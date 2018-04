Stunde der Wahrheit für Putin: Widerstand gegen das Chaosreich von US/Israel ?

„Wladimir Wladimir Wladimirowitsch! Das Schicksal Russlands und der Menschheit liegt in Ihren Händen.“

Nachfolgend dokumentieren wir einen Artikel zur Stimmung in Rußland vom Saker und eine Kritik an Putin von Damian Martinovich .

Stimmen russischer Experten (Kurzbericht über die Stimmung im russischen Prime Time TV)



von saker – https://thesaker.is

Ich verbrachte gerade nur etwa 2 Stunden damit, einer Fernsehdebatte russischer Experten über die USA zuzuhören. Hier sind ein paar interessante Punkte.

1) Sie alle waren sich einig, dass der AngloZionist (natürlich mit den Worten „USA“ oder „westliche Länder“) nur weiter eskalieren würde und dass der einzige Weg, dies zu verhindern, darin besteht, die Welt bewusst auf den Punkt zu bringen, wo ein großangelegter amerikanisch-russischer Krieg droht oder sogar lokal begonnen wird. Sie sagten, dass es grundsätzlich falsch sei, wenn Russland nur mit Worten gegen westliche Taten antwortet.

2) Interessanterweise gab es auch einen Konsens, dass selbst ein vollständiger Angriff der USA auf Syrien zu spät wäre, um die Situation vor Ort zu ändern, dass es dafür viel zu spät wäre.

3) Eine weitere interessante Schlussfolgerung war, dass die einzige wirkliche Frage für Russland ist, ob es besser wäre, diese maximale Krise zu verzögern oder die Ereignisse zu beschleunigen und alles früher zu entscheiden. Darüber gab es keinen Konsens.

4) Als nächstes gab es einen Konsens darüber, dass das Plädoyer, die Argumentation, die Forderung nach Fairness oder Gerechtigkeit, oder sogar nach gesundem Menschenverstand, zwecklos war. Die russische Sichtweise ist einfach: Der Westen wird von einer Bande von Schlägern regiert, die von unendlich lügenden und heuchlerischen Medien unterstützt werden, während die Öffentlichkeit im Westen hoffnungslos zombifiziert wurde. Die Autorität der so genannten „westlichen Werte“ (Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, etc.) ist jetzt in Russland mausetot.

5) Es bestand auch ein breiter Konsens darüber, dass die US-Eliten Russland nicht ernst nehmen und dass die derzeitigen diplomatischen Bemühungen Russlands (insbesondere gegenüber Großbritannien) vergeblich sind. Der einzige Weg, das zu ändern, wäre mit sehr harten Maßnahmen, einschließlich diplomatischer und militärischer Maßnahmen. Alle waren sich einig, dass ein Gespräch mit Boris Johnson nicht nur eine totale Zeitverschwendung, sondern ein großer Fehler wäre.

6) Zu meinem Erstaunen wurde die Vorstellung, dass Russland ein paar US-Schiffe versenken oder Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten einsetzen müsste, als eine echte, vielleicht unvermeidliche Option angesehen. Wirklich – niemand hatte etwas dagegen.

Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse. Ich will nur sagen, dass keiner der „Experten“ die russische Regierung vertrat oder für sie arbeitete. Regierungsexperten haben nicht nur bessere Informationen, sie wissen auch, dass das Leben von Millionen von Menschen von ihren Entscheidungen abhängt, was bei den sogenannten „Experten“ nicht der Fall ist. Dennoch spiegeln die Worte dieser Experten meines Erachtens einen wachsenden Konsens in der Bevölkerung wider.

https://thesaker.is/listening-to-russian-experts-short-report-about-the-mood-on-russian-prime-time-tv/

Stunde der Wahrheit für Putin: Widerstand gegen das Chaosreich von US/Israel ?

von – Damian Martinovich – https://russia-insider.com

Neue antirussische Sanktionen, russische Finanzmärkte in der Krise, ein abstürzender Rubel, westliche Drohungen, syrische Streitkräfte und ihre Unterstützer in Syrien zu bombardieren, die Skripal Aktion unter falscher Flagger – was ist los?

Willkommen zur vierten Amtszeit, Präsidenten Putin! Alle diese Aktionen sind Teil der sorgfältig geplanten Kampagne, die als Begrüßungspaket für das wahrscheinlich letzte Präsidialmandat des russischen Präsidenten dient.

Der Westen sendet im Grunde genommen eine klare Botschaft an den russischen Präsidenten. Sie werden sechs Jahre lang von ständigen Krisen und der Hölle heimgesucht. Wir werden dafür sorgen, dass Sie keinen friedlichen Tag haben. Und sorry, es gibt keine Möglichkeit, dass Sie Zeit haben, sich auf die inneren Probleme Russlands und die innenpolitischen Fragen zu konzentrieren, wie es während Ihres Präsidentschaftswahlkampfes versprochen wurde.

Auch für die russische Wirtschaft wird es harte Zeiten geben. Allerdings sollten die Russen erkennen, dass mit 20K Rubel (300 Dollar) Gehalt es ihnen besser geht als mit 20 Millionen Toten wie im Zweiten Weltkrieg. Das ist ein kleiner Preis dafür, dass wir eine der letzten souveränen Nationen der Welt sind. Langfristig ist es besser, die Abhängigkeit Russlands von westlichen Technologien, Importen und Märkten zu verringern.

Russland muss mehrere entschlossene Schritte unternehmen, die Washington und seinen westlichen Vasallen erhebliche Kosten verursachen werden:

– WIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN: Verbot aller großen amerikanischen Unternehmen in Russland, die leicht durch russische Äquivalente ersetzt werden können.

– Alle McDonalds, Burger Kings, Pizza Huts und Starbucks sollten verboten werden. Diese Maßnahmen werden der russischen Wirtschaft nicht so sehr schaden, da Russland bereits über eigene Fast-Food-Franchises verfügt.

– Verbot amerikanischer Software-Unternehmen in Russland. Es gibt eine Reihe von russischen Softwarefirmen, die amerikanische Produkte ersetzen können.

– Blockieren Sie Google, Facebook, Instagram und Twitter. Russland hat bereits starke Äquivalente, die den westlichen Wettbewerb unterdrücken und auf dem russischen Markt dominieren – Yandex, Vkontakte, Odnoklassniki usw. Grundsätzlich sollte Russland einen unabhängigen Informationsraum schaffen, wie es China getan hat.

– Russland sollte auch aufhören, Boeing-Flugzeuge oder andere amerikanische Fertigungstechnologien zu kaufen und keine russischen Raketentriebwerke mehr an die NASA zu verkaufen.

– FINANZIELLE MASSNAHMEN: Entsorgen Sie den Dollar und beenden Sie den gesamten internationalen Handel mit Dollar. Aufforderung an internationale Handelspartner, den Handel in jeder Währung außer dem amerikanischen Dollar zu betreiben.

– POLITISCHE UND MILITÄRISCHE MAßNAHMEN:

Am kritischsten ist, dass Russland damit beginnen sollte, Stellvertreterkriege gegen Amerika zu führen, genauso wie die USA einen Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine führen, indem sie das antirussische Regime in Kiew unterstützen und faschistische Milizen im Donbas bewaffnen, die die ansässige russische Bevölkerung töten. Russland sollte ernsthaft erwägen, die Taliban in Afghanistan, die Hisbollah im Libanon zu bewaffnen, dem Iran zu helfen, sein Militär zu modernisieren, ihnen S-400 zu verkaufen und gemeinsame militärische Technologieprojekte zu erleichtern. Grundsätzlich sollte Russland alle Nationen und Organisationen unterstützen, die von den Amerikanern als ihre Feinde betrachtet werden. Das wird Washington wirklich wehtun. Dies ist die einzig angemessene und angemessene Reaktion auf Washingtons Außenpolitik. Der Feind meines Feindes ist mein Freund – Russland sollte sich die Grundlagen einer realistischen Außenpolitik zu eigen machen. Die US-Neokonservativen verstehen nur die Sprache der Gewalt, es ist keine Zeit für gute Argumente, Dialoge oder Diskussionen.

Der russische Außenminister Lavrov hat gerade erklärt, dass die Verhandlungen über die Lage auf der koreanischen Halbinsel zur nuklearen Abrüstung der Region führen sollten. Warum ist Russland so begierig darauf, die koreanische Halbinsel zu entnuklearisieren ? Sie ist für Russland nicht von lebenswichtigem Interesse. Vielleicht sollte Russland Nordkorea zu einem Verbündeten machen und Nordkorea noch weiter bewaffnen. Warum Amerika bei der Neutralisierung der koreanischen Bedrohung helfen? Vielleicht sollten sie Nordkorea helfen, eine noch tödlichere Rakete zu entwickeln. Auf diese Weise werden Neokonservative zweimal nachdenken, bevor sie gegen Russland losschlagen.

– BEZIEHUNG ZU ISRAEL: Russland muss seine derzeitigen Beziehungen zu Israel überdenken, weil es aus so vielen Gründen falsch ist, nicht zuletzt, weil es gemischte Botschaften an russische Verbündete im Nahen Osten sendet.

Erste Schritte sind bereits getan; der israelische Botschafter wurde in das russische Außenministerium berufen. Aber sie sollten viel mehr als das tun. Die ganze gegenwärtige Krise ist eine Folge des Wunsches Israels, das kontrollierte Chaos in Syrien für die nächsten Jahrzehnte zu unterstützen und Russland schweigt, wenn es um die ständigen Luftangriffe auf Syrien durch Tel Aviv geht.

Warum schweigt Russland, wenn Israel Syrien bombardiert, aber die USA bedroht, wenn es sagt, dass es dasselbe tun will? Wo ist die Logik? Warum kann Israel das tun und die USA als erste Supermacht der Welt nicht? Wenn Russland nicht bereit ist, Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel zu ergreifen, warum behaupten sie dann, dass sie bereit sind, Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA zu ergreifen? Das ergibt keinen Sinn. Daher sollte Russland Israel keinen Freifahrtsschein geben und ähnliche wirtschaftliche und politische Sanktionen verhängen wie im Falle der USA.

Auf jeden Fall sollte Russland Israel klarmachen, dass im Falle eines russisch-amerikanischen Weltkrieges Israel zu den ersten gehört, die mit Hilfe der russischen Atombomben ausgelöscht werden. Das wird sie zum Nachdenken anregen, bevor sie einen globalen Konflikt gegen Russland auslösen.

Zusammenfassung

Abschließend möchte ich sagen, dass Russland und Putin statt zu jammern und zu weinen über illegale, unrechtmäßige westliche Aktionen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht stehen, ernsthafte und konkrete Schritte unternehmen sollten, um sie zu stoppen.

Es ist an der Zeit, dass die führenden Politiker Russlands in den Ruhestand gehen. Der russische Außenminister Lawrow hat bereits angedeutet, dass er sich nach Jahrzehnten des unermüdlichen und in bestimmten Momenten brillanten Dienstes an Russland zurückziehen will. Ich denke, Putin sollte ihn in Rente gehen lassen und einen neuen, jungen, energischen, nationalistischen Außenminister finden, der vor allem aufhören wird, westliche Länder als Partner zu bezeichnen, wie es Lavrov bei jeder Gelegenheit tut. Ein Rüpel versteht nur eine Rüpelsprache und entsprechende Handlungen.

Dmitri Medwedew, der gegenwärtige russische Premierminister, ist seit Jahren unsichtbar. Der Mann, der in die Geschichte eingehen wird, als jemand, der dem Westen erlaubt hat, Gadhafi zu bombardieren, indem er kein Veto gegen eine UN-Resolution einlegte, fordert eine Flugverbotszone über Libyen. Auch andere russische Liberale sollten verschwinden und die Wirtschafts- und Finanzpolitik sollte nationalistischer und protektionistischer sein.

Präsident Putin ist derzeit in zu vielen Fragen zu weich. Er spricht immer noch von „westlichen Partnern“. Sogar der ehemalige israelische Geheimdienstchef Yakov Kedmi meint, er sollte den neokonservativen Tyrannen gegenüber härter sein. Russland braucht jemanden mit ein wenig Schirinowski’s Manieren in der russischen Außenpolitik, besonders in diesem Moment.

So, in diesem kritischen Moment für die Menschheit, in Anbetracht dessen, dass alle westlichen Mainstreammedien die Gefahr des 3. Weltkrieges völlig ignorieren, sollte Putin live im Fernsehen auftreten, eine bahnbrechende Erklärung abgeben und den russischen Bürgern und vor allem der Welt erklären, dass der ganze Planet am Rande des Dritten Weltkriegs steht.

Und schließlich muss Russland verstehen, dass dies nichts mit Assad, Syrien oder gar dem Nahen Osten zu tun hat. Es hat alles mit Russland zu tun. Israel und die USA haben beschlossen, dass es an der Zeit ist, Russland in Syrien eine demütigende Niederlage zuzufügen und sie aus dieser komplexen Gleichung herauszunehmen.

Wenn Russland nichts tut und sich unter dem Tisch versteckt, während es jammert und gegen illegale amerikanische, britische, französische und israelische Luftschläge gegen das syrische Volk protestiert, wird es die ultimative Niederlage und Demütigung für Russland und Putin sein. Niemand wird mehr ein russischer Verbündeter sein wollen, auch wenn viele Länder nicht in der Lage sind, ein solcher zu werden, um ehrlich zu sein. Das wird eine geopolitische Niederlage von gigantischem Ausmaß sein, und in diesem Fall ist es besser, dass die Russen Syrien verlassen, als sich weiter zu demütigen zu lassen.

Ein Rückzug vermeidet nur das Unvermeidliche – schließlich wird der Weltfrieden von Nationen abhängen, die die globale Hegemonie der USA in Frage stellen. Vor allem Russland widersetzt sich USA/Israel in Syrien von Beginn an.

Präsident Putin, es ist Ihre Entscheidung. Entweder Sie gehen als größter russischer Staatsmann in die Geschichte ein, die je unter der Sonne gelebt haben, oder als Iwan der Schreckliche 2.0, dessen erfolgreiche erste Phase der Herrschaft in ultimativem Chaos, Zerfall und „unruhigen Zeiten“ in Russland endete.

Gute Reise, Wladimir Wladimir Wladimirowitsch! Das Schicksal Russlands und der Menschheit liegt in Ihren Händen.

https://russia-insider.com/en/breaking-defining-moment-putin-stand-usisrael-empire-chaos-or-fold/ri23052

