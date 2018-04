von Dilyana Gaytandzhieva exklusiv für SouthFront – https://southfront.org

Übersetzung LZ

Dilyana Gaytandzhieva ist eine bulgarische investigative Journalistin und Nahost-Korrespondentin. In den letzten zwei Jahren hat sie eine Reihe aufschlussreicher Berichte über den Waffenschmuggel veröffentlicht. Vor zwei Monaten veröffentlichte South Front ihre Untersuchung über die Bio-Labors des Pentagons in 25 Ländern der Welt. Ihr aktueller Bericht gibt einen Überblick über die vom Pentagon finanzierten Experimente im geheimnisvollen britischen Militärlabor Porton Down bei Salisbury, wo ein ehemaliger russischer Spion und seine Tochter angeblich mit einem Nervengas vergiftet wurden.

Das Pentagon hat mindestens 70 Millionen Dollar für militärische Experimente ausgegeben, die Tests mit tödlichen Viren und chemischen Substanzen in Porton Down – dem britischen Militärlabor nahe der Stadt Salisbury – beinhalten. Die geheimnisvolle biologische und chemische Forschungseinrichtung befindet sich nur 13 km von der Stelle entfernt, wo am 4. März der ehemalige russische Spion Sergej Skripal und seine Tochter Yulia nach einer angeblichen Novichok-Nervenvergiftung auf einer Bank gefunden wurden.





Das Porton Down Lab befindet sich nur 13 km von dem Ort entfernt, an dem Sergei Skripal und seine Tochter gefunden wurden und von wo sie ins Krankenhaus gebracht wurden.

Informationen aus dem US-Bundesvertragsregister zeigen, dass die Defense Threat Reduction Agency (DTRA) des Pentagons in den letzten zehn Jahren eine Reihe von militärischen Projekten finanziert hat, die am UK Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) oder Porton Down durchgeführt wurden. Dazu gehörten: experimentelle Atemwegsinfektion von nichtmenschlichen Primaten (Marmosets) mit Anthrax, Ebola-Virus, Marburg-Virus, venezolanischem Pferdeenzephalitis-Virus, westlichem Pferdeenzephalitis-Virus und östlichem Pferdeenzephalitis-Virus. Die US Defense Threat Reduction Agency (DTRA) hat auch Experimente an Tieren finanziert, die chemischen Substanzen wie Schwefelsenf und Phosgengas ausgesetzt waren. Phosgengas wurde im Ersten Weltkrieg als chemische Waffe eingesetzt, wo es für etwa 85 % der 100.000 durch chemische Waffen verursachten Todesfälle verantwortlich war.

DTRA hat außerdem vollen Zugang zu den wissenschaftlichen und technischen Resourcen des DSTL sowie zu den Testdaten im Rahmen eines Vertrags über die Zusammenarbeit und den Austausch wissenschaftlicher und technischer Fähigkeiten mit dem britischen Verteidigungsministerium im Jahr 2011 erhalten.

Mindestens 122.000 Tiere, die für militärische chemische und biologische Experimente in Porton Down verwendet wurden.

Tierversuche werden in Großbritannien als vertraulich eingestuft. Gemäß Abschnitt 24 des Animals (Scientific Procedures) Act 1986 ist es eine Straftat, bestimmte Informationen über Tierversuche im Vereinigten Königreich offen zu legen.

Die im Rahmen des Freedom of Information Act gewonnenen Daten geben jedoch eine Vorstellung von den Dimensionen der in Porton Down durchgeführten militärischen chemischen und biologischen Experimente. Insgesamt 122.050 Tiere waren in den letzten zehn Jahren (2005-2016) tödlichen Krankheitserregern, Chemikalien und unheilbaren Krankheiten ausgesetzt.

Affen, die in der Vergangenheit in Porton Down bei Kampfstofftests eingesetzt wurden.

Zu den verwendeten Tieren gehören Mäuse, Meerschweinchen, Ratten, Schweine, Frettchen, Schafe und nichtmenschliche Primaten. Einige der tödlichen Experimente wurden vom Pentagon im Rahmen von Verträgen zwischen DSTL und DTRA gefördert. Wissenschaftler in Porton Down haben Tiere infiziert oder vergiftet, um die Zeit bis zum Tod und die tödliche Dosis der Exposition zu messen. In der Praxis die mögliche Verwendung des erforschten Virus/chemischen Gases als Waffe.

Marmoset-Affen wurden in Porton Down experimentell mit Ebola, Anthrax, Marburg Virus und anderen tödlichen Krankheitserregern infiziert. Wissenschaftler messen die Zeit bis zum Tod und die tödliche Dosis der Exposition gegenüber dem biologischen Wirkstoff. Bildnachweis: Vic Pigula

Ebola als Biowaffe

12 Marmoset-Affen wurden in Porton Down im Rahmen eines vom Pentagon finanzierten Projekts experimentell mit dem Ebola-Virus Kikwit (dem Zaire-Stamm des Ebola-Virus, der 1995 mehr als 245 Menschen in Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, tötete) infiziert. Das Projekt war Teil eines 6,3 Millionen Dollar teuren DTRA-Programms in Porton Down von 2012 bis 2016 – Entwicklung gemeinsamer Marmoset-Modelle für Krankheitserreger der Kategorie A/B und Produktbewertung in Marmosets.

Quelle: Experimentelle Atemwegsinfektion von Marmosets (Callithrix jacchus) mit Ebola Virus Kikwit, The Journal of Infectious Diseases, Band 212, 1. Oktober 2015

Das erklärte Ziel des Experiments war es, die tödliche Dosis der Exposition und die Zeit bis zum Tod zu messen, was bedeutet, dass das Ebola-Virus Kikwit auf sein Potenzial als Biowaffe untersucht wurde. Alle infizierten Murmeltieraffen starben 6 bis 10 Tage nach der Exposition mit dem Ebola-Virus.

Das Pentagon finanzierte auch Studien über das tödliche Marburg-Virus: ein 2,6-Millionen-Dollar-Projekt – experimentelle hämorrhagische Marburg-Virus-Infektion im gemeinsamen Marmoset, und ein weiteres 1,4-Millionen-Dollar-Projekt – Marburg-Virus-Modell-Entwicklung, die in Porton Down im Jahr 2017 durchgeführt wurden. Dieses Virus verursacht virales hämorrhagisches Fieber und wird als Bioterrorismus-Agent der Kategorie A eingestuft. Alle infizierten Affen starben innerhalb von 8 bis 10 Tagen. Ziel der Studien war es, die Dosis und die Todeszeit von Tieren zu untersuchen, die dem aerosolisierten Marburg-Virus ausgesetzt sind.

Quelle: Experimentelle respiratorische Marburg-Virus-Infektion mit hämorrhagischem Fieber im gemeinsamen Marmoset (Callithrix jacchus), International Journal of Experimental Pathology

Bei einem anderen $4.8 Millionen Projekt, finanziert durch DTRA, prüften Porton down Wissenschaftler zusammen mit der Pentagon Fremdfirma Mapp Biopharmaceutical Anfälligkeit und Letalität des westlichen Pferdeenzephalitis-Virus bei Mäusen, die aerosol angesteckt wurden. Mapp Biopharmaceutical ist ein amerikanisches Pharmaunternehmen, das aus der Tabakpflanze einen Ebola-Impfstoff entwickelt hat. Der Studie zufolge ist die Aerosol-Infektion der wahrscheinliche Weg der Exposition gegenüber dem Western Equine Encephalitis Virus in einem Biowarfare-Szenario.

12 Marmoset-Affen wurden in Porton Down während eines von der US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) finanzierten Experiments mit Anthrax infiziert. Die Studie, Experimentelle respiratorische Anthrax-Infektion in der gemeinsamen marmoset (Callithrix jacchus), zielte auf die Bestimmung der tödlichen Dosis, die benötigt wird, um 50% der Tiere zu töten oder den sogenannten LD50-Indikator. Der Wert von LD50 für eine Substanz ist die Dosis, die erforderlich ist, um die Hälfte der Mitglieder der getesteten Population nach einer bestimmten Testdauer abzutöten. Sechs der Affen starben innerhalb von 40 bis 140 Stunden an Milzbrand.

Quelle: Experimentelle respiratorische Anthrax-Infektion im gemeinsamen Marmoset (Callithrix jacchus), US National Library of medicine

Chemische Wirkstofftests

Britische Militärwissenschaftler wurden von DTRA finanziert, um im Rahmen eines $39,7 Millionen Pentagon-Programms (2012-2017) in Porton Down Systemtests durchzuführen. Dokumente beweisen, dass die US Department of Defense Agency – DTRA Tierversuche mit chemischen Substanzen im geheimen britischen Militärlabor finanziert.

Im Jahr 2016 veröffentlichten Wissenschaftler von Porton Down zusammen mit ihren Kollegen vom US Army Medical Research Institute of Chemical Defense die Ergebnisse einer gemeinsamen Studie Acute Gene Expression Profile of Lung Tissue Following Sulfur Mustard Inhalation Exposure in Large Aesthetized Swine. Nach den Förderinformationen wurden diese Arbeiten durch zwei Verträge mit der Defense Threat Reduction Agency (US Department of Defense) unterstützt. Während des Experiments in Porton Down wurden 16 Schweine ca. 10 Minuten lang Senfgas ausgesetzt. 12 Stunden nach der Exposition wurden die Tiere getötet (drei von ihnen starben während des Experiments aufgrund von Komplikationen) und eine vollständige postmortale Untersuchung durchgeführt, um die durch die Schwefelsenf-Inhalation verursachten Lungenschäden festzustellen.

Schwefelsenf ist ein chemischer Kampfstoff, der erstmals im Ersten Weltkrieg auf dem Schlachtfeld eingesetzt wurde. Er wurde als menschliches Karzinogen der Klasse 1 eingestuft, was bedeutet, dass er Krebs verursachen kann. Senfstoffe wurden im Rahmen des Chemiewaffenübereinkommens von 1993 als Stoffe eingestuft, die nur in der chemischen Kriegsführung Verwendung finden.

Der letzte Kriegsinsatz von Schwefelsen wurde 2016 in Syrien bestätigt. Nach Angaben der BBC benutzten Dschihadisten des Islamischen Staates (ISIS) Senfgas gegen die Regierungstruppen in Deir-ez-Zor. Dasselbe chemische Gas wurde von ISIS gegen Kurden im Nordirak verwendet. Laut The Independent hat die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) bestätigt, dass die Labortests für Schwefelsenf positiv ausgefallen sind, nachdem im August 2015 rund 35 kurdische Soldaten auf dem Schlachtfeld erkrankt waren.

Irakische Soldaten beschlagnahmten chemische Waffen von ISIS in Qayarah, Irak. Die Raketen wurden positiv auf Schwefelsenf getestet im Oktober 2016. (Quelle: Ed Alexander/BLACKOPS Cyber)

Nach Angaben des US-Bundesvertragsregisters haben die Wissenschaftler von Porton Down vor fünf Monaten ein 2 Millionen Dollar teures Militärprogramm mit chemischen Gasversuchen an Tieren abgeschlossen. Dieses Programm wurde vom US Department of the Army im Auftrag des U.S. Army Medical Research Institute of Chemical Defense (USAMRICD) finanziert und 2008 gestartet und 2012 weiter ausgebaut. Die Arbeit am Programm beinhaltete Phosgen-Gas-Tests. Unter ihnen – Fortsetzung der Modellentwicklung zur Etablierung einer reproduzierbaren Phosgenverletzung nach 24 Stunden. Den Programmunterlagen zufolge sollte die Entwicklung einer akuten Lungenverletzung nach einer Phosgen-Exposition überwacht werden. Phosgengas wurde vor allem im Ersten Weltkrieg als chemische Waffe eingesetzt.

Zufall: Meerschweinchen in Porton Down und im Haus des vergifteten Ex-Spions

Tests mit den Nervenwirkstoffen VX und VM an Meerschweinchen wurden 2015 in Poton Down durchgeführt. Das Projekt wurde vom britischen Verteidigungsministerium finanziert. Interessanterweise wurden auch bei Sergei Skripal in Salisbury, nur wenige Kilometer vom geheimnisvollen chemischen und biologischen Militärlabor entfernt, Ginea-Schweine gefunden. Ein Foto von den Haustieren der Skripals – eine Katze und Meerschweinchen, wurde von seiner Tochter Yulia auf Facebook veröffentlicht.

Sergei Skripal und seine Tochter Yulia, Fotos: Facebook

Meerschweinchen wurden im Haus des vergifteten Ex-Spions in Salisbury, nur wenige Kilometer von Porton Down entfernt, gefunden, wo solche Meerschweinchen für chemische Tests mit Nervengiften verwendet wurden.

In einem Bericht an das britische Parlament von 2015 bestätigt das britische Verteidigungsministerium die Verwendung von Tieren für militärische chemische und biologische Experimente. Das Ministerium erklärt: „Das DSTL ist stolz darauf, Spitzenforschung und -technologie zum Nutzen der nationalen Verteidigung und Sicherheit zu liefern. Ein Teil ihrer Arbeit besteht darin, sichere und wirksame Gegenmaßnahmen gegen die Bedrohung durch chemische und biologische Waffen bereitzustellen und die Behandlung konventioneller Opfer auf dem Schlachtfeld zu verbessern, die ohne den Einsatz von Tieren derzeit nicht möglich wäre.

Wissenschaftler von Porton Down testen chemisches Gas an Passagieren der London U-Bahn



Chemisches Gas wurde an Tausenden von ahnungslosen Pendlern während eines militärischen Experiments in der Londoner U-Bahn freigesetzt, wie Dokumente zeigen. Diese chemischen Tests wurden 2013 von einem Wissenschaftler aus Porton Down durchgeführt.

Die Wissenschaftler von Porton Down haben im Jahr 2013 chemisches Gas in der Londoner U-Bahn freigesetzt.

Die britische Regierung hat die Öffentlichkeit nie über das militärische Experiment in der Londoner U-Bahn informiert. Tausende von Menschen waren ohne ihr Wissen chemischen Gasen ausgesetzt. Das Verteidigungsministerium hat auch nicht um ihre Zustimmung zur Teilnahme an solchen militärischen Experimenten gebeten. Informationen über das Projekt können einem Dokument des US Department of Homeland Security (DHS) mit dem Titel Environmental Assessment of Proposed NYC Subway Tracer Particle and Gas Releases for the Underground Transport Restoration Project entnommen werden.

5 PFTs, SF6 und Harnstoff wurden 2013 in Form von flüssigen Aerosoltröpfchen in der Londoner U-Bahn freigesetzt. Quelle: US Department of Homeland Security (DHS)

Das Dokument enthält Informationen über andere Programme, die in den USA und Großbritannien von 2005 bis 2016 laufen. Darunter sind auch die chemischen Versuche der Londoner U-Bahn. Sie wurden vom Defense Science and Technology Laboratory (DSTL), auch bekannt als Porton Down, durchgeführt.

Informationen aus dem Register der britischen Regierung bestätigen, dass die Wissenschaftler von Porton Down im Rahmen eines Dreijahresvertrags mit der Londoner U-Bahn (2011-2014) eine Studie über den Zugang zur Londoner U-Bahn durchgeführt haben. Der Inhalt des Projekts ist jedoch nicht spezifiziert.

Laut den Vertragsdokumenten kann die Londoner U-Bahn „in diesen Angelegenheiten nicht mit einem Medienvertreter kommunizieren, es sei denn, sie hat ausdrücklich die Erlaubnis dazu erteilt. Für den Fall, dass der Vertrag klassifiziert wird, hat der Auftragnehmer die Informationen zu schützen. Vor der Veröffentlichung von Informationen an die Öffentlichkeit kann Porton Down alle Informationen, die von der Offenlegung ausgenommen wären, wenn sie Gegenstand eines Auskunftsersuchens nach dem Gesetz über die Informationsfreiheit wären, herausgeben.

Die Londoner U-Bahn darf Informationen über das Projekt Porton Down nicht ohne Genehmigung der Öffentlichkeit zugänglich machen. Quelle: data.gov.uk

Das umstrittene Militärlabor wurde in der Vergangenheit wegen chemischer und biologischer Experimente am Menschen untersucht. Bis zu 20.000 Menschen nahmen von 1949 bis 1989 an verschiedenen Versuchen teil. Im Jahr 2008 zahlte das britische Verteidigungsministerium 360 Veteranen 3 Millionen Pfund, ohne eine Haftung zu gewährleisten.





Ronald George Maddison war ein zwanzigjähriger Ingenieur der Royal Air Force, der 1953 bei Tests mit Sarin in Porton Down starb.

Pulververteilung von chemischen oder biologischen Stoffen

Gegenwärtig produzieren und testen die Wissenschaftler von Porton Down die Verbreitung biologischer und/oder chemischer Substanzen, wie sie es in der Vergangenheit getan haben, wie Dokumente aus dem Register der britischen Regierung zeigen. Obwohl die Informationen redigiert werden, werfen sie immer noch Fragen auf, warum das britische Militär eine neue Technik zur Verbreitung chemischer oder biologischer Kampfstoffe über den Inhalationsweg entwickeln muss. Ein privater Auftragnehmer – Red Scientific Ltd, erhielt im Jahr 2012 den Auftrag, „Techniken zu erforschen, mit denen die Fließfähigkeit von trockenen Pulvern manipuliert werden kann, vor allem um die Abgabe von Feststoffpartikeln durch Inhalation zu verstehen und eine Vielzahl von innovativen Pulvermanipulationstechniken auf ein spezifisches Reizpulver anzuwenden (bereitgestellt von DSTL)“. Wenn sich die Arbeiten 2012/13 als erfolgreich erweisen, besteht Potenzial für eine zweite Phase 2013/14, in der andere Pulvermaterialien mit den gleichen Techniken untersucht werden, zeigen die Vertragsunterlagen. Erklärtes Ziel des Projektes ist die deutliche Verbesserung der Effizienz der Aerosolisierung gegenüber den am DSTL eingesetzten Techniken.





DSTL hat einen privaten Auftragnehmer damit beauftragt, fortgeschrittenere Techniken für die Pulververbreitung von chemischen/biologischen Wirkstoffen zu erforschen. Quelle: data.gov.uk

DSTL hat auch Verbreitungstechniken in Windkanälen getestet. Ein privates Unternehmen – NIAB Trading Ltd. – erhielt einen Auftrag im Wert von 12.020 Pfund, um Anlagen und Fachwissen für die Bewertung von Windkanälen zur Verfügung zu stellen.

Solche Experimente mit der Freisetzung von Bakterien wurden in der Vergangenheit in Großbritannien während der gemeinsamen britischen und amerikanischen Militäroperation DICE durchgeführt. Ein deklassiertes Dokument der US-Armee zeigt, dass 1975 eine Serie von 24 Feldversuchen vor der Küste von Portland und in Lyme Bay in Großbritannien stattfand. Bei jedem Feldversuch wurden massive bakterielle Aerosole aus einem umgebauten Land rover versprüht. Obwohl die USA und Großbritannien den UN-Konventionen über das Verbot chemischer und biologischer Waffen beigetreten sind, beweisen Dokumente, dass ihre militärischen Programme nie beendet wurden.

Porton Down Wissenschaftler führten 1956 Feldversuche durch. Die Masken auf ihren Gesichtern erlaubten die Sammlung von Kriegssimulanzien, die aus Flugzeugen gesprüht worden waren. Bildnachweis: Kaiserliche Kriegsmuseen

US-Beamter hat in Brüssel über die Pentagon-Biolaboratorien gelogen.

Robert Kadlec, Assistant Secretary im US-Gesundheitsministerium, hat die Existenz eines amerikanischen Biowaffenprogramms bei einem Seminar über die Bedrohung durch biologische und chemische Waffen kategorisch bestritten. Die Veranstaltung wurde vom Europäischen Parlament am 7. März in Brüssel organisiert. Auf die Frage, warum die Informationen über die US-Militärbiolabors in 25 Ländern, die an Russland, China und den Iran (die Hauptkonkurrenten des Pentagons) grenzen, klassifiziert werden, antwortete Kadlec: „Sie sind nicht klassifiziert, sie stehen jedem offen zur Verfügung, der sie sich ansehen will“.

(vollständiges Video von Robert Kadlec’s Kommentar hier)

Dokumente über die Pentagon-Offshore-Bio-Laboratorien beweisen jedoch, dass er Unrecht hat.





Gemäß dem Abkommen von 2005 zwischen dem US-DoD und dem Gesundheitsministerium der Ukraine ist es der ukrainischen Regierung untersagt, sensible Informationen über das US-Programm öffentlich zugänglich zu machen. Das Pentagon betreibt 11 Biolabore in der Ukraine.

Porton Down ist nur eines der vom Pentagon finanzierten Militärlabors in 25 Ländern der Welt, in denen die US-Armee künstliche Viren, Bakterien und Toxine produziert und testet, was einen direkten Verstoß gegen die UN-Konvention darstellt. Diese US-Biolabors werden von der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) im Rahmen eines 2,1 Milliarden Dollar teuren militärischen Programms – Cooperative Biological Engagement Program (CBEP) – finanziert und befinden sich in Ländern der ehemaligen Sowjetunion wie Georgien und der Ukraine, dem Nahen Osten, Südostasien und Afrika.

Die vom Pentagon finanzierten militärischen Einrichtungen stehen nicht unter der direkten Kontrolle des Gaststaates, da das militärische und zivile Personal der USA unter diplomatischem Schutz arbeitet. Den lokalen Regierungen ist es untersagt, sensible Informationen über das ausländische Militärprogramm, das auf ihrem eigenen Territorium läuft, öffentlich bekannt zu geben. Ohne unter der direkten Kontrolle des Gastlandes zu stehen, gefährden diese Bio-Labors des Pentagon die Gesundheit der lokalen Bevölkerung und müssen geschlossen werden.

