Trumps Protektionismus und Chinas Aufstieg als eine ökonomische Weltmacht

US-Präsidenten, europäische Führer und ihre akademischen Sprecher haben Chinas wachsende Marktanteile, Handelsüberschüsse und technologische Macht auf seinen „Diebstahl“ westlicher Technologie, „unfairen“ oder nicht gegenseitigen Handel und restriktive Investitionspraktiken zurückgeführt. Präsident Trump hat einen „Handelskrieg“ in Gang gesetzt, mit dem die Zölle, insbesondere für chinesische Exporte, erhöht werden sollen, um ein protektionistisches Wirtschaftsregime zu durchzusetzen.

Die Chinesen-Beschimpfer der westlichen Welt kennen nicht die Entwicklungserfahrungen der vergangenen zweihundertfünfzig Jahre, beginnend mit der postrevolutionären Politik der Vereinigten Staaten zum Schutz für die „jungen Industrien“.

In diesem Aufsatz werden wir das Modell kritisieren, das dem aktuellen westlichen Angriff auf China zugrunde liegt. Anschließend werden wir die Erfahrungen der Länder skizzieren, die im Zuge der erfolgreichen Industrialisierung ihrer Volkswirtschaften den Rückstand überwunden haben.

Entwicklung in historischer Perspektive



Westliche Ideologen behaupteten, dass „rückständige Volkswirtschaften“ einem Entwicklungspfad folgen sollten, der ursprünglich von erfolgreichen Ländern, nämlich dem Vereinigten Königreich, festgelegt wurde.

Sie argumentierten, dass „Entwicklungsstadien“ mit einer liberalen Politik des freien Marktes beginnen und sich auf ihre „komparativen Vorteile“, nämlich den Export von Rohstoffen, spezialisieren. Wirtschaftliche „Modernisierung“ würde Schritt für Schritt zu einer reifen Konsumgesellschaft führen.

Die Befürworter der liberalen Stufen-Theorie dominierten in den Wirtschaftsabteilungen der großen US-Universitäten und dienten als Planungsstrategie der US-Politiker.

Schon früh wiesen abweichende Wirtschaftshistoriker auf schwerwiegende Anomalien hin. Zum Beispiel sicherten sich die „frühen Entwickler“ wie das Vereinigte Königreich Handelsvorteile, Produkte eines weltweiten Imperiums, das die Kolonien zwang, Rohstoffe unter ungünstigen Handelsbedingungen zu exportieren, ein Vorteil, der den „späteren Ländern“ fehlte.

Zweitens haben die postrevolutionären USA unter Führung von Finanzminister Alexander Hamilton erfolgreich eine protektionistische Industriepolitik gefördert, um die „jungen Industrien“ der USA vor dem etablierten britischen Imperium zu schützen. Der US-Bürgerkrieg wurde gerade deshalb geführt, um die US-Plantagenbesitzer daran zu hindern, ihre Exporte an britische liberale freie Händler und Hersteller zu koppeln.

Mitte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts lehnten die sich entwickelnden Länder wie Deutschland, Japan und Sowjetrußland die Ideologie des Freihandels und der offenen Märkte zugunsten einer staatszentrierten, geschützten Industrialisierung ab. Es gelang ihnen, die Rückständigkeit zu überwinden, zu konkurrieren und die „frühen Entwickler“ wie das Vereinigte Königreich zu überholen.

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgten Südkorea, Taiwan und Malaysia nach erfolglosen Versuchen, dem Modell des „westlichen freien Marktes“ zu folgen, erfolgreich staatliche, protektionistische Exportmodelle.

Regionen und Länder, die eine westliche Politik der freien Marktwirtschaft verfolgten, die sich auf Primärgüterexporte wie Lateinamerika, Afrika, den Nahen Osten und die Philippinen spezialisierten, konnten Stagnation und Rückständigkeit nicht überwinden.

Der führender Wirtschaftshistoriker Alexander Gerschenkron argumentierte, dass der wirtschaftliche Rückstand den Schwellenländern gewisse strategische Vorteile verschaffe, die eine systematische Substitution der Importe durch einheimische Industrien und damit ein dynamisches Wachstum und damit wettbewerbsfähige Exportstrategien zur Folge hätten. (Wirtschaftliche Rückständigkeit in historischer Perspektive: Ein Essaybuch)

Die erfolgreichen späten Entwicklungsländer haben sich die neuesten Produktionstechniken geliehen und erworben, während die zuvor sich entwickelnden Länder bei den veralteten, überholten Produktionsmethoden stehenblieben. Mit anderen Worten, die Entwicklungsländer, die vom Staat geleitet wurden, hatten ein „sprunghaftes“ Wachstum und übertrafen ihre Konkurrenten.

China ist ein hervorragendes Beispiel für Gerschenkrons Modell. Durch staatliche Eingriffe überwand es die Beschränkungen, die durch die Monopolkontrollen der bestehenden imperialen Länder auferlegt wurden, und entwickelte sich rasch durch das Ausborgen fortschrittlichste Technologien und Innovationen und wurde dann zum aktivsten Patentanmelder der Welt. Im Jahr 2017 übertraf China die US-Anmeldung von 225 Patenten im Jahr 2017, während die USA mit 91 zurückblieben (FT 3/16/18 S. 13).

Ein hervorragendes Beispiel für Chinas Fortschritte bei der technologischen Innovation ist die Huawei-Gruppe, die im Jahr 2017 13,8 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung ausgegeben hat und ihr jährliches F&E-Budget auf 20 Milliarden Dollar pro Jahr erhöhen will. Chinesische Unternehmen werden bei den Technologien der nächsten Generation, einschließlich der Vernetzung, führend sein (FT 3/31/18 S. 12). Washingtons Rückgriff auf den Ausschluss Chinas von den US-Märkten hat nichts damit zu tun, dass China US-Patente und -Geheimnisse „stiehlt“, sondern alles, was mit Huawei’s F&E-Ausgaben zur Gewinnung von Talenten, Technologie, Ausrüstung und internationalen Partnerschaften zu tun hat. Die protektionistische Sinophobie des Weißen Hauses wird durch die Angst vor chinesischen Fortschritten in Hochgeschwindigkeits-Datennetzen der fünften Generation getrieben, die die Wettbewerbfähigkeit der USA untergraben.

Chinas Konkurrenzfähigkeit war das Ergebnis der systematischen Substitution von Spitzentechnologie durch den Staat, die es der Wirtschaft ermöglichte, sich schrittweise zu liberalisieren und die USA auf den globalen und nationalen Märkten auszustechen.

China ist dem Beispiel früherer Spät-Entwickler (Deutschland und Japan) gefolgt und sie übertroffen. Es kombinierte fortschrittliches industrielles Exportwachstum als führenden Sektor mit einem relativ rückständigen Agrarsektor, der billige Arbeitskräfte und preiswerte Nahrungsmittel liefert.

China rückt nun auf der Entwicklungsleiter nach oben, vertieft seinen Inlandsmarkt, treibt seinen Hochtechnologiesektor voran und verringert allmählich die Bedeutung der Niedrigpreis-Verbraucher- und Rostgürtelindustrie.

Zeternde-Volkswirtschaften kehren zum Protektionismus zurück

Das Versagen der USA, mit China zu konkurrieren, und die daraus resultierenden Handelsdefizite sind das Ergebnis ihrer Unfähigkeit, neue Technologien zu integrieren, sie auf die inländische zivile Produktion anzuwenden, das Einkommen zu erhöhen und die Arbeitskräfte in wettbewerbsfähige Sektoren zu integrieren, die den inländischen Markt verteidigen könnten.

Der Staat hat seine führende Rolle den finanziellen und militärischen Eliten überlassen, die die industrielle Wettbewerbsfähigkeit der USA untergraben haben. Im Gegensatz zu China hat es der Staat zudem versäumt, eine Führungsrolle bei der Festlegung vorrangiger Ziele zu übernehmen, die mit der verstärkten Konkurrenz aus China vereinbar sind.

Während China wirtschaftliche Produkte exportiert, exportieren die USA Waffen und Kriege. Die USA haben einen Überschuss an Waffenexporten und ein wachsendes Handelsdefizit.

China hat in über fünfzig Ländern Infrastrukturinvestitionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar getätigt, die den Handelsüberschuss erhöhen. Die USA haben Multi-Milliarden-Dollar-Ausgaben in über 800 Militärbasen in Übersee.

Schlussfolgerung

US-Vorwürfe, China sei durch unfairen Handel und Diebstahl von US-Technologie zu einer Weltwirtschaftsmacht geworden, ignorieren die gesamte Geschichte aller späten Entwicklungsländer, beginnend mit dem Aufstieg der USA und dem Absinken des Vereinigten Königreichs im 19. Jahrhundert.

Der Versuch der USA, die Uhr in eine frühere Phase des Protektionismus zurückzudrehen, wird weder die Wettbewerbsfähigkeit der USA erhöhen noch ihren Anteil am Inlandsmarkt erhöhen.

US-Protektionismus wird einfach zu höheren Preisen, ungelernten Arbeitskräften, Kriegsschulden und Finanzmonopolen führen. Ein „Handelskrieg“ der USA wird es dem chinesischen Staat lediglich ermöglichen, den Handel von den USA auf andere Märkte umzuleiten und seine Investitionen auf die Vertiefung seiner Binnenwirtschaft und die Intensivierung der Beziehungen zu Russland, Asien, Afrika, Lateinamerika und Ozeanien auszurichten.

Das „Schuldzuweisungsspiel“ der USA mit China ist fehl am Platz. Stattdessen sollte sie ihre Abhängigkeit von einer laissez faire Wirtschaft ohne Plan und ohne Vernunft überprüfen. Der Rückgriff auf Zoll-Tarife wird die Kosten erhöhen, ohne die Einnahmen zu erhöhen und die Innovation zu verbessern.

Der gegenwärtige US-Protektionismus war „tot geboren“. Das Weiße Haus hat bereits seine Tarife herabgestuft, die auf Wettbewerber abzielen. Außerdem betrifft der 60-Milliarden-Dollar-Zoll auf China weniger als 3% seiner Exporte.

Anstatt zu versuchen, externe Konkurrenten wie China zu beschuldigen, wäre es klüger, aus seinen Erfahrungen zu lernen und seine technologischen Fortschritte und seine strategischen Investitionen in die Infrastruktur und den Inlandsverbrauch nachzuahmen. Wenn die USA nicht ihre Militärausgaben um zwei Drittel reduzieren und ihren Finanzsektor der Industrie und den inländischen Haushalten unterordnen, wird sie weiter hinter China zurückfallen.

Anstatt zur Strategie der rückständigen Länder zurückzukehren, die sich auf den Schutz der veralteten Industrien verlassen, sollten die USA ihre Verantwortung für den Wettbewerb durch staatlich gelenkte Entwicklung im Zusammenhang mit der Aufwertung ihrer Arbeitskräfte, der Erhöhung ihrer Fähigkeiten und der Ausweitung des Sozialschutzes übernehmen.

