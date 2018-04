Wird Amerika seine Niederlage akzeptieren oder wird es den russischen Bären und den chinesischen Drachen herausfordern? (3/3)

von Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Russland bezog China während des Krieges in Syrien mit ein, als die chinesische Marine im Mittelmeer ankam und die Küsten von Tartous und Lattakia erreichte, um Amerika und seinen Verbündeten eine Botschaft zu senden, dass die monolithische Herrschaft der Welt vorbei ist.

Es gibt Tausende von chinesischen Dschihadisten, die mit ISIS gekämpft haben, und mit Al-Qaida und Peking war besorgt und bereit, all diese Menschen in Syrien zu töten. Die Zusammenarbeit zwischen dem chinesischen und dem syrischen Geheimdienst wurde aufgebaut. Damaskus hat eine einzigartige und sehr reiche Informationsbank über ausländische Kämpfer, zu der viele Länder der Welt Zugang haben möchten, da über 80 Nationalitäten ausländischer Kämpfer in Syrien zugelassen wurden, um das Regime zu stürzen und einen islamischen Staat zu gründen.

Aber Washington versucht immer noch, seine Position zu schützen, indem es sich weigert, die Krone der Weltherrschaft aufzugeben, die es seit über einem Jahrzehnt genießt, und es ist bereit, mit anderen Mitteln außerhalb Syriens gegen die „Achse gegen die USA“ zu kämpfen. Das amerikanische Establishment und seine Verbündeten vertreiben russische Diplomaten und verhängen Sanktionen gegen China und den Iran. Die Niederlage der USA in Syrien ist offensichtlich sehr schmerzhaft.

Was Washington vorgibt zu ignorieren, ist, dass die Welt nicht mehr an die militärischen Muskeln der USA glaubt und dass es zwei potenzielle Länder gibt, die weniger arrogant und bereit sind, Allianzen zu bilden, als schwächere Länder zu schikanieren: Russland und China. Diese sammeln mehr Verbündete gegen die US-Achse.

Die USA leben noch in der Zeit von 1991, als die Sowjetunion zusammenbrach. Ihr Zusammenbruch setzte sich bis zum Amtsantritt von Präsident Wladimir Putin im Jahr 2000 fort. Washington erkannte, dass es eine neue Person im Kreml im Schloss der Zaren gibt, mit der festen Absicht, den verlorenen Ruhm wiederherzustellen. Russland hatte damals nur Atomwaffen und nichts anderes als den Willen, den russischen Bären aus seinem Winterschlaf zu wecken.

Putin erklärte Amerika nicht den Krieg, sondern streckte seine Hand aus und versuchte, Freundschaft oder zumindest keine Feindschaft aufzubauen. Aber Washington sah in Moskau die Möglichkeit, sich in ein paar Jahrzehnten zu erholen und arbeitete daran, den Prozess zu verlangsamen oder wenn möglich zu unterbrechen. Deshalb haben die USA begonnen, viele Länder der ehemaligen Sowjetunion, die ihre Unabhängigkeit erklärt haben, auf ihre Seite zu ziehen und diese in die NATO und in die Europäische Union um Russland aufzunehmen.

China, das billige Arbeitskräfte hat und jede kommerzielle oder militärische Technologie klonen kann, wie Russland die Angst Amerikas vor seiner schnellen wirtschaftlichen Entwicklung und seinem Reichtum wahrgenommen hat. So entstand die chinesisch-russische Annäherung vor allem durch die aggressive US-Politik gegenüber den beiden Ländern, und zwar vor allem deshalb, weil sich die Amerikaner im Umgang mit der Welt ausschließlich auf militärische Stärke konzentrieren.

Washington hat seine Marinekontrolle auf das Südchinesische Meer und die Straße von Malakka konzentriert und mit dem Versuch, den Druck auf Peking zu verstärken und Erinnerungen an seine militärische Präsenz während des Zweiten Weltkriegs wachgerufen. Die USA sind sich ihrer maritimen Überlegenheit bewusst und wissen, dass China das Meer für seinen Handel und seine Energieversorgung braucht.

China begann sich zu schützen, indem es im Juni 2001 die eurasische Organisation für politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit in Shanghai gründete, mit dem Ziel, sich auch auf wirtschaftliche Initiativen zu konzentrieren, die militärische Zusammenarbeit zu verstärken und den Terrorismus mit dem Austausch von Informationen zu bekämpfen. Diese Zusammenarbeit umfasst etwa die Hälfte der Weltbevölkerung und die Staaten (darunter fünf Atomstaaten) China, Russland, Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan, Mongolei, Iran, Indien und Pakistan – und lehnte die Bitte Washingtons und Tokios ab, nur Beobachter zu sein.

China ist in die von der US-Politik betroffenen Länder gegangen, um eine Annäherung herbeizuführen. Darüber hinaus etablierte es die „Perlenkette“ von Staaten und Inseln zum Schutz der Meere und umgab so Indien, Japan und andere amerikanische Verbündete. Im Indischen Ozean werden 60 % des Erdölhandels aus dem Nahen Osten abgewickelt, so dass die Straße von Malakka für den Schutz Chinas unverzichtbar ist. Deshalb hat Peking Beziehungen zu Malaysia, Singapur, Myanmar, den Kokosinseln, Bangladesch, Sri Lanka, Pakistan und einer Präsenz an der afrikanischen Küste im Sudan und in Kenia aufgebaut.

Darüber hinaus hat China die älteste Landhandelsroute der Han-Dynastie, die „Seidenstraße“, wiederbelebt. Die moderne chinesische Seidenstraße wird eine Verbindung nach Peking mit der Welt für den Handel im Wert von einer Billion Dollar (für 900 verschiedene Projekte). Die Seidenstraße erreicht 11 Städte in Europa und weitere in Afrika per Bahn und Pipeline und soll sieben asiatische Länder unter dem Motto „One Belt, One Way“ zusammenführen. Es wird Gas und Handel nach China anbieten und 70% der Weltbevölkerung abdecken.

China ist ebenfalls Teil der 2009 gegründeten BRICS-Gruppe, zu der Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören, die rund 40 Prozent der Weltproduktion ausmachen.

Und nicht zuletzt präsentierte China 2013 die Asiatische Weltbank (AIIB), die gegründet wurde, um Amerika im Kern zu treffen und 57 Länder – darunter mehrere europäische Staaten – aber ohne die Vereinigten Staaten und Japan, ihren treuen Verbündeten, zusammenzubringen.

Die Asiatische Internationale Bank – mit 100 Milliarden Dollar – will die amerikanische Finanzkontrolle über die Weltwirtschaft loswerden. Washington betrachtete diesen Schritt als provokativ, mit dem Ziel, Alternativen zu seiner Kontrolle der Weltwirtschaft und der Finanzen zu schaffen, die die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten ohne Konkurrenz kontrollieren.

Mit seinen oberflächlichen, aber andauernden Sanktionen ist Washington in der Lage, die Eurasien-Union (die vom Atlantik bis zum Indischen Ozean reicht, darunter sechs große Staaten, die 3/4 der Weltenergie enthalten) zu verhindern, Russland zu stören und China zu belästigen.

Darüber hinaus dachten die USA daran, eine „Nahost-NATO“ zu schaffen, um dem „schiitischen Halbmond“ und der „iranischen Bedrohung“ zu begegnen. Diese Idee wurde nach dem katastrophalen Krieg gegen den Jemen in Saudi-Arabien zerstört, weil die Länder des Nahen Ostens nicht in der Lage sind, sich politisch, wirtschaftlich und militärisch zu vereinen.

Während die USA in Syrien kämpfen und verlieren, versammeln sich die meisten Länder, die die amerikanische Hegemonie abgelehnt haben, auf die eine oder andere Weise. Es gibt eine Zusammenarbeit zwischen diesen Ländern – wie wir oben gesehen haben -, um Washingtons Dominanz, Arroganz und destruktive Außenpolitik loszuwerden.

Die USA glauben an einen Regimewechsel und wollen direkt – oder durch Proxies – Länder besetzen oder kontrollieren und eine hohe Schutzgebühr erheben, um den Sturz der Monarchien im Nahen Osten zu verhindern (wie Donald Trump selbst sagte). Das US-Establishment manipuliert auch die Jugend und nutzt sie unter dem Titel „Freedom Activists“ aus, um sie zu zusammengebrochenen Staaten zu führen und Extremisten (Libyen, Syrien und Irak) zu erlauben, damit einfach davonzukommen.

Amerika setzt Raketen überall dort ein, wo seine Militärbasen auf der ganzen Welt stationiert sind, und hat nie daran gedacht, seine Energie und Kraft zur Unterstützung der Wirtschaft und des Friedens einzusetzen. Es konzentriert sich nur auf die Kontrolle der Staaten und der Energiequellen, ohne Rücksicht auf die Folgen, denn es gibt keine Rechenschaftspflicht für ihr Handeln.

Scheitern ist überall: Washingtons Plan scheiterte – wie General Wesley Clark, pensionierter 4-Sterne-Army General, Oberster Alliierter Befehlshaber der NATO während des Jugoslawien-Krieges 1999 zugab – sieben Länder (Iran, Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia und Sudan) zu besetzen, und ihr Scheitern in Afghanistan, Irak und Syrien erfolgte, weil sie die Reaktion auf ihre Außenpolitik unterschätzten.

Es ist ihnen jedoch weitgehend gelungen, Hass unter der muslimischen Bevölkerung zu verbreiten, indem sie das Ziel von al-Qaida (ihr Ziel, den fernen Feind, d.h. die USA, zu treffen) durch ISIS (das Ziel ist es, den nahen Feind, d.h. Minderheiten und andere Muslime, anzugreifen) ersetzten und eine Feindseligkeit zwischen Muslimen, die 1400 Jahre alt ist, wiederbelebt haben. Heute glaubt die Mehrheit der westlichen Bevölkerung, der Krieg im Nahen Osten sei „zwischen Muslimen“. Sollen sie sich gegenseitig umbringen…. wen interessiert’s?”.

Während die Vereinigten Staaten für 110 Milliarden Dollar Waffen an Saudi-Arabien verkaufen, um mehr Jemeniten zu töten und ihre Nachbarn (Katar, Syrien und Iran) zu bedrohen, hat Russland mit China Verträge im Wert von 600 Milliarden Dollar und mit dem Iran im Wert von 400 Milliarden Dollar unterzeichnet. Auch China hat Verträge mit dem Iran im Wert von 400 Milliarden Dollar unterzeichnet. Diese Verträge zielen auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und Energieaustausch ab; sie versprechen diesen Ländern eine fortschrittliche wirtschaftliche Zukunft abseits der US-Dominanz.

Die USA glauben, dass sie Russland, China und den Iran in die Enge treiben können: Russland hat eine 7.000 Kilometer lange Grenze zu China, der Iran ist nicht der Irak und Syrien ist nicht Afghanistan. In Syrien ist die Ära, dass eine Welt vom Unilateralismus beherrscht wird, vorbei. Die Welt geht in Richtung Pluralismus.

Die Frage bleibt: Ist Washington bereit, seine Niederlage zu akzeptieren und anzuerkennen, dass es die Kontrolle über die Welt verloren hat und sich aus Syrien zurückziehen ?

