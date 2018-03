Wird Amerika seine Niederlage akzeptieren oder wird es den russischen Bären und den chinesischen Drachen herausfordern? (1/3)

von Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Nach der Befreiung des östlichen Ghouta von den Dschihadisten und ihrer Abreise in die nördliche Stadt Idlib unter al-Qaida und türkischer Kontrolle führt die Stadt Duma nun Verhandlungen mit der russischen Seite, um einen Ausweg für die Kämpfer der „Armee des Islam“ (Jaish al-Islam) zu finden. Diese Kämpfer kämpften gegen viele Dschihadisten und Rebellen und haben daher keine Freunde mehr in der syrischen Arena. Diese Verhandlung ist jedoch zu einem taktischen Detail geworden, weil die Hauptstadt Damaskus sicher geworden ist und nicht mehr wie vor der Befreiung von Ghouta dem täglichen Beschuss ausgesetzt ist.

Was nun?

Das Yarmouk Camp und al-Hajar al-Aswad:

Die Eliminierung der Gruppe „Islamischer Staat“ (ISIS) und der Überreste von Al-Qaida im Lager Yarmouk und im nahen Gebiet von al-Hajar al-Aswad, südlich von Damaskus, ist ebenfalls ein taktisches Detail, denn es gibt keinen Ausweg für diese Kämpfer, die eingekreist sind die Befreiung des Gebiets ist kein Thema.

Die syrische Steppe (al-Badiya):

In den syrischen Steppen (al-Badiya) hat ISIS noch eine Tasche, mit der sich die syrische Armee in diesem Sommer beschäftigen will. Auch dieses Gebiet ist eingekreist, ISIS kann nirgendwo hingehen und während des Wartens verschlechtert sich seine Willenskraft und Moral und erreicht ein Mindestmaß.

Idlib und Al-Qaida:

Die Stadt Idlib, in der sich die verschiedenen oppositionellen und dschihadistischen Kräfte ansammeln, bleibt in einem permanenten Machtkampf, der sich gegenseitig auffressenden Kräfte. Sie werden nicht in der Lage sein, die Präsenz verschiedener Nationalitäten und Glaubensrichtungen, die sich in einer Stadt gegenüberstehen, zu bewältigen. Daher wird die Rolle der Türkei bei der Kontrolle in diesem Bereich von entscheidender Bedeutung sein und die Kämpfe unter den Dschihadisten verhindern oder sogar diejenigen ausschalten, die sich der Politik Ankaras nicht unterwerfen wollen.

Die türkischen Besatzungstruppen:

Die türkische Präsenz im Nordwesten und Nord-Zentrum ist unvermeidlich geworden. Es wird ein langfristiger, aber sehr langsamer und uneinheitlicher Kampf zwischen dem türkischen und dem syrischen Staat erwartet. Unter diesen Umständen ist es selbstverständlich, dass von beiden Regierungen eine Bedrohung und Gegenbedrohung zu erwarten ist.

Wenn sich Damaskus für einen Krieg gegen die Türkei entscheidet, muss es sich mit dieser Frage befassen, ohne auf seine Verbündeten zu zählen. Weder Russland noch der Iran wollen eine militärische Konfrontation mit der türkischen Armee. Syrien hat das Recht, die Wiederherstellung seines Territoriums zunächst mit diplomatischen Mitteln zu fordern und dann durch seine Verbündeten und Freunde Druck auf Ankara auszuüben. Die Anwendung militärischer Gewalt als Lösung könnte dann von Damaskus als letzter Versuch zur Wiedererlangung seines Territoriums im Extremfall angenommen werden.

Russland könnte versucht sein, diplomatisch einzugreifen und eine Lösung zwischen Damaskus und Ankara zu finden, wenn Moskau tatsächlich das Ziel verfolgt, dass seine Streitkräfte mit der syrischen Armee in einem friedlichen Syrien koexistieren.

US-Besatzungstruppen in Deir-Ezzour und al-Hasaka:

Die US-Streitkräfte bleiben im Nordosten (fast 24% der gesamten syrischen Territorien unter der Kontrolle der US-Armee), wobei eine große ISIS-Tasche derzeit „aus nicht deklarierten Gründen und Zielen“ von Washington geschützt wird. ISIS wird an der syrisch-irakischen Grenze eingesetzt und führt ein „normales Leben“, wie sie in der Propagandamedienwerbung gezeigt werden. Darüber hinaus führen ISIS-Kämpfer von beiden Seiten der Grenze, mit der sie sehr vertraut sind, Angriffe gegen die syrische und die irakische Armee durch.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die US-Streitkräfte bald abreisen, es sei denn, sie werden durch Angriffe dazu gezwungen. Sie würden große Verluste vermeiden wollen, wenn das Umfeld, in dem sie leben, feindlich wird.

Washington hat bewiesen, dass es in der Lage ist, Verluste zu tragen, im Irak. Man blieb trotz des Verlustes von rund 4.500 Soldaten und Offizieren . Wie der ehemalige US-Außenminister James Baker sagte: „Amerika wird im Nahen Osten in den Krieg ziehen, wenn nötig, um die Energiequellen zu kontrollieren.“

Tatsächlich gibt es in Syrien Energieressourcen (Öl und Gas) unter US-Kontrolle, die etwa 13 Prozent des gesamten syrischen Bestands ausmachen. Darüber hinaus erleichtert die US-Präsenz Israel die Nutzung eines US-Flughafens im Nordosten Syriens als Drehkreuz an der syrisch-irakischen Grenze.

Die Vereinigten Staaten können auch die Situation im Irak, in Syrien und in der Türkei umgestalten, um all diesen Ländern einen möglichen „kurdischen Staat“ zu drohen, da die lokalen Kurden diejenigen sind, die wie US-Proxies handeln. Auch wenn es ein unwahrscheinliches Szenario ist und man erwartet, dass die Kurden von den US-Streitkräften an einem bestimmten Punkt verlassen werden und irgendwann in der Zukunft ihrem Schicksal überlassen werden.

Die Ziele der USA im besetzten syrischen Territorium sind jedoch gegen alle angrenzenden Länder gerichtet, was die Dauer der US-Präsenz beeinflussen kann. Es besteht kein Zweifel, dass die US-Besetzung syrischen Territoriums sehr störend für die antiamerikanische Achse ist und in der Levante als „giftiger Dorn“ gilt.

Andererseits ist die Existenz von ISIS auch ein kleines Detail geworden, weil es belagert wird. Sie können sich innerhalb der amerikanischen Enklave frei bewegen, aber müssen vorsichtig gegenüber ihren Feinden sein: den syrischen und irakischen Armeen. Sie haben daher keinen strategischen Horizont, zumal die islamistische Karte das irakische und das syrische Regime nicht verändert hat. Auch das vom amerikanischen Establishment unter dem Titel „The New Middle East“ installierte „kreative Chaos“ ist in seiner erhofften Wirkung gescheitert.

Daraa und Quneitra:

Das bedeutet nicht, dass Syrien befreit ist und dass sich die Kontrolle des syrischen Staates über das gesamte syrische Territorium erstreckt. Aber im Süden Syriens, in den Provinzen Daraa und Quneitra, steht eine wichtige Schlacht bevor.

Warum ist dieser Kampf wichtig und wichtiger als die Tasche von ISIS in Yarmouk oder der syrischen Steppe, oder noch wichtiger als die Stadt Idlib, in der sich Al-Qaida und andere Gruppen in den letzten zwei Jahren versammelt haben?

Das große Dilemma bleibt für die beiden südlichen Provinzen: Daraa und Quneitra. Diese beiden Provinzen liegen an der Grenze zu Israel in der zwischen den USA, Jordanien und Russland vereinbarten Deeskalationszone.

Aber Damaskus besteht darauf, es mit oder ohne Zustimmung Russlands zu befreien. Die syrische Regierung möchte auch das Gebiet befreien, das sich unter al-Qaida befindet, die Rebellen und die in der Kontrolle der pro-ISIS-Kämpfer von „Jaish Khaled bin Walid“.

Und natürlich können wir, sobald wir über die Befreiung eines al-Qaida-kontrollierten Territoriums durch die syrische Armee sprechen, wie üblich eine Lawine von Anschuldigungen durch die internationalen Medien erwarten, in denen das Gebiet als „ausschließlich von über einer halben Million Zivilisten bewohnt“ dargestellt wird, “die alle ihre Häuser verteidigen.”

Diese Manipulation von und durch die Medien geht seit den Kämpfen um Qusseyr, Qalamoun, Aleppo, Madaya und schließlich die Schlacht von Ghouta weiter. Washington hat die CIA, das Pentagon und das US-Außenministerium angewiesen, zivile Instrumente bei Nichtregierungsorganisationen einzusetzen, um die Menschenrechtssorgen nur gegen jene Länder anzusprechen, die die US-Dominanz abgelehnt haben. Dies ist der Fall seit dem ersten Tag, an dem Russland im September 2015 in Syrien Fuß gefasst hat, als es untergraben wurde, bis sich die Situation zugunsten der syrischen Regierung geändert hat, und zu diesem Zeitpunkt begannen ernsthafte Kritik und Angriffe gegen Russland und die Verbündeten von Damaskus in Syrien.

Aus diesen besonderen Gründen muss Daraa die Priorität für die syrische Regierung sein. Sie muss die Verhandlungen einleiten, um alle Kämpfer, die bereit sind, in Idlib abgesetzt zu werden – dem „Mülleimer“, in den alle Dschihadisten aus allen befreiten Gebieten Syriens geschickt werden.

Die USA haben den „Kampf der Extremisten“ verloren – sie waren nicht in der Lage, das Ziel des „Regimewechsels“ in Syrien zu erreichen. Das war das Erwachen des russischen Bären aus seinem langen Winterschlaf, der erkannte, wie die USA versuchten, ihn in die Enge zu treiben. Moskau verließ sich auch auf den chinesischen Drachen, der die Ziele Russlands teilt, alle Extremisten und Dschihad-Terroristen in Syrien zu eliminieren.

Sowohl Russland als auch China arbeiten nun eng zusammen, um der unipolaren Supermacht ein Ende zu setzen und damit die Weltherrschaft der USA zu beenden.

Korrektur gelesen von: Maurice Brasher

Wenn Sie diesen Bericht lesen und es Ihnen gefällt, scheuen Sie sich bitte nicht, ihn für nur 1 Euro zu finanzieren. Ihr Beitrag, so gering er auch sein mag, wird dazu beitragen, seine Kontinuität zu sichern. Ich danke Ihnen.

Published here: https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=c2abe3a8-77b4-4cd9-aabf-25e709f53240 via @alraimediagroup

https://ejmagnier.com/2018/03/28/will-america-accept-its-defeat-or-will-it-challenge-the-russian-bear-and-the-chinese-dragon-1-3/

Advertisements