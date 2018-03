Wird Amerika seine Niederlage akzeptieren oder wird es den russischen Bären und den chinesischen Drachen herausfordern? (2/3)

von Elijah J. Magnier: @ejmalrai – https://ejmagnier.com

Übersetzung LZ

Mit dem Ende der al-Ghouta-Schlacht und der Niederlage der Dschihadisten erreicht Moskau seine Ziele in der Levante.

Trotz des Zusammenwirkens der USA, der EU und der Massenmedien, um ihn anzugreifen und seine Politik zu verteufeln, kann der russische Präsident Wladimir Putin jetzt sagen: „veni, vidi, vici“.

Die USA schätzten, dass Russland bis 2020 militärisch und wirtschaftlich zu stark wäre, um isoliert oder geschwächt zu werden. Deshalb versuchte Washington sein Bestes, um Russland zu umzingeln und „die Beine abzuschneiden“, bevor es die Ozeane für seinen Handel und seinen chinesischen Verbündeten schloss.

Der letzte Angriff der USA, der sich hinter der EU versteckte, um die Ukraine in den europäischen Orbit zu locken und den Fluss des russischen Gases nach Europa – einer lebenswichtigen Ressource der russischen Wirtschaft – zu stoppen, war im Jahr 2014, was den russischen Bären dazu brachte, aufzuwachen und zu handeln und entsprechend zu reagieren.

Darüber hinaus bewirkten die USA im Jahr 2015 ein Atomabkommen mit dem Iran und übten damit einen enormen Druck auf die EU aus, ihre Zustimmung zu erteilen und das Abkommen abzuschließen, um den Iran von Russland zu trennen. Der iranische Führer Sayyed Ali Khaminei war jedoch unnachgiebig: „Es wird keine Gespräche über ein anderes Dossier als das nukleare geben. Wir trauen den Amerikanern nicht und werden ihnen nie trauen“.



Die USA sahen aus wie ein großzügiger Geber, der dem Iran half, seine Türen zur Welt wieder zu öffnen, ohne in Washington einen Preis zu zahlen. Deshalb versucht Donald Trump jetzt Wege zu finden, es zu widerrufen, ein Geschäft, das er nur für Europa und nicht für die Vereinigten Staaten als finanziell und politisch vorteilhaft ansieht. Der Iran ist bereit für eine Partnerschaft mit Europa, lehnt aber die Dominanz der USA ab.

Trump erpresst Europa sogar, indem er damit droht, hohe Steuern auf seine Produkte zu erheben, wenn der alte Kontinent nicht mit der US-Politik übereinstimmt. Er hat die europäischen Länder aufgefordert zu entscheiden: Entweder sie ziehen es vor, Geschäfte mit dem Iran oder mit den Vereinigten Staaten zu machen.

Präsident Trump hat bisher nicht verstanden, dass der Iran mit oder ohne Atomabkommen auf eine breite Partnerschaft mit Russland und China zusteuert. Peking braucht eine zuverlässige Energiequelle, einen Zugang zu den Ozeanen und ein Fenster zum Mittelmeer-Markt. Der Iran kann das bieten und die kolossalen wirtschaftlichen Vorteile Chinas, seinen Markt und seine Unterstützung genießen.

Der Iran nahm nicht nur das Geschenk von Präsident Obama an, sondern beschloss auch, sich den USA auf dem Schlachtfeld gegen die syrischen Vertreter der USA und ihre Pläne zur Destabilisierung der Levante zu stellen. Durch die Entsendung iranischer Spezialeinheiten und das Vertrauen auf ihre Verbündeten (Hisbollah, irakische Gruppen und andere) gelang es Iran und Russland, ISIS und al-Qaida in vielen Schlachten in Syrien, Irak und Libanon zu besiegen.

Die USA verloren eine syrische Stadt nach der anderen, trotz ihrer hoffnungslosen Versuche bei der UNO und trotz ihrer Bewaffnung der Dschihadisten. Die USA forderten Europa auf, seine Türen zu öffnen, damit die Radikalen den Schritt zum Dschihad-Extremisten machen und aktiv werden können. Im Laufe der Jahre forderte sie die Türkei außerdem auf, ihre Grenzen zu öffnen, damit diese künftigen Dschihadisten und alten Al-Qaida-Garden in Wellen nach Syrien strömen können, um die syrische Regierung zu destabilisieren.

Nicht nur das, sie hat ihre CIA-Ausbildung Dschihadisten in Jordanien und der Türkei angeboten und Saudi-Arabien und Katar gebeten, Milliarden von Dollar zu zahlen, um den Erfolg von „The New Jihadist Middle East“ zu fördern. Und schließlich manipulieren die USA die Mainstream-Medien. Zum ersten Mal in der Geschichte sehen wir eine generelle Manipulation der Medien in einem demokratischen Land, mit einem Verlust an Glaubwürdigkeit, viel Blindheit und gefälschten Nachrichten – und das nicht nur in Bezug auf Syrien.

Moskau, Damaskus und Teheran lehnten viele „rote Linien“ ab, die die USA Syrien auferlegten (an den Grenzen zwischen Tanf, Syrien und Irak verhängten die US-Streitkräfte einen Sicherheitsparameter von 50 Meilen. Der Iran hielt die Distanz, umschloß aber die US-Streitkräfte aus dem Norden, Westen und Süden). Tatsächlich war der Krieg in Syrien bei weitem kein Bürgerkrieg, sondern die Umsetzung eines weltweiten Krieges zwischen zwei Achsen: aber nur einer kann gewinnen.

Russland machte Fortschritte und schloss ein Abkommen mit der syrischen Regierung, um seine Öl- und Gasressourcen zu nutzen. In Syrien wird der Energiereichtum wie folgt geschätzt: 63% an Land und 37% im Mittelmeerraum, in den 14 reichsten Lagerstätten gegenüber Tartus und Lattakia mit einer Produktion, die über der kuwaitischen Ölproduktion liegt. An Land verteilt sich die Energie Syriens wie folgt: 47% in al-Badiya, 2% in Aleppo, 12% in Deir-Ezzour und 2% im Golan. Syrien kann mit dem Irak und sogar mit dem Iran konkurrieren, mit seiner vollen Energieproduktion, wenn der Krieg vorbei ist.

Das US-Establishment hat Schwierigkeiten zu verarbeiten, daß sich dieses riesige Vermögen in den Händen einer syrischen Regierung und eines Verbündeten von Russland und dem Iran befindet, welches vor allem die Dominanz und Kontrolle der USA ablehnt.

Im Jahr 2006 sagte die ehemalige US-Ministerin Condoleezza Rice: „Es ist Zeit für einen neuen Nahen Osten…. Wir werden gewinnen, sie werden verlieren“. Es war die Zeit, als Israel den Libanon angriff, damit sich das Land der Kontrolle und Dominanz der USA unterwarf. Israel scheiterte, als der libanesische Widerstand zum dritten Mal gegen seinen Versuch, in das Land einzudringen, widerstand und die „Achse des Widerstands“ siegte. Dies veranlasste die USA zu einer anderen Taktik (genannt „der weiche Krieg“), indem sie sich auf Proxies und Einheimische im Nahen Osten verließen, anstatt ihre eigene Armee, die in Afghanistan und im Irak drastisch gescheitert war, einzusetzen.

Es war klar, dass Washington militärisch in der Lage ist, in jedes Land im Nahen Osten einzufallen, aber es kann seine Streitkräfte dort nicht lange halten. Zu diesem Zeitpunkt war es für das amerikanische Establishment notwendig, eine subtilere Technik zu verwenden: „Kalter Stahl“ statt Schusswaffen. Sie förderten den Slogan „Demokratie“ oder „Meinungsfreiheit“, oder „Religionsfreiheit“, oder sogar „den Jugendlichen erlauben, ihre Besorgnis über die Menschenrechte zum Ausdruck zu bringen“.

All dies waren gefälschte Slogans – unabhängig von ihren rechtschaffenen Titeln – und richteten sich an jedes einzelne Land, das nicht bereit war, die Politik und Kontrolle der USA zu akzeptieren. Hier traf der „Arabische Frühling“ (oder Tsunami) den Nahen Osten mit Unterstützung des US-Außenministers und der CIA, die „Schulen der Revolution und des Aktivismus“ finanzierten.

Revolutionen waren ein neues Phänomen mit einem Slogan in verschiedenen Farben und wurden „Farbenrevolutionen“ genannt: in Georgien (Rose), Ukraine (Orange), Irak (Purpur), Kirgisistan (Tulpe), Libanon (Zeder), Weißrussland (Jeans), Iran (Grün), Ägypten (Lotos)….

Im Nahen Osten riefen die USA Google um Hilfe an, unterstützten die Verfügbarkeit von Social Media und investierten 30 Millionen Dollar, um muslimische Jugendliche über das Internet zu unterstützen, und luden Aktivisten ein, in ihren jeweiligen Ländern aufzusteigen. Im Juni 2011 beschrieb US-Außenministerin Hillary Clinton das Internet als „den Che Guevara des 21. Jahrhunderts im Aufstand des arabischen Frühlings“.

George W. Bush, Barack Obama und jetzt Donald Trump verfolgen alle dieselbe Politik mit unterschiedlichen Taktiken und öffnen den Weg zu Veränderungen im Nahen Osten, indem sie versuchen, Diktatoren zu beseitigen und diese durch Dschihadisten oder andere Diktatoren zu ersetzen. Das „Management der Wildnis“ (das al-Qaida zugeschrieben wird und darüber spricht, wie man einen gescheiterten Staat schafft und ausnutzt, indem man sich der Führung des Landes zuwendet) wurde von der US-Einrichtung mehr angewandt als von den Dschihadisten, die darüber schrieben.

Obama sah den „islamischen Staat“ im Irak wachsen, zog nach Syrien, sah zu, wie er den Irak besetzte, erlaubte Dschihadisten in den Nahen Osten zu reisen, öffnete alle saudischen Gefängnisse unter der Bedingung, dass die inhaftierten Dschihadisten nach Syrien geschickt wurden. Ein ganzes Jahr lang, als „70 Länder in einer Koalition gegen ISIS“ in Syrien kämpften, expandierte die Gruppe und steigerte ihren Reichtum durch den Verkauf steigender Ölmengen. All das, um den Iran und Russland zu stoppen und gescheiterte Staaten (wie in Libyen) zu schaffen und Muslime mit Muslimen zu bekämpfen.

Aber Moskau, Peking und Teheran wussten, dass Dschihadisten in der Levante gestoppt werden müssen, bevor sie die Chance hatten, in ihre eigenen Länder zu ziehen. Natürlich hat Präsident Medwedew 2010 einen Fehler gemacht, indem er den Fall Libyens und damit die Abtrennung einer wichtigen Energiequelle zugelassen hat. Die USA und die EU waren sich der Präsenz von Extremisten in Benghazi voll bewusst, haben diese aber trotzdem unterstützt und die Zerstörung der libyschen Armee zu Beginn der „Revolution“ zugelassen.

Libanon, vor Libyen, schaffte es, sich von der US-Umlaufbahn fernzuhalten, und Russland war 2006 noch nicht bereit, entsprechend seiner Bedeutung zuzuschlagen. Libyen war ein russischer und ein chinesischer Fehler bei der UNO und Russland glaubte, es sei nicht möglich, etwas zu tun, um den Prozess zu stoppen. Aber Syrien wird kein weiteres Libyen sein, und Russland und China haben zusammen mit dem Iran vereinbart, ein für allemal die einseitige Dominanz der USA vor den Toren der Levante zu beenden.

Teil 3 folgt.

Korrektur gelesen von: Maurice Brasher

https://ejmagnier.com/2018/03/28/will-america-accept-its-defeat-or-will-it-challenge-the-russian-bear-and-the-chinese-dragon-2-3/

