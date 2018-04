Putins Geheimwaffe

von Saker – https://thesaker.is

Haben Sie sich jemals gefragt, warum in Sherlock Holmes Geschichten der berühmte Scotland Yard-Detektiv Lastred als Idiot porträtiert wurde? Ehrlich gesagt, dachte ich immer, dies sei eine literarische Technik, die es Holmes‘ Intelligenz erlaubt, vor dem Hintergrund der Dummheit eines Polizisten immer heller zu leuchten. Nach Skripals Fall denke ich das nicht nur nicht mehr, sondern bin mir fast 100%ig sicher, dass Arthur Conan Doyle ein Realist war und die Intelligenz der Detektive Ihrer Majestät eher übertrieben als unterschätzt wurde. Als jemand, der noch nie direkt an einer strafrechtlichen Untersuchung beteiligt war, bemerkte ich dennoch, dass die britischen Behörden sozusagen „verwirrte Zeugenaussagen“ machen und dass sich diese Zeugenaussagen und damit verbundene Anklagen gegen Russland täglich ändern. Lassen Sie mich nur ein paar Episoden aus dieser schizophrenen Geschichte in Erinnerung rufen.

Die Briten behaupteten, dass nur Russland die Fähigkeit hat, Giftgas „Novichok“ zu produzieren. Es ist eigentlich eine Lüge, aber darüber reden wir nicht. Gleichzeitig behaupten sie, dass sie in der Lage waren, das Gift zu identifizieren, das gegen die Skripals verwendet wurde. Cool, aber dann ist unklar, womit diese Substanz verglichen wurde, denn wenn man sie mit der „Novichok“ vergleicht, ist es unklar, woher die britischen Behörden sie haben, wenn man bedenkt, dass sie behaupten, dass nur Russland weiß, wie man sie herstellt. Und wenn die Briten „Novichok“ nicht haben, wie haben sie dann festgestellt, dass es ein „Novichok“ war, „und vor allem, dass es „Novichok“ war, das in Russland hergestellt wurde? Es gibt immer noch keine Antworten. Und höchstwahrscheinlich wird das nie der Fall sein.

Es wird keine Antworten geben, weil die Briten nicht einmal eine zusammenhängende Version einer Vergiftung erstellen können, so dass sie mindestens einige Tage lang einer Überprüfung standhalten würde. Erinnern Sie sich an die Berichte in amerikanischen und britischen Medien, dass das Gift auf Skripals Haustürgriff geschmiert wurde? Sie schienen darauf einige Spuren zu finden, und brauchten nur jemanden zu finden, der giftiges Gas auf den Türgriff schmierte, direkt auf Befehl von Putin. Inzwischen erinnern sich nur noch wenige Menschen daran, dass uns zunächst gesagt wurde, dass es Julia Skripal selbst war, die Gift aus Moskau in einem Koffer mitgebracht hat, und dass jemand es in ihr Gepäck in Russland gesteckt hat. Es durchlief die Grenzkontrolle ohne Probleme, niemand wurde auf einem Flug über Europa vergiftet, und erst später, als entweder ein Paket oder ein Container vom Opfer zu Hause geöffnet wurde, funktionierte das Gift. Sie können sehen, wie schnell sich die Versionen ändern, und es ist unmöglich zu sagen, dass dies eine Evolution oder eine Verfeinerung einer Basisversion ist. Nein! Vor unseren Augen hat sich ein ganzes Bild eines angeblichen Verbrechens verändert, und es sieht so aus, als wären die britischen Behörden und Medien unempfindlich gegen eine Tatsache, dass die Untersuchung zu einer Farce geworden ist.

Heute hat der Fall eine neue, unerwartete Wendung genommen! Es stellt sich heraus, dass ein Täter eine verdeckte biologische Waffe Russlands ist – Buchweizen. Ein Facepalm ist nicht groß genug, um unsere Verzweiflung zu vermitteln.

„Der Ex-Offizier von GRU Sergey Skripal wurde von einem Nervengas-Agenten „Novichok“ vergiftet, der von seiner Tochter in einer Buchweizenpackung aus Russland mitgebracht wurde. Die britische Ausgabe der Sun machte diesen Staubbeutel, der sich auf eine ungenannte Quelle innerhalb einer Untersuchung eines Vorfalls in Salisbury bezog.“ Quelle.

Euronews waren konkreter: „Nach Angaben der Polizei, die von der Boulevardzeitung zitiert wurde, wurde ein tödliches Getreide von einem Freund der Tochter eines ehemaligen Oberst gebracht. Julia Skripal wollte angeblich Buchweizen, Lorbeerblatt und Gewürze zu Hause kaufen, hatte aber keine Zeit, vor der Abreise in einem Lebensmittelgeschäft anzuhalten. Deshalb bat sie eine ungenannte Frau, wenigstens Körner zum Frühstück mitzubringen. In einer der Packungen waren Partikel des Nervengases „Novichok“.

Und nun stellt sich die Frage: Wie stimmt diese Neuentwicklung mit den Aussagen überein, dass die Ermittler die maximale Konzentration toxischer Substanzen an der Tür von Skripal entdeckt haben? Wenn Sie alle Versionen der britischen Seite kombinieren, würde das bedeuten, dass die Opfer der Vergiftung ein Paket mit Buchweizen direkt vor ihrer Haustür öffneten und begannen, es direkt zu essen, ohne zu kochen, und wurden sofort vergiftet. Das ergibt nur Unsinn, aber die Briten tun so, als ob es so sein sollte.

Es gibt viele solcher Fragen an die britischen Behörden, und ihre Zahl wächst von Tag zu Tag. Das russische Außenministerium hat offiziell eine Liste mit 41 Fragen zum Fall „Skripal“ veröffentlicht und fordert nun Antworten von London. die Liste ist alles andere als erschöpfend, aber schon das bloße Lesen reicht aus, damit ein objektiver Beobachter ein starkes Gefühl dafür bekommt, dass London lügt und die Wahrheit unverblümt ignoriert.

Darüber hinaus hat das MFA zwei weitere Fragen veröffentlicht, eine für die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, die an der Untersuchung angeblicher Vergiftungen beteiligt ist, und eine weitere (Überraschung!) für Frankreich, die die Briten ebenfalls an der Untersuchung beteiligt hatten, ohne es jemandem mitzuteilen. Das russische Außenministerium hat davon erfahren und Erklärungen gefordert, die darauf hinweisen, dass es bereits Antworten auf einige, wenn nicht alle Fragen hat, und dass die britische Seite diese Antworten nicht sehr mögen wird. Es hat sich gezeigt, dass nicht nur die russischen Diplomaten, sondern auch Menschen in Uniform, die viele interessante Dinge gelernt haben, wenn sie sich an die Arbeit machten.

Und denken Sie nicht, dass unsere Fragen einfach ignoriert werden könnten. Das ist keine Option. Die britische Tageszeitung Daily Mail hat bereits diese Nachricht über die Fragen des russischen Außenministeriums veröffentlicht, indem sie sagte, dass „Moskau London 41 „zynische“ Fragen gestellt und es beschuldigt hat, unverantwortlich zu sein“.

Es macht keinen Unterschied, dass sie Fragen „zynisch“ nennen. Was ist wichtig, dass sie in das Bewusstsein der britischen Gesellschaft eindringen und von jedem genutzt werden können, einschließlich der politischen Opposition von Theresa May. Früher oder später wird es passieren, und dann würden ihr keine Geschichten über vergifteten Buchweizen helfen.

Und für diejenigen, die es nicht wissen, gibt es Berichte, dass Julia Skripal, zusammen mit ihrem Vater (Ex-GRU-Oberst Sergei Skripal) ein angebliches Opfer, zur Besinnung kam, kommunizierte und aß. Ich erinnere mich, dass sie angeblich durch chemische Waffe „Novichok“ vergiftet wurden, von denen 2 Gramm angeblich reichen, um 500 Menschen zu töten, aber eine größere Dosis ist nicht genug für den Mord zweien.

Darüber hinaus wissen nur wenige, dass Julia Skripal in diesem Fall bereits ausgesagt hat. Ich zitiere aus offenen Quellen im Internet:

