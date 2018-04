Der Mythos vom neo-imperialen China

von Pepe Escobar – https://einarschlereth.blogspot.de

Der geopolitische Schwerpunkt des noch jungen 21. Jahrhunderts erstreckt sich vom Persischen Golf bis zum Südchinesischen Meer entlang des Spektrums von Südwestasien bis nach Zentralasien und China. Das geschieht, um das wichtigste Spielfeld der New Silk Roads, auch bekannt als Belt and Road Initiative (BRI), zu konfigurieren.

Das Epizentrum der globalen Machtverschiebung im Osten erschüttert die US Think Tankland bis ins Mark – mit einer Vielzahl von beschränkten Analysen, die von chinesischer „imperialer Überdehnung“ bis hin zu Xi Jinpings chinesischem Traum reichen, der „Alpträume“ hervorruft

Das Grundargument ist, dass Kaiser Xi durch die Mythologisierung der Neuen Seidenstraße eine globale Machtergreifung anstrebt.

Was tatsächlich geschieht, ist, dass BRI Mackinders Diktum, dass die Kontrolle der Weltinsel die Kontrolle über Eurasien bedeutet, eine neue Bedeutung gibt – der Antrieb hinter der ganzen Karriere des verstorbenen Zbigniew „Grand Chessboard“ Brzezinski.

Bei BRI geht es sicherlich um die massiven Devisenreserven Chinas, das Bau-Know-how, die Überkapazitäten in der Stahl-, Aluminium- und Betonproduktion, öffentliche und private Finanzierungspartnerschaften, die Internationalisierung des Yuan und die vollständige Vernetzung von Infrastruktur und Informationsflüssen.

Dennoch ist BRI keine Frage der geopolitischen Kontrolle, die durch militärische Macht unterstützt wird; es geht um eine zusätzliche geopolitische Projektion, die auf Handels- und Investitionskonnektivität basiert.

BRI ist so ein Spielverderber, dass Japan, Indien und das „Quad“ (USA, Japan, Indien, Australien) sich gezwungen sahen, ihre eigene „Alternative“, stark reduzierte Mini-BRI zu entwickeln – deren kollektive Begründung im Wesentlichen darin besteht, BRI des „Revisionismus“ zu bezichtigen und gleichzeitig die Notwendigkeit zu betonen, gegen die chinesische Weltherrschaft zu kämpfen.

Die Grundlage der im Oktober 2017 eingeführten Strategie der Trump-Administration für den freien und offenen Indopazifikraum war es, China als eine feindliche Existenzbedrohung zu definieren. Die Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) und die Nationale Verteidigungsstrategie (NDS) verstärkten die Bedrohung auf das Niveau einer neuen Doktrin.

Die NSS erklärt, dass „China und Russland die Macht, den Einfluss und die Interessen der Amerikaner herausfordern und versuchen, die Sicherheit und den Wohlstand der Amerikaner zu untergraben“. Die NSS wirft China und Russland vor, „eine Welt gestalten zu wollen, die den Werten und Interessen der USA widerspricht“. Sie wirft Peking auch vor, „die Vereinigten Staaten im Indopazifikraum zu verdrängen“ und „ihre Macht auf Kosten der Souveränität anderer auszuweiten“.

Die NDS erklärt, dass Peking „in naher Zukunft die regionale Hegemonie im Indopazifikraum und dann die Vertreibung der Vereinigten Staaten anstrebt, um eine globale Vorherrschaft zu erlangen“.

Das ist die neue Normalität, was die verschiedenen Ebenen des US-Industrie-Militär-Überwachungsmedienkomplexes betrifft. Dissens ist einfach nicht erlaubt.

Zeit, mit Kublai Khan zu sprechen.

„Die „revisionistischen“ Mächte China und Russland gelten als großes Doppelproblem, wenn man genauer die direkte Verbindung zwischen BRI und der von Russland geführten Eurasien-Wirtschaftsunion (EAEU) studiert. Die EAEU ist für sich schon einen Schritt voraus der 2012 angekündigten strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China, eigentlich schon ein Jahr bevor Xi die BRI in Astana und dann in Jakarta bekannt gab.

Auf dem BRI-Forum in Peking im Mai 2017 bekräftigte der russische Präsident Wladimir Putin die Idee einer „größeren eurasischen Partnerschaft“.

Der russische „Drehpunkt nach Asien“ begann schon vor dem Maidan in Kiew, dem Referendum auf der Krim und den anschließenden westlichen Sanktionen. Dies war eine Arbeit in mehreren Sitzungen innerhalb der Shanghai Cooperation Organization (SCO), der BRICS und der G-20.

Kasachstan ist das wichtigste Bindeglied zwischen BRI, EAEU und SCO. Russland und Kasachstan sind Teil eines der wichtigsten Überland-Verbindungskorridore zwischen Ostasien und Europa – der andere verläuft durch den Iran und die Türkei.

Xinjiang nach Osteuropa, über Kasachstan und Russland, dauert derzeit 14 Tage und wird bald auf 10 sinken. Das ist ein wichtiger Impuls für den Handel mit Gütern mit hoher Wertschöpfung – der Weg zu einer zukünftigen BRI-Hochgeschwindigkeitsstrecke, die im Wettbewerb mit dem kostengünstigen Seeverkehr bestehen kann.

Was das Bestreben Moskaus angeht, Teil der BRI/EAEU-Wirtschaftsverbindung zu sein, so ist das nur ein Faktor der russischen Außenpolitik. Ebenso wichtig ist der Ausbau der deutsch-russischen Handels-/Investitionsbeziehungen, eine Priorität auch für deutsche Industrielle.

China seinerseits ist mittlerweile der wichtigste ausländische Investor in allen fünf zentralasiatischen „stans“ (Länder, die mit ’stan’ enden). Und man darf nicht vergessen, dass Zentralasien nicht nur von den fünf „stans“, sondern auch von der Mongolei, Xinjiang und Afghanistan beeinflusst wird. So ist die SCO bestrebt, die afghanische Tragödie unter direkter Beteiligung der wichtigsten Akteure China, Russland, Indien, Pakistan und Iran zu lösen.

Die BRI-Strategie, ein paneuropäisches Verbindungs-/Logistiknetz zu schmieden, wirft natürlich die Frage auf, wie Peking ein solches offenes Projekt managen wird. BRI befindet sich noch nicht einmal in der Umsetzungsphase, die offiziell im nächsten Jahr beginnt.

Es ist nützlich, die Vorwürfe des „Revisionismus“ mit der chinesischen Geschichte zu vergleichen. Als Marco Polo Ende des 13. Jahrhunderts den Yuan-Hof erreichte, sah er ein multikulturelles Imperium, das durch Handel blühte.

Es waren die Handelsrouten der Seidenstraße und nicht die Projektion militärischer Macht, die Pax Mongolica verkörpert haben. Das 21. Jahrhundert Pax Sinica ist seine digitale Version. Wenn Xi ein neuer Kaiser ist, dann ist er eine postmoderne Version von Kublai Khan.

Die Yuan-Dynastie „kontrollierte“ weder Persien noch Russland oder Indien. Persien, damals eine Supermacht, verband den Nil, Mesopotamien und den Indus mit dem China-Handel. Während der Tang-Dynastie im 8. und 9. Jahrhundert hatte China auch Einfluss auf Zentralasien bis in den Nordosten des Iran entwickelt.

Und das erklärt, warum der Iran jetzt ein so wichtiger Knotenpunkt der BRI ist und warum die Führung in Teheran die neuen Seidenstraßen stärken will. Ein chinesisch-russisch-iranisches Bündnis der eurasischen Integration – Interessen muss Washington erschüttern, schließlich definiert das Pentagon all diese geopolitischen Akteure als „Bedrohungen“.

Historisch gesehen waren China und Persien jahrhundertelang wohlhabende, sesshafte landwirtschaftliche Zivilisationen, die mit gelegentlichen Horden von Wüstenkriegern zu kämpfen hatten – doch die meiste Zeit standen sie durch die Seidenstraße in Kontakt miteinander. Die chinesisch-persische entente cordiale ist solide in der Geschichte verankert.

Und das führt zu dem, was den Kern der ununterbrochenen BRI-Ablehnung/Demonisierung ausmacht.

Es ist eine Art Mackinder Neuauflage. Es geht darum, die Entstehung nicht nur eines „Peer-Konkurrenten“ zu verhindern, sondern schlimmer noch: ein neues, auf der Seidenstraße basierendes Handels- und Verbindungs- Kondominium mit China, Russland, Iran und der Türkei -, das im gesamten Osten ebenso mächtig ist wie die USA in der turbulenten „westlichen Hemisphäre“.

Das hat nichts mit chinesischemn Neoimperialismus zu tun. Im Zweifelsfall, berufen Sie sich Kublai Khan an.

Pepe Escobar ist Korrespondent bei Asia Times.

Mit Hilfe von Deepl übersetzt.

Quelle – källa – source

https://einarschlereth.blogspot.de/2018/04/der-mythos-vom-neo-imperialen-china.html#more

Advertisements