50 Jahre nachdem die „Vietnamisierung“ gescheitert ist, fordert Trump die „Arabisierung“ des US-Einsatzes in Syrien

von Elliott Gabriel – http://www.mintpressnews.com

Bild: U.S. und saudische Truppen beteiligen sich an einer gemeinsamen Trainingsübung in Saudi-Arabien. (U.S. Army Photo)

Der „Arabisierungs“-Plan zielt darauf ab, die US-Besatzer durch saudische, emiratische und ägyptische Truppen sowie mögliche Söldner zu ersetzen, die der Gründer von Blackwater USA rekrutieren soll. Analysten sagen, dass der Plan wenig Aussicht auf Erfolg hat.

Während die Vereinigten Staaten, in Abstimmung mit den Juniorpartnern Großbritannien und Frankreich, die Führung bei den aggressiven Luftangriffen gegen syrische Militärziele am vergangenen Wochenende übernahmen, sagen Offizielle, dass die USA sich subtil von einer Ausweitung ihres Engagements in Syrien entfernen.

Stattdessen erklärten sie dem Wall Street Journal, hofft die Trump-Administration, ein arabisches Kontingent zusammenzustellen, das die US-Militärpräsenz in Syrien nach dem Abschluss der Anti-ISIS-Mission der Vereinigten Staaten ersetzen würde.

Diesen Quellen zufolge haben US-Offizielle wie der neue Nationale Sicherheitsberater John Bolton Beauftragte in Ägypten, Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten gebeten, Milliarden von Dollar und militärische Beiträge zur Stabilisierung des Landes nach der Niederlage der extremistischen Gruppe zu versprechen.

Der neue Trump-Vorschlag ähnelt früheren US-Strategien zur Reduzierung der Truppenpräsenz in ausländischen Konflikten, während die militärischen Aufgaben auf handverlesene lokale Stellvertreter verlagert werden. Die Strategie hieß „Vietnamisierung“ während des Krieges gegen Vietnam und „Irakisierung“ während der Besetzung des Irak. In beiden Fällen jedoch haben die USA die Rechnung weitgehend begleichen müssen, und die Ergebnisse wurden als Misserfolge gewertet.

Trump versucht, arabische Armee aufzubauen, um das US-Militär in Syrien zu ersetzen.

Die Erstellung jeder neuen arabischen Koalition, die die Region besetzen und eine weitere Destabilisierung in Syrien verhindern soll, würde die bereits zahlenden Militärs der arabischen Golfstaaten belasten, die im Jemen nach amerikanischer Militärhilfe und im Falle Ägyptens nach israelischen Luftangriffen auf ihrem eigenen Territorium gerufen haben.

Charles Lister, ein langjähriger Mitarbeiter des Middle East Institutes, erklärte dem Wall Street Journal, dass Saudi-Arabien und die VAE bereits mit dem Krieg im Jemen beschäftigt sind, während sich Ägypten als widerstrebend erweisen würde, Gegenden zu verteidigen, die nicht bereits von der syrischen Regierung kontrolliert würden. „Es gibt einfach keinen Präzedenzfall oder eine standardisierten Grundlage für die Gestaltung einer erfolgreichen Strategie“, fügte er hinzu.

Trump: Saudi-Arabien `soll zahlen´ für US-Truppen in Syrien

„Lass die anderen sich darum kümmern.“

In den letzten Wochen hat US-Präsident Donald Trump öffentlich über die US-Militärpräsenz in Syrien zurückhaltend geäußert, ein Gerede, das sowohl militärische Drohungen gegen die Regierung von Präsident Bashar al-Assad als auch Ankündigungen enthält, dass US-Truppen bald nach Hause kommen sollen. Ende letzten Monats bei einer Wahlkampfkundgebung in Ohio schockierte Trump die Mitglieder seines Kabinetts, als er eine widersprüchliche Wahlkampfrede hielt, die zu signalisieren schien, dass er immer gegen die US-Intervention in Syrien war:

„Wir gaben 7 Billionen Dollar aus – und ich war von Anfang an dagegen…. Und übrigens, wir schlagen die Hölle aus ISIS heraus. Wir werden sehr bald aus Syrien herauskommen. Lass die anderen sich jetzt darum kümmern…. Sehr bald kommen wir raus. Wir werden 100 Prozent des Kalifats haben, wie sie es nennen – manchmal auch als „Land“ bezeichnet. …werden wir bald da rauskommen.“

US-Offizielle behaupten, dass noch zwischen 5.000 und 12.000 ISIS-Kämpfer in Ostsyrien verbleiben. Die Regierungen von Baschar al-Assad und dem verbündeten Russland haben der US-geführten Koalition jedoch vorgeworfen, mit ISIS und den ehemaligen al-Qaida-Mitgliedern der Jabhat al-Nusra-Gruppe zusammenzuarbeiten, um die Stabilisierung der Regierungsherrschaft durch die syrisch-arabische Armee und die russischen Luftstreitkräfte zu erschweren.

Russland beschuldigt USA der Besetzung von Syriens al-Tanf und der Behinderung von Hilfslieferungen

Offiziellen Angaben zufolge soll die neue Truppe an der Seite lokaler arabischer und kurdischer Kämpfer arbeiten, um zu verhindern, dass iranisch ausgerichtete Milizen und ISIS-Soldaten in ehemals von der Gruppe besetzten Gebieten Fuß fassen.

Der Chef der privaten Söldnerfirma Exekutive, Erik Prince, der berüchtigte Gründer von Blackwater USA, sagte, dass er informell von arabischen Offiziellen kontaktiert wurde, um eine Besatzungsmacht zusammenzustellen, aber er sagte, dass er warten werde, bis Trump sich vorwärts bewegt, bevor er irgendwelche Schritte unternimmt.

Trump bittet Saudi-Arabiens König Salman um 4 Milliarden Dollar für Syrien

Sind die Saudis darüber aufgebracht, zur Zahlung aufgefordert zu werden ?

Im vergangenen Dezember bat Trump den saudischen König Salman bin Abdulaziz Al Saud angeblich um 4 Milliarden Dollar, um die US-Präsenz in Syrien zu finanzieren und beim Wiederaufbau und der Stabilisierung der von ISIS eroberten Gebiete zu helfen, ohne dabei der syrischen Regierung den Boden zu überlassen. Während Trump glaubte, dass der König dem Deal zustimmte, war Riyadh anscheinend irritiert wegen seiner Forderung, dass das Königreich die US-Rechnung bezahlen solle.

Risse zwischen den USA und ihrem saudischen Verbündeten zeigten sich auch auf dem 29. arabischen Gipfel am vergangenen Wochenende in der saudiarabischen Ostprovinz Dammam – umbenannt in Jerusalem-Gipfel -, wo sich König Salman für die palästinensische Sache einsetzte. Dies geschah trotz der pro-israelischen Botschaften seines Sohnes, Kronprinz Mohammed bin Salman, sowie der Verurteilung der saudischen Entspannungspolitik gegenüber dem Zionismus seitens der arabischen Welt.

Saudi-König Salman beendet ‚Jerusalem-Gipfel‘ in Dhahran

Der Analyst Bruce Riedel von der Brookings Institution sah in der Botschaft auf dem Gipfel ein Zeichen dafür, dass „die Saudis auch frustriert sind, dass Trump hart mit dem Iran spricht, aber eine Konfrontation mit Teheran in Syrien und anderswo vermieden hat“. Jedoch fügte er hinzu, Riyadh habe den Präsidenten noch nicht aufgegeben, nachdem es „sein Prestige mit der Trump-Administration verbunden hatte“, besonders nach der Beförderung des jetzigen Außenministers Mike Pompeo und Bolton, beides feste Anti-Iran-Hardliner.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate scheinen nicht allzu begierig darauf zu sein, ihre eigenen Schlachten zu schlagen. Während der US-geführten Offensive auf ISIS-Territorien in Nordsyrien löste eine Bitte von Obamas Verteidigungsminister Ash Carter aus, dass die Golfstaaten Sondereinsatzkommandos für die Mission einsetzen, anstatt „High-End-Luftwaffenjets und so weiter“ in 30.000 Fuß Höhe zu fliegen, keine positive Reaktion aus.

Am Dienstag jedoch sagte der saudische Außenminister Adel al-Jubeir, dass trotz der Ablehnung der Forderungen der letzten Regierung durch die USA, Truppen zu entsenden, diesmal Riad offen für die Möglichkeit ist.

„Wir sind in Gesprächen mit den USA und sind seit Beginn der syrischen Krise dabei, Truppen nach Syrien zu entsenden“, sagte Jubeir.

Trotz des unverbindlichen Ausdrucks der Offenheit für die Möglichkeit ist Riad zweifellos enttäuscht, dass das US-Militär in den brodelnden Stellvertreterkriegen, die sich über den gesamten Nahen Osten erstrecken, nicht den Großteil der Schwerstarbeit leisten wird.

Elliott Gabriel ist ein ehemaliger Mitarbeiter von teleSUR English und MintPress News mit Sitz in Quito, Ecuador. Er hat sich in den arbeitnehmerfreundlichen, migrantischen Justiz- und Polizeiverantwortungsbewegungen Südkaliforniens und der Zentralküste des Bundesstaates umfassend engagiert.

https://www.mintpressnews.com/50-years-after-vietnamization-failed-trump-calls-for-arabization-of-us-fight-in-syria/240760/?utm_source=Stay+Informed%3A+Sign+Up+For+Our+Daily+Newsletter&utm_campaign=5792856100-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_12&utm_medium=email&utm_term=0_51e062931b-5792856100-108597709

Advertisements