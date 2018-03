Eine in Bürgerkriege verkleidete Aggression

von – http://www.voltairenet.org

Wenn man bereit ist, Abstand zu gewinnen, wird man bemerken, dass die verschiedenen Konflikte, die seit 16 Jahren den Erweiterten Nahen Osten ausgeblutet haben, von Afghanistan bis Libyen, keine Reihe von Bürgerkriegen waren, sondern die Anwendung einer regionalen Strategie. Unter Hinweis auf die Ziele und die Taktik dieser Kriege seit dem „arabischen Frühling“, beobachtet Thierry Meyssan die Vorbereitung der folgenden.

Dann gab es einen Versuch der Wiederbelebung der Feindseligkeiten mit der Kurden-Frage. Nach einem ersten Misserfolg im Irak, kam der zweite in Syrien. In beiden Fällen hatte die Gewalt des Angriffs die Türkei, den Iran, den Irak und Syrien dazu bewogen, sich gegen den äußeren Feind zu vereinen.

Diesmal, im Einklang mit der Arbeit von Robin Wright Wright, The New York Times Sunday Review , 28 septembre 2013.]], überlagerte sich der Wille, die Wiederaufnahme der „Seidenstraße“ zu verhindern, mit den beiden vorherigen Zielen, als China seine Absicht zeigte.

Die Ereignisse schienen im zweiten Quartal 2012 nachzulassen, so dass die Vereinigten Staaten und Russland zusammen am 30. Juni in Genf vereinbarten, eine neue Teilung des Nahen Ostens zu unternehmen.

Übersetzung

Horst Frohlich

[1] When Progressives Treat with Reactionaries. The British State’s flirtation with radical Islamism, Martin Bright, Policy Exchange, September 2004. “I had no choice but to leak”, Derek Pasquill, New Statesman, January 17, 2008.

[2] Making Europe Unconquerable: The Potential of Civilian-based Deterrence and Defense, Gene Sharp, Taylor & Francis, 1985.

[3] “The Changing Face of War: Into the Fourth Generation”, William S. Lind, Colonel Keith Nightengale, Captain John F. Schmitt, Colonel Joseph W. Sutton, Lieutenant Colonel Gary I. Wilson, Marine Corps Gazette, October 1989.

[4] The Pentagon’s New Map, Thomas P.M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004.

[5] “Blood borders – How a better Middle East would look”, Colonel Ralph Peters, Armed Forces Journal, June 2006.

[6] The Management of Savagery : The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass, Abu Bakr Naji, 2005. English version translated by William McCants, Harvard University, 2006.

[7] « Syrieleaks : un câble diplomatique britannique dévoile la „stratégie occidentale“ », Richard Labévière, Observatoire géostratégique, Proche&Moyen-Orient.ch, 17 février 2018.

[8] The Pivot: The Future of American Statecraft in Asia, Kurt M. Campbell, Twelve, 2016.