Syrischer Showdown: Trump gegen die Generäle

Bei ISIS auf der Flucht in Syrien hat Präsident Trump diese Woche erklärt, dass er sein Versprechen, die Truppen nach Hause zu bringen, einlösen will.

„Ich will da raus. Ich will unsere Truppen nach Hause bringen“, sagte der Präsident. Wir haben „nichts von den 7 Billionen Dollar (ausgegebenen) im Mittleren Osten in den letzten 17 Jahren bekommen. …also ist es Zeit.“

Nicht so schnell, Mr. President.

Denn während Trump sprach, wurde ihm von seinem Centcom-Kommandanten General Joseph Votel widersprochen. „In Syrien ist viel erreicht worden“, räumte Votel ein, „aber der schwierige Teil…. liegt vor uns.“

Außerdem, fügte Votel hinzu, wenn wir ISIS besiegen, müssen wir Syrien stabilisieren und für seinen Wiederaufbau sorgen.

Außenminister Rex Tillerson war noch konkreter geworden:

„Es ist für unsere nationale Verteidigung von entscheidender Bedeutung, eine militärische und diplomatische Präsenz in Syrien aufrechtzuerhalten, um zur Beendigung dieses Konflikts beizutragen, da sie einen Kurs für eine neue politische Zukunft vorgibt“.

Aber ist die „politische Zukunft“ Syriens nicht schon aufgezeichnet?

Bashar Assad, unterstützt von Iran und Russland, hat den siebenjährigen Bürgerkrieg gewonnen. Er hat die Rebellenhochburg Ost-Ghouta bei Damaskus zurückerobert. Er kontrolliert jetzt den größten Teil des Landes, was wir und die Kurden nicht tun.

Nach Angaben der Washington Post ist Verteidigungsminister James Mattis auch nicht an Bord von Trump und „hat wiederholt gesagt, dass US-Truppen in Syrien auf absehbare Zeit bleiben würden, um Stabilität und politische Lösung des Bürgerkriegs zu garantieren“.

Auch der saudische Kronprinz Mohammad bin Salman, der einen „schiitischen Korridor“ von Teheran nach Bagdad, Damaskus und Beirut fürchtet, ist gegen Trump. „Wenn Sie diese (U.S.) Truppen aus Ostsyrien holen,“ sagte der Prinz der Zeit, „werden Sie diesen Kontrollpunkt verlieren…. Amerikanische Truppen sollten zumindest mittelfristig (in Syrien) bleiben, wenn nicht langfristig.“

Bibi Netanyahu will auch, dass wir in Syrien bleiben.

Am Mittwoch schloss sich Trump seinen Generälen an. Er willigte ein, unsere Truppen in Syrien zu belassen, bis ISIS besiegt ist. Da die 2.000 U.S. Truppen nicht mehr mit ISIS zusammenarbeiten – viele unserer kurdischen Verbündeten gehen zurück in den Norden, um die von der Türkei bedrohten Grenzstädte zu verteidigen – könnte das eine Weile dauern.

Doch ein Showdown steht bevor. Und die Kluft ist, wie gesagt, diese:

Trump sieht Al-Qaida und ISIS als den wahren Feind und ist bereit, alle US-Streitkräfte aus Syrien abzuziehen, sobald das Kalifat ausgerottet ist. Und wenn Assad dann an der Macht ist, unterstützt von Russland und dem Iran, dann sei es so.

Trump betrachtet ein von Assad regiertes Syrien, das seit der Nixon-Präsidentschaft existiert, nicht als große Bedrohung für die Vereinigten Staaten. Er ist nicht bereit, mehr amerikanisches Blut zu vergießen, um den Ausgang eines Krieges zu ändern, den Syrien, der Iran und Russland bereits gewonnen haben. Er ist auch nicht bereit, die Rechnung für den Wiederaufbau Syriens oder für eine langfristige Besetzung dieses Quadranten Syriens, den wir und unsere Verbündeten jetzt innehaben, zu bezahlen.

Sobald ISIS besiegt ist, will Trump aus dem Krieg und aus Syrien raus.

Die Israelis, Saudis und die meisten unserer außenpolitischen Eliten stimmen damit jedoch vehement nicht überein. Sie wollen, dass die USA dieses Stück Syrien östlich des Euphrats, das wir jetzt besetzen, festhalten und den Druck unserer Truppen auf syrischem Boden nutzen, um die Absetzung von Präsident Assad und die Vertreibung der Iraner zu bewirken.

Die Kriegspartei räumt den Verlust Syriens nicht ein. Sie sieht die wahre Schlacht als vor uns liegend. Sie ist eifrig bemüht, Syrer, Iraner und schiitische Milizen zu konfrontieren und, wenn nötig, zu bekämpfen, sollten sie das Ostufer des Euphrat überqueren, wie sie es vor Wochen taten, als die US-Artillerie und die Luftwaffe sie zu Hunderten, einschließlich Russen, abschlachteten.

Wenn US-Truppen in Syrien bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Trump, wie die Präsidenten Bush und Obama vor ihm, auf unbestimmte Zeit in den Forever War of the Middle East verstrickt wird.

Der türkische Präsident Erdogan, der Afrin von den syrischen Kurden erobert hat, droht, nach Manbij zu ziehen, wo kurdische Truppen von US-Truppen unterstützt werden. Wenn Erdogan sich nicht von seiner Drohung abwendet, könnten die NATO-Verbündeten anfangen, aufeinander zu schießen.

Da die 2.000 US-Truppen in Syrien sowohl ungebeten als auch unwillkommen sind, wird ein triumphierender Assad wahrscheinlich bald verlangen, dass wir sie aus seinem Land entfernen.

Werden wir dann Präsident Assad trotzen, mit der Möglichkeit, dass US-Flugzeuge und Truppen Syrer, Russen, Iraner und schiitische Milizen in einem Land angreifen, in dem wir kein Recht dazu haben zu sein ?

Trump wird als Isolationist angeprangert. Aber welche Vorteile haben wir aus 17 Jahren Nahostkrieg – von Afghanistan bis Irak, Syrien, Libyen und Jemen – gezogen, um all das vergossene Blut und das verlorene Geld zu rechtfertigen?

Und wie hat unser großer Rivale China darunter gelitten, in keinem dieser Kriege gekämpft zu haben?

Patrick J. Buchananan ist der Autor von Churchill, Hitler und „The Unnecessary War“: How Britain Lost Its Empire and the West Lost the World. Um mehr über Patrick Buchanan zu erfahren und Features von anderen Autoren und Cartoonisten zu lesen, besuchen Sie die Creators Webseite unter http://www.creators.com.

