USA: Russland „räumt“ die Beweise für den Chemiewaffenangriff in Syrien „beiseite“

von Caitlin Johnstone – http://www.theblogcat.de

Jetzt erzählt man uns (und ich versichere, dass ich mir das nicht ausgedacht habe), wenn die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) keine Beweise dafür findet, dass die syrische Regierung letzte Woche einen Chemiewaffenangriff in Duma verübt hat, dann deswegen, weil Russland die Beweise „beiseite räumt“.

„Nach unseren Erkenntnissen könnten die Russen den Ort des Angriffs besucht haben“, berichtet US-Botschafter Kenneth Ward. „Wir haben die Sorge, dass sie dort manipuliert haben, in der Absicht die Bemühungen der OPCW Fact Finding Mission zu einer effektiven Untersuchung zu durchkreuzen.“

Ich denke, die Idee dahinter ist, dass dieses internationale, hochrangige Ermittler-Team, von dem die westliche Welt so viel hält, von Russen behindert würde, die mit einem Staubsauger kommen und etwas Febreze in die Luft sprühen, wie ein bekiffter Sohn wenn die Mutter nach Hause kommt? Ich bin mir nicht sicher, aber angesichts des Mangels an Beweisen für das Narrativ des Establishments zu Duma und dem wachsenden Berg an Beweisen, die dagegen sprechen, hört sich das aber verdächtig an.

Hier der Bericht von Robert Fisk: https://t.co/bh10198hWv

Jetzt wo der von Dschihadisten besetzte Vorort von Duma wieder unter Kontrolle der syrischen Regierung ist, durften westliche Journalisten herumstochern und Fragen stellen, und bisher sieht es für die Propagandamaschine nicht sehr gut aus.

Robert Fisk von Independent hat einen Bericht veröffentlicht, der die Story bestätigt, die so viele Westler seit Tagen als Kreml-Propaganda abgetan haben. Er hat Ärzte aus jenem Krankenhaus der Gegend interviewt, wo der Duma-Angriff angeblich stattfand. Dr. Assim Rahaibani sagte Fisk, dass es eigentlich Atemprobleme von Menschen waren, die in einem staubigen, Sauerstofffarmen Tunnel waren, und als Nachwirkungen eines Chemiewaffenangriffs präsentiert wurden, als Mitglieder der Weißhelme vor einer Anzahl laufender Kameras von einem Gasangriff zu rufen begannen. Also sind in Panik verfallen und begannen sich gegenseitig mit Wasserschläuchen abzuspritzen, aber in dem Video, so Rahaibani „sieht man Menschen, die unter Sauerstoffmangel leiden – nicht unter einer Gasvergiftung.“

Dieser Bericht wird unabhängig davon von einem Reporter von One America News Network unterstützt, Pearson Sharp, der einen detaillierten Bericht seiner Interviews mit Offiziellen, Ärzten und vielen Zivilisten auf der Straße brachte. Sharp sagt, er hätte sie wahllos ausgesucht um Vorwürfe der Voreingenommenheit zu vermeiden. Viele Menschen hätten überhaupt nicht gehört, dass ein Chemiewaffenangriff passiert sei und jene die es gehört hatten, sagten, es sei von Jaish al-Islam inszeniert worden. Das Krankenhauspersonal, einschließlich eines angehenden Arztes, der Augenzeuge des Vorfalls war, erzählten die selbe Geschichte wie sie im Bericht von Fisk steht.