auch ironischerweise, wenn SOHR den Mainstream-Medien widerspricht, wie in diesem Fall, werden seine Zahlen ignoriert).

SOHR berichtete, basierend auf „mehreren übereinstimmenden Quellen“ am Boden, dass „die Anzahl der abgeschossenen Raketen 65 überschritten hat“. Dass Anti-Assad/Anti-Russland Pro-Rebell SOHR sagt, dass dies von großer Bedeutung ist und mit Russlands Behauptung übereinstimmt.

Aber all dies wird vielleicht schnell zum Streitpunkt, wenn Russland das S-300-System tatsächlich an Syrien liefert, nachdem es unmittelbar nach dem von den USA geführten Luftschlag gewarnt hat, dass es Konsequenzen geben würde.

Am Morgen nach dem US-Schlag sagte Russlands erster stellvertretender Stabschef, Sergej Rudskoi, Russland werde „überdenken“, ob es die Luftverteidigung an Assad liefern solle – ein Thema, das zuvor für tot gehalten wurde, da der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu Berichten zufolge Präsident Putin erfolgreich gegen diese Möglichkeit im Jahr 2013 eingenommen hatte.

Netanyahu wurde damals zur S-300 Angelegenheit zitiert: „Wir zerstören Ihre Raketen, wenn Sie sie an Assad liefern“ – eine Warnung, die kürzlich in Form einer israelischen „roten Linie“ wiederholt wurde. Allerdings wurden diese Woche russische Militärquellen in der Times of Israel zitiert: Wenn Israel versuchte, die Flugabwehrbatterien zu zerstören – wie Analysten vermuteten – wäre es „katastrophal für alle Seiten“.

Aber am Montag berichtete Reuters, dass keine Entscheidung über die Lieferung von S-300 nach Syrien getroffen worden sei, unter Berufung auf Außenminister Sergej Lawrow, der sagte: „Wir müssen abwarten, welche konkreten Entscheidungen die russische Führung und die Vertreter Syriens treffen werden“. Lavrov fügte hinzu: „Es gibt wahrscheinlich kein Geheimnis darüber und es kann alles verkündet werden (wenn eine Entscheidung getroffen wird)“.

In Anbetracht der bisherigen Geschichte Israels, in Syrien „zuerst zuzuschlagen“ und später zu verhandeln, könnten wir jedoch Zeuge werden, wie Raketen fliegen, bevor eine offizielle Ankündigung erfolgt.

Quelle: Zero Hedge

