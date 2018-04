Trump ist erledigt, Mattis hat gewonnen, Gott sei Dank

von – https://russia-insider.com

Übersetzung LZ

Der gestrige Angriff auf Damaskus war frostig. Keine Frage. Es hat die schlimmsten Szenarien aus unserem Unterbewusstsein ausgegraben und für ein paar Stunden Wirklichkeit werden lassen. Nun, da sich der Staub gelegt hat und wir sehen, was passiert ist (und was nicht), ist es an der Zeit, einige Schlussfolgerungen zu ziehen.

Das Erste zuerst. Ich wiederhole, was ich Anfang der Woche gesagt habe. Trump ist erledigt. Lesen Sie meinen Artikel sorgfältig, dann stellen Sie zwei Dinge fest, über die ich nicht gesprochen habe. Erstens, Trump ist impulsiv und leicht zu manipulieren. Zweitens, Trump ist letztendlich ein Feigling und ein Beschwichtiger, genau wie der Saker ihn nach der Bombardierung von Al-Shairat im letzten Jahr beschrieb.

Alle Tyrannen sind Feiglinge. Deshalb schikanieren sie.

Wegen dieser persönlichen Mängel hielt er gestern Abend seine Rücktrittsrede. Sei es später in diesem Jahr, wenn er wegen eines Kriegsverbrechens angeklagt/gezwungen wird zurückzutreten oder im Januar 2021, wenn er gegen eine Ofenkartoffel verloren hat, wird sich die antiinterventionistische Menge, die ihn gewählt hat, noch lange daran erinnern.

Ich möchte Sie daran erinnern, was letztes Jahr mit Al-Shairat passiert ist. Trump bombardierte es beim Abendessen mit dem chinesischen Premier Xi Jinping. Eine Lichtshow aus Klang und Wut, die letztlich nur sehr wenig Schaden anrichtete. Aber es bedeutete nichts.

Es bedeutete, dass Trump in der Außenpolitik überfordert ist.

Ein paar Monate später veröffentlichte Seymour Hersh, einer der wenigen Journalisten in den USA, eine Enthüllung dessen, was tatsächlich geschah und zu der Entscheidung führte, Syrien zu bombardieren. An diesem Punkt wurde mir klar, dass Trump nicht in der Lage ist, Außenpolitik zu betreiben. Trump wollte vollständig in den Krieg ziehen und das wurde ihm von seinem Militärberater, nämlich General James Mattis, ausgeredet.

Mattis von großer Bedeutung

Mattis gab Trump die Option, die er annahm. Eine große Lichtshow, die die Russen zuließen, damit Trump sich von seinen Verleumdern befreien konnte und sich davon überzeugen konnte, dass er etwas getan hat, was er für eine moralisch verwerfliche Tat hielt.

Kein 4-D-Schach. Nein, Hinterzimmerkoordination mit den Russen. Nur ein Mann mit einem tiefen Sinn für Moral, der sich mächtig fühlen musste.

Jetzt schnell zur letzten Nacht. Dieselbe Geschichte. Seitdem ist Trump noch isolierter, noch paranoider, noch mehr verraten auf allen Ebenen von seiner politischen Opposition. Glauben Sie, er hat John Bolton eingestellt, weil er in seiner Außenpolitik nuancierter geworden ist?

Wenn du das tust, dann bist du nicht nur ein Idiot. Du bist ein Thronfolger des Königreichs der Idioten.

Manchmal, wenn wir diese Art von Analyse machen, vergessen wir die Männer, mit denen wir es tatsächlich zu tun haben, im Vergleich zu denen, die wir persönlich sind. Es ist leicht, unsere eigenen Fähigkeiten auf eine Person des öffentlichen Lebens zu übertragen und zu denken, dass er es können muss, wenn wir das sehen können.

Aber das ist der falsche Ansatz. Trump ist, was er ist. Und das erneute Lesen von Hershs Bericht vom letzten Jahr hat mich daran erinnert, womit wir es hier zu tun haben.

Sie hatten es mit einem Mann zu tun, den sie für nicht unfreundlich und nicht dumm hielten, aber seine Begrenzungen, wenn es um nationale Sicherheitsentscheidungen ging, waren schwerwiegend. „Jeder, der ihm nahe steht, kennt seine Neigung, überstürzt zu handeln, wenn er die Fakten nicht kennt“, sagte der Berater. „Er liest nichts und hat kein wirkliches historisches Wissen. Er will mündliche Anweisungen und Fotos. Er ist ein Sicherheitsrisiko. Er kann die Folgen einer schlechten Entscheidung in der Geschäftswelt akzeptieren; er wird nur Geld verlieren. Aber in unserer Welt werden Leben verloren gehen und es wird langfristige Schäden für unsere nationale Sicherheit geben, wenn er falsch rät. Ihm wurde gesagt, wir hätten keine Beweise für eine syrische Beteiligung und doch sagt Trump: „Tu es.“

Seine Weigerung, gegen seine heimischen Feinde vorzugehen, die offensichtlich schuldig sind, brachte ihn in die Lage, in der er sich jetzt befindet, und er musste dem Wort der schlimmsten Leute in der US-Politik vertrauen, dem John Bolton-Flügel des Establishments

Um das letzte Jahr zu überleben, machte Trump einen Deal mit ihnen. Das Militär wäre für die Außenpolitik zuständig. Trump würde den Präsidenten spielen, der an innenpolitischen Themen arbeitet. Aber während dieser Zeit wurde es noch schlimmer.

Ja, er hat einige große nationale Siege errungen. Er überdauerte seine Opposition lange genug, um die Tiefen ihrer Verderbtheit und Verlogenheit zu enthüllen. Aber die ganze Zeit war das Zentrum des außenpolitischen Establishments in Washington hinter ihm her. Und der Ruf der Sirene nach einer moralischen Intervention, um den Iran und/oder Russland zu stoppen, wurde ihm immer wieder eingeprägt.

Die große Show

Also, da sind wir wieder. Trumps Feinde wissen, wie man ihn dazu bringt, etwas Dummes und gegen seinen guten Instinkt zu tun. Dann verschlimmern Sie das, indem Sie ihm sagen, dass die Russen das Problem sind. Sie lügen. Sie haben ihn auch verraten.

Er ist fast besessen davon, der Anti-Obama zu sein. Es definiert so viele seiner Handlungen.

Deshalb ist er bereit, eine komplette Umkehrung dessen, wofür er sich 2013 eingesetzt hat, zu twittern, damit Obama Syrien nicht bombardiert. Damals hatte er Recht. Aber als Präsident hat er Obama als seinen Schatten definiert, alles, was er nicht ist. Und aus gutem Grund steckt Obama wahrscheinlich hinter einem Großteil der Opposition, mit der er jeden Tag zu tun hat.

Diese Dinge bauen sich mit der Zeit auf. Sie lähmen einen Mann, der so egozentrisch ist wie Trump. Er ist kein Engel, aber er war die beste Option, die wir 2016 hatten. Unsere Optionen waren Hillary Clinton oder er. Wir haben Trump gewählt.

Aber, machen Sie keinen Fehler, wir haben immer noch DONALD TRUMP gewählt.

Und das führt mich dahin, wo wir jetzt sind.

Gestern schrieb ich, dass ich dachte, Mattis und Trump versuchten, die Neokonservativen hinzuhalten, bis es zu spät sein würde, Syrien zu bombardieren. Ich lag halb richtig. Trump war bereits voll zum Neocon-Ansatz übergegangen und Mattis hat ihm das ausgeredet.

Bolton drängte auf einen breiteren Angriff und Mattis setzte beendete das dann, weil er der Erwachsene im Raum ist.

Wenn nicht, hätten die Neocons endlich den Krieg, den sie seit über 40 Jahren führen wollen. Aber die Dinge haben sich geändert.

Die russischen Raketenabwehrsysteme sind zu stark für uns. Es würde die Art von Sättigungsbombardierung erfordern, die nur für Defcon-1-Szenarien reserviert ist, um Syrien mit der Absicht des „Gewinnens“ anzugreifen.

Die Syrer behaupten, 70% der ankommenden Raketen mit alten russischen Raketenbatterien, S-200’s, Buks, etc. abgeschossen zu haben. Selbst wenn sie übertreiben und nur die Hälfte der Raketen abschießen. Es macht nur die nächsten Schritte klarer. Russland wird jetzt Assad S-300’s verkaufen.

Nur Gewinnen zählt

Wenn ich mir die Ergebnisse des Angriffs von gestern Abend ansehe, glaube ich, dass es eine weitere `Goldlöckchen Option‘ von Mattis war, wie letztes Jahr. Wir haben die Russen vielleicht nicht über den Angriff informiert, aber Frankreich vielleicht schon. Außerdem hat Frankreich vielleicht überhaupt keine Raketen mehr abgefeuert.

Wenn dies ein ernsthafter Angriff auf Damaskus wäre, was ich nicht glaube, dann würden die Syrer nicht auf der Straße tanzen, weil sie das ohnmächtige Brustklopfen der USA überlebt haben.

Sie würden ihre Toten betrauern.

Wir haben keine iranischen, russischen oder Hisbollah-Installationen getroffen. Die Israelis werden erzürnt sein. In der Tat war dies ein Ergebnis ohne Gewinner. Jeder wurde dadurch kurzfristig bis zu einem gewissen Grad geschwächt, außer das Ziel des Angriffs selbst, Bashar al-Assad.

Assad wird nun zum nächsten Sieg in der Kampagne zur Neugestaltung Syriens übergehen. Während Mattis den Rebellen einen weiteren Chemiewaffenangriff in Dara’a ermöglichte, der der nächste Bereich ist, der wahrscheinlich von ‚Rebellen‘ gesäubert wird.

Aber da ist Mattis schlauer als Trump. Er weiß, dass selbst wenn einer von Assads Kommandanten die Zurückhaltung aufgab und hier Chlorgas benutzte, was ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 bis 10% beziffere, es den dritten Weltkrieg nicht wert ist. Er weiß, dass im Krieg schreckliche Dinge passieren. Und dass die Führer und die Zivilbevölkerung nicht für die Defizite eines Mannes oder eines kleinen Kaders verantwortlich gemacht werden können.

Es gibt keine wirkliche Option für uns, tiefer in Syrien einzudringen, ungeachtet dessen, was die israelische Lobby und die Neokonservativen in den USA wollen. Dieser Angriff hat ihnen nicht geholfen. Auf diese Weise lässt Mattis Trump weiter Dampf ablassen, macht seine Punkte und beschleunigt den Tag, an dem wir tatsächlich aus dem Nahen Osten herauskommen können.

Trumped Himself

Inzwischen hat Trump nur sichergestellt, dass er keine Verhandlungsmacht in Nordkorea hat, tut sich mit der kriminellen britischen Regierung bei der illegalen Bombardierung einer souveränen Nation unter Verletzung aller internationalen Gesetze zusammen und drängt Russland, Iran und China in ein engeres Bündnis.

Seine Gegner werden ihn wegen dieses Schlags hängen. Selbst wenn er gegen seinen Willen dazu gezwungen wurde, signalisiert es der Welt, dass er nichts unter Kontrolle hat und keine wirkliche Macht hat. So viel zur Kunst des Deals.

Bis jetzt kamen viele von Trumps Erfolgen von seinen Verbündeten, die ihn dabei unterstützten, schädliches Material im Inland zu leaken oder seine Fehler international zu vertuschen. Sie taten dies, weil sie ihn für aufrichtig hielten, wenn sie das US-Imperium dezentralisieren und Rationalität in die internationale Politik zurückbringen wollten.

Und ich glaube immer noch, dass er es ist.

Aber, mit seiner Unwilligkeit, sich zu entwickeln und besser zu werden, werden sie ihn nicht mehr seine Gewinne bekommen lassen. Es gibt keinen Vorteil für Putin, Trump die Lorbeeren für die Säuberung Syriens von ISIS oder die Vermittlung des Friedens mit Nordkorea zu überlassen.

Trumpf ist auf der internationalen Bühne ohne jede Hoffnung. Noch eine falsche Flagge, noch eine impotente Lichtshow. Er ist nicht Jesus, er ist ein zutiefst fehlerhafter, wenn auch gutmeinender Mann. Und es ist an der Zeit, den Personenkult zu beenden und mit der harten Arbeit der Trockenlegung des Sumpfes zu beginnen.

Deshalb hat er es getan. Und deshalb sind wir noch nicht über den Berg. Im Moment können wir noch Luft holen, aber das ist noch nicht vorbei.

Die Neocons werden darauf drängen, dass Trump Mattis als nächstes feuert. Wenn das passiert, duck dich.

https://russia-insider.com/en/trump-done-mattis-won-thank-gods/ri23144?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=46f73d241e&mc_eid=8206ba48e2

