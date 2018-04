Die Plattform „Alternative Medien“ von Democracy Now für den humanitären Imperialismus in Syrien

von Elliott Gabriel – http://www.mintpressnews.com

Bild: Democracy Now! Moderatorin und Produzentin, Amy Goodman

Übersetzung LZ

Der „Bericht über Krieg und Frieden“, so fortschrittlich er auch klingen mag, ist längst kein rein zuschauergestütztes Projekt mehr, und dieser Mangel an wirtschaftlicher Unabhängigkeit hat sich in seine Politik eingeschlichen.

Der Staub hatte sich nach dem von den USA geführten Bombenangriff auf Syrien am vergangenen Wochenende kaum gelegt, als es zu einer Spaltung in der politischen Klasse kam. Während einige Beltway-Figuren, Medienpersönlichkeiten und ehemalige Beamte die Bombenanschläge begrüßten, beklagten andere die „begrenzte“ Natur der Luftangriffe. An der Basis wurde eine etwas andere Debatte zwischen der Linken und der Rechten geführt – diejenigen, die gegen die Bombenanschläge waren, wurden beschuldigt, sich in an der Propaganda des syrisch-russisch-iranischen Bündnisses zu beteiligen, während angebliche Menschenrechtsverteidiger verstärkte militärische Maßnahmen forderten, um die Tötungskapazität des „Assad-Regimes“ zu vermindern.

Democracy Now! ist die tägliche stundenlange Nachrichtensendung von Amy Goodman und Juan Gonzalez, die seit langem das Flaggschiff der amerikanischen Progressiven ist. Mit seinem flotten 90er-Jahre-Eröffnungsthema, der zeitgemäßen Berichterstattung über das Weltgeschehen, der liberalen (vielleicht radikal-liberalen) Auseinandersetzung mit globalen Angelegenheiten und der beeindruckenden Auswahl an hochrangigen Gästen wie Autoren, Regierungsbeamten, Politikern und Aktivisten gilt das gesehene Programm als beispielhafte Darstellung des unabhängigen Journalismus.

Kein Zweifel, die in New York ansässige Show ist eine Klasse für sich, wenn man sie mit der Dumpfheit und Sensationslust von Schockjock Rechtsradio oder Smug, Beltway Liberalismus von Randi Rhodes, Thom Hartmann oder Cenk Uygur vergleicht. Wie ein Hauch von Sauerstoff im erstickenden Smog von AC360-Maddow Infotainment ähnelt Amy Goodman einer aufgeklärten Tante auf einer Party am 4. Juli – einer weiblichen Version von Ira Glass, die einen Grünkohl, Blumenkohl, Mandelkäse und Kümmel gewürzte Kasserolle zum Buffet bringt, während sie schwierige Themen in einer unerschütterlich ruhigen, Zen-artigen Weise diskutiert.

Trotz seines Rufs als Fahnenträger der „alternativen Medien“ ist Democracy Now nicht immun gegen den Druck der US-Politik: Manchmal sind die Battle of Seattle-Veteranen für Barack Obama, manchmal Michael Moore oder Noam Chomsky, die für Hillary stimmen.

In ähnlicher Weise gibt Democracy Now häufig Meinungen Raum, die auf CNN oder der staatlichen Voice of America zu Hause zu sein scheinen. Mit alarmierender Regelmäßigkeit tauchen im „Bericht zu Krieg und Frieden“ leidenschaftliche Stimmen auf, die sich für Konzepte des Pentagons oder des Außenministeriums zur Bewältigung von Menschenrechtskrisen auf der ganzen Welt, einschließlich eines „Regimewechsels“, einsetzen.

Fallbeispiel: Syrien. Während das Land in die Tiefen des Schwelens allseitiger Konflikte und des Stellvertreterkrieges stürzte, der die Regierung von Bashar al-Assad gegen eine Reihe von Oppositionsgruppen – von arabisch finanzierten Dschihadisten bis hin zu westlich finanzierten säkularen Armeen, mit wenigen unabhängigen Akteuren dazwischen – stieß, bietet das Programm regelmäßig Interviews mit Aktivisten, die glauben, dass Washington eine progressive Rolle für die Menschen in der Region spielen kann durch den Einsatz amerikanischer Streitkräfte, verdeckte Hilfe für Milizen vor Ort und die routinemäßige Verletzung internationaler Rechtsnormen wie der Charta der Vereinten Nationen.

Democracy Now ist im Allgemeinen nicht ein Pentagon-Lautsprecher; ein großer Teil seiner Inhalte besteht aus annehmbarem progressivem Journalismus. Doch durchsetzt von Beiträgen, die echte Volksbewegungen zum Thema haben, finden wir Berichte die den US-Imperialismus von links her absichern, indem sie den Einsatz von US-Militärgewalt für scheinbar „humanitäre“ Zwecke als normal erscheinen lassen.

Interventionistische Stimmen für den Frieden

Im Laufe der letzten Woche – seit Syrien von der trilateralen Allianz USA – Großbritannien – Frankreich angegriffen wurde – hat Democracy Now zwei Interviews mit Aktivisten geführt, die das Pentagon unverschämt dazu auffordern, militärische Maßnahmen gegen die syrische Regierung zu ergreifen, um den Schmerz des syrischen Volkes zu lindern. Ihre Argumente ähneln der Linie von Senator Robert Menendez (D-NJ), der in Frage stellte, ob die Bombenanschläge das Ergebnis einer „choreographierten Kabuki-Show“ des Weißen Hauses mit ihren russischen Kollegen waren, und nicht der Showdown im Stil der Kubakrise, der vor den Luftschlägen offensichtlich war

Am Dienstag interviewte Goodman Ramah Kudaimi vom syrischen Solidaritätskollektiv. Als „Basisaktivistin“ und Mitglied der Antikriegsbewegung bezeichnet, argumentierte Kudaimi – wie schon seit einigen Jahren -, dass die Bombenanschläge nicht weit genug gingen, um „das Regime“ zu stürzen. Kudaimi stellte fest, dass die USA seit Obama der „Revolution des syrischen Volkes“ verbale Unterstützung angeboten haben, während sie in einer Weise handelten, die „das Regime stärkte“, und warf der Trump-Administration vor, weiterhin nicht weit genug zu gehen, um einen Regimewechsel sicherzustellen. Unterdessen warf sie der Antikriegs-Linken vor, den „Krieg gegen den Terror“ im Busch-Stil unkritisch zu unterstützen, den sie als die de facto vereinten Kräfte Syriens, Irans, Russlands und der von den USA geführten Koalition aus Westmächten und kurdisch geführten syrischen demokratischen Kräften darstellt.

Video: Syrian-American Activist: Begrenzte US-Luftangriffe senden Signal an Assad für weitere Massentötungen

Kudaimi verspottete die sehr reale Möglichkeit, dass das Dreierbündnis mit der russischen Militärmission kollidiert, die die Regierung Syriens unterstützt:

„…. es war irgendwie ärgerlich zu sehen, dass dies als Eilmeldung, als Apokalypse dargestellt wird, dass wir kurz davor stehen, den dritten Weltkrieg zu beginnen, besonders wie die USA immer wieder deutlich gemacht haben. dass dies etwas sehr begrenztes war, nur um Bashar al-Assad zu sagen, dass man weitermachen und Leute mit Faßbomben töten kann, mit allem, aber nicht mit chemischen Waffen.“

Am Donnerstag folgte ein Interview mit Moazzam Begg, einem britisch-pakistanischen Überlebenden der illegalen Inhaftierung und Folter auf dem US-Gefängnis in Bagram in Afghanistan und Guantanamo Bay, der jetzt die Menschenrechtsgruppe CAGE leitet. In seinem Interview betonte Begg die Notwendigkeit einer Flugverbotszone über der letzten verbliebenen Rebellenhochburg Idlib, um ein „beispielloses Massaker“ zu verhindern.

Begg behauptete, dass er aufgrund seiner eigenen Erfahrungen aus erster Hand „völlig gegen westliche Intervention“ sei, und beklagte, dass die US–geführte Intervention im Land fortfahre, die syrische Opposition anstelle der Regierung anzugreifen. Mürrisch stellte er fest, dass die USA sich auf das Kämpfen allein gegen ISIS und jene Gruppen beschränkt habe, wie z.B. die in Jabhat Al-Nusra umfirmierte al-Qaeda in Syrien. Stattdessen deutete er an, dass die USA die Wurzel des Konflikts angreifen sollten: die syrische Luftwaffe. Begg sagte:

„Zumindest wissen wir, dass es in den kurdischen Regionen beispielsweise während des Irak-Krieges Flugverbotszonen gab. In Bosnien war es zwar schlimm genug, aber eine Flugverbotszone hielt zumindest diejenigen, die Luftstreitkräfte hatten, davon ab, noch weitere Morde mit Massenopfern durchzuführen.“

Weder erwähnte der Gast den bedeutenden Anteil der „Regimeanhänger“, die in Syrien leben, noch die Notwendigkeit einer Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen belagerten Oppositionskräften, der Regierung und den verschiedenen Mächten, die militärisch in den Konflikt verwickelt sind.

Schon früher haben Gäste von Democracy Now, wie die in New York City ansässigen demokratischen Sozialisten der Zeitschrift Jacobin, eine Linie propagiert, die eine humanitäre Intervention in Syrien begünstigt. Frühere Befragte und Schlagzeilen haben den von der NATO unterstützten Aufstand in Libyen gegen die Regierung von Muammar Gaddafi ebenfalls enthusiastisch unterstützt, indem sie regelmäßig die von Human Rights Watch und Amnesty International veröffentlichten überhöhten Zahlen der von der Regierung verursachten Todesfälle zitierten.

Black Agenda Report Chefredakteur Bruce Dixon bemerkte damals:

„Irgendwas stimmt mit diesem Bild nicht. Wir müssen uns fragen…. zumindest was den Krieg in Libyen angeht, ob Democracy Now uns nur die Linie der Unternehmensmedien, des Pentagons und des Außenministeriums unterjubelt, anstatt die Rolle der uneingebetteten, unabhängigen Journalisten einzunehmen.“

Humanitäre Krisen und die pro-imperialistischen Illusionen „von Idioten“.

Eine Verurteilung von Kriegsverbrechen und wahllosen Bombardierungen durch die syrisch-arabische Armee oder die russischen Luftstreitkräfte – sei es durch Hyperschallraketen, Artilleriegeschosse, Faßbomben, chemische Kriegsführung usw. – ist kaum unser Streitpunkt. Es gibt auch keine ernsthafte Solidarität mit Menschen, die unter den Händen eines Staates leiden, der ihre Lebensinteressen missachtet oder schädigt.

Doch die Position, dass jeder Widerstand gegen eine erneute Etablierung der U.S. oder europäischen Hegemonie in Syrien ein Produkt der „Fake News“-Indoktrination oder eines „pro-faschistischen Antiimperialismus der Idioten“ ist – wie Leila Al Shami in einem weit verbreiteten Blog-Post argumentierte -, verfehlt das Ziel und setzt zynisch prinzipientreue Gegner des imperialistischen Krieges mit reaktionären Misanthropen ganz rechts gleich.

Zu behaupten, dass Washington, London oder Paris als Garanten der Menschenrechte oder Verbündete des syrischen Volkes fungieren können, ist nicht nur kriminell naiv, es liefert auch Munition für ideologische Salven, die weit über eine Kritik des Baath-Regimes hinausgehen.

Für Washington und seine europäischen Verbündeten sowie seine Juniorpartner in der Region ist Damaskus lediglich ein Boxenstopp auf dem Weg nach Teheran (und möglicherweise Moskau) – eine Strategie, mit der der sogenannte „iranische Imperialismus“ und die Ziele rivalisierender Mächte vereitelt werden sollen, was hegemonialen Mächte unter Führung der USA ermöglicht, eine Politik der globalen Eroberung fortzusetzen, die sich von der Karibik über das Mittelmeer bis zum Meer von China erstreckt.

Die Behauptung, das kriegsgeschädigte Assad-Regime sei einzigartig faschistisch – im Gegensatz zu dynastisch/sektiererischen, zionistischen, militaristischen Regimen der Region, oder dem neo-osmanischen Regime – zeigt eine selektive Empörung, die gefährlich Illusionen nährt, dass ungesetzliche Kriege, die von führenden westlichen Mächten geführt werden, um einen Regimewechsel herbeizuführen, das Leben der am meisten unterdrückten Gruppen in der Region verbessern und ihrem Bedürfnis nach einem gerechten Frieden gerecht werden. In welchem Land, auf welchem Planeten gibt es solche Präzedenzfälle?

Lassen Sie uns an die regionalen Taten dieser Akteure im vergangenen Jahrhundert erinnern: zwei Weltkriege, Sykes-Picot, der Teilungsplan, der Krieg gegen den Terror, der Polizeistaatsfaschismus, der wahhabistische Despotismus, die Zerschlagung des sozialen Gefüges im Nahen Osten und so weiter. Bietet dies nicht zumindest einen kleinen Beweis dafür, dass der Imperialismus, der Neokolonialismus, der militärisch-industrielle Komplex und die Finanzoligarchie an der Spitze nicht im Geringsten um um Förderung von Menschenrechten, Demokratie, Frieden und sozialer Gerechtigkeit in der Region besorgt sind?

Endlose Kriegsführung – endlose Desorientierung?

Im späten 20. Jahrhundert, vor allem aber seit dem Ende des Kalten Krieges, haben sich die Vereinigten Staaten das Recht auf eine aggressive militärische Intervention auf der ganzen Welt unter verschiedenen Vorwänden angemaßt. Von Jugoslawien bis Afghanistan, über Afrika und den Nahen Osten – Irak, Libyen, Sudan, Syrien, Jemen – bemühten die USA eine Kombination von nationalen Sicherheitsbedenken wie Terrorismus und Menschenrechtsverbrechen, um eine totale Missachtung des Völkerrechts und zu rechtfertigen, ganz zu schweigen von den nachfolgenden Kriegsverbrechen, die ihr Militär im Zuge der „humanitären“ Kriegsführung begangen hat.

Während die aufeinanderfolgenden Regierungen Großbritanniens eifrig die Rolle des „Pudels“ zur Unterstützung der militärischen Abenteuer Washingtons gespielt haben, gibt es im britischen Volk nach wie vor eine lebendige Antikriegsbewegung. Antikriegs- und sogar antiimperialistische Stimmen sind häufig in den Medien zu hören, während Jeremy Corbyn’s linke Fraktion der Labour Party eine starke Opposition gegen den Eifer von Tory-Premierministerin Theresa May, an Angriffen auf Syrien teilzunehmen, geführt hat. Infolgedessen unterstützten nur 28 Prozent der britischen Öffentlichkeit das „Engagement zur Bekämpfung“ Syriens im Mai, während 36 Prozent dagegen waren, so eine Umfrage von The Independent.

In den Vereinigten Staaten zeigten die Daten des Pew Research Center vom letzten Jahr, dass mehr als doppelt so viele Amerikaner – 58 Prozent – solche Raketenangriffe unterstützten.

Die US-Antikriegsbewegung stagnierte vor dem Ende der George W. Bush-Administration und vor dem Beginn der Wahlsaison 2008, was nicht zuletzt auf Angriffe der Demokratischen Partei und sektiererische Kämpfe dominanter linker Gruppen zurückzuführen war. Im Vorgriff auf die Wahl von Barack Obama kamen die Bewegung und ihre Friedensdemos einfach zum Erliegen.

Nach dem Jubel über Obamas Wahlerfolg und seiner Wiederaufnahme der Politik der Buschzeit in Afghanistan, Irak, Palästina-Israel und Guantanamo wurde die Basis-Opposition nie wieder aktiv. Die Aktivistin Cindy Sheehan verspottete die Kooption der Bewegung durch die Demokratische Partei und bemerkte damals, dass sie die „Anti-Kriegs-Linke“ als die „Anti-Republikanische Kriegsbewegung“ bezeichnete.

In einer Studie über das Scheitern der Bewegung mit dem Titel „Partisan Dynamics of Contention“ schrieb der Forscher der University of Michigan, Michael Heaney:

„Als Präsident hielt Obama die Besetzung des Irak aufrecht und eskalierte den Krieg in Afghanistan. Die Antikriegsbewegung hätte auf Obamas „Verrat“ wütend sein und ihre Protestaktivitäten neu beleben sollen. Stattdessen ging die Teilnahme an Anti-Kriegskundgebungen stark zurück und die der Bewegung zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel gingen verloren…. die Wahl Obamas schien eine demobilisierende Kraft für die Anti-Kriegsbewegung zu sein, selbst angesichts seiner Pro-Kriegs-Entscheidungen.“

Dieser düstere Zustand – ideologische Verwirrung, falsche Hoffnungen, Demoralisierung, Auflösung – gibt uns reichlich Anlass, das humanitäre Fenster zu kritisieren – eine Mitte-Links-Position, die jetzt stubenrein, domestiziert und den Hauptfeind zu Hause vergessen hat: den US-Imperialismus.

Wer die Musik bezahlt, bestimmt die Melodie.

Der Aufstieg und Fall populärer linker Strömungen – Antikriegsbewegungen, militanter Arbeiterkämpfe und Befreiungskämpfe der Schwarzen, Ureinwohner, Puerto-Ricaner und Lateinamerikaner – folgt vorhersehbaren Trends: es gibt den gewalttätigen Gegenaufstand, der von einem neu belebten repressiven Staatsapparat, weißen nationalistischen Bürgerwehrern und anderen rechtsextremen Gruppierungen durchgeführt wird; und dann gibt es den Gegenaufstand mit geringer Intensität, der durch den ideologischen Staatsapparat der Medien und der Wissenschaft geführt wird; die Bildung neuer Wahlbündnisse und die Installation von „Gesichtern der Minderheiten an den richtigen Orten“ der Macht; sowie der Schlüsselfaktor, nämlich die Kooption von Bewegungsfiguren durch gemeinnützige Stiftungen, die von großen kapitalistischen philanthropischen Persönlichkeiten unterstützt werden.

Während die offene Repression – die eiserne Faust – dazu neigt, Bewegungen zu radikalisieren und die Unterstützung der Bevölkerung für sie zu gewinnen, bildet der überzeugende Ansatz des „Samthandschuhs“ eine viel effektivere, weniger explosive und entmilitarisierte Art und Weise, die Massenopposition zu neutralisieren – indem er den Revolutionär in den Reformisten, den Radikalen in den Zahmen und die Linke in den Zentristen verwandelt.

Die Rolle von Persönlichkeiten wie dem in Ungarn geborenen Milliardär George Soros und seinen Open Society Foundations, deren erklärter Auftrag es ist, Dissidenten zu schützen und „lebendige und tolerante Demokratien aufzubauen“ durch philanthropische Zuschüsse, die angeblich unterdrückten oder marginalisierten Gemeinschaften dienen. Ein Großteil der Kritik kann sich dem Verschwörerischen zuwenden oder seine Rolle als allmächtiger Impresario der globalen Linken übertreiben. Dennoch ist Soros ein bedeutender Aktivist im In– und Ausland, einer von vielen Akteuren, die in den so genannten „Non-Profit Industrial Complex“ oder NPIC investiert haben, der ein komplexes Geflecht von Beziehungen zwischen lokalen und föderalen Regierungen, der Kapitalistenklasse, philanthropischen Stiftungen, NGOs und gemeinnützigen sozialen Organisationen umfasst.

Ein Blick auf die Sponsoren von Democracy Now! zeigt, wie abhängig sie vom NPIC ist. Es lohnt sich, die letztjährige Analyse der Finanzierungsstruktur von DN durch Danny Haiphong ausführlich zu zitieren:

„Democracy Now betreibt Unterstützung des Imperialismus, weil es von Finanzierungsquellen abhängt, ebenso wie alle gemeinnützigen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen…. Eine in der Kritischen Soziologie durchgeführte Analyse ergab, dass die Pacifica Foundation zwischen 1996 und 1998 von Ford, Carnegie und anderen Stiftungen mehr als 148.000 USD erhielt, um Democracy Now ins Leben zu rufen.

Die Lannan Foundation gab Democracy Now zusätzliche 375.000 USD, die in einer Reihe von Zuschüssen verpackt wurden, gemäß den IRS 990 Formularen der Stiftung seit 2008. Patrick Lannan, der kapitalistische Mogul, der die Organisation gründete, saß Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre im Vorstand der ITT Corporation. 1973 war die ITT Corporation maßgeblich an dem von der CIA unterstützten faschistischen Putsch beteiligt, der den demokratisch gewählten Sozialisten Salvador Allende stürzte…. … ist eine Form der „sanften Macht“ im Namen des US-Imperialismus. Ihr Hauptziel ist es, eine „zivilgesellschaftliche“ Infrastruktur in den Zielländern zu schaffen, die in der Lage ist, die Bedingungen für einen Regimewechsel zu schüren.“

„Fake news“ und kritischer Konsum

Der kompromittierte Charakter von Democracy Now macht es für echte Antiimperialisten und Kriegsgegner, ob sie nun „humanitär“ sind oder nicht, nicht völlig nutzlos. Starke kritische Stimmen sind oft auf Democracy Now zu hören – wie etwa auf CBS, NBC, BBC, Al Jazeera, RT, MintPress News, PressTV, vielleicht sogar einmal alle Jubeljahre einmal auf Fox News oder CNBC.

Wenn wir eine dieser Organisationen betrachten, müssen wir die Banalitäten kritisieren, die sie ausspucken, wie etwa ein liberal-versus-konservatives Paradigma, das Machtsysteme wie den globalen Monopolkapitalismus (Imperialismus) aufrechterhält, obwohl es die Debatten über die Feinheiten der Aufrechterhaltung des Systems ablenkt – ist es für eine „humanitärere“ Weltordnung, eine „sicherere“?

Wir alle haben die Pflicht – als Medienproduzenten und Medienkonsumenten -, über die Rhetorik der sozialen Gerechtigkeit der Mitte-Links-Gründer hinauszuschauen und stattdessen die Strukturen und Prinzipien zu sehen, von denen sie beide abhängen und die sie aufrecht erhalten. „Fake News“ in Bezug auf Voreingenommenheit, Propaganda und Lüge durch Unterlassung ist unvermeidlich, aber die Schlüsselfrage bleibt „cui bono“? Wer profitiert von der Verbreitung dieser Erzählung?

Im Fall von Democracy Now! haben wir die gemeinnützigen 501(c)3s und das große Geld der Wall Street integriert, das die angeblich „unabhängigen“ und alternativen Medien unterstützt. Wie immer sollten wir auf der Hut bleiben.

Eliott Gabriel ist ein ehemaliger Mitarbeiter von teleSUR English und MintPress News mit Sitz in Quito, Ecuador. Er hat sich in den arbeitnehmerfreundlichen, migrantischen Justiz- und Polizeiverantwortungsbewegungen Südkaliforniens und der Zentralküste des Bundesstaates umfassend engagiert.

