Trump bereit für den Krieg mit Syrien, Russland und China – basierend auf einer Lüge

von https://friendsofsyria.wordpress.com

Übersetzung LZ

Donald Trump ist bereit, mit Syrien, Russland und China aufgrund einer Lüge in den Krieg zu ziehen. Nicht nur aufgrund einer Lüge, sondern einer Lüge von Terroristengruppen. Obwohl er sagt, dass er ISIS auslöschen will, glaubt er immer noch an die Lügen, die sie erzählen.

Trump ist bereit, den 3. Weltkrieg mit den Behauptungen der Terroristengruppen zu beginnen, obwohl es keinerlei Beweise gibt. Der einzige Beweis dafür ist ein gefälschter Film, der von den so genannten weißen Helmen gemacht wurde, die behaupten, von Chemikalien und Fassbomben angegriffen worden zu sein. Natürlich müssen sie mit diesem Mythos über Fassbomben weitermachen, die Assad nie benutzt hat. Alle Filme der weißen Helme sind wie die weißen Helme selbst FAKE.

Zuerst behaupteten sie, dass 150 Menschen getötet wurden und änderten es dann auf 70, aber es gibt keine Leichen, und die in ihrem Film gezeigten werden alle auf die Busse klettern, um ohne Anzeichen von Verletzungen zu entkommen.

Alle Filmvorführungen zeigen terroristische Gruppen, die Kinder mit kaltem Wasser und Asthma-Inhalierern misshandeln. Eine seltsame Art Kinder zu behandeln, wenn sie mit chemischen Waffen in Berührung gekommen sind.

Trump ist nicht nur dumm genug, diesen Kopfabschneidern und Metzgern zuzuhören und zu glauben, er folgt auch Israel, das verlangt, dass er Syrien angreift.

„Die Vereinigten Staaten müssen das Regime von Bashar Assad in Syrien als Reaktion auf den chemischen Gasangriff auf die syrische Stadt Douma angreifen, bei dem mehr als 70 Menschen getötet wurden“, sagte der Minister für strategische Angelegenheiten und öffentliche Sicherheit Gilad Erdan am Sonntag.

Wie in früheren Beiträgen haben wir gezeigt, wie verzweifelt Netanyahu die USA in einen neuen Krieg führen will. Wir alle wussten, dass Trump keine Truppen aus Syrien abziehen würde, weil er diesen Krieg erwartet hat. Tatsächlich ist die Zahl der US-Truppen in Syrien in den letzten Wochen gestiegen.

Das hat Trump heute getwittert:

Trump:

„Viele Tote, einschließlich Frauen und Kinder, bei einem sinnlosen CHEMISCHEN Angriff in Syrien. Das Gebiet der Gräueltaten ist von der syrischen Armee abgeriegelt und somit für die Außenwelt völlig unzugänglich. Präsident Putin, Russland und der Iran sind für die Unterstützung von Tier Assad verantwortlich. Großer Preis….

….zu bezahlen. Öffnet sofort einen Bereich für medizinische Hilfe und Verifizierung. Eine weitere humanitäre Katastrophe ohne jeden Grund. KRANK!

Wenn Präsident Obama seine erklärte Rote Linie im Sand überquert hätte, wäre die syrische Katastrophe längst vorbei! Das Tier Assad wäre Geschichte gewesen!“

Weiß Trump, dass die Terroristen, die diese FAKE-Nachrichten verschickten, jetzt kapituliert haben und ihre Geiseln jetzt freigelassen wurden, ohne Anzeichen eines chemischen Angriffs ?

Trump wird in Syrien für Israel in den Krieg ziehen, und es werden amerikanische Leben sein, die in diesem Krieg verloren gehen werden, um alle Kriege zu beenden.

