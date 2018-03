Wir sind nur eine False Flag vom 3. Weltkrieg entfernt

von Caitlin Johnstone – http://www.theblogcat.de

Im September 2000 hat der extrem einflussreiche neokonservative Think Tank Project for a New American Century (PNAC) einen Bericht mit dem Titel „Rebuilding American Defenses“ („Wiederaufbau der amerikanischen Verteidigung“) veröffentlicht. Darin wird ein Plan zur Sicherstellung der US Weltherrschaft in der Zeit nach dem Kalten Krieg vorgestellt. Es fordert eine massive, umwälzende Veränderung des gegenwärtigen Politik-Modells der USA. Darin wird folgende Beobachtung gemacht:

„Darüber hinaus wird der Prozess der Veränderung, selbst wenn er revolutionären Wandel bringt, wahrscheinlich ein langwieriger sein, sollte es nicht zu einem katastrophalen und katalysierenden Ereignis kommen – etwa einem neuen Pearl Harbor.“

Ein Jahr später haben die Neokonservativen ihr „neues Pearl Harbor“ bekommen, in Form von 9/11.

Folgt man der Titelseite von „Rebuilding America’s Defenses“, so findet man eine Einleitung mit dem Titel „About the Project for a New American Century“, die so beginnt:

„Gegründet im Frühjahr 1997, das Project for a New American Century ist eine gemeinnützige und erzieherische Organisation, deren Ziel es ist, für die globale amerikanische Führung zu werben. Das Projekt ist eine Initiative des New Citizenship Project. William Kristol ist Vorsitzender des Projekts und Robert Kagan, Devon Gaffney Cross, Bruce P. Jackson und John R. Bolton dienen als Direktoren.“

Vielleicht habt ihr bemerkt, dass ich einige dieser Namen in meiner Arbeit ziemlich oft benütze, zuletzt mit einem besonderen Augenmerk auf Mr. John Robert Bolton, der vor kurzem zum neuen Sicherheitsberater von Präsident Trump ernannt wurde. Bolton war eine der führenden Stimmen, die die Gründe für George W. Bushs neokonservative Kriege vorantrieben, und er ist immer noch locker der aggressivste und schärfste neokonservative Kriegsexperte in Washington, denn er verteidigt weiterhin die Invasion in den Irak und wirbt gleichzeitig für eine militärische Aggression gegen jede Regierung, die sich weigert, sich dem US-zentrierten Imperium zu beugen.

„Ich würde gerne erreichen, dass unser Land wieder zu einer großen Form der Einigkeit zurückkehrt,“ sagte Trump. „Ohne ein großes Ereignis, das die Menschen zusammenschweißt, wird das schwer zu erreichen sein. Aber ich möchte es ohne so ein großes Ereignis erreichen, denn für gewöhnlich ist so ein großes Ereignis keine gute Sache.“

„Ich habe nicht gehört, dass Trump sagt, er hoffe er könne das Land einen, ohne ein traumatisches Ereignis, das die Amerikaner betrifft.“

Heute hat die Journalistin Abby Martin ein Trump-Zitat vom Januar diesen Jahres hervorgehoben, weniger als drei Monate bevor der Präsident einen führenden PNAC-Architekten und unersättlichen Kriegstreiber zum wichtigsten Beraterposten der Exekutive erwählt hat. Das Zitat ging im Getriebe des Nachrichtenkarussells unter und bekam nicht so viel Aufmerksamkeit wie es verdient hätte. Das Zitat geht folgendermaßen:

Wir sollten bei solchem Scheiß besser hinhören.

Die „Autorisierung für den Einsatz militärischer Gewalt gegen Terroristen“ wurde vom Kongress nach 9/11 durchgewunken und ermöglicht es den USA, auf unbestimmte Zeit Truppen in jedem Land mit terroristischer Präsenz zu stationieren, selbst wenn diese Terroristen von der US-Regierung bewaffnet und bezahlt wurden. Das den Amerikanern an jenem September-Morgen auferlegte Trauma wurde dazu benutzt, sie für eine Unterstützung zusammenzutreiben, nicht für eine, sondern gleich zwei volle Bodeninvasionen unter Bushs erster Amtszeit, die Millionen Menschen töteten, eine ganze Region destabilisierten und eine ganze Schwemme terroristischer Fraktionen erschufen, mit der die US Kriegsmaschine spielen kann und die dazu benutzt wurden, Libyen und Syrien zu dezimieren.

Ich bin keine Expertin für 9/11, aber ich weiß, dass die vorherrschenden Pläne der westlichen Kriegstreiber enorm davon profitiert haben, dass die offizielle Geschichte mit enormen Löchern durchsiebt ist und dass das US-zentrierte Imperium eine gewaltige Geschichte beim Einsatz von Lügen, Propaganda und False Flags aufweist, um eine Unterstützung für die widerlichen Taten der militärischen Gewalt zu erzeugen. Es gibt keinen Grund, ihnen an diesem Punkt einen Vertrauensbonus zu geben und es gibt allen Grund, das nicht zu tun.

