ÖFFENTLICHE WISSENSCHAFTLICHE KONFERENZ ZUM 200. GEBURTSTAG VON KARL MARX

von Deutscher Freidenker Verband

Individuum und Gesellschaft – Menschenbild und Persönlichkeitstheorie im Marxismus

VORTRÄGE UND DISKUSSION:

Was ist der Mensch?

Klaus Hartmann

Persönlichkeit und sozialer Sinn

Prof. Dr. Wolfgang Jantzen

Die Leere der Frankfurter Schule

Klaus Linder

Warum und wie passen Mensch und Arbeit zusammen?

Dr. Elmar Witzgall

Das Menschenbild des informationstechnologischen Kapitals

Dr. Werner Seppmann

Die bürgerliche Ideologie predigt den Individualismus, jeder sei „seines Glückes Schmied“. Linke kritisieren das als hohl und verlogen – aber folgt daraus etwa eine Geringschätzung des Individuums?

Was ist das eigentlich: „der Mensch“? Und wie ist sein Verhältnis zur Gesellschaft? Welche Bedeutung hat die menschliche Persönlichkeit in der marxistischen Theorie?

Aus der Rede von Friedrich Engels am Grab von Karl Marx, 17. März 1883, Highgate-Friedhof in London.

„Wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur, so entdeckte Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte: die bisher unter ideologischen Überwucherungen verdeckte einfache Tatsache, dass die Menschen vor allen Dingen zuerst essen, trinken, wohnen und sich kleiden müssen, ehe sie Politik, Wissenschaft, Kunst, Religion usw. treiben können (…) Damit nicht genug. Marx entdeckte auch das spezielle Bewegungsgesetz der heutigen kapitalistischen

Produktionsweise und der von ihr erzeugten bürgerlichen Gesellschaft. Mit der Entdeckung des Mehrwerts war hier plötzlich Licht geschaff en, während alle früheren

Untersuchungen, sowohl der bürgerlichen Ökonomen wie der sozialistischen Kritiker, im Dunkel sich verirrt hatten.

So war der Mann der Wissenschaft. Aber das war noch lange nicht der halbe Mann. (…) Denn Marx war vor allem Revolutionär. Mitzuwirken, in dieser oder jener Weise, am Sturz der kapitalistischen Gesellschaft und der durch sie geschaff enen Staatseinrichtungen, mitzuwirken an der Befreiung des modernen Proletariats, dem er zuerst das Bewusstsein seiner eigenen Lage und seiner Bedürfnisse, das Bewusstsein der Bedingungen seiner Emanzipation gegeben hatte – das war sein wirklicher Lebensberuf.“

