Giftgas – die ideale Waffe für „gefälschte News“

von Peter Koenig für den Saker Blog – http://www.theblogcat.de

Giftgas ist nicht nur tödlich, es provoziert oft auch einen langsamen Erstickungstod. Das ist, auf unschuldige Kinder angewendet, besonders grausam. Aber wenn solche Giftgas-Anschläge nur False Flags sind, oder in der neuen Terminologie „gefälschte News“, und zur Provokation eines Kriegs benutzt werden, eines vielleicht alles auslöschenden Kriegs, dann hat sich die Menschheit in etwas verwandelt, das sie nie hätte werden dürfen – eine kleine, unbedeutende Herde aus hirnlosen Zombies. Ist es das, was aus uns geworden ist? Hirnlose, gierige, egoistische Wesen, ohne Sinn für Solidarität, ohne Achtung vor anderen Wesen; ich rede gar nicht von Menschen, sondern von allen Lebewesen.

Giftgas – die ideale Waffe der Furcht. Die Vergiftung des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergei Skripal und seiner Tochter Yulia in Salisbury, die bei ihrem Vater aus Moskau auf Besuch war. Eine Vergiftung mit Nervengas, Novitschok genannt, das angeblich in Russland hergestellt wurde. Mittlerweile wissen wir, dass das Nervengas in der Sowjetunion entwickelt wurde, die es in Russland nicht mehr gibt, und ein militärischer und tödlicher Kampfstoff ist. Das für den angeblichen Anschlag verwendete Nervengift war nicht tödlich. Wir wissen jetzt auch, dass das Vereinigte Königreich – all seine hohen Vertreter von der Premierministerin abwärts derart miserabel gelogen haben, dass sie sich davon schwer erholen werden. Das wird ins Auge gehen. Nicht wie ein Außenminister tat Johnson Boy so, als hätte ihm sein geheimes Biogas/Biowaffen-Labor in Porton Down, gerade einmal 13km von der Straße entfernt, wo das Paar angeblich bewusstlos auf einer Parkbank gefunden wurde, versichert, dass das Gift in Russland hergestellt worden sei. Nun, der Chef-Chemiker der Laboratorien hat später vor den Medien bezeugt, dass sie nicht mit Sicherheit feststellen können ob das Gift in Russland hergestellt wurde. Nein, natürlich nicht.

In Wirklichkeit ist Porton Down, das eine enge Zusammenarbeit mit der CIA hat, eine hochentwickelte Einrichtung für chemische Kampfführung, die mit Leichtigkeit selber das Gift herstellen kann – in beliebiger Konzentration, tödlich oder weniger tödlich, wenn es dem „gefälschte News“ Zweck dienen soll – was es auch tat.

Wurden Vater und Tochter wirklich vergiftet? – Das ist eine legitime Frage. Wer hat sie seit der angeblichen Vergiftung am 28. März gesehen? – Sie sind aus dem öffentlichen Blickfeld verschwunden. Anscheinend erholen sich beide, Yulia wurde vor ein paar Tagen aus den Krankenhaus entlassen, aber wurde von niemandem in der Öffentlichkeit gesehen und sie konnte auch nicht mit den Medien sprechen, denn sie könnte ja etwas sagen, was die Öffentlichkeit nicht erfahren darf. Ihr Vater erholt sich auch und könnte bald entlassen werden – entlassen von wo? – Ist das Ganze eine Farce?

Eine Tante in Moskau telefonierte mit Yulia und sie hat bemerkt, dass Yulia nicht frei sprechen konnte. Die Tante wollte ihre Nichte in Britannien besuchen, aber man hat ihr offensichtlich ein Visum verweigert.

Wo sind Vater und Tochter? – Washington hat ihnen eine neue Heimat und eine neue Identität in den USA „angeboten“, um weitere Vergiftungsversuche zu vermeiden… wie lächerlich! Ein Blinder kann sehen, dass das eine weitere Farce ist, oder genauer, eine direkte Entführung. Die beiden werden keine Wahl haben. Sie werden einfach abtransportiert werden – damit sie nie wieder mit jemandem reden können. – So geht die Geschichte. Die Lügen werden beschützt und das „Es waren die Russen“-Syndrom wird siegen – wird in einer dumm gehaltenen Öffentlichkeit siegen, in der Schweineherde, zu der wir alle geworden sind, wie Goebbels sagen würde.

Und das Märchen geht weiter. Das Märchen um für einen Krieg zu trommeln. Das ist der ganze Zweck. Sonst nichts – Russland, die böse Nation, angeführt von einem bösen Führer, muss unterworfen und erobert werden. Aber das Imperium braucht dafür die Unterstützung der Öffentlichkeit. Und das Imperium hat es fast geschafft. Es besitzt eine hinterhältige Armee aus Medienkonzernen – die schamlos zu allem lügen was man mit Geld kaufen kann. Es ist als würden sie der Welt ins Gesicht spucken und niemanden scheint es zu kümmern, oder noch schlimmer, niemand scheint es zu bemerken.

Auf der anderen Seite des Mittelmeers liegt Syrien. Ein großes und prächtiges Land, mit einem Führer, der sein Volk und sein Land wirklich liebt, einem Führer, der trotz eines von außen angezettelten Kriegs – kein Bürgerkrieg – ein Stellvertreterkrieg, losgetreten und finanziert von Washington und seinen Marionetten-Alliierten in Europa und im Nahen Osten; Syrien, ein hoch gebildetes sozialistisches Land, das die Einkünfte seiner Ressourcen mit seinem Volk teilte, mit kostenloser Bildung, kostenlosem Gesundheitswesen und kostenloser Grundversorgung. Dieses Syrien muss zu Fall gebracht werden. Eine solche Stärke kann vom alles dominierenden Westen nicht geduldet werden. So wie Irak und Libyen, ebenfalls einst sozialistische Länder, und wie Syrien säkulare moslemische Nationen, die den Reichtum ihrer Länder mit ihren Völkern geteilt haben, solche Länder müssen zu Fall gebracht werden.

Gemäß den Planern im Pentagon und jenen Zion-neofaschistischen Think Tanks, die PNAC entworfen haben (Plan for a New American Century), als Hauptinstrument der US-Außenpolitik, wissen wir seit Wesley Clark, dem früheren Supreme Allied Commander und NATO-Chef in Europa (1997-2000) der im Jahr 2007 mit Democracy Now! sprach und sagte, dass innerhalb von 5 Jahren 7 Länder fallen müssen, eines davon Syrien.