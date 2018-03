Wasser ist Leben – Sie stehlen unsere Lebensgrundlage und wir bemerken es noch nicht mal

von Peter Koenig – http://www.theblogcat.de

(Verfasst zum Weltwassertag am 22.03. Es ist auch die Woche, in der sich das 8. Welt-Wasser-Forum (WWF) trifft, vom 18.-23 März 2018 in Brasilia. Es ist sicher kein Zufall, dass Brasilien für dieses WWF-8 auserkoren wurde – es ist in etwa das Wasser-Äquivalent zum World Economic Forum der politischen und Konzern-Eliten in Davos. Wie wir sehen werden, sind die beiden intim verwandt und verflochten.

Da haben wir’s. Nestlé, Coca-Cola, Pepsi Co, Dow Chemicals und andere transnationale Konzerne mit starken Interessen am Wasser, wie Veolia, Suez (Frankreich), Thames (UK), Bechtel (USA), Petrobras und unzählige andere treffen sich mit der Weltbank, der Inter-American Development Bank (IDB), verschiedenen UN Organisationen und vielen multi- und bilateralen Geldgebern, sogenannten Entwicklungsorganisationen – aber auch mit Dutzenden weiteren ultraliberalen Organisationen, NGOs und Konzernen, die so tun als würden sie für das Wohl der Menschheit arbeiten; für das Wohl von hunderten Millionen Menschen, denen ständig der Zugang zu Trinkwasser fehlt, durch das Gemetzel der Wasserprivatisierung.

„ Förderung des Bewusstseins, Aufbau von politischem Engagement und Einleitung von Maßnahmen gegen kritische Wasserprobleme auf allen Ebenen, um die effiziente Erhaltung, den Schutz, die Entwicklung, die Planung, Bewirtschaftung und die Nutzung von Wasser in all seinen Dimensionen auf umweltverträglicher Basis zum Nutzen allen Lebens zu fördern.“

Das WWF wird vom World Water Council organisiert, noch so eine Schicht um Verwirrung zu stiften beim Who is Who im Zirkus der Wasser-Giganten, die die Kontrolle über eine lebenswichtige Quelle erlangen wollen – Süßwasser. Das WWF brüstet sich mit einer ehrwürdigen Leitlinie:

Die Privatisierung von Süßwasser ist ein Verbrechen, aber so läuft das Spiel. Schaut euch nur an, wer in dieser von der Weltbank geschaffenen Water Resources Group prominent vertreten ist – es ist die IFC, die International Finance Corporation (IFC), die Privatsektor-Entwicklungsabteilung der Weltbank-Gruppe.

Im großen und ganzen ist dieses Welt-Wasser-Forum die Summe aus diesem enorm undurchsichtigen, komplexen Koloss aus Institutionen und Technokraten, und sie übernehmen schrittweise die Kontrolle über die weltweiten Grundwasserreserven. Das geschieht vor unseren Augen unter dem anscheinend nichtssagenden Werbelogo PPP = Public Private Partnership. Was in Wirklichkeit bedeutet, dass die Öffentlichkeit dem privaten Sektor seine öffentlich finanzierte und in öffentlicher Hand befindliche Infrastruktur und Wasserressourcen zur Verfügung stellt, die zum Nachteil dieser Öffentlichkeit und zum Profit ausgebeutet werden, die Öffentlichkeit hat für diese Infrastruktur bezahlt und ihr Leben hängt von dieser lebenswichtigen Quelle ab – Wasser.

Die Führung der WRG setzt sich aus einem Gemisch aus Personen und Institutionen zusammen, etwa dem Vorsitzenden des WEF, der Führung von Nestlé, Coca Cola, Pepsi Co, Dow Chemicals. Der UN (UNDP) … und der Global Water Partnership (GWP), noch so eine Ebene aus dem Labyrinth der globalen Wasser-Mafia, erschaffen von den üblichen ‚Verdächtigen‘, der Weltbank, der UN (UNDP) und einer Reihe multi- und bilateraler Entwicklungsagenturen, deren Schwerpunkt auf Wasser liegt, d.h. die Schweizer, die Schweden, die Holländer…

Eine weitere Ebene in diesem prominenten internationalen Wasser-Forum ist das Weltbank-Geschöpf Water Resources Group (WRG). Deren Hauptaufgabe ist die Erreichung des Sustainable Development Goal 6 (SDG-6), „Clean Water and Sanitation“. (Anm.d.Ü.: nachhaltiges Entwicklungsziel 6: „sauberes Wasser und sanitäre Versorgung“)

Maude Barlow, Vorsitzende des Council of Canadians und von World Water Watch, Autorin der Bücher „Blue Gold“ (2002), „Blue Covenant“ (2007) und „Blue Future: Protecting Water for People and the Planet Forever“ (2013), bezieht sich in letzterem Buch auf das WEF 2010, das unter der Führung der WRG eine Plattform zum Beginn einer Public-Private Partnership begonnen hat, damit sich die Regierungen hauptsächlich von Entwicklungsländern einer „Reform“ des Trinkwasser-Sektors zuwenden, d.h. sich in die Hände privater Wasserkonzerne begeben. Viele dieser Länder haben gar keine Wahl, wenn sie weiter „Entwicklungs“-Gelder von der Weltbank und Co. Erhalten wollen. Barlow ist auch Gründerin des Blue Planet Projekts, das sich de Schutz der vitalen Wasserreserven verschrieben hat, etwa dem Guaraní Aquifer für zukünftige Generationen.

Zurück zum World Economic Forum in Davos (Januar 2018). Der brasilianische Präsident Temer war diese Jahr beim WEF. Temer, ein korrupter Krimineller, sollte eher im Gefängnis sitzen als das wundervolle Land Brasilien zu ruinieren. Buchstäblich. Sein einziger Zweck in Davos war es, diesem Elite-Forum mitzuteilen, dass er die Absicht hat sein Land zu verkaufen und zu privatisieren, vor allem die Wasserreserven.

Wie konnte eine so unredliche Person zum Präsidenten Brasiliens werden? Washington hat ihn eingesetzt, wer sonst. Gegen alle Schwierigkeiten. Die finsteren Zio-Kräfte, die den US Finanzsektor repräsentieren, haben die ehrliche Dilma Rousseff entfernt und sie mit Michel Temer ersetzt, einem zu dem Zeitpunkt angeklagten Betrüger. Die Anklage wurde aufgehoben, denn er sollte Präsident werden. Ich verstehe immer noch nicht wie so etwas passieren konnte, denn Dilma hatte das gesamte Militär auf ihrer Seite und hätte einen Staatsnotstand ausrufen können, um diese parlamentarische „Regimewechsel“-Posse aufzuhalten, die von den USA angezettelt wurde. Hat sie aber nicht. Jemand muss sie bedroht haben.

Mittlerweile wissen wir, wie Washington rund um den Globus Wahlen und andere politische Vorgänge manipuliert – mit den finsteren Methoden von Cambridge Analytica (CA), eine „Marketing“ Beratungsfirma, die persönliche Daten aus dem Internet stiehlt, hauptsächlich von Facebook, um auf bestimmte Teile einer Bevölkerung zu zielen, mit bestimmten Botschaften, um ihre Meinung zu beeinflussen. Nach ihren eigenen Angaben wurden die CA-Methoden in den letzten 3 bis 4 Jahren in über 200 Fällen auf der ganzen Welt angewendet, darunter in Argentinien, Brasilien, Peru, Kolumbien, beim UK-Brexit, in Deutschland, Frankreich und vielen mehr. Das ist echte Einmischung in die souveränen Angelegenheiten anderer Länder, durch den einen Schurkenstaat auf dieser Erde, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und die reden über russische Einmischung in die US-Präsidentenwahl 2016!

Der heimliche Diebstahl gehört zu den neoliberalen Verbrechen, die wir noch nicht ganz verstanden, geschweige denn gemeistert haben.

Hinterher ist man immer schlauer. Dieser Artikel soll zur Vorausschau beitragen.

Brasilien mit seinen jährlich 8.200 Kubikkilometern erneuerbarem Süßwasser ist die Nummer Eins mit etwas einem Achtel der erneuerbaren Süßwasserreserven auf der Welt, die auf 45.000 km3 geschätzt werden. Das Amazonasbecken enthält etwa 73% allen brasilianischen Süßwassers. Erneuerbares Süßwasser ist die Kombination aus der jährlichen Neubildung nachhaltigen Oberflächen- und Grundwassers (aufgefüllt durch Niederschlag und Zufluss von außen). Dass zweitreichste Land mit Wasser ist Russland mit 4.500 km3/Jahr, gefolgt von Kanada, Indonesien, China, Kolumbien, USA, Peru, Indien – alle mit erneuerbaren Wasserquellen zwischen 2.000 und 3.000 km3/Jahr.